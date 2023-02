–

Preparando la solicitud del Bono Joven Cultural

Hay gente que a trav茅s de internet, afirma que internet es una mierda, que evita la comunicaci贸n entre personas y que en internet hay mucha mentira. Como si antes de que existiese la red, hubiese mucha comunicaci贸n en el metro y la prensa no mintiese. Ja. Con tener una conversaci贸n de cinco minutos con una de las hijas de mis sobrinas, te sueltan ca trola que pa qu茅. Y es que en cualquier informaci贸n hay que saber leer entre l铆neas, porque todo el mundo miente.

Internet 鈥損ara m铆鈥 tiene dos facetas. Por una parte me ha facilitado mucho la vida. Antes una habitaci贸n entera de mi modesta morada estaba ocupada por la Enciclopedia Brit谩nica, la Larousse, la Colecci贸n de Lex Nova y los paquetes del BOE y otros boletines oficiales que me le铆a para conocer las novedades de convenios, etc. Y si quer铆a profundizar, deb铆a ir a la Biblioteca a buscar informaci贸n sobre, qu茅 s茅 yo, dinosaurios, o a la hemeroteca鈥

Con internet pude desocupar esa habitaci贸n que en la actualidad es del perro y del novio de mi sobrina nieta de 36 a帽os. Todo fue al contenedor de papel. Ahora mismo cualquiera con internet puede convertirse en un especialista de lo que sea. Teniendo tiempo, puedes escuchar las conferencias y clases magistrales del profesor John Clauser de la Berkeley y convertirte en un licenciado en comunicaci贸n cu谩ntica sin necesidad de ir a Estados Unidos. Tambi茅n hay que tener ganas, claro est谩.

Pero internet ha producido una faceta negativa: la pesadilla burocr谩tica digital. Antes, para solucionar cualquier enredo burocr谩tico, bastaba con ir al departamento correspondiente a discutir con un humano. Ahora mismo hay que tener un ordenador, un certificado digital, un tel茅fono m贸vil con sus correspondientes apps, la autofirma, cl@ve, DNI electr贸nico y sus putos muertos, porque para mil gestiones tienes que hablar con un robot, si hay suerte. Y esto es un genocidio cultural para Andaluc铆a, porque seg煤n el profesor Isidoro Moreno, una de las caracter铆sticas de la identidad andaluza, es la de establecer relaciones cara a cara para cualquier cosa que se ofrezca. Personalizaci贸n. Pues la han matado. No me meto en si esto es as铆 o as谩, sino que eso lo dice un eximio catedr谩tico de antropolog铆a social experto en identidad andaluza. Y de algo valdr谩 鈥揹igo yo鈥 su solvente criterio.

El caso es que desde hace a帽os tengo la costumbre de tomar caf茅 en bares por la ma帽ana. Me llevo el ordenador, leo la prensa鈥 Y atiendo de seis media de la ma帽ana a las nueve m谩s o menos, a aquellos vecinos que incapaces de manejarse con el compiuter, necesitan desde ver al m茅dico, hasta solicitar el ingreso m铆nimo vital. Lo s茅 lo s茅, es muy reformista, pero me da igual, porque soy mi propio sindicato. Es que hay gente que entre pedir una cita previa digital a la Asistente Social, o venirse sin mascarilla al bar conmigo, prefieren el bar conmigo. Porque resulta que hay montones de personas que no se enteran con esto de internet.

Mismamente yo, acostumbrado a sus tejemanejes, confieso que hay veces que me desespero. Me han ocurrido casos chusqu铆simos, como el que me exija la Administraci贸n un certificado de defunci贸n actualizado, 芦por si cambia de situaci贸n administrativa la persona禄. O que sea requisito para una criatura vulnerable y pobre como una rata, hacer la declaraci贸n de la renta y disponer de medios tecnol贸gicos que valen un potos铆. O que la Administraci贸n d茅 por sentado que una persona joven est谩 acostumbrada al manejo de un ordenador, como si fuera un chaval de los ochenta en la pel铆cula de Juegos de Guerra. Y as铆 mil circunstancias burocr谩ticas que me hacen recordar con a帽oranza los tiempos en que bastaba hacer cola en ventanilla con la correspondiente instancia y la p贸liza del Estado. 隆Pero si ya hasta los atracos son digitales! 驴D贸nde ha quedado aquella bronca amenaza (con acento franc茅s) de 芦隆esto es un robo, que nadie se mueva!禄?

Pero no es s贸lo el Estado el que se columpia promulgando mil ayudas, que exigen una solicitud digital para volverte loco. Si nos vamos a las empresas privadas, ah铆 hay cada fen贸meno鈥 Y lo que me ha animado a exponer este art铆culo, ha sido el caso de uno que hizo un viaje a Italia pa ver no s茅 cu谩l cantante 驴il Divo?, y al comprar el billete, no sabe c贸mo, le apuntaron a edreams prime sin saber c贸mo, pagando una m贸dica cuota de cincuenta y tantos euros. Me pidi贸 que le ayudara a darse de baja: imposible. Siguiendo las instrucciones del robot del chat y de la p谩gina de informaci贸n, es un dar vueltas sin sentido en torno a lo mismo, mientras uno siente como le crece la ira como un mel贸n de Los Palacios. Al final lo solvent茅 como pude, pero juro que era una trampa diab贸lica.

Y eso me hace pensar que Satan谩s existe, y que se ha aposentado en la web de la Agencia Tributaria, y que el Infierno se ha trasladado del Averno al mundo de los Vivos. Ya os dar茅is cuenta cuando llegu茅is al Cielo y ve谩is que para entrar, ya no est谩 San Pedro, si no una m谩quina que te preguntar谩 si has cogido cita previa, porque sin cita solicitada con certificado digital y autofirma, no se entra.