–

De parte de Avispa Midia February 28, 2023 4 puntos de vista

La ma帽ana de este martes (4), el presidente de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador

(AMLO), anunci贸 la instalaci贸n de una f谩brica de autos el茅ctricos, propiedad de la empresa norteamericana Tesla, en la ciudad de Monterrey, norte del pa铆s.

Esto ocurre pese a que la semana pasada, el ejecutivo federal hab铆a declarado su rechazo para dicha f谩brica debido a la crisis h铆drica que enfrenta el estado de Nuevo L茅on, ubicado en una regi贸n semides茅rtica.

鈥淧laticamos ayer con el se帽or Elon Musk, el director de Tesla, hay ya un entendimiento. S铆 van a dedicar la inversi贸n a M茅xico y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua鈥, confirm贸 Obrador durante su conferencia matutina.

AMLO argument贸 el cambio en su opini贸n debido a la inversi贸n propuesta por la empresa norteamericana, pese a que se abstuvo de dar detalles del monto y el n煤mero de empleos que promete su instalaci贸n.

En lo que concierne al problema con el suministro del agua, el mandatario refiri贸 que existe el compromiso de Tesla para utilizar agua reciclada para todo el proceso de fabricaci贸n de los autom贸viles el茅ctricos.

Estimaciones de la industria automotriz indican que para la fabricaci贸n de un coche se llegan a utilizar hasta 4,000 litros de agua. Adem谩s, el sector en M茅xico consume, solamente en las instalaciones de una armadora de autos, hasta 10 mil millones de litros de agua anualmente.

Te puede interesar – Crece resistencia contra la privatizaci贸n del agua en M茅xico

Cabe resaltar que, durante la primera mitad de 2022, la ciudad de Monterrey, la segunda urbe m谩s grande de M茅xico con m谩s de 5 millones de habitantes, padeci贸 una sequ铆a catalogada como 鈥渆xtrema鈥 al mismo tiempo de registrar temperaturas que superaron los 40 grados cent铆grados.

Sin subsidios

Uno de los puntos que abord贸 Obrador sobre el acuerdo con Elon Musk, es el que refiere al caso de las bater铆as y la fabricaci贸n de semiconductores. Esto debido a que el gobierno mexicano se abstuvo de comprometerse a otorgar subsidios para el desarrollo de estos campos, tal como lo hace la administraci贸n de los EEUU.

鈥淓ntonces eso no. Un subsidio as铆 no. No podr铆amos otorgarlos, esos subsidios. 脡l lo entendi贸 perfectamente y hablamos de que sin esos subsidios, las ventajas comparativas de M茅xico son 煤nicas en el mundo鈥, detall贸 AMLO, quien resalt贸 que el recurso principal de ese pa铆s son los trabajadores. 鈥淓so no se encuentra en otros lugares del mundo: la calidad de la fuerza de trabajo, la mano de obra, el profesionalismo de los trabajadores mexicanos鈥, sostuvo el mandatario.

La f谩brica anunciada para el norte de M茅xico representa la tercera instalaci贸n de Tesla fuera de EEUU, pues se sumar谩 a los complejos industriales que posee en Shangh谩i y Alemania.