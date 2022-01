–

Desde Monte Hermoso al Partido de la Costa, los pescadores artesanales llevan m谩s de dos d茅cadas organizados para proteger el recurso ict铆cola y denuncian que al 80% se les niega el permiso de pesca en Buenos Aires. Junto a municipios y la Secretar铆a de Agricultura Familiar, impulsan proyectos de Terminales Pesqueras para fomentar la venta directa al consumidor y evitar el monopolio de los frigor铆ficos. Por Bianca Coleffi, para Agencia Tierra Viva.

M谩s de 80 familias de Monte Hermoso, municipio ubicado en el sur de la costa atl谩ntica bonaerense, viven en torno a la actividad de la pesca artesanal. La mayor铆a a煤n en la ilegalidad, por no recibir el permiso provincial que habilite la comercializaci贸n de los peces que capturan. Frente a la ausencia de pol铆ticas p煤blicas, llevan m谩s de una d茅cada impulsando el proyecto de una Terminal Pesquera local que les permita vender el fruto de su trabajo directamente a sus vecinos, sin frigor铆ficos intermediarios.

La experiencia ya es una realidad a 500 kil贸metros de Monte Hermoso, al norte, en el Partido de la Costa, donde con el respaldo del municipio local se pudo establecer la venta directa de los pescadores a los consumidores antes de ingresar al distorsionado circuito de comercializaci贸n. 鈥淟as grandes cadenas de frigor铆ficos marplanteses ejercen el lobby para que la pesca artesanal no tenga un mercado interno con puntos de venta directa o mercados de cercan铆a鈥, apunta el coordinador nacional de Pesca Artesanal de la Secretar铆a de Agricultura Familiar, Campesina e Ind铆gena (Safci) del Ministerio de Agroindustria de Naci贸n, Carlos Bertola.

Los pescadores bonaerenses enfrentan un problema de base, seg煤n denuncian, m谩s del 80 por ciento no cuentan con el permiso de pesca que los habilita a concretar la venta directa en el mercado formal, que debe ser entregado por la Direcci贸n Provincial de Pesca. En el caso de Monte Hermoso, de 60 pescadores artesanales solo ocho tienen permiso para pescar legalmente.

鈥淣o nos quieren documentar porque ven un peligro en la pesca artesanal. Porque somos los que logramos las 谩reas protegidas, los que trabajamos con las universidades y los cient铆ficos. Esos somos los artesanales, no los industriales鈥, afirma el presidente de la C谩mara de Pescadores Artesanales de Monte Hermoso y Pehuen-C贸, Eduardo Flores. All铆 esperan que la Terminal Pesquera se haga realidad el pr贸ximo 1 de abril.

Monte Hermoso y el potencial de la pesca artesanal

En temporada alta, los pescadores artesanales capturan m谩s de 750 kilos de pescado por d铆a. La mayor parte se vende a compradores intermediarios de los frigor铆ficos de Mar del Plata. Seg煤n cuentan las familias pescadoras, la mejor opci贸n siempre es vender el pescado fileteado o procesado 鈥攃omo milanesa, por ejemplo鈥 de forma local e involucrando a otros actores que forman parte del agregado de valor: el filetero, el envasador y el palanquero, como se conoce a quien sale a vender por el barrio, a pescader铆as o locales de alimentos.

Las t茅cnicas de pesca artesanal que realizan estas familias en Monte Hermoso son 鈥減asivas鈥; utilizan redes fijas de 50 metros cada una con mallas de m谩s de 100 mil铆metros que permiten que el pescado juvenil (chico) se escape. Lo que capturan lo califican como 鈥減escado premium鈥. 鈥淓s pescado muy cuidado, lo traemos a la sombra, cubierto con lienzo mojado para evitar el sol鈥, describe Gustavo Contreras, vocal de la C谩mara de Pescadores Artesanales de Monte Hermoso y Pehuen-C贸, localidad vecina dentro del partido de Coronel Rosales. Y asegura que se trata de capturas de exportaci贸n a pa铆ses como Europa, Estados Unidos y 脕frica, porque 鈥渘o se consigue en otros lados鈥. Los compradores privados son los que se lo llevan para vender en el exterior y otro gran volumen, otra vez, va rumbo a los frigor铆ficos marplatenses, a trav茅s de intermediarios.

Los pescadores subrayan que, a pesar de los vol煤menes que entregan, vender el pescado sin procesar no les ofrece buenos m谩rgenes de ganancia. El pescado entero tiene un precio por pieza y por especie. Los pescadores aseguran que salen perdiendo en relaci贸n a las horas de trabajo o el riesgo que asumen al meterse al mar. 鈥淓s muy ingrato porque el pescador no se desarrolla como se tiene que desarrollar鈥, lamenta Contreras. 鈥淧or eso apostamos a los productos elaborados, porque es lo que da trabajo y nos permite un mayor ingreso鈥, insiste. 鈥淓l precio de un kilo de filet de pescadilla que se vende en 鈥淟o de Lalo鈥, un comercio local del pueblo, es de 400 pesos y en cualquier pescader铆a se ubica entre 500 y 600 pesos鈥, ejemplifica.

Pescadores artesanales del Partido de la Costa, un camino al comercio justo

La referencia para los pescadores artesanales de Monte Hermoso son sus pares del Partido de la Costa, una de las localidades con mayor organizaci贸n de pescadores artesanales del pa铆s, que cuentan con una Terminal Pesquera propia en funcionamiento desde el 2018. 鈥淟a terminal pesquera fue producto de mucha lucha鈥, dijo N茅stor Cardone, presidente de la Asociaci贸n de Propietarios de Embarcaciones de Pesca Artesanal (Apepa) y de la Cooperativa de Trabajo de Pescadores Artesanales (Copac) del Partido de la Costa.

鈥Con esta terminal ya no dependemos m谩s de los intermediarios, podemos vender el pescado directo. Antes los camiones ven铆an y se llevaban el pescado por poca plata. Te dec铆an: 鈥楬oy hay mucho pescado鈥 y te lo pagaban al precio que quer铆an鈥, remarca Cardone.

Desde Monte Hermoso, el presidente de la c谩mara de pescadores, Eduardo Flores, completa el panorama del que ellos a煤n est谩n cautivos. La venta la realizan ante intermediarios que en el sector se denominan 鈥済olondrinas鈥. Flores denuncia que trabajan en una cadena de proceso irregular en la que los pagos se realizan en negro y la trazabilidad del producto se pierde. 鈥淯na vez nos enteramos que un lote que vendimos termin贸 en Moscuzza, una empresa pesquera marplatense, pero ac谩 nunca vino la empresa a comprar鈥, ejemplifica Flores.

En el Partido de la Costa, el circuito directo que logr贸 la Apepa 鈥攇racias al apoyo pol铆tico de la gesti贸n municipal鈥 comercializa el pescado de forma directa desde el Polo Productivo ubicado en Ruta Interbalnearia 11, kil贸metro 340,5 de Lucila del Mar. All铆 se lo filetea y se lo vende al p煤blico o a compradores privados. En temporada de verano tambi茅n se montan puestos comerciales en la playa como un atractivo tur铆stico 鈥減ara que la gente acceda a un pescado fresco, vea c贸mo se filetea, e intercambie con el pescador formas de comerlo鈥, explica Cardone.

El referente de Apepa celebra que la terminal ampli贸 los canales de venta, con mayor control de los pescadores. Adem谩s, Cardone valora que gener贸 oportunidades de trabajo para los pescadores que ya no se encuentran en edad para subirse a la lancha como tambi茅n para las mujeres de las familias de los pescadores, que son incorporadas al esquema de trabajo en la planta.

Con la experiencia de la terminal pesquera del Partido de la Costa presente, el presidente de la C谩mara de pescadores artesanales de Monte Hermoso destaca que el dispositivo de venta directa asegura el acceso del alimento del pescador al consumidor y preserva la calidad: 鈥淣o puede ser que en las zonas aleda帽as al mar, r铆os, o lagunas no se pueda acceder a un pescado fresco鈥, lamenta Flores.

鈥淓l pescado artesanal del d铆a. Se vende fresco鈥, valora el montehermose帽o y lo contrasta con la cadena de comercializaci贸n industrial: en la que el pescado viaja hasta un frigor铆fico, de all铆 al Mercado Central y luego a la pescader铆a de cada localidad. 鈥淧ara que se preserve le tienen que poner productos, como amoniaco y otros conservantes鈥, indica el pescador.

La pesca artesanal en la 鈥渋legalidad鈥 y la presi贸n del circuito industrial

El coordinador nacional de Pesca Artesanal de la Safci, Carlos Bertola, explica que el modelo de terminal pesquera vigente en el Partido de la Costa no est谩 dentro del marco normativo de la Ley Provincial de Pesca, debido a que la venta directa est谩 prohibida. 鈥淓n el Partido de la Costa se sancion贸 una ordenanza municipal que regula la comercializaci贸n del pescado dentro del municipio鈥, destaca Bertola.

El funcionario comenta que la comercializaci贸n directa de pescado fresco, que se denomina 鈥渆n banquina鈥, es una forma de garantizar un canal a los pescadores artesanales que no cuentan con permisos de pesca, ya que se regulan con ordenanzas municipales. 鈥淓ste tipo de pol铆ticas la estamos aplicando en otras localidades como Punta Indio (Buenos Aires), Comodoro Rivadavia (Chubut), la Calera (C贸rdoba), Barranquera (Chaco) y en otras localidades de Santa Fe y Entre R铆os鈥, asegura el coordinador de la Safci.

驴Qu茅 diferencia existe en las experiencias del resto del pa铆s con la de Buenos Aires? 鈥淟a presi贸n que ejerce el lobby empresarial de Mar del Plata es muy fuerte鈥, sostiene Bertola. Seg煤n las cifras oficiales, el puerto marplatense proces贸 unas 360 mil toneladas, en 2019, y genera 2000 millones de d贸lares al a帽o por exportaciones.

鈥淣o es el problema que exista la actividad industrial, el problema es que no pueda existir otro circuito de comercializaci贸n del pescado. Ese circuito hoy sostiene a m谩s de 1200 pescadores artesanales de la provincia鈥, asegura el coordinador nacional y sostiene que son 鈥渓as grandes cadenas de frigor铆ficos marplanteses las que ejercen el lobby para que la pesca artesanal no tenga un mercado interno como puntos de venta directa o mercados de cercan铆a鈥 y sentencia: 鈥淎 ellos les conviene seguir comprando el pescado en negro鈥. En el Delta del Paran谩 la situaci贸n denunciada por los pescadores artesanales se repite.

驴Permisos para la pesca artesanal o entregar el recurso pesquero a la pesca industrial?

La C谩mara de Pescadores Artesanales de Monte Hermoso y Pehuen-C贸 se form贸 hace 21 a帽os, junto con la de Bah铆a Blanca y Claromec贸, con el prop贸sito de accionar contra los barcos industriales marplatenses que pescaban en aguas costeras (internas). Luego de cortes de ruta en el a帽o 2000, manifestaciones e incansables di谩logos, se logr贸 la Resoluci贸n 491, que establece una veda para los barcos industriales. A lo largo de diez a帽os se redactaron nuevas resoluciones en post de defender el recurso pesquero, como la creaci贸n del Proyecto Pesquero Regional (2000), un Plan de Manejo regulado por el Instituto Nacional de Investigaci贸n y Desarrollo Pesquero (Inidep), la zona exclusiva para la pesca artesanal (2002) y la Zona del Rinc贸n鈥揹esde Claromec贸 hasta Bah铆a San Blas鈥 como 谩rea protegida (2006).

Los instrumentos legales para la defensa del mar se iban acumulando, y las comunas pescadoras contaban con m谩s cartas a jugar en futuros conflictos que se avecinaban. Adem谩s, la C谩mara de Pescadores Artesanales de Monte Hermoso particip贸 luego en dos juicios hist贸ricos.

Uno ocurri贸 en 2006 contra el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense por su proyecto junto a la empresa China 鈥淲hite Gulf鈥, que pretend铆a que seis embarcaciones pesquen en la Zona del Rinc贸n y desembarquen en el puerto de Bah铆a Blanca. El otro, en 2014, dirigido al mismo organismo, por el asentamiento de cuatro buques marplatenses en la misma zona estrat茅gica.

Ambos conflictos de car谩cter provincial se elevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n, por apelaci贸n del ministerio bonaerense, y resolvieron a favor para las comunidades costeras, de las cuales participaron dirigentes pescadores de Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bah铆a Blanca, Villarino y Carmen de Patagones. Los antecedentes acumulados y la evidencia registrada confirmaba una vez m谩s que 鈥渁ntes de las cinco millas solo se pod铆a pescar con arte pasiva鈥, como lo indica la Resoluci贸n 491/02.

鈥淓l a帽o pasado nos notificaron que ganamos el juicio iniciado en 2014. Por eso no nos quieren dar los permisos鈥, sostienen los pescadores de Monte Hermoso, quienes, en su mayor铆a, trabajan en la ilegalidad. Flores asegura que la cantidad de permisos cae a帽o tras a帽o en la Provincia, porque no se renuevan. 鈥淟legamos a tener 68 permisos, pero por diferentes motivos nos lo quitan o no nos lo renuevan鈥. Actualmente, seg煤n denuncian las asociaciones y c谩maras, m谩s del 80 por ciento de los pescadores bonaerenses no cuentan con permiso de pesca. En el caso de Monte Hermoso, de 60 pescadores artesanales solo ocho tienen permiso para pescar legalmente.

鈥No es culpa del pescador que no nos quieran documentar y que estemos trabajando en la ilegalidad, es la culpa del Gobierno鈥, afirm贸 Flores, quien adem谩s viene anunciando el agotamiento del recurso pesquero, y advierte que 鈥渆n el norte de la provincia ya no hay m谩s pescado鈥. Es por eso que resulta hist贸rico el logro del 谩rea protegida en la bah铆a del sur.

En la Zona Protegida del Rinc贸n no se puede realizar arrastre de fondo ni de media agua en las primeras cinco millas. Adem谩s existe la veda durante medio a帽o para los barcos industriales 鈥攃uando hay reproducci贸n de especies鈥, resoluci贸n dictada en 2006, que seg煤n denuncian pescadores de la c谩mara 鈥渢ampoco se respeta鈥.

A pesar de las trabas provinciales que sortean las comunas de pescadores, el di谩logo municipal es bueno. Durante la gesti贸n del ex intendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiara, actual diputado provincial, hubo respaldo al proyecto de la Terminal Pesquera.

Sin ir m谩s lejos, durante la primera parte de la pandemia los pescadores artesanales se ofrecieron a realizar una 鈥渆sca solidaria鈥 en apoyo al pueblo montehermose帽o, en articulaci贸n con el ejecutivo municipal, quien colabor贸 con el combustible y se encarg贸 de repartir mediante la Secretar铆a de Desarrollo Social el pescado que capturaron los trabajadores. Sacaron m谩s de dos toneladas que fue repartida a familias. 鈥淓n Monte la gente est谩 muy involucrada. Cuando ven barcos arrastrando que no conocen nos llaman a nosotros鈥, asumi贸 el vocal Contreras.

Una terminal para Monte Hermoso

Desde hace diez a帽os el proyecto de la asociaci贸n es el de la Terminal Pesquera, que dar铆a trabajo a m谩s de 80 personas, entre ellos a envasadores, fileteros, seguridad y gesti贸n; y, claro, a los pescadores artesanales de la zona. La terminal apunta a afianzar los circuitos cortos de comercializaci贸n.

Los vol煤menes de producci贸n estimados son de m谩s de dos mil kilos de pescado por d铆a, que se comercializar谩 en Monte Hermoso, Mar del Plata y Bah铆a Blanca, adem谩s de una posible articulaci贸n con la Cooperativa Obrera- una empresa con m谩s de 200 sucursales- y proyectos de compra p煤blica que tienen en mira la organizaci贸n de pescadores para abastecer comedores, escuelas, hospitales, y asilos.

La Terminal tiene una inversi贸n de 140 millones de pesos aportados por Naci贸n y cuenta con tres c谩maras frigor铆ficas: una de 20 toneladas, otra de siete y una m谩s peque帽a con t煤nel de congelamiento r谩pido, donde salen congelados unos 500 kilos de filet en tres horas. Hay una sala de fileteado con dos mesas de trabajo para diez operarios. Adem谩s, cuenta con una planta de tratamiento, proyecto realizado junto a ingenieros del INTI, con el fin de reutilizar el agua.

La terminal pesquera est谩 casi lista para ponerse en marcha, aseguran los pescadores a la espera de un 煤ltimo pr茅stamo de 30 millones de pesos por parte del gobierno nacional para terminar de comprar el equipamiento restante, como una m谩quina para producir hasta cinco toneladas de hielo en escamas. 鈥淟uego de tantos a帽os de so帽arlo, el 1de abril, d铆a del aniversario del pueblo montehermose帽o, se inaugurar谩 la primera Terminal Pesquera del sur bonaerense鈥, conf铆a Flores.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/pesca-artesanal-en-la-costa-atlantica-guardianes-del-mar/