–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga December 15, 2021 45 puntos de vista

Canda El铆as Rozas foi pioneiro a finais dos 90 na estratexia antimilitarista da 鈥檌nsubmisi贸n nos cuarteis鈥, que custou a ambos os dous 19 meses de prisi贸n nunha cadea militar.

N贸s Diario



Redacci贸n

Os arous谩ns Ramiro Paz e El铆as Rozas foron, a finais dos 90, os dous mozos que puxeron rostro ao movemento pola insubmisi贸n na Galiza, un movemento que na loita pola abolici贸n do servizo militar obrigatorio, mili, afrontou multas, inhabilitaci贸ns e penas de prisi贸n. Ramiro, catoirense, faleceu aos 47 anos de idade. Ti帽a 2 fillos.

“Hai que abolir os ex茅rcitos”, afirmaba Ramiro en xaneiro de 1997 nunha entrevista en A Nosa Terra que lles fixo o xornalista Horacio Vixande. Resum铆a as铆 o obxectivo final e estrat茅xico do movemento antimilitarista. A loita concreta, naquela altura, era acabar coa mili. Unha loita na que no Estado se implicaron miles e miles de mozos e que na Galiza se traduciu en que houbese centos de rapaces que se declararon insubmisos. Nin facer a mili nin tampouco a PSS, a prestaci贸n social substitutoria que fixaba o Goberno espa帽ol como “alternativa” a cumprir para quen non quixese ir ao ex茅rcito.

El铆as e Ramiro estiveron 19 meses presos na cadea militar de Alcal谩 de Henares. Os dous insubmisos galegos sufriron agresi贸ns por presos nazis e tentativas de agresi贸ns por parte dalg煤ns funcionarios

Unha loita que na Galiza tam茅n se pode percorrer a trav茅s de nomes e rostros: o de C茅sar Agui帽o, do Grove, ao que meteron no c谩rcere mesmo antes de xulgalo (1992), ou o de Ernesto V谩zquez (A Coru帽a) e C茅sar 鈥橤oldi鈥, outros pioneiros neste movemento. Toribio, Manolo 鈥橮ipas鈥, Christian Ferreir贸s. Carlos Morais, Suso Dom铆nguez, Bieito Lobeira, Mauri Castro, Paco Manrique, Luis Vilaverde, Miguel Anxo Abraira, Carlos Crestar, Alberte Naya, Joseph Ghanime, Carlos S谩nchez, Asier…. e as铆 at茅 completar unha lista longa de nomes.



Prisi贸n

En 1997 El铆as e Ramiro deron un paso m谩is al谩 e protagonizaron unha estratexia pioneira no Estado no combate contra a 鈥檓ili鈥: a insubmisi贸n nos cuarteis. Xa non se trataba de se negar a facer a mili ou a PSS. Agora, cando o Estado te citaba para cumprir coa obrigaci贸n de te incorporar ao ex茅rcito, acept谩base. Unha vez dentro, e cumprido o per铆odo de instruci贸n, desert谩base. Non era unha brincadeira: desertar era ser xulgado por un tribunal militar, co que iso significaba -e significa – no Estado Espa帽ol.

El铆as e Ramiro estiveron 19 meses presos na cadea militar de Alcal谩 de Henares, a mesma onde se atopaban, entre outros, o xeneral da Garda Civil Rodr铆guez Galindo polas s煤as responsabildiades na guerra suxa en Euskal Herria e onde un bo n煤mero de encarcerados ti帽an simpat铆as pola extrema dereita. Os dous insubmisos galegos sufriron agresi贸ns por presos nazis e tentativas de agresi贸ns por parte dalg煤ns funcionarios, tal e como denunciou a ANOC, a Asemblea Nacional de Obxecci贸n de Consci茅ncia, que agrupaba na Galiza boa parte da loita pola insubmisi贸n.

No exterior activouse un amplo movemento de apoio aos dous antimilitaristas arous谩s: manifestaci贸ns, recitais de poes铆a, concentraci贸ns, aprobaci贸ns en plenos municipais de moci贸ns pedindo a s煤a liberaci贸n, pintadas en canto muro hab铆a de norte ao sur do pa铆s, concertos… A vaga de apoio e solidariedade reforzou o movemento pola insubmisi贸n.

O decreto do 9 de marzo de 2001 pu帽a fin a m谩is de dous s茅culos de recrutamento militar forzoso para o Ex茅rcito espa帽ol. Unha conquista da loita antimilitar que se debe, entre outros e cun espazo de honra a Ramiro Paz.





Fuente: https://www.nosdiario.gal/articulo/…