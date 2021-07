–

De parte de Indymedia Argentina July 13, 2021 7 puntos de vista

El Gobierno reconoci贸 que pretende colocar regal铆as petroleras como garant铆a para destrabar la compra de la vacuna. C贸mo es la pol铆tica estatal de entrega del mar a empresas extranjeras que inaugur贸 Macri.

鈥淪e elimina de la ley la protecci贸n con inmunidad soberana para las regal铆as adeudadas a la Rep煤blica Argentina. Estas regal铆as de ninguna manera incluyen las de las provincias. Son regal铆as adeudadas a la Rep煤blica Argentina. Y adem谩s este es un fondo donde el deudor es el Estado nacional. Responde el Estado. Al bien que se le quit贸 inmunidad soberana es a las regal铆as percibidas por el Estado nacional, de ninguna manera involucra ninguna regal铆a que reciben las provincias aut贸nomas por sus recursos naturales鈥.

Con esas palabras, en instancia de presentaci贸n ante la Comisi贸n Bicameral de Tr谩mite Legislativo, Vilma Ibarra, secretaria de Legal y T茅cnica de la Presidencia, oficializ贸 el martes 6 un hecho inaudito: el Gobierno propone regal铆as petroleras como garant铆a en la negociaci贸n por las dosis de la vacuna Pfizer. Ibarra detall贸 este movimiento en compa帽铆a de Carla Vizzotti, actual ministra de Salud, y Cecilia Nicolini, asesora presidencial.

El DNU que incluye este aspecto a煤n debe ser validado en el Congreso, pero representa una de las muestras m谩s contundentes de la posici贸n que, en los 煤ltimos a帽os, viene tomando el Estado en cuanto a la utilizaci贸n de los recursos naturales como moneda de cambio. Pero gana mayor gravedad si se toma en cuenta cu谩les son los activos que resultar铆an alcanzados de avalarse la norma.

Las regal铆as que percibe el Estado nacional, y que ahora se proponen como respaldo 鈥揷omo se remarc贸鈥 sin que ello afecte la recaudaci贸n de las provincias con actividad hidrocarbur铆fera, corresponden a las explotaciones offshore 鈥搖ltramar鈥 que se desarrollan a partir de las 12 millas de las costas territoriales. Estas surgen hoy de un entramado de plataformas bajo control de las firmas Total Austral (Francia), Wintershall DEA (Alemania), Pan American Energy (dominada por la brit谩nica BP y la china CNOOC) y ENAP (Chile). Todas ubicadas en el extremo sur de la Patagonia.

La elecci贸n de las explotaciones mar adentro ocurre a la par de los intentos oficiales por avanzar con una potencial extracci贸n muy cerca de Mar del Plata. Desnuda, en concreto, la mirada estatal del ecosistema marino como un futuro Vaca Muerta sobre el que ya pueden tejerse todo tipo de estrategias comerciales y financieras a partir de las perforaciones por venir.

Seg煤n datos de, justamente, la Secretar铆a de Energ铆a, Naci贸n percibi贸 durante 2020 algo m谩s de 2,2 millones de d贸lares en concepto de regal铆as por la extracci贸n offshore. La puesta en garant铆a deviene, entonces, breve en lo monetario pero inmensa desde lo simb贸lico.

El jueves por la ma帽ana pude mantener di谩logo con un ex secretario de Energ铆a con llegada al Gobierno. Le pregunt茅 por antecedentes de este tipo en la historia de Argentina y la regi贸n. 鈥淣o recuerdo que esto haya pasado antes en esta parte del mundo. Es un disparate hipotecar esos activos. Dentro de la l贸gica no deber铆a ser posible鈥, dijo.

La incertidumbre respecto de qui茅n toma o qui茅nes diagraman este tipo de decisiones es pilar renovable de la Argentina extractivista.

La potencia de esta decisi贸n, ocurrida a pocas horas de concluida la audiencia p煤blica multitudinaria que conden贸 la intenci贸n petrolera gubernamental en Mar del Plata, lleva inevitablemente a indagar en qu茅 es lo que est谩 ocurriendo con los ecosistemas marinos locales y el inter茅s hidrocarbur铆fero.

Cinco a帽os tarde

V铆ctor Quilaqueo es investigador del Observatorio Petrolero Sur. Su conocimiento es clave para establecer una l铆nea de tiempo inherente al revitalizado inter茅s estatal por la explotaci贸n de gas y crudo offshore.

鈥淣o me imaginaba que pod铆an hacer algo as铆. Tuve que chequearlo en m谩s de un medio porque no se me hac铆a real鈥, coment贸, respecto de la garant铆a petrolera por la vacuna de Pfizer, en las primeras frases de nuestro di谩logo.

鈥淓sto que estamos atravesando ahora, en t茅rminos de las licitaciones y los intentos por promover proyectos de hidrocarburos en el mar, empez贸 a tener impulso definitivo en 2016. En ese momento hubo un movimiento de doble tenaza que aprovech贸 el sector petrolero: por un lado, se ampliaron las aguas internacionales que se le reconocen a la Argentina. Por otro, entre 2016 y 2018 se fijaron resoluciones para iniciar las exploraciones. Todo esto ocurre en el gobierno de Mauricio Macri鈥, detall贸.

鈥淗asta ese momento, el inter茅s por el offshore era poco y nada. YPF ten铆a algo de presencia, Enarsa, pero peque帽a, cerrada. Si bien la exploraci贸n en el mar argentino comenz贸 en 1969, la decisi贸n de salir a utilizar econ贸micamente ese espacio comenz贸 a tomar velocidad a la par de la promoci贸n de Vaca Muerta. Y se termin贸 de profundizar del todo en 2020鈥, agreg贸.

El macrismo entreg贸 permisos de exploraci贸n en la plataforma marina dom茅stica por 1 mill贸n de kil贸metros cuadrados. En abril de 2019, 13 compa帽铆as del rubro ofertaron casi 1.000 millones de d贸lares por 18 谩reas marinas bajo control argentino.

Participaron de la compulsa: ENI (Italia), Tullow (Gran Breta帽a), Qatar, Equinor (Noruega), ExxonMobil (Estados Unidos), Total (Francia), YPF, Shell (anglo-holandesa), Pluspetrol (Argentina, familia Rodr铆guez), Mitsui (Jap贸n), Tecpetrol (Argentina, grupo Techint), BP (Gran Breta帽a) y Wintershall (Alemania).

Quilaqueo sostuvo que 鈥渁 la discusi贸n de la soberan铆a y el manejo de los recursos llegamos 5 a帽os tarde鈥.

鈥淓ntre 2016 y 2017 cerraron buena parte de la estrategia estatal. El tema de la soberan铆a ya ni se discute. Hay que pensar que cada petrolera, cada plataforma, es la representaci贸n de otro pa铆s. Capitales extranjeros en el mar propio鈥, dijo.

Los detalles de c贸mo se est谩 llevando a cabo la entrega son nefastos en todas sus escalas. El mapeo de las cuencas plausibles de ser explotadas es realizado por compa帽铆as internacionales que, adem谩s de recibir millones del Estado argentino, guardan para s铆 parte de los datos que genera el relevamiento. No por antojo: as铆 son los contratos que vienen celebrando con los gobiernos de turno.

鈥淓sas mismas empresas despu茅s venden esos datos a terceros. Son due帽as de mapas completos. Los promocionan en sus p谩ginas Webs y dem谩s. La petrolera que quiere saber qu茅 hay en el mar de Argentina paga y accede a esa informaci贸n clave. O si no se la entrega el mismo Estado. Ninguna de estas compa帽铆as mueve una torre si no hay una gesti贸n que les garantiza el negocio鈥, precis贸 Quilaqueo.

La noruega TGS AP Investments es una de las firmas que viene efectuando relevamientos mediante la funestamente conocida exploraci贸n s铆smica. La t茅cnica en cuesti贸n genera detalles de la estructura geol贸gica a base de bombardeos que, en t茅rminos de potencia, igualan al despegue de un cohete espacial. Liquida la fauna marina, provoca da帽os irreversibles en el h谩bitat.

Las exploraciones s铆smicas, se帽ala un informe de Greenpeace, 鈥渇uncionan efectuando disparos submarinos con ca帽ones de aire que crean ruidos incre铆blemente fuertes, que provocan un impacto en m谩s de 300.000 kil贸metros cuadrados, una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires鈥.

La organizaci贸n menciona a ballenas francas australes, orcas, delfines, lobos y elefantes marinos, ping眉inos e incluso las poblaciones de peces, entre las especies m谩s afectadas por este m茅todo.

鈥淓n ninguna de las ecuaciones ingresa el pasivo ambiental. No se toma en cuenta la afectaci贸n de las econom铆as locales. Por ejemplo, el offshore acaba por completo con la pesca. Transforma a las poblaciones cercanas en dependientes porque la explotaci贸n de hidrocarburos no es compatible con ninguna otra actividad productiva en un mismo lugar. O sea, reduce la cantidad posible de puestos de trabajo. Y adem谩s eleva los precios de las zonas donde se realiza. El costo de vida en las zonas petroleras es muy alto, excluyente鈥, expres贸 Quilaqueo.

Apurar el mapeo

Lo que ocurre hoy en Argentina debe leerse, tambi茅n, en clave regional. En ese sentido, un trabajo del Observatorio Petrolero Sur expone puntos comunes en los distintos movimientos que gobiernos y empresas tienen llevando a cabo en torno a los hidrocarburos en Am茅rica latina.

鈥淧resencia de empresas privadas y de bandera del Norte y Sur global, discursos desarrollistas en torno a la seguridad energ茅tica, lobby petrolero, falta de transparencia, y resistencia y defensa territorial del mar y la vida por parte de comunidades locales鈥, detalla la organizaci贸n, en referencia a las particularidades que muestra el renovado inter茅s por las reservas de crudo y gas, precisamente, en toda la regi贸n.

Para luego a帽adir: 鈥淓l panorama del offshore en la regi贸n tiene la dualidad de ser simult谩neo y particularizado. O sea, est谩 sucediendo en todos los mares de nuestro continente al mismo tiempo y tiene efectos locales muy concretos鈥.

V铆ctor Quilaqueo encuentra a la actividad hidrocarbur铆fera mar adentro una movida incluso inviable en t茅rminos econ贸micos. Esto, claro, en t茅rminos de eventual ganancia estatal. Las compa帽铆as, en cambio, gozan de otros alicientes: mapeo de las cuencas cubierto por los gobiernos, mantenimiento estatal de plataformas, programas oficiales de incentivos a la explotaci贸n que incluyen desde financiamiento directo a pr茅stamos a tasa m铆nima, pasando por beneficios fiscales y exenciones impositivas.

鈥淓n 2019, Brasil reconoci贸 que el funcionamiento de una plataforma marina le costaba 380.000 d贸lares diarios. El a帽o pasado, se inform贸 que reactivar el proyecto F茅nix en la cuenca Austral de la Argentina demandar铆a 1.000 millones de d贸lares. Total, PAE y Wintershall, los consorcios interesados, dijeron al Gobierno que les interesar铆a participar si luego se los incluye en el esquema de precios fijos establecido como incentivo para el gas. De esa forma, las petroleras se garantizan una ganancia fuerte m谩s all谩 de lo que ocurra con el valor internacional del combustible, adem谩s de acceder a incentivos que suelen ser fugados al exterior鈥, coment贸 el experto.

En simult谩neo a la voluntad del Estado de promover el sacrificio del mar como 谩rea petrolera, Quilaqueo sostuvo que la presencia de tantas compa帽铆as interesadas en el negocio que pretende inaugurarse en la Argentina responde, tambi茅n, a una agenda clim谩tica global que ya le puso fecha de caducidad a las extracciones tal como las conocemos.

Simplificado: las petroleras saben que las explotaciones masivas acabar谩n en d茅cadas cercanas por efecto de la presi贸n pol铆tica. Por ende, han decidido apurar el paso para hacerse con la mayor cantidad de hidrocaburos en el menor tiempo posible.

El investigador del Observatorio Petrolero Sur me lo explic贸 de esta forma: 鈥淐omo forma de mitigar el cambio clim谩tico, los pa铆ses centrales acordaron reducir sus emisiones para el a帽o 2050. Estas empresas no se manejan al margen de lo que establecen sus gobiernos. La mayor铆a ya expuso que operar谩 sin cambios, al m谩ximo ritmo de extracci贸n, por lo menos hasta el 2035. Y luego s铆 ir谩n parando. El avance y la intensificaci贸n de la actividad petrolera que estamos viendo tiene que ver con ese apuro porque el negocio se acaba鈥.

鈥淎rgentina, Colombia, Honduras, son lugares que pr谩cticamente no hab铆an sido tomados en cuenta en el mapa de la energ铆a en el mar. Por eso las petroleras ahora est谩n tan interesadas. Van a venir por todo y con urgencias porque les queda poco tiempo. Equinor, Total, notificaron que bajar谩n la intensidad incluso antes, como en 15 a帽os. En t茅rminos ambientales, y tambi茅n desde la perspectiva de las econom铆as regionales, ese es un aviso del desastre que viene鈥, concluy贸.

Vista de forma integral, la decisi贸n gubernamental de colocar regal铆as petroleras como garant铆a para destrabar la compra de vacunas no es m谩s que el pico min煤sculo de una extensa cordillera extractivista que, en este caso, se mantiene sumergida. Su valor simb贸lico es largamente superior al tenor de los fondos que se pretenden separar para respaldo de la negociaci贸n.

La entrega de soberan铆a es la moneda de cambio real que hoy dice presente en la mesa que comparten el Estado y las petroleras. Espacio, ese, donde se discute con celeridad el sacrificio de un mar al que la burgues铆a empresarial del pa铆s siempre mir贸 con menosprecio.

Y que ahora, desde ese mismo sentimiento y con respaldo de gobiernos urgidos de favores en d贸lares y de los otros, se lo piensa como un territorio econ贸micamente valioso a la par de desechable.

Lo no percibido por estos actores, al menos no de forma cabal, es que comunidades, colectivos y organizaciones populares ya desentra帽aron lo que viene. Y que la resistencia en los territorios 鈥搈uestra m谩s reciente: Mar del Plata鈥, apuntalada por reclamos y luchas hist贸ricas en zonas mar铆timas de regiones como la Patagonia, es una ola de tsunami que se agiganta y promete ahogar esta renovada manera de estimular el saqueo.

Publicado originalmente en Sudestada. Fuente: https://opsur.org.ar/2021/07/12/petroleo-de-los-otros-y-el-mar-de-pfizer/