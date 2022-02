–

El 21 de febrero de 1803, el coronel Edward (Ned) Marcus Despard fue ahorcado y decapitado en Londres ante una multitud de 20.000 personas por organizar una conspiraci贸n revolucionaria para derrocar al rey Jorge III. Catherine (Kate), su esposa de origen caribe帽o y raza negra, le ayud贸 a escribir el discurso que pronunci贸 desde el pat铆bulo, en el que se proclamaba amigo de los pobres y los oprimidos. En 茅l expres贸 tambi茅n su confianza en que 芦los principios de la libertad, la humanidad y la justicia triunfar谩n finalmente sobre la falsedad, la tiran铆a y el enga帽o禄.

Y sin embargo el mundo gir贸. Desde los sucesos de las revoluciones estadounidense, francesa y haitiana, y la fallida revoluci贸n irlandesa, conectadas entre s铆, al nacimiento del Antropoceno en medio de los cercamientos, el belicoso capitalismo global, las plantaciones con trabajo esclavo y la producci贸n con m谩quinas en las f谩bricas, Roja esfera ardiente introduce a los lectores en el momento crucial de los dos 煤ltimos milenios. Esta historia monumental ofrece, con gran riqueza de detalle, una cr贸nica extensa de la resistencia a la desaparici贸n de los reg铆menes comunales.

El extraordinario relato de Peter Linebaugh recupera el hero铆smo de redes extensas de resistentes soterrados que, desafiando a la muerte, lucharon contra la privatizaci贸n de lo com煤n impuesta por dos entidades pol铆ticas nuevas, Estados Unidos y Reino Unido, que, ahora sabemos, seguir铆an desposeyendo a personas de todo el mundo hasta la actualidad. Roja esfera ardiente es la culminaci贸n de toda una vida dedicada a la investigaci贸n, condensada en un 茅pico relato de amor.

Peter Linebaugh*

Los fen贸menos mundiales de resistencia a los cercamientos han sido liderados por los zapatistas en M茅xico (1994); los movimien颅tos contra la globalizaci贸n de la propiedad intelectual en la 芦bata颅lla de Seattle禄 (1999); las mujeres de V铆a Campesina contra la incautaci贸n corporativa del germoplasma planetario; los chabolistas, desde Durban a Ciudad del Cabo; las mujeres del delta del N铆ger que protestan desnudas contra los vertidos de petr贸leo; los pue颅blos ind铆genas de los Andes contra quienes se hacen con el agua; los conservadores de semillas de Bangladesh; los ecologistas del Himalaya; el movimiento de 芦c铆rculos y cuadrados禄 en los cientos de Occupys municipales (2011); y los miles de protectores del agua de Standing Rock (2017). Inspiradas por estos fen贸menos, las revi颅siones del significado de 芦lo com煤n禄 y su relaci贸n con el comunis颅mo, el socialismo, el anarquismo y el utopismo han pasado a for颅mar parte del discurso mundial contra el esfuerzo por eliminarlo o cercarlo. En general, esta historia tiene doscientos a帽os.

En 1793, William Blake, el artista, poeta y profeta londinense, lleg贸 a la conclusi贸n de que cercamiento = muerte. Dos de sus con颅tempor谩neos decidieron hacer algo al respecto. Este libro cuenta una historia de amor entre un irland茅s y una afroamericana, Ned y Kate, dos revolucionarios que ansiaban otro mundo e intentaron hacerlo realidad. El amor mutuo que sent铆an y su nostalgia por lo com煤n nos se帽alan un mundo y un coraz贸n nuevos.

He aqu铆 lo que escribi贸 Blake:

Me dijeron que ten铆a cinco sentidos para encerrarme,



y encerraron mi cerebro infinito en un estrecho c铆rculo,



y hundieron mi coraz贸n en el abismo, una roja esfera ardiente,



hasta que de toda vida fui anulada y borrada.

Blake ten铆a el poder prof茅tico de imaginar un mundo y un cora颅z贸n distintos. Esa 煤nica expresi贸n, 芦una roja esfera ardiente禄, po颅dr铆a hacer referencia a la guerra entre Inglaterra y Francia, o a la lucha de los esclavos africanos por la libertad, o a los fuegos que permit铆an obtener vapor para los nuevos motores de su tiempo 鈥揼uerra, revoluci贸n y trabajo鈥 pero es incluso m谩s profunda que eso. Hace referencia al planeta en s铆. La geolog铆a de Blake anticipa el Antropoceno planetario, la 芦roja esfera ardiente禄. En cuanto a los cinco sentidos que encierran su coraz贸n y su cerebro, hacen referencia a la filosof铆a dominante en aquel momento 鈥搇aica, emp铆颅rica, utilitaria鈥 y a la econom铆a pol铆tica resultante. 驴De qu茅 otro modo podr铆a obtenerse el conocimiento?

Edward Marcus Despard y Catherine Despard eran camaradas que pretend铆an cambiar el mundo de los cercamientos y la explo颅taci贸n. Por sus esfuerzos, a 茅l lo ahorcaron y decapitaron en febre颅ro de 1803 en Inglaterra, mientras que ella huy贸 a Irlanda. De ni帽o, al coronel Edward Marcus Despard, el imperialista anglo-irland茅s que se convirti贸 en combatiente por la libertad irlandesa, lo llama颅ban Ned. Puesto que estoy escribiendo una especie de historia de familia, lo llamar茅 Ned para hacerlo m谩s familiar. A su esposa, Catherine, la 芦pobre negra que se llamaba su esposa禄, la tratar茅 con la misma familiaridad. En consecuencia, ser谩 Kate.

La evoluci贸n general de su historia coincide con las tres partes de este libro. Comienza con mi b煤squeda de Ned y Kate, y de lo com煤n (芦La b煤squeda禄), que a su vez me llev贸 a lo que el poeta William Blake llamaba las 芦Monta帽as Atl谩nticas禄. Las experien颅cias americanas allende y bajo los mares se describen en la segunda parte de este libro. Cuando volvieron del Caribe a Inglaterra, en el a帽o 1790, la Revoluci贸n francesa ya hab铆a empezado y los s铆mbolos de lo com煤n 鈥搇ibert茅, 茅galit茅 y fraternit茅鈥 hab铆an incendiado la 茅poca, el segundo significado para la 芦roja esfera ardiente禄. La ter颅cera parte de este libro, 芦Amor y lucha禄, muestra c贸mo se expres贸 el amor mutuo de Ned y Kate, a trav茅s de la resistencia al lema de 芦Rey, Dios y Propiedad禄 utilizado en Inglaterra para justificar las guerras contra la igualdad y las guerras de conquista imperial.

La guerra entre Francia e Inglaterra comenz贸 en 1793 y no con颅cluy贸 hasta 1815. Hay una historia de posibles rep煤blicas 鈥揊ran颅cia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Hait铆 y Estados Unidos鈥 pero nin颅guna alcanz贸 la igualdad o una noci贸n real de rep煤blica. Francia se convirti贸 en un imperio gobernado por Napole贸n. Inglaterra se convirti贸 en un imperio denominado Reino Unido. Una isla (Irlan颅da) dej贸 de tener un gobierno independiente, mientras empezaba a surgir de hecho la independencia de otra (Hait铆). Estados Unidos se consolid贸, con las elecciones de Jefferson (1800), como un r茅gi颅men de propietarios colonos blancos, y triplic贸 con creces su tama颅帽o con la compra de Luisiana (1803).

El continente norteamericano fue dividido, medido en cuadr铆颅culas y vendido. En Inglaterra, miles de leyes de cercamiento par颅lamentarias vallaron el pa铆s, parroquia civil a parroquia civil. Esta颅dos Unidos (1789) y Reino Unido (1801) eran nuevas entidades pol铆ticas dedicadas a cercar lo com煤n. Ambas se entrelazaron pro颅fundamente a medida que la producci贸n de plantaci贸n pasaba del az煤car caribe帽o al algod贸n continental, destruyendo la producci贸n algodonera en India y en el Imperio otomano. Las importaciones de algod贸n crecieron de 32 millones de libras esterlinas en 1798 a 60,5 millones en 1802, mientras que el valor de las manufacturas inglesas exportadas subi贸 de 2 millones de libras en 1792 a 7,8 millones en 1801. En 1801, se adopt贸 el telar de vapor de Edmund Cartwright. En 1793, estaba en funcionamiento la desmotadora de Eli Whitney, y en 1800, la producci贸n de algod贸n se hab铆a triplicado. Fue la m谩quina, en especial el motor de vapor y la desmotadora de algo颅d贸n, la que conect贸 econ贸micamente las otras dos estructuras, los cercamientos y la esclavitud. El barco las conect贸 geogr谩ficamente.

El cercamiento hace referencia a la tierra, donde trabajaba la mayor parte de la poblaci贸n. El cercamiento de aquella significaba una p茅rdida para esta. Al no poder subsistir ya de la tierra, las per颅sonas quedaron despose铆das, y de una manera dolorosa y literal se volvieron desarraigadas. Arnold Toynbee, creador de la expresi贸n 芦revoluci贸n industrial禄, mostr贸 en las conferencias pronunciadas en 1888 que estuvo precedida por los cercamientos de lo com煤n. Karl Marx entendi贸 este fen贸meno y lo convirti贸 en el tema del origen del capitalismo.

Adem谩s de la tierra, los cercamientos pueden hacer referencia a la mano. Artesan铆as y manufacturas quedaron cercadas en f谩bri颅cas, donde la entrada y la salida se vigilaban de manera muy estric颅ta, y mujeres y ni帽os sustituyeron a los hombres adultos. Aliado del cercamiento en la f谩brica fue el cercamiento del castigo en la c谩rcel o penitenciar铆a.

Adem谩s de la tierra, la mano y la c谩rcel, el cercamiento puede hacer referencia al mar. Quienes hayan le铆do The Slave Ship de Marcus Rediker o est茅n familiarizados con el infame 芦pasaje del me颅dio禄 por haber le铆do a algunos de los primeros abolicionistas, como Olaudah Equiano o Thomas Clarkson, o por haber visitado los museos de Detroit, Washington, Liverpool o Elmina dedicados a la experiencia afroamericana, se ver谩n de inmediato abrumados por el hedor, la crueldad, la claustrofobia y el intento de deshumaniza颅ci贸n dentro de 芦los muros de madera禄.

Para Marx, el 芦pecado original禄 del capitalismo estaba escrito 芦con letras de sangre y fuego禄. Las viviendas de Armagh, los cuar颅tos de los esclavos en las plantaciones caribe帽as, las casas largas de los iroqueses, la c谩rcel gigantesca de Newgate y el molino de Al颅bion en Londres fueron incendiados. El carb贸n sustituy贸 a la ma颅dera como combustible para el fuego, el fuego ard铆a para producir vapor, y las m谩quinas de vapor provocaron la ruina de todo un modo de vida. Esto ocurri贸 durante la guerra, cuando el suelo de Europa qued贸 empapado de sangre, y la sangre de los cuerpos encadenados de los esclavos ti帽贸 de carmes铆 el Atl谩ntico. Ni la san颅gre ha dejado de fluir ni el fuego de arder, roja esfera ardiente.

Hubo de hecho un a帽o de paz en el que las armas de fuego se silenciaron, durante la Paz de Amiens, entre 1802 y 1803. Fue de颅cisivo para el intento revolucionario de Despard. Napole贸n conso颅lid贸 su dictadura, uniendo Iglesia y Estado. Jacques-Louis David pint贸 en 1802 al primer c贸nsul, que pronto se convertir铆a en empe颅rador, cruzando los Alpes ataviado con una ondeante capa de color escarlata perfilada en oro y montado en un corcel blanco piafante. Era la imagen del imperio expresando su pomposa grandiosidad de dominaci贸n. (隆En realidad, cruz贸 a lomos de una mula!) El mis颅mo a帽o, mientras Despard y sus cuarenta compa帽eros de la taber颅na Oakley Arms estaban detenidos, Beethoven public贸 la Sonata claro de luna, una fantas铆a para piano cuyos arpegios, al principio so帽adores y despu茅s tempestuosos, transmiten a la perfecci贸n el esp铆ritu de esperanza y lucha.

El de lo com煤n es un t茅rmino 贸mnibus que comporta mucha carga y abarca mucho territorio. Lo com煤n hace referencia a una idea y a una pr谩ctica. Como idea general, lo com煤n significa igual颅dad de condiciones econ贸micas. Como pr谩ctica concreta, hace re颅ferencia a formas de trabajo colectivo y distribuci贸n comunal. El t茅rmino sugiere alternativas al patriarcado, a la propiedad privada, al capitalismo y a la competencia. Elinor Ostrom, Maria Mies, Ve颅ronika Bennholdt-Thomsen, Naomi Klein, Silvia Federici, Silke Helfrich, Leigh Brownhill, Rebecca Solnit, Vandana Shiva y J. M. Neeson son destacadas estudiosas que han escrito sobre lo com煤n6. No es que los hombres se hayan olvidado del tema. Gustavo Es颅teva, George Caffentzis, Michael Hardt, Antonio Negri, David Graeber, Lewis Hyde, David Bollier, Raj Patel, Herbert Reid, Bet颅sy Taylor, Michael Watts, Iain Boal, Janferie Stone y Massimo De Angelis han contribuido al debate planetario. Hist贸ricamente, lo com煤n ha sido mejor aliado para las mujeres (y los ni帽os) que la f谩brica, la mina o la plantaci贸n. Este libro trata de lo com煤n, cuyos significados emergen gradualmente a trav茅s de la historia aqu铆 re-narrada. Los siguientes res煤menes pueden ayudar a entenderlo. Las tres partes de este libro se dividen en diez secciones.

1. El amor es el comienzo de lo com煤n, y la raz贸n por la que muri贸 este renegado anglo-irland茅s fue 芦la raza humana禄, en las palabras que Ned y Kate compusieron juntos y Ned pronunci贸 de pie en el pat铆bulo, el 21 de febrero de 1803. 芦La b煤squeda禄 de la tumba de Catherine Despard y la b煤squeda de lo com煤n van uni颅das. Un cap铆tulo presenta a una desconocida pero extraordinaria afroamericana y c贸mo ayudaron los revolucionarios irlandeses a protegerla despu茅s de que su esposo fuera ejecutado por traidor a la corona inglesa. Este es un relato sobre una pareja y sobre lo com煤n. Sin duda, el eros formaba parte de su amor 鈥揘ed y Kate tuvieron un hijo鈥 pero tambi茅n la filia, o ese amor igualitario entre camaradas y amigos. El amor de lo com煤n era similar al amor que los griegos denominaban 谩gape, el amor creativo y redentor a la justicia, con sus connotaciones sagradas. Silvia Federici ha descrito el 谩gape de esta forma: 芦Lo com煤n es imposible a no ser que nos neguemos a basar nuestra vida, nuestra reproducci贸n, en el sufri颅miento de otros, a no ser que nos neguemos a vernos a nosotros mismos como algo separado de ellos. De hecho, si la 鈥減uesta en com煤n鈥 tiene alg煤n significado, debe ser el de la producci贸n de nosotros mismos como sujeto com煤n禄. La raza humana como la entend铆an Ned y Kate era un sujeto colectivo. No estaban en 茅l por las riquezas ni por la fama, sino por la libertad y la igualdad. Lo com煤n era tanto un objetivo como un medio para alcanzarlas. Henry Mayhew, investigador victoriano del proletariado urbano y contempor谩neo de Karl Marx, describi贸 dos medios de igualar la riqueza, el comunismo y el agapismo. Si no descuid谩semos lo co颅m煤n y sus cercamientos podr铆amos descubrir que el primero 鈥搇o com煤n鈥 es el puente que vincula el romanticismo con el radicalis颅mo, la filia con el 谩gape. Ese es el proyecto de este libro, es decir, cruzar ese puente, de la mano de Ned y Kate. 芦La b煤squeda de lo com煤n禄 sit煤a la noci贸n de lo com煤n en un 谩mbito espec铆fico 鈥揑r颅landa鈥 y en un momento espec铆fico de la historia irlandesa, en re颅ferencia a la revuelta de Robert Emmet en 1803 y al tratamiento g贸tico y rom谩ntico de lo com煤n.

2. Dos obst谩culos dificultaron nuestra b煤squeda. Uno fue el pa颅t铆bulo, que mat贸 y de ese modo silenci贸 a quienes sab铆an, y el otro fue la clandestinidad, con la que cubrieron sus huellas quienes sa颅b铆an. Tanatocracia significa gobierno mediante la muerte. Tres ca颅p铆tulos exploran los ahorcamientos de Estado. El primero (芦Des颅pard en la horca禄) fue el 21 de febrero de 1803, cuando el coronel Edward Marcus Despard fue ejecutado en Londres junto con otros seis reclusos acusados de traici贸n.

A menudo se cuenta la historia de Despard a la manera emp铆ri颅ca del relato policiaco, o, m谩s bien, qu茅 hizo o qu茅 dej贸 de hacer. Despu茅s de detenerlo junto a otros cuarenta en la oakley Arms en noviembre de 1802, lo declararon culpable de traici贸n por conspi颅rar para destruir al rey, subvertir la constituci贸n y capturar la torre, el banco y el palacio. La clase capitalista destila su poder financie颅ro, econ贸mico, militar, pol铆tico y cultural en establecimientos cen颅tralizados del Estado, que en tiempos de Despard inclu铆an la Coro颅na, el arsenal, la ceca y la iglesia. Todos ellos se convirtieron en objetivo de la conspiraci贸n que lleva su nombre. Varios historiado颅res experimentados han estudiado la conspiraci贸n (E. P. Thomp颅son, David Worrall, Ann Hone, Malcolm Chase, Iain McCalman, Marianne Elliott, Roger Wells) y dos bi贸grafos (Clifford Conner y Mike Jay) lo han situado en escenarios irlandeses y atl谩nticos. Mi enfoque sustituye la pregunta de qui茅n lo hizo por la de por qu茅 preocuparse, que se responde mediante las perspectivas cambian颅tes de lo com煤n, desde lo local a lo nacional, a lo imperial, a lo te颅rr谩queo, a lo trasatl谩ntico y a la esfera roja.

Las 芦煤ltimas palabras禄 de Ned (芦Despard en el horca禄) expre颅san la visi贸n que Ned y Kate ten铆an de lo com煤n. 芦Dones de la ci颅vilizaci贸n禄 muestra c贸mo el desarrollo del humor patibulario em颅pez贸 a debilitar los efectos represivos de la horca. Toma ejemplos significativos de los principales componentes del proletariado, a saber, criados, artesanos, esclavos y marineros. Estos pueden con颅vertirse en divisiones pol铆ticas dentro de la clase obrera. 芦Manza颅nas del 谩rbol verde de la libertad禄 finaliza con las 芦煤ltimas pala颅bras禄 de otros revolucionarios irlandeses martirizados durante la Rebeli贸n de 1798. Sus discursos demuestran tanto la liberaci贸n colonial como lo com煤n. Los combatientes por la libertad irlande颅sa transformaron el pat铆bulo, de escenario de terror, a plataforma de resistencia.

3. El primero de los dos cap铆tulos de 芦Subsuelo y clandestini颅dad禄 hace referencia a los estratos geol贸gicos situados bajo tierra (芦El Antropoceno y los estadios de la historia禄). La raza humana estaba cambiando, al igual que el planeta Tierra. Los cercamien颅tos, la esclavitud, la energ铆a de vapor y el carb贸n, estos 煤ltimos con consecuencias ct贸nicas involuntarias, estaban sobre nosotros. La Co颅misi贸n Internacional sobre Estratigraf铆a, perteneciente a la Uni贸n Internacional de Ciencias Geol贸gicas, ha tomado en considera颅ci贸n el t茅rmino Antropoceno para designar una nueva era que, se颅g煤n se dice, ha comenzado en este tiempo, con sus 芦perturbacio颅nes humanas del sistema terrestre禄.

En lugar de asociarla con las terribles connotaciones del Antro颅poceno, la 茅poca ha sido relacionada tradicionalmente con las con颅notaciones progresistas de la Revoluci贸n industrial. Sus m谩quinas accionadas con energ铆a de vapor y alojadas en f谩bricas formaron un sistema autom谩tico que trastoc贸 la relaci贸n entre el trabajo hu颅mano y las herramientas, eliminando la inteligencia, privando del inter茅s, prohibiendo el juego, y consumiendo la vida y porciones de cuerpo de los humanos. Un error en parte de nuestro pensa颅miento actual salta de nuestra era de puesta en com煤n en internet a los bienes comunales agr铆colas de la Europa medieval, omitiendo el periodo en el que 芦la mecanizaci贸n asumi贸 el mando禄12, en el que el archipi茅lago de c谩rceles comenz贸 a extenderse por el mun颅do, y en el que los barcos de la muerte (el pasaje del medio) y los campos de la muerte (plantaciones) se convirtieron en motores de acumulaci贸n. Esta omisi贸n impide analizar la lucha entre quienes perdieron lo com煤n y los terratenientes, los banqueros y los indus颅triales, que fueron responsables de las 芦perturbaciones humanas del sistema terrestre禄 y que pusieron el mundo de cabeza, al inver颅tir la litosfera y la estratosfera.

El historiador que describe los or铆genes del capitalismo observa con escepticismo el aura de inevitabilidad que lo acompa帽贸, por颅que en su desfile de la victoria los dirigentes de la historia no solo pisotearon a los perdedores, como se帽al贸 Walter Benjamin, sino que afirmaron que no hab铆a alternativa. La historia se convirti贸 en una m谩quina con leyes, determinaciones, e inevitabilidades lla颅madas 芦mejora禄, 芦desarrollo禄 o 芦progreso禄. Ned y Kate propor颅cionan un ant铆doto a ese determinismo. Ned y Kate fueron revo颅lucionarios, un hombre y una mujer que trabajaban de manera consciente con otros para cambiar el curso de la historia y obtener fines espec铆ficos.

芦E. P. Thompson y lo com煤n en Irlanda禄 trata de la necesidad de la organizaci贸n soterrada cuando el aparato represivo de la cla颅se dominante empuja a la oposici贸n al exilio, el silencio o el enga颅帽o. Inspir谩ndose en Hamlet, historiadores como Hegel o Marx han equiparado este soterramiento con el topo. Otros lo relacio颅nan con el infierno, 芦el vientre de la bestia禄. Lo com煤n persisti贸 bajo la superficie. Por una parte, su radicalismo, del cognado ra铆颅ces, desarroll贸 un vasto micelio. Los significados geol贸gicos, pol铆ti颅cos y m铆ticos, por otra parte, se aplican a una falsa filosof铆a de la historia y a una asombrosa omisi贸n en la historiograf铆a. Abundan las coincidencias en el momento de la detenci贸n de Despard, en noviembre de 1802: el socialismo cient铆fico (Engels), la teor铆a de la tierra (Hutton), el carb贸n como energ铆a industrial y, por 煤ltimo, el propio Antropoceno. Uno de los temas de esta historia es lo 芦su颅mergido禄, de modo que pensar en monta帽as bajo el mar no es m谩s extra帽o que encontrar pruebas del mar entre las monta帽as, como tan a menudo hac铆an los buscadores de f贸siles de la 茅poca.

4. Los cinco cap铆tulos de 芦Irlanda禄 buscan significados de lo com煤n a trav茅s de hechos biogr谩ficos en la vida y la familia de Ed颅ward Marcus Despard.

En primer lugar, lo 芦com煤n禄 expresa aquello que la clase obrera perdi贸 cuando se le retiraron los recursos de subsistencia; y en se颅gundo lugar, expresa visiones idealizadas de libert茅, 茅galit茅 y fraterni颅t茅. Como t茅rmino, com煤n es indispensable a pesar de sus complejas asociaciones con el romanticismo y el comunismo. Podemos pensar en lo com煤n como negaci贸n, es decir, lo opuesto a la privatizaci贸n, la conquista, la mercantilizaci贸n y el individualismo. Esto, sin em颅bargo, es poner el carro delante de los bueyes. Si lo com煤n constitu颅ye una categor铆a demasiado general porque es susceptible de un mal uso idealizador, el remedio no es descartarlo sino, por el contrario, empezar el an谩lisis por medio de la inducci贸n hist贸rica. Cuando T谩颅cito, el historiador romano del siglo I, lo describi贸 entre las tribus germ谩nicas, se convirti贸 en un galimat铆as ling眉铆stico y econ贸mico para generaciones y generaciones de estudiosos de lo com煤n.

Estamos inclinados a situar lo com煤n en la Edad Media, como un h谩bito de la mente o un h谩bito del ser 鈥搃ncluso una nostalgia del habitus u hogar鈥 que deriva de la teor铆a de las fases de la histo颅ria conocida como estadialismo. Para la historia contempor谩nea, la din谩mica antagonista entre el Estado y lo com煤n empez贸 en el si颅glo XVI. En sus or铆genes renacentistas, el Estado se opon铆a a lo com煤n. En v铆speras de la disoluci贸n de los monasterios por Enri颅que VIII en 1536, la mayor incautaci贸n estatal de tierras en la his颅toria brit谩nica, Thomas Elyot, asesor de Enrique VIII, escribi贸 el Book Named the Governor (1531). Elyot comienza distinguiendo la res publica de la res communis, definiendo esta 煤ltima como 芦todo aquello que deber铆a ser de todos los hombres en com煤n禄. Afirma que estaba defendida por los plebeyos y que carec铆a de orden, es颅tado o jerarqu铆a. Esta distinci贸n entre lo p煤blico, o 谩mbito del Es颅tado, y lo com煤n, o 谩mbito de la gente corriente, se convirti贸 en esencia del arte de gobernar.

La concepci贸n planetaria de lo com煤n hace referencia a la idea desarrollada en el cristianismo, la Ilustraci贸n y el Romanticismo. Gerrard Winstanley, cavador radical de la Revoluci贸n inglesa, de颅c铆a por ejemplo que la tierra es un tesoro com煤n para todos, mien颅tras que el fil贸sofo suizo Jean-Jacques Rousseau tom贸 lo com煤n como punto de partida de la historia del hombre. Los poetas ro颅m谩nticos ampliaron la noci贸n en la d茅cada de 1790, ayudados por Thomas Spence, el humilde e incansable defensor de los espacios comunales agrarios.

Despard era una parte menor de la ascendencia protestante an颅glo-irlandesa, es decir, la clase dominante de protestantes de len颅gua inglesa, en contraste con el campesinado cat贸lico y de habla irlandesa (芦Habendum禄 y 芦Hotchpot禄). Sus ancestros llegaron a Irlanda en tiempos de la reina Isabel, cuando uno de sus conquis颅tadores 鈥揓ohn Harington (1560-1612)鈥 apunt贸 que 芦La traici贸n nunca prospera. 驴Por qu茅 raz贸n? Porque si prosperase nadie osa颅r铆a llamarla traici贸n禄, relacionando indirectamente la liberaci贸n colonial con el cambio revolucionario en la metr贸poli. La narra颅ci贸n irlandesa se manten铆a abierta; conservaba y expresaba rela颅ciones milagrosas (芦隆Y de todos modos, eso es cierto!禄. El propio Ned prosper贸 m谩s por talento que por propiedad y logr贸 escapar de la guerra agraria de los 芦Chicos Blancos禄 irlandeses contra los cercamientos gracias a un cargo en el ej茅rcito brit谩nico, que le acab贸 llevando a su traslado al Caribe (芦Un muchacho entre los Chicos Blancos禄).

5. En los cuatro cap铆tulos que componen 芦Am茅rica禄, presenta颅mos a Kate y el significado del 芦amor禄 en una sociedad esclavista (芦隆Am茅rica! 隆Utop铆a! 隆Igualdad! Una mierda禄). Como escrib铆a el irland茅s Lawrence Sterne al africano Ignatio Sancho, 芦No es raro, mi buen Sancho, que una mitad del mundo use a la otra mitad como bestias, y entonces se esfuerce por convertirlos en tales禄. La relaci贸n del amo con la esclava era vil y violenta. Se describen dos significados de Am茅rica: uno condujo a la creaci贸n de Estados Uni颅dos, que de manera deliberada y consciente se opuso a lo com煤n, mientras que el otro exaltaba lo com煤n. 芦Cooperaci贸n y supervi颅vencia en Jamaica禄 relata c贸mo la carrera de Despard como oficial de artiller铆a lo llev贸 a obtener 茅xitos en Jamaica tras la revuelta abolicionista de Tacky (1760). El cap铆tulo sobre 芦Nicaragua y lo com煤n entre los miskitos禄 describe la desastrosa expedici贸n mili颅tar de 1780, cuyos resultados estuvieron a punto de salvarle el cue颅llo a Despard veintitr茅s a帽os m谩s tarde. Hizo amistad, entre otros, con los indios miskitos, y esa amistad form贸 parte de su pol铆tica, descrita en 芦Honduras y lo com煤n entre los mayas禄. Rechaz贸 la pol铆tica imperial y la supremac铆a racial blanca. La comprensi贸n so颅lidaria de las pr谩cticas ind铆genas fortaleci贸 su compromiso con lo com煤n, haciendo que los plantadores coloniales exigieran que fue颅se destituido.

En esta b煤squeda han emergido tres tipos de com煤n: el de sub颅sistencia, el ideal y el americano. El com煤n de subsistencia asume la mutualidad, o el trabajar juntos. T煤 practicas lo com煤n, t煤 pones en com煤n: 芦Buena parte de la tierra se compart铆a de alg煤n modo禄. El cercamiento es una abolici贸n de lo com煤n. Por supuesto, hay eco颅log铆as 鈥揵osque, monta帽a, humedal y mar鈥 distintas del terreno ara颅ble, con sus campos de trigo (pan) y cebada (cerveza). En estas eco颅log铆as, el forrajeo perdur贸 milenios, proporcionando la base de ese com煤n 芦b谩rbaro禄 descrito por James C. Scott15. Aun as铆, el com煤n cl谩sico tiene ra铆ces cl谩sicas en el ager publicus por el que luch贸 Es颅partaco. La denominada 芦Ley Agraria禄 de distribuci贸n igualitaria de la tierra fue defendida por los hermanos Graco, Tiberio y Cayo. El derecho comunal es un poder de apropiaci贸n directa y mu颅tua, en contraste con la exclusividad de la propiedad privada que avanza en un sentido: del 芦nuestro禄 al 芦m铆o禄. Elude la forma de mercanc铆a y el intercambio de mercanc铆as, cubriendo de manera directa las necesidades humanas, por lo general en forma de traba颅jo a domicilio o subsistencia dom茅stica, como en el caso de la le帽a como combustible para cocinar o el pasto para obtener leche de vaca. Lo com煤n en cuanto relaci贸n social est谩 emparentado con lo com煤n en cuanto recurso natural, pero no son lo mismo. Los dos significados del t茅rmino ingl茅s commons se suger铆an en el Dictio颅nary del doctor Johnson (1755): 1) 芦miembro de la gente del co颅m煤n; hombre (隆sic!) de bajo rango; de condici贸n mezquina禄, y 2) 芦campo abierto usado igualmente por muchas personas禄16.

El segundo tipo es el com煤n ideal. 芦Todo el trabajo del hombre son las artes y todas las cosas en com煤n禄, escribi贸 William Blake, grabado en cobre. A los primeros cristianos se les ordenaba poner 芦todas las cosas en com煤n禄 (Hechos 2: 44, 4: 32). Desde 芦la edad de oro禄 de la Antig眉edad griega y romana al medieval 芦pa铆s de Jauja禄 (donde no hay piojos, moscas ni pulgas, y los frailes vuelan de verdad), o铆mos hablar del ideal de lo com煤n, o pod铆amos so帽ar con 茅l. Estas ideas no se ce帽铆an a la propiedad en com煤n; descri颅b铆an condiciones generales de mutualismo y felicidad para todos. Es tambi茅n importante ver que estos estados de perfecci贸n surgie颅ron en condiciones hist贸ricas m谩s o menos comprendidas pero que no obstante ocurr铆an en este mundo y no en el m谩s all谩. Son nocio颅nes estimulantes, capaces de excitar el idealismo de j贸venes y vie颅jos. Desde que la ense帽a arco铆ris de la revuelta campesina de 1525 exigi贸 poner todas las cosas en com煤n, omnia sunt communia es el programa de quienes se oponen a la privatizaci贸n respaldada por el Estado.

El tercer tipo de lo com煤n se observa (no se sue帽a), y se aplica a toda la sociedad (no a quienes la abandonan). Lo llamo lo com煤n americano por una poderosa y peligrosa ambig眉edad que alberga en su interior: no es ni completamente real ni completamente ima颅ginario. Como 芦Am茅rica禄, fue un nombre europeo cuyo referente eran los pueblos ind铆genas, en contraste con los colonos europeos. Los europeos mezclaron las observaciones de los viajeros con sus propios miedos, fantas铆as y esperanzas proyectados. Lo com煤n se volvi贸 literalmente ut贸pico, un neologismo derivado de dos pala颅bras griegas que significan buen lugar y ning煤n lugar, y t铆tulo del libro de Thomas More publicado en 1516. En Utop铆a, una man颅comunidad isle帽a situada frente a la costa de Sudam茅rica, 芦todas las cosas son comunes, todo hombre tiene abundancia de todo禄. Este com煤n podr铆a ser un aspecto de los primeros d铆as de la colo颅nia de asentamiento, con su robo de bienes comunales ind铆genas.

芦Al comienzo, todo el mundo era Am茅rica禄, escribi贸 John Loc颅ke, 芦y m谩s a煤n que ahora; porque en ninguna parte se conoc铆a el dinero禄. La ambig眉edad del com煤n americano se encuentra en la influyente teor铆a antropol贸gica del 芦comunismo primitivo禄 desa颅rrollada por Lewis Henry Morgan, cuyos estudios sobre los pueblos iroqueses (y su defensa de sus tierras) influyeron directamente en Marx y Engels, as铆 como en la noci贸n antropol贸gica de 芦comu颅nismo primitivo禄: una condici贸n de ayuda mutua, simplicidad de herramientas y propiedad grupal de los recursos.

Ned y Kate experimentaron los tres tipos de com煤n: el de sub颅sistencia, el ideal y el americano. No fueron los 煤nicos. Personas con experiencia en los tres empezaron a reunirse en la d茅cada de 1790. Debido a la promesa revolucionaria de tales encuentros, los dirigentes intentaron destruir y eliminar lo com煤n con los cerca颅mientos de la prisi贸n, la tierra, la f谩brica y la plantaci贸n: el abismo de Blake, la 芦roja esfera ardiente禄. La roja esfera ardiente podr铆a hacer referencia a lo que denominar铆amos el Antropoceno, con su calentamiento planetario, o a las luchas revolucionarias de la 茅poca y los incendios en las plantaciones esclavistas.

6. 芦Hait铆禄 muestra que no hay forma de entender la Europa ni la Am茅rica modernas sin situar exactamente en medio la Revolu颅ci贸n haitiana. Comenz贸 en un terreno comunal, el Bois Ca茂man, en agosto de 1791, y dur贸 hasta obtener la independencia, una d茅cada despu茅s, por la 茅poca de la conspiraci贸n y la ejecuci贸n de Despard, en 1803. Susan Buck-Morss dice, acerca de 1802 y el ataque simult谩neo de Hegel a Adam Smith y a la revuelta haitiana, que 芦en este momento hist贸rico convergieron la teor铆a y la reali颅dad禄. Nadie personific贸 m谩s plenamente esa convergencia que la pareja formada por Edward y Catherine Despard.

芦Hait铆 y Thelwall禄 presenta a un importante reformador de In颅glaterra que se opuso a los cercamientos. El Gobierno rode贸 a John Thelwall mientras hablaba y lo encarcel贸. Las reacciones de Thelwall a la revuelta haitiana revelan la separaci贸n hist贸rica entre el revolucionario pr谩ctico y el idealista po茅tico. 芦Irlanda y Volney禄 est谩 dedicado al arist贸crata fil贸sofo y revolucionario Constance Volney. Su obra, traducida al ingl茅s por Jefferson, influy贸 en los militantes haitianos e irlandeses, por su cr铆tica laica a la religi贸n y su an谩lisis de clases del poder pol铆tico. El pensamiento de la clase dominante afirmaba que las 芦divisiones禄 entre hombres y mujeres, patricios y plebeyos, negros y blancos, pobres y ricos eran 芦natu颅rales禄 y 芦eternas禄. Al introducir la exactitud temporal en los or铆genes pol铆ticos de estas divisiones, el cap铆tulo 芦Un punto en el tiempo禄 muestra que no es as铆. 驴Qu茅 significaba la raza y c贸mo cambiaron sus significados con la expansi贸n de la esclavitud ra颅cial? Ned y Kate tuvieron un hijo, un ni帽o mestizo llamado John Edward, que refuta una de esas divisiones.

7. 芦Inglaterra禄 sigue a Irlanda, Am茅rica y Hait铆 como el cuarto pico de las monta帽as atl谩nticas. Ned y Kate se embarcaron en un proyecto revolucionario con un desdichado final. Inglaterra estaba dominada por terratenientes, tanto de tipo aristocr谩tico y militaris颅ta como de tipo burgu茅s, decidido a obtener rentas elevadas. Para progresar en sus causas de conquista y beneficio, el cercamiento de tierras y la abolici贸n de lo com煤n en su propio pa铆s se volvieron parte integral de la guerra contra los s煤bditos coloniales y su co颅m煤n. 芦Un sistema de devoradores de hombres禄 describe la siste颅m谩tica violencia mundial liderada por el primer ministro William Pitt, y la oposici贸n a ese sistema en Inglaterra, que incluy贸 la ac颅ci贸n directa de Despard. 芦La oca y lo com煤n禄 se inspira en lo fol颅cl贸rico, abordando lo com煤n desde el punto de vista de un peque颅帽o k艒an po茅tico sobre una oca. 芦La guarida de ladrones禄 examina la ley de cercamientos de Enfield, que tuvo lugar por la misma 茅poca que la conspiraci贸n de Despard. Con 芦Lo com煤n y lo verda颅deramente com煤n禄 concluye la secci贸n sobre Inglaterra, exploran颅do directamente qu茅 significaba lo com煤n durante la d茅cada de 1790, cuando lo com煤n real fue destruido por la ley de los terrate颅nientes, pero lo com煤n virtual fue elevado a ideal revolucionario.

8. 芦El negocio禄 es un eufemismo que Despard y los dem谩s conspiradores que lo acompa帽aban utilizaban para hacer referen颅cia a la conspiraci贸n insurrecta y a sus intenciones revoluciona颅rias. Su 芦negocio禄 era necesariamente subrepticio, y las fuerzas populares a las que apelaba estaban necesariamente soterradas. El eufemismo abarca a un grupo de fuerzas indeterminado, algunas de las cuales se describen en la segunda parte (芦Las monta帽as at颅l谩nticas禄), donde se abordan las luchas por lo com煤n en Irlanda, Inglaterra, el Caribe y Centroam茅rica. En Londres, Despard y sus compa帽eros de conspiraci贸n conocieron un proletariado de revo颅lucionarios irlandeses exiliados 鈥搗eteranos de guerra, marineros, criados y artesanos enfrentados a la degradaci贸n provocada por las m谩quinas鈥 influidos por ideas de los dem贸cratas londinenses. En paralelo al cercamiento de tierras, vieron su trabajo en artesa颅n铆as y manufacturas cercado en la f谩brica o criminalizado por las autoridades policiales, como se describe en 芦La criminalizaci贸n en el proceso de trabajo禄. Artesano, criado y jornalero fueron alie颅nados de los medios y los materiales de producci贸n, as铆 como de los productos de esta. A medida que los productos se convert铆an en mercanc铆as, la costumbre se convert铆a en delito. Ned y Kate pueden interpretarse como personificaciones coloniales de las energ铆as volc谩nicas, 芦ardiendo禄 desde abajo. El 芦negocio禄 de ese momento era lo com煤n, entendido como descripci贸n de pr谩cticas de subsistencia saludables y como aspiraci贸n revolucionaria a la libertad humana. Las fuerzas termodin谩micas se volvieron esen颅ciales para la lucha, como se muestra en 芦Mano de obra irlandesa, carb贸n ingl茅s禄. La tos se convirti贸 en signo de los tiempos.

9. La secci贸n titulada 芦La c谩rcel禄 consta de cuatro cap铆tulos, cada uno dedicado al encarcelamiento de Despard y el cercamiento de lo com煤n en Inglaterra. La 芦reforma禄 de las prisiones a final del siglo xviii pretend铆a 1) proteger la propiedad privada y 2) estable颅cer la disciplina social y un s煤bdito obediente a las jerarqu铆as eco颅n贸micas, sociales y raciales. 芦Endeudado en la c谩rcel禄 empez贸 para sustituir al pat铆bulo, alcanzando su culminaci贸n en el pan贸ptico nombrado y elaborado por Jeremy Bentham, arquitecto ut贸pico del cercamiento en su sentido amplio. Arthur Young, el agr贸nomo, por su parte, fue su defensor pr谩ctico en el sentido estricto. Young se concentr贸 en el 谩mbito agrario, al igual que Bentham lo hizo en los fabricantes en su defensa del cercamiento social. Despard fue en颅carcelado en la prisi贸n del King鈥檚 Bench por deudas. En la prisi贸n de Cold Bath Fields sufri贸 una privaci贸n extrema y se encontr贸 casi literalmente 芦En la c谩rcel sin cuchara禄. Tambi茅n en la King鈥檚 Bench vivi贸 en un entorno poroso, en el que el deporte (芦Rackets en la c谩rcel del King鈥檚 Bench禄) se practicaba en un espacio com煤n. El 煤ltimo cap铆tulo, 芦Catherine Despard se enfrenta a la penitenciar铆a禄, conduce La roja esfera ardiente a su cl铆max. La c谩rcel era una encru颅cijada de pa铆ses y de ideas. Ni el pat铆bulo, ni las vallas, ni los muros, la guerra o el exilio lograron eliminar o hacer desaparecer lo co颅m煤n. Kate, la intr茅pida abolicionista, la incansable reformadora del sistema carcelario, la mujer perteneciente a la Sociedad de los Irlan颅deses Unidos, es la protagonista de este relato.

10. 芦Dos relatos禄 est谩 compuesta por dos cap铆tulos. 芦Todos los negocios del hombre禄 hace referencia a Blake y Despard vecinos y contempor谩neos. Los dos resumen esta 茅poca en la historia de la humanidad, el primero con la poes铆a de la profec铆a y el segundo con los hechos prof茅ticos. Al hacerlo, apuntaron a caminos que no se tomaron. Los dos cap铆tulos siguientes cuentan historias reales. El primero (芦El gorro rojo de la libertad禄) es un relato de fantas颅mas de los tiempos del hambre que recuerda los tiempos revolu颅cionarios de la 茅poca de Despard en el 98. Es un relato en el que la esperanza est谩 firmemente arraigada en el condado de Laois, lugar de nacimiento de Ned en Irlanda. El segundo es un relato de ani颅males (芦El p谩jaro crestirrojo y el 谩nade negra禄) que surgi贸 en la regi贸n de los Grandes Lagos de Norteam茅rica y volvi贸 a contarse en 1802 entre los anticuarios de Dubl铆n, que lo compararon con Homero. Estos relatos, de naciones de narradores, dan sentido a las derrotas hist贸ricas. La roja esfera ardiente concluye con una pregunta. 芦驴Qu茅 es la raza humana?禄 comienza con el discurso de Ned y Kate en el pat铆bulo. Plantear la pregunta reafirma el poder de la voluntad humana, de la libertad.

Las formas contempor谩neas de defensa de lo com煤n (zapatis颅tas, movimiento occupy, Standing Rock, y similares) inspiraron el discurso renovado de lo com煤n, y tambi茅n me animaron a investi颅gar su historia y a descubrir que las ideas no eran mero humo, aunque el curso de la clase dominante y sus cronistas digan lo con颅trario. Si el conocimiento de lo com煤n, cuando este se produc铆a verdaderamente, fue suprimido, esta supresi贸n estuvo relacionada, pens茅 yo, con la supresi贸n de la historia de las mujeres en la repro颅ducci贸n social. La profesora Neeson nos ense帽贸 en la d茅cada de 1990 que los reg铆menes de propiedad comunal eran m谩s amigables con las mujeres que los reg铆menes econ贸micos y sociales basados en la propiedad privada.

Ned y Kate fueron s煤bditos coloniales que perdieron su apuesta por situar a la humanidad en una trayectoria distinta, una senda no tomada. Su amor mutuo formaba parte de su amor por lo com煤n. Eros, filia y 谩gape encontraron su perdici贸n en el amor maltusiano de la reproducci贸n calculada, o ektrofeia, que est谩 al servicio del Estado y del capital. Si recordar a Ned y Kate es decir que la ecua颅ci贸n blakeana, cercamiento = muerte, no tiene por qu茅 imponerse, y si su memoria nos ayuda a afirmar la asociaci贸n entre nuestro amor por los dem谩s y el proyecto de puesta en com煤n, sin duda, pens茅, mi investigaci贸n deb铆a empezar con los restos de Kate.



Grabado sat铆rico de James Gillray titulado 芦La barca de Caronte禄 (1807), que representa el viaje hacia el infierno de 芦todos los talentos禄: cat贸licos, whigs, republicanos, revolucionarios, etc., entre ellos Edward Marcus Despard (imagen: British Museum)

脥ndice

Primera parte. La b煤squeda

A- La b煤squeda

La tumba de una mujer



La b煤squeda de lo com煤n

B- Tanatocracia

3. Despard en la horca



4. El humor patibulario y la horca de la civilizaci贸n



5. Manzanas del 谩rbol verde de la libertad

C- Subsuelo y clandestinidad

6. El antropoceno y los estadios de la historia



7. E.P. Thompson y lo com煤n en Irlanda



Segunda parte. Las monta帽as atl谩nticas

D- Irlanda

8. La cl谩usula de habendum y el dominio anglo-irland茅s



9. Hotchpot, o el comunismo celta



10. 芦隆Y de todos modos, eso es cierto!禄



11. Un muchacho entre los chicos blancos



12. Lo mismo cont.

E- Am茅rica

13. 隆Am茅rica! 隆Utop铆a! 隆Igualdad! Una mierda



14. Cooperaci贸n y supervivencia en Jamaica



15. Nicaragua y lo com煤n entre los miskitos



16. Honduras y lo com煤n entre los mayas

F- Hait铆

17. Hait铆 y Thelwall



18. Irlanda y Volney



19. Un punto en el tiempo



20. El hijo

G- Inglaterra

21. 芦Un sistema de devoradores de hombres禄



22. La oca y lo com煤n, ca. 1802



23. 芦La guarida de ladrones禄



24. Lo com煤n y lo verdaderamente com煤n



Tercera parte. Amor y lucha

H- El negocio

25. 芦El negocio禄



26. El beso del amor y la igualaci贸n



27. La criminalizaci贸n en el proceso de trabajo



28. Mano de obra irlandesa, carb贸n ingl茅s

I- La c谩rcel

29. Endeudado en la c谩rcel



30. En la c谩rcel sin cuchara: la comida en com煤n



31. Rackets en la c谩rcel del King鈥檚 Bench: los juegos en lo com煤n



32. Catherine Despard se enfrenta a la penitenciar铆a

J- Dos relatos

33. 芦Todos los negocios del hombre禄



34. El gorro rojo de la libertad



35. El p谩jaro crestirrojo y el 谩nade negra



36. 驴Qu茅 es la raza humana?



Libro sobre el proceso contra Despard, publicado en York por E. Lower-Ousegate y reeditado en varias ocasiones

Introducci贸n e 铆ndice de Roja esfera ardiente. Una historia en la encrucijada de lo com煤n y los cercamientos, del amor y el terror, de la raza y la clase, y de Kate y Ned Despard (Tres Cantos, Akal, 2021)

*Peter Linebaugh, profesor de la Universidad de Toledo (Ohio) y miembro del colectivo Midnight Notes (junto a Silvia Federici y Georges Caffentzis), grupo pionero



en el estudio y difusi贸n de los comunes hist贸ricos y contempor谩neos, es autor de La hidra de la revoluci贸n. Marineros, esclavos y campesinos en la historia oculta del Atl谩ntico (con Marcus Rediker, Barcelona, Cr铆tica, 2005), El Manifiesto de la Carta Magna. Comunes y libertades para el pueblo (Madrid, Traficantes de Sue帽os, 2013), Nedd Ludd y la Reina Mab. Destrucci贸n de m谩quinas, romanticismo y los comunales de 1811-12 (Barcelona, Descontrol, 2018) y La incompleta, verdadera, aut茅ntica y maravillosa historia del Primero de Mayo (Pamplona, Katakrak, 2020).

Portada: William Blake, Visions of the Daughters of Albion, l谩mina 1 (fragmento)

