–

De parte de ANRed September 12, 2022 221 puntos de vista

Entrevista a Eduardo Lucita de Economistas de Izquierda (EDI) que analiza, luego del intengo de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, la crisis econ贸mica que atraviesa el pa铆s. 芦La situaci贸n cambi贸 el escenario radicalmente el jueves por la noche. Porque es un salto en ca铆da de la crisis pol铆tica que hay en nuestro pa铆s, producto de lo que podr铆amos llamar un asesinato simb贸lico porque se apunt贸, pero la bala no se dispar贸. No se sabe si fue mal manipulada o era una falla, pero la cuesti贸n es que el asesinato f铆sico no se produjo, pero si hay un simbolismo muy fuerte que ha conmovido a la sociedad y, por lo que se sabe, recorri贸 el mundo. En Europa, en pa铆ses de Am茅rica Latina y en el propio EE UU, es decir, es una situaci贸n que habr谩 que dejar pasar el tiempo para ver si es un momento bisagra, en el que va a haber un antes y un despu茅s de este atentado o si todo vuelve a la l贸gica anterior禄. Por Mario Hern谩ndez

-La din谩mica de los acontecimientos pol铆ticos en Argentina me obligaron a comunicarme nuevamente contigo. Hab铆amos hablado el jueves pasado. A la noche se produce el atentado contra Cristina Fern谩ndez de Kirchner. Y me hab铆a parecido importante conocer tu an谩lisis sobre ese hecho.

-Como vos dec铆s, la situaci贸n cambi贸 el escenario radicalmente el jueves por la noche. Porque es un salto en ca铆da de la crisis pol铆tica que hay en nuestro pa铆s, producto de lo que podr铆amos llamar un asesinato simb贸lico porque se apunt贸, pero la bala no se dispar贸. No se sabe si fue mal manipulada o era una falla, pero la cuesti贸n es que el asesinato f铆sico no se produjo, pero si hay un simbolismo muy fuerte que ha conmovido a la sociedad y, por lo que se sabe, recorri贸 el mundo. En Europa, en pa铆ses de Am茅rica Latina y en el propio EE UU, es decir, es una situaci贸n que habr谩 que dejar pasar el tiempo para ver si es un momento bisagra, en el que va a haber un antes y un despu茅s de este atentado o si todo vuelve a la l贸gica anterior.

Como dec铆amos el otro d铆a hay una escala derechista que se viene desenvolviendo y que se acentu贸 con el alegato del fiscal Luciani, su pedido de condena a la Vicepresidenta. Este magnicidio fallido corona este proceso. Ahora no pareciera ser que es un hecho aislado, tampoco que es un loquito suelto. Han salido nuevas im谩genes en las cuales se ve que la novia del agresor hab铆a estado d铆as anteriores en la zona del atentado estudiando un poco el panorama. Por lo tanto, quiere decir que alg煤n tipo de organizaci贸n hay, no s茅 si da para que se trate de una conspiraci贸n pol铆tica en el sentido que uno le puede dar porque ya habr铆a que incluir otros elementos.

Lo que pas贸 con la custodia, si est谩n los servicios metidos en el medio no lo s茅. Por ahora puede ser que sea un grupo neonazi el que incentiv贸 al agresor y en realidad, por lo que se ve hasta ahora, es un grupo bastante chapucero. Habr谩 que continuar viendo la investigaci贸n, yo no soy un especialista en esto, apenas me someto a relatar lo que estoy viendo.

-Frente a este hecho, 驴c贸mo ves la respuesta pol铆tica del gobierno y de la oposici贸n?

-Anteriormente, dec铆a que toda la ofensiva derechista, el alegato y la condena del fiscal Luciani hab铆an producido, por un lado, un efecto inesperado y, por el otro, un efecto disruptivo. El efecto disruptivo es claramente sobre la oposici贸n. Le meti贸 una discusi贸n y una serie de problemas a Juntos por el Cambio que hace que se repliegue sobre s铆 mismo. Y el debate de las candidaturas que estaba larvado, ahora sali贸 a flor de tierra, a la luz de todos.

La disputa con Larreta, por un lado, y la disputa con Bullrich y Macri, por el otro. Ahora, desde el punto de vista de d贸nde ven铆amos viendo, la centralidad pol铆tica que recupera Cristina Fern谩ndez de Kirchner, la unificaci贸n del peronismo. Muy inteligente Cristina cuando dice 鈥榚sto no es contra m铆, es contra todo el peronismo鈥.

Al mismo tiempo le da al kirchnerismo, que estaba totalmente desencantado con la situaci贸n, con el asunto de Massa, sin objetivos, que hab铆a perdido din谩mica de todo tipo, ahora ha encontrado algo por qu茅 luchar. Ha recuperado la 茅pica.

Eso en el contexto general, ahora la repuesta despu茅s del intento de asesinato lo que se ve铆a venir es que la gente iba a salir a la calle por su cuenta y la imagen de Colombia de 1948 con el Bogotazo cuando lo asesinan al diputado Gait谩n, hubo un desborde de gente que termin贸 con 500 muertos. Yo creo que una din谩mica de ese tipo estuvo flotando el jueves por la noche, por eso a pocas horas despu茅s del atentado el Presidente de la Naci贸n habla en cadena nacional y plantea un feriado nacional para el viernes y convoca a la gente a manifestarse en la plaza central del pa铆s. Con lo cual le da un contenido org谩nico a la situaci贸n y no deja que se desbande. Esto se dice que fue consensuado con Cristina.

Despu茅s en el acto, al otro d铆a, que fue un acto multitudinario, no s茅 si alcanz贸 la dimensi贸n del 2脳1, pero de todas maneras fue un acto importante que habla de que hay reservas democr谩ticas en la Argentina.

El documento que se ley贸, que fue un documento muy lavado, muy tibio, expresa esa situaci贸n, la l贸gica de Alberto Fern谩ndez, pero otra vez el documento fue aprobado por Cristina. Todo estaba para resolver la situaci贸n e ir diluyendo la crisis que produjo el atentado, dejar que se resuelva en el plano de la justicia. Eso es lo que creo que se va viendo ahora en el marco de una situaci贸n en la que uno puede decir que la pol铆tica desplaz贸 del eje central a la econom铆a.

Pero no es en el sentido que suele decirse que la pol铆tica dirige a la econom铆a, no. La pol铆tica ac谩 toma una tal centralidad que deja que la econom铆a corra por su cuenta. El ajuste sigue corriendo y est谩 mucho m谩s acentuado que antes. Ahora se ha completado por la escasez de d贸lares, la desesperaci贸n de conseguir d贸lares, el ministro Massa le ha hecho nuevas concesiones al sector cr铆tico enfrentado con el kirchnerismo que es el campo. Le han hecho un d贸lar especial para el campo, que durante toda la semana anterior se dec铆a que iba a ser de $190 y termin贸 siendo de $200, con el agravante de que como va a complicar el balance interno del Banco Central, porque para garantizar que le paguen el precio que quieren los exportadores la Tesorer铆a le pone una Letra en d贸lares al Banco Central. Si uno piensa que entran esos 7.000 millones de d贸lares que se dicen, la deuda del Banco Central va a aumentar en 2.000 millones de d贸lares por esa Letra. Claro, uno puede pensar que las Letras que la Tesorer铆a le coloca al Banco Central nunca se pagan, pero nunca se pagan las que son en pesos, porque los pesos la inflaci贸n finalmente los van diluyendo, pero con los d贸lares no es as铆. Ese es un problema adicional a todo esto.

Guzmanismo recargado

(Esta entrevista se desarroll贸 el jueves 1/9, 2 horas antes de producirse el atentado contra CFK)

-La pregunta ser铆a 驴Juncal y Arenales mata el ajuste?

-No lo mata, pero lo tapa, al menos moment谩neamente. No creo que lo mate porque es muy fuerte y viene apoyado por todos. Una de las caracter铆sticas centrales que viene sucediendo a partir de las acusaciones de los fiscales es que se ha logrado unificar al peronismo, recuperar la centralidad de Cristina Fern谩ndez de Kirchner en la escena pol铆tica nacional.

Pero la unificaci贸n del peronismo tiene que ver con varios consensos internos, el principal es bancar el ajuste, el segundo es salir a defender la situaci贸n de que no hay ajuste, que es otra cosa, y lo tercero es que toda la culpa la tiene Guzm谩n, como desconociendo que la pol铆tica econ贸mica que est谩 llevando adelante Massa es un guzmanismo reforzado, recargado.

Hay una cosa que es interesante de ver que cuando asumi贸 Batakis lo primero que dijo fue que las finanzas p煤blicas estaban totalmente desordenadas y que hab铆a que ordenarlas. Entonces, ech贸 a Ra煤l R铆os que era el secretario de Hacienda quien manejaba las finanzas y el Presupuesto nacional. Eso dur贸 24 d铆as, viene Massa y dice que las finanzas hay que ordenarlas 驴A qui茅n nombra? A Ra煤l R铆os.

Hay m谩s elementos si uno quiere tener en cuenta. Se conocieron en estos d铆as algunos contenidos que va a tener el Presupuesto nacional del a帽o que viene, los elementos centrales son que el d茅ficit fiscal primario tiene que ser 1.9%, que la emisi贸n monetaria va a ser 1.6% y que tiene que haber unos 4.000 millones de d贸lares de reserva. Eso es lo mismo que el memor谩ndum que hab铆a firmado Guzm谩n con el FMI. Hay una continuidad perfecta en el plan econ贸mico.

Ahora, el efecto que ha tenido son estos que te digo con relaci贸n al peronismo, pero tambi茅n le deja libre el terreno a Massa para que haga las cosas que tiene que hacer con el apoyo de todo el Frente de Todos.

Ayer el 鈥淐uervo鈥 Larroque sali贸 a decir 鈥樷榩or fin, estuvimos 3 a帽os sin ministro de Econom铆a y ahora tenemos un ministro de Econom铆a鈥欌. M谩s claro que eso no se pueden decir las cosas.

-Eduardo, para ser m谩s precisos 驴en qu茅 se expresa el ajuste en este momento?

-Sab茅s que hubo una reducci贸n de fondos presupuestarios en seis ministerios de 210.000 millones de pesos en el 谩rea de salud, en educaci贸n, en obras p煤blicas, en las compras de equipos, etc. La cifra que circula son 128.000 porque junto con esto se autoriz贸 una suba en el gasto social de 82.000 millones de pesos. Entonces 210.000 menos 82.000 te da 128.000. Pero el ajuste que se nota es de 210.000.

Por otro lado, la inflaci贸n va produciendo un ajuste porque lic煤a los gastos en pesos del Estado y agranda los ingresos. La baja que se est谩 produciendo en el d茅ficit fiscal primario tiene que ver con el proceso inflacionario. Hay que tener en cuenta tambi茅n que el ajuste, el tipo de cambio se est谩 despreciando en 5 puntos por mes, o sea, los sojeros aguantan porque no hay devaluaci贸n, pero si aguantan dos meses se ganan el 10% m谩s.

-驴C贸mo ves el conflicto con respecto a la Vicepresidenta de la Naci贸n?

-Creo que todo lo que ha pasado es ganancioso para Cristina Fern谩ndez de Kirchner. Vos fijate que Juntos por el Cambio apoy贸 o impuls贸 los pedidos de condena por Vicent铆n, impulsaron eso y enseguida hubo movilizaciones por todo el pa铆s, pusieron vallas en la casa de Cristina y una movilizaci贸n y concentraci贸n que estaba pensada para hacerla en Parque Lezama en media hora se hizo en Juncal y Uruguay. Quisieron reprimir y la represi贸n se les dio vuelta porque fue tan burda y salvaje que hasta gente de la derecha sali贸 a decir que hab铆a sido una barbaridad. Al mismo tiempo esto ha sido una bomba explosiva al interior de Juntos por el Cambio porque en este momento perdi贸 el norte, no tiene ninguna iniciativa y se le abri贸 una disputa interna que ya estaba larvada por las candidaturas, pero que se adelant贸 varios meses.

La disputa que hay con Larreta, la disputa que hay entre Bullrich y Macri, es una bola de nieve lo que est谩 pasando en el interior de Juntos por el Cambio y no s茅 c贸mo se va a resolver. O sea, todo esto lleva a una mayor polarizaci贸n de la situaci贸n pol铆tica. Hoy trascendi贸, no s茅 con qu茅 declaraciones, no las escuch茅, pero escuch茅 cuando ven铆a un par de periodistas que estaban hablando que es casi seguro que Cristina sea candidata. No s茅 si es as铆, pero es lo que est谩n diciendo.

Ya veremos en qu茅 evoluciona esto. En mi opini贸n todo esto la fortalece porque, adem谩s eso de la proscripci贸n es algo que lo lanza ella, pero todo el mundo sabe que no es posible, por lo menos hasta el 2025 no es posible por los tiempos procesales, porque tiene fueros, etc. Hasta que no venza este mandato no tiene problemas.

Finalmente, con la condena tendr谩 problemas si quiere presentarse en el 2025, pero en el medio tiene la posibilidad de hacerlo, no necesariamente como candidata a la presidencia, pero s铆 candidata a Senadora o Diputada por la provincia de Buenos Aires y sale seguro. Si sale en minor铆a, si sale segunda, es Senadora seguro. Salga como salga si encabeza la lista de Diputados sale tambi茅n. O sea, si lo que busca es fuero para el futuro, lo encuentra r谩pidamente.

-Ayer la Autoconvocatoria contra el Pago de la Deuda present贸 un recurso de amparo. La pregunta ser铆a, 驴c贸mo maneja el kirchnerismo, el Gobierno nacional los acuerdos con el FMI y a qu茅 apuntan estas presentaciones como el amparo de ayer?

-Fuimos a una peque帽a movilizaci贸n en una situaci贸n pol铆tica muy dif铆cil porque pasa desapercibido, pero nos recibieron en el juzgado y entregamos un amparo con una cantidad de firmas encabezado por Adolfo P茅rez Esquivel, Nora Corti帽as, Nina Brugo y una serie de personalidades ligadas a todo esto.

La cuesti贸n interesante es que el juez abri贸 la posibilidad que en el amparo se sume la firma de todo aquel ciudadano que quiera hacerlo y aporte sus datos personales, etc. As铆 que la recolecci贸n de firmas puede ser multitudinaria, ahora vamos a ver c贸mo se puede continuar o c贸mo puede seguir eso. No lo sabemos, pero es un intento legal muy bien fundamentado, porque han intervenido en esto, abogados con mucha experiencia. Veremos, no hay que confiar demasiado en que la justicia haga algo en este sentido, pero es una forma de lucha m谩s, as铆 como la lucha callejera, as铆 como presionamos muchas veces al Congreso, como hemos pedido reuniones con los Senadores, ahora hemos presentado un amparo fundamentado y con todos los atributos que te da la ley para eso.

A partir de ah铆 la situaci贸n es muy dif铆cil. Ahora estamos pidiendo la nulidad del acuerdo con el FMI, lo cual es muy dif铆cil tambi茅n. Pero son pol铆ticas que llevamos adelante. Ahora hay que ver c贸mo seguimos de aqu铆 para adelante porque la situaci贸n es muy dif铆cil. Juncal no mata del todo al ajuste, pero hace pasar desapercibido muchas cosas, entre ellas el acuerdo con el FMI. Pero claro no sabemos cu谩nto puede durar esto.

-Eduardo, 驴quer茅s agregar algo m谩s?

-Que todo es as铆, que es interesante porque esto tiene un dato de la situaci贸n muy importante. Primero una situaci贸n inesperada que provoc贸 el pedido de condena del fiscal Luciani, eso se da al interior del peronismo, y una situaci贸n totalmente disruptiva que se da al interior de Juntos por el Cambio. Las dos cosas incrementan la polarizaci贸n que se daba entre las dos coaliciones pol铆ticas y esto plantea un problema para la izquierda. La izquierda tiene que debatir porque se ha creado un nuevo escenario pol铆tico, hay que ver c贸mo nos posicionamos y c贸mo nos desarrollamos en este escenario pol铆tico.

La izquierda tiene que rechazar la persecuci贸n pol铆tica sea a qui茅n sea

-驴C贸mo cre茅s vos que debe ser?

-Creo que hay muchas cosas, en primer lugar, la izquierda tiene que rechazar la persecuci贸n pol铆tica sea a qui茅n sea. Rechazar tambi茅n cualquier intento de proscripci贸n. La Izquierda tiene que pedir la derogaci贸n de la Ley de asociaci贸n il铆cita, que naci贸 en la d茅cada del 20 o 30 para perseguir a los anarquistas y ahora se utiliza para hacer condenas sin pruebas. Es cierto tambi茅n que es muy dif铆cil decir que un Gobierno se form贸 para hacer una asociaci贸n il铆cita, pero de todas maneras te da un lugar para intervenir ah铆.

En ese sentido creo que el FIT ha tenido dos posiciones, yo me inclino mucho m谩s por la posici贸n que ha tenido Myriam Bregman que por la de Solano y otros compa帽eros. Me parece una posici贸n, la de Bregman, mucho m谩s criteriosa, mucho m谩s pol铆tica en ese sentido. Despu茅s hay que buscar la manera, no renunciar a las demandas de un programa de emergencia para resolver la emergencia econ贸mica y social que estamos viviendo porque en el kirchenerismo eso se abandona.

Fijate que la 煤nica voz discordante es la voz de Juan Grabois, pero por un punto, porque no le dan el salario universal que tampoco, ni es salario, ni es universal, eso es un disfraz. Como dijo Senadores lo que buscan es un ingreso complementario de los otros ingresos, no es m谩s que eso. Pero esa es la 煤nica voz discordante y amenazan con retirarse del bloque de Diputados, sus Diputados nacionales, Diputados que tienen en la Ciudad de Buenos Aires, tambi茅n en Provincia. Est谩n discutiendo si van a formar bloque propio o un interbloque. Vamos a ver c贸mo se resuelve eso. Porque si es un interbloque el Frente de Todos no pierde la primera minor铆a en Diputados, si es un bloque propio s铆 la pierden y tienen que negociar permanentemente con ellos. Vamos a ver c贸mo se resuelve esto[1].

鈥-

[1] El atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner fren贸 una inminente ruptura del espacio liderado por Juan Grabois con el Frente de Todos. Para el domingo 4 estaba pactado un Congreso Nacional para definir la continuidad, pero 芦el atentado a Cristina cambi贸 todo禄, en palabras del referente sanjuanino de Patria Grande, Eduardo Camus.