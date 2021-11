–

Pedro Castillo ya ocupa el sill贸n presidencial del Per煤. Despu茅s de ganar las elecciones a Keiko Fujimori por poco m谩s de 40 000 votos, tiene por delante el reto de comenzar una transformaci贸n social al tiempo que ataja el problema de la pandemia en el pa铆s con m谩s muertos por habitante del mundo y de una oposici贸n pol铆tica con mayor铆a en el parlamento dispuesta a retirarlo del gobierno. El nuevo presidente representa al mundo andino e ind铆gena, y se aleja de las 茅lites urbanas y capitalinas, que se caracterizan por mirar m谩s a Europa y a EEUU que a su propio pa铆s.

El periodo pol铆tico peruano reciente se ha caracterizado por su conflictividad y la incapacidad de llegar a acuerdos. En el 2016, por un periodo de 5 a帽os, fue elegido Kuczynski frente a Keiko Fujimori, quien perdi贸 la elecci贸n por un peque帽o margen. Ambos son representantes de la derecha conservadora del Per煤, sin embargo, el pa铆s eligi贸 a un ex ministro de econom铆a y empresario financiero antes que la hija del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado por cr铆menes de lesa humanidad y corrupci贸n. Desde ese momento, con una presencia mayoritaria en el Congreso peruano del fujimorismo, se inici贸 un proceso de obstruccionismo y cooptaci贸n de cargos p煤blicos que no ten铆a precedente en la historia pol铆tica peruana desde el retorno a la democracia en el a帽o 2001. Como producto de esta din谩mica, en 2018, el presidente Kuczynski renunci贸 ante una inminente censura del Congreso. Desde esta renuncia se produjeron la disoluci贸n del Congreso y una censura presidencial, teniendo como saldo de este periodo 4 presidentes y 2 Congresos en 5 a帽os. Esta din谩mica se mantiene intacta para el presidente Castillo, quien gan贸 la elecci贸n este a帽o por un estrecho margen de 0,25% y que tiene una oposici贸n en el congreso mayor incluso que su antecesor.

La COVID-19 ha golpeado al Per煤 fuertemente. Se registra una mortalidad total de 5 885 muertes por mill贸n de habitantes, la mayor a nivel mundial (ref. Espa帽a tiene 1 987 muertes por mill贸n de habitantes). La pandemia en este sentido ha visibilizado que la corrupci贸n y la pobreza tienen impactos claros sobre la salud p煤blica y la vida. Las y los peruanos que han perdido la vida en pocas ocasiones han sido personas con m谩s recursos econ贸micos ubicados en la capital o zonas urbanas y, por otro lado, el mercantilismo privado frente al desborde de la atenci贸n sanitaria p煤blica permiti贸 que muchas familias de ingresos medios se vean endeudadas por sumas millonarias. Finalmente, tanto en el sector p煤blico como privado han operado y siguen funcionando mafias de ox铆geno, camas en cuidados intensivos y vacunas entre otros. En definitiva, corrupci贸n, pobreza, discriminaci贸n y desigualdad, todo evidenciado en la crisis sanitaria y tal vez la causa principal por la cual la mayor铆a de la poblaci贸n est谩 m谩s predispuesta a un cambio mayor en el gobierno del pa铆s.

La elecci贸n del 2021, despu茅s del retorno a la democracia el 2001, ha sido sin lugar a duda una de las m谩s polarizadas y controvertidas. En cierta medida record贸 la elecci贸n de 2011 en la que gan贸 Ollanta Humala tambi茅n frente a Keiko Fujimori. Humala fue elegido presidente con una propuesta pol铆tica de gran transformaci贸n social, sin embargo, su Gobierno se moder贸 significativamente e hizo solo algunas peque帽as reformas, lo cual fue vivido como una traici贸n por la mayor铆a de sus electores. Tanto en 2011 como en 2021, los medios de comunicaci贸n iniciaron una campa帽a a favor de un candidato acorde a sus intereses. En esta ocasi贸n, la campa帽a contra Castillo fue con acusaciones de terrorismo. Se evidenciaron las peores caracter铆sticas de la 茅lite de la sociedad peruana, cuyo racismo y privilegios estuvieron en perfecta sinton铆a con la campa帽a de terruqueo de los medios de comunicaci贸n. En d铆as posteriores a las elecciones, ante los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que daban por ganador a Pedro Castillo, Keiko Fujimori inici贸 una estrategia legal buscando declarar nulos miles de votos de zonas rurales con el pretexto de que se hab铆a llevado a cabo fraude. Despu茅s de un proceso at铆pico de varias semanas, con acusaciones y procesos legales delirantes que no pudieron comprobarse en ning煤n caso, Pedro Castillo pudo ser proclamado oficialmente como presidente.

Pedro Castillo es presidente del Per煤 a sus 51 a帽os por un partido en el que milita de manera reciente si consideramos que Per煤 Libre se fund贸 en 2012, cuando el actual presidente militaba en otra organizaci贸n. Per煤 Libre se define en su ideario como un partido pol铆tico de izquierda socialista marxista leninista, de origen provinciano y andino. Pero m谩s que su partido, lo que representa la identidad pol铆tica del presidente Castillo es su pertenencia al gremio de docentes, espec铆ficamente la Federaci贸n Nacional de Trabajadores en la Educaci贸n del Per煤 (fenatep), espacio gremial que fund贸 y del cual ha sido secretario general. Este gremio lider贸 la huelga magisterial del 2017 que signific贸 que se produjera un cambio de ministra y una crisis total en el Gobierno. Castillo fund贸 la fenatep como una propuesta de radicalizaci贸n de las demandas docentes al considerar que el Sindicato 脷nico de Trabajadores de la Educaci贸n del Per煤 (sutep) no representaba adecuadamente los intereses de los docentes. 脡l es maestro de educaci贸n primaria de la escuela en la que estudi贸 de peque帽o en el distrito de Tacabamba, provincia de Chota en Cajamarca. Por otro lado, no menos importante en su identidad como ind铆gena campesino son las rondas campesinas y comit茅s de autodefensa de los cu谩les ha sido parte. Esto es claramente expresado en la conformaci贸n de su primer gabinete, el cual est谩 compuesto por diferentes l铆deres de organizaciones sociales as铆 como por sus aliados pol铆ticos en el proceso de segunda vuelta electoral entre las que tambi茅n se encuentran algunas organizaciones pol铆ticas de izquierda progresista.

El presidente Pedro Castillo naci贸 en Pu帽a, cuyo distrito, Tacabamba, tiene poco m谩s de 15 000 habitantes. Estudi贸 la primaria en un colegio p煤blico en su pueblo y tuvo que desplazarse al distrito contiguo de Angu铆a para culminar sus estudios secundarios. Posteriormente estudi贸 en Cajamarca y, luego de graduarse, a sus 26 a帽os empez贸 a desempe帽arse como docente de educaci贸n primaria de la misma escuela en la que estudi贸 de ni帽o. La familia del presidente se ha mudado recientemente a la capital del pa铆s pero nos cuentan que extra帽an su casa en Cajamarca, sus animales y sus tierras, todo lo cual no es f谩cil de entender para las 茅lites urbanas que est谩n con sus ojos m谩s puestos en Europa o EEUU que en las poblaciones ind铆genas y campesinas del pa铆s. Esta parte de la vida del presidente es fundamental para entender sus prioridades y la reivindicaci贸n de millones de peruanos que se identifican con un presidente campesino al igual que sucedi贸 con Evo Morales en Bolivia. En este sentido, las prioridades del Gobierno est谩n centradas en fortalecer a las organizaciones ind铆genas en el marco de un Estado plurinacional; llevar a cabo una reforma agraria que favorezca a los peque帽os y medianos agricultores; tener participaci贸n en actividades econ贸micas estrat茅gicas como la miner铆a y el gas, entre otras. Para ello, Pedro Castillo y Per煤 Libre consideran que la actual Constituci贸n pol铆tica no es una herramienta pertinente para la mejora de los servicios p煤blicos por lo que ha propuesto una Asamblea Constituyente, al estilo de Chile, para reformar la Constituci贸n.

Pedro Castillo ha nombrado a un hombre hom贸fobo como presidente del Consejo de Ministros, en un gabinete en el cual solo hay dos mujeres en los diecinueve cargos ministeriales que lo componen. Y aunque cuenta con cuadros de izquierda en carteras como Relaciones Internacionales, Econom铆a y Mujer y Poblaciones Vulnerables, la mayor铆a de sus ministros y congresistas se identifican principalmente con valores conservadores. Al ser cuestionados por su visi贸n conservadora en relaci贸n con las diversidades y el feminismo, la mayor铆a responde que no son los valores en los que han crecido y que mucha gente de comunidades ind铆genas y campesinas no consideran que la vida 芦deba ser as铆禄. Es m谩s, el presidente del Consejo de Ministros en una reciente entrevista se帽al贸 que el programa de Ver贸nica Mendoza, candidata presidencial de la izquierda progresista en el 煤ltimo proceso electoral, no fue apoyado porque no estaban de acuerdo con que se les imponga una visi贸n que no comparten. En este sentido, se podr铆a decir que, si bien es un Gobierno con una propuesta de transformaci贸n social, su proyecto no incluye como prioridad las pol铆ticas de diversidades ni de igualdad de g茅nero.

Pedro Castillo tendr谩 que buscar permanecer en el poder el tiempo suficiente para poder hacer los cambios sociales, pol铆ticos y econ贸micos que propone. Ello no ser谩 f谩cil considerando que los poder f谩cticos del pa铆s, consolidados en una 茅lite principalmente urbana y capitalina, cuentan con una representaci贸n s贸lida en el congreso y en otros poderes del Estado. Existe consenso en que el presidente solo podr谩 gobernar en la medida que cuente con el respaldo mayoritario de la poblaci贸n, en especial el de organizaciones sociales de base y, por otro lado, que no se vea envuelto 茅l y sus equipos en esc谩ndalos de corrupci贸n como en los que se han visto envueltos la mayor铆a de los expresidentes del Per煤. El presidente Castillo lo sabe y hacia esa direcci贸n est谩 dirigiendo la toma de sus decisiones.