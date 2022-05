–

De parte de CGT Fesi Bac May 30, 2022

Si la Direcci贸n de la Empresa pensaba, que despu茅s de la agresi贸n perpetrada contra el Secretario General de esta Secci贸n Sindical que se ha materializado con su despido, iba a suponer la renuncia por parte de CGT a la defensa de los derechos e intereses de la plantilla de T.H., se ha equivocado por completo. Aunque nos golpeen una y otra vez, no nos vamos a sentir intimidados que, de forma ilusoria, parece que era lo pretendido por quienes han provocado esta situaci贸n.

Por tanto, os actualizamos el estado de algunas de las actuaciones sindicales y jur铆dicas que estamos llevando a cabo, como respuesta a los incumplimientos normativos y vulneraci贸n de derechos que se est谩n produciendo en nuestra empresa, y no como una actitud hostil y beligerante por nuestra parte, tal como nos acusa la empresa siempre que tiene ocasi贸n, haci茅ndose la v铆ctima. Y prueba de ello son estos breves fragmentos del juicio del pasado 22 de marzo sobre el caso por vulneraci贸n de derechos sindicales de nuestro compa帽ero despedido.

A pesar de que el ilustre letrado que representa a la empresa, asegura que ninguna de las denuncias que hemos presentado han tenido consecuencias, se le olvida decir que ello se debe a que todav铆a no han sido atendidas o resueltas por la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Afortunadamente, parece que ya se est谩n dando respuesta a algunas de ellas. Por un lado, la que pusimos como consecuencia de la implantaci贸n unilateral por parte de la empresa el pasado mes de septiembre, de un sistema de Registro de Jornada, sin que haya existido negociaci贸n o consulta previa a esta RLT, y que adem谩s, dicho sistema, no cumple con la legislaci贸n en la materia. Seg煤n parece, la empresa recibi贸 visita de la ITSS el pasado mes de diciembre y le solicit贸 la documentaci贸n correspondiente. Como no la ten铆an, les requiri贸 para que acudieran a la sede de ese organismo al objeto de presentarla. A pesar de que la inspectora, inicialmente ha dado por buena dicha documentaci贸n, hemos requerido a la ITSS que nos la remita porque hay algo que no nos cuadra, toda vez que la empresa asegura haber negociado este asunto con la RLT, lo cual no es cierto, como tampoco lo es que se hayan llevado a cabo negociaciones en cualquier otra cuesti贸n susceptible de ello. Adem谩s, existe otra denuncia posterior sobre este mismo tema que a煤n no ha sido atendida por la ITSS, por lo que esperamos poder informaros pronto de la resoluci贸n definitiva sobre este asunto.

Por otro lado, habr茅is observado que recientemente se ha llevado a cabo la evaluaci贸n de riesgos laborales, motivo por el cual se han corregido algunas de las deficiencias que se ven铆an arrastrando en esta materia desde nuestra incorporaci贸n al Grupo AT Valor, y de este modo, que el informe t茅cnico salga un poco m谩s 鈥渁seado鈥. Quiz谩 tenga algo que ver, que este asunto tambi茅n est谩 denunciado, y que la repentina preocupaci贸n de la empresa por la seguridad y salud de sus personas trabajadoras, haya sido como consecuencia de ello. No obstante, queda por ver, si se le imputa alg煤n tipo de sanci贸n a la empresa por haber estado un a帽o sin cumplir con esta importante obligaci贸n legal.

Como ya os informamos, el pasado 18 de marzo se celebr贸 en el Servicio Interconfederal de Mediaci贸n y Arbitraje (SIMA), el acto de conciliaci贸n, previo a la demanda por Conflicto Colectivo, por la imposici贸n unilateral por parte de la empresa (que es su estilo habitual), de los criterios de uso de los dispositivos digitales, que bajo nuestro punto de vista, no respetan derechos b谩sicos de la plantilla. Como dicho acto en el SIMA concluy贸 鈥漵in avenencia鈥, acabamos de presentar demanda ante la Audiencia Nacional y estamos pendientes de se帽alamiento para el acto de juicio.

Frente a la deplorable actitud empresarial, solo nos queda hacer frente a esta situaci贸n con los instrumentos legales que tenemos a nuestro alcance, a pesar de las oscuras y sucias estrategias puestas en marcha por la empresa, entre las que se incluyen la manipulaci贸n y la mentira, como iremos demostrando en el futuro. Pensamos que una peque帽a muestra de ello, son los fragmentos del juicio del 22 de marzo que os hemos compartido, donde pod茅is comprobar como el abogado de la empresa dice que las negociaciones con la RLT han ido por cauces correctos, y finaliza asegurando que las comunicaciones de la empresa han sido fluidas hasta enero de 2022. Llama mucho la atenci贸n, que fue precisamente este ilustre personaje, quien en nombre de la empresa, dio por rotas las negociaciones con la RLT en el mes de julio de 2021. Cada cual, que saque sus conclusiones.

Por 煤ltimo, informaros que el pasado d铆a 18 se celebr贸 el acto de conciliaci贸n en el SMAC por el despido del Secretario General de esta Secci贸n Sindical, y que tambi茅n se ha resuelto sin acuerdo, por lo que ya se ha cursado la correspondiente demanda por despido ante el Juzgado de lo Social, en la cual, nuestro compa帽ero Antonio solicita la nulidad del despido y por tanto, su readmisi贸n. Quedamos pues a la espera de se帽alamiento de fecha para el juicio.

Os seguiremos informando.

BASTA DE REPRESI脫N SINDICAL EN TASACIONES HIPOTECARIAS

READMISI脫N DESPEDIDO