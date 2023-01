Foto: protestas en Perú contra el gobierno golpista de Dina Boluarte | AFP – Télam

El Gobierno golpista de Dina Boluarte responde con la represión más brutal a las enormes movilizaciones que tienen lugar en todo el país.

Desde el golpe ocurrido en diciembre, se contabilizan más de 60 personas asesinadas por la represión estatal. Sin embargo, esto es respondido abiertamente por las masas en lucha, que desafían al régimen represor y salen con más rabia a copar las calles.

Así lo muestra la gran cantidad de videos que circulan por las redes sociales. La solidaridad popular, la juventud que no se resigna, las desmentidas del pueblo a las falacias con las que el gobierno intenta deslegitimar la lucha, contrastan con las imágenes de la Policía y el Ejército disparando a quemarropa, llenando las calles de gases e infiltrándose ilegalmente en las protestas.

22 de enero

“Soy de Puno, con mucho orgullo, soy puneña, una mujer guerrera“, dice una mujer en pie de lucha, en plena calle. Sigue: “no soy delincuente, ni vaga ni terrorista. Terrorista no soy. Amo mi patria. Han muerto nuestros jóvenes y tenemos que defender a nuestros hijos para el futuro. Primero nuestro país y ninguna institución está por encima del pueblo. Ellos son nuestros empleados que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Estoy cansada de eso, que tenemos que estar así, todavía minimizando… que somos pocos. ¡Somos millones, eso grábenselo!”.

Discurso de esta mujer de Puno que ha ido a Lima a movilizarse, lucha por un futuro y unos derechos. Ella no es la terrorista son los que tiene enfrente. #SOSPERU#DictaduraEnPeru #PeruResiste pic.twitter.com/FKxqLoMFUD — Patria родина (@PatriaMadreCu) January 22, 2023

La festividad y la celebración popular es parte de la lucha. Así lo muestran las imágenes de esta protesta danzante en Cusco.

Te puede interesar: VIIº Cumbre de la CELAC. El Frente de Izquierda convoca a movilizarse en apoyo a la lucha del pueblo peruano

Manifestantes liberados luego de ser detenidos durante el desalojo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuentan que la Policía les retuvo billeteras, celulares y documentos. “Yo no pensaba reclamar nada, pero cuando vi tantas muertes, es por eso que vine. La Policía me pregunta quién los financia. A mí nadie me ha pagado ni siquiera un sol, no me han dado nada, yo he venido acá con plata que ha donado la gente”.

Perú: Liberan algunos detenidos en la universidad de San Marcos, les quitaron los celulares, el dinero y documentos de identidad #PeruResiste pic.twitter.com/B1iTJCmrLM — J C (@JOTACE7777) January 23, 2023

Manifestantes se preparan para continuar la lucha en Huancavelica y partir hacia Lima. “No vamos a dar tregua en la región de Huancavelica, más al contrario, se van a intensificar las medidas de lucha en los próximos días y en las próximas horas compañeros”.

En Huancavelica el pueblo combativo y valiente se convoca presto a partir hacia a Lima para luchar por la democracia y exigir el cierre del gobierno de facto; pues adelante entonces: “¡el pueblo no se rinde carajo!” …¡Viva Perú!

Vamos Perú ❤️🇵🇪#PeruResiste #PeruEnDictadura pic.twitter.com/6HElMifCqU — El Tiro Certero💥💯🇨🇺 (@tiro_certero) January 23, 2023

En muchos videos se ve a las personas el reparto de alimentos y agua durante las protestas. La solidaridad es enorme.

Así dispara la Policía: a quemarropa contra los y las manifestantes.

21 de enero

Increíble panorámica de miles y miles de manifestantes que se congregaron en Lima. Una marea humana contra el gobierno golpista.

Un bombero grabó desde su unidad el accionar de los manifestantes, que despejaron el camino en un piquete para que pudiera pasar rápidamente. “Gracias por dejar pasar a nuestra unidad de emergencia”, dice el video. “Desmintamos a los medios mafiosos que dicen que manifestantes no dejaron pasar a bomberos”.

Jennie Dador de la @cnddhh relata las condiciones en las que fueron detenidas mujeres, niñas y personas ancianas, sin alimento y violentadas, tras el desalojo de la UNMSM, en Lima, por parte de la Policía Nacional. Las denuncias indican que hicieron desnudar a mujeres y les revisaron sus partes íntimas con el pretexto de buscar drogas. Indignante.

Manifestantes identifican a un efectivo de la policía infiltrado entre luchadores y luchadoras, dentro de la UNMSM. El gobierno golpista lleva a cabo todo tipo de práctica ilegal para intentar desarticular la lucha.

Ingreso de la Policía al predio de la UNMSM, donde residían pobladores del interior del país que habían marchado hasta Lima. Lo que la policía quiso cortar de cuajo fue la solidaridad y la unidad con jóvenes estudiantes de la capital que apoyan la lucha.

Te puede interesar: [Fotogalería]. Perú de pie contra la represión

20 de enero

Manifestantes corren en medio de una enorme nube de gases lacrimógenos y tiros policiales. La respuesta represiva del gobierno dictatorial de Dina Boluarte no cesa. La lucha del pueblo peruano tampoco.

Caravanas de manifestantes desde Yunguyo, Apurimac, Cusco, Andahuaylas, rumbo a Lima. Gran clima de solidaridad, fuerza y festividad en la lucha. “Cuídense, cuídense mucho”, grita una mujer mientras pasa el camión que traslada a los luchadores y las luchadoras a la ciudad. Otra mujer arroja una bolsa de comida mientras pasan.

Increíble nube de gases y disparos lanzados por la Policía contra jóvenes manifestantes.

“Abusivos”, “Mercenarios”, “Asesinos”: los gritos de la población contra la Policía que reprime salvajemente en Miraflores.

“¡Vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo!”

19 de enero

Tanques del Ejército de Perú lanzan gases a una columna de manifestantes totalmente pacífica.

Manifestantes parodian a la prensa nacional, con billetes pegados en la ropa: “Prensa basura, vergüenza nacional”

Brigadistas de rescate se acercan en solidaridad a auxiliar a las personas heridas por la represión.

18 de enero

Manifestantes de Juliaca organizan la solidaridad y preparan la caravana hacia Lima. Desmienten versiones del gobierno sobre el financiamiento que supuestamente reciben de parte de organizaciones terroristas.

“El sentido comunitario Quechua y Aymara rompiendo con el individualismo occidental demuestra que algo está pasando en el Perú”, dice un reportero mientras cuenta la solidaridad recibida a lo largo de todos los piquetes atravesados por un convoy de manifestantes de las 13 provincias de Cusco que se dirige a Lima.

17 de enero

“¡La juventud conciente, jamás será sirviente!”, “Esta es la UNMSAM, valiente y combativa!”, cánticos de la juventud estudiantil solidaria con la lucha.

“La juventud consciente jamás será sirviente” son algunas de las frases que se pueden escuchar en las protestas en Perú #PeruResiste #peru pic.twitter.com/JfMqWF2G7s — Voz Central News (@vozcentral369) January 17, 2023

15 de enero

“¡Dina asesina, el pueblo te repudia!”

14 de enero

“Somos el pueblo, no somos terroristas”: manifestantes desmienten las versiones del gobierno golpista que intenta deslegitimar su lucha y criminalizar la protesta, acusando al terrorismo de promover la lucha.

Perú también grita “¡Que se vayan todos!”

12 de enero

“¡Ahora sí, guerra civil!”, cantan manifestantes encolumnados y encolumnadas, mientras corren. Se encaminan hacia la ciudad de Lima. Son campesinos, campesinas. Flamean las banderas del Perú y las Whipalas.