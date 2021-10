–

CONSTATACION DE UN FRACASO Y DE UNA RESPONSABILIDAD.

Los PGE contienen las cifras con las que el estado pretende desarrollar sus pol铆ticas p煤blicas. Los planes son ideas, a lo sumo papeles y expedientes, pero no tienen patas para andar ni manos para hacer cosas. Les hace falta dineros y recursos que se movilicen para desarrollarlos.

Y el dinero, por ello, permite conocer una parte importante de lo que se va a hacer. Nos deja preguntarnos el para qu茅 de un gasto y, en el caso de los gastos de alto coste de oportunidad, como es el gasto militar, comparar lo que se dilapida con lo que se deja de hacer en otros asuntos o pol铆ticas, sobre todo teniendo en cuenta la enorme distancia y antagonismo entre la defensa militar que reclama el Estado y la seguridad humana que construye la gente y sus cotidianeidades.

En el caso del gasto militar la constataci贸n de su exagerado volumen nos permite adem谩s darnos cuenta de nuestra ineficacia y de nuestra impertinencia:



Ineficacia porque si se ha vuelto a disparar de manera considerable y si se siguen produciendo los mismos patrones de opacidad, financiaci贸n de lo que no deber铆a formar parte de las prioridades o, en suma, refuerzo del militarismo, es porque no hemos sido capaces con nuestra acci贸n, peque帽a o grande, ni de problematizarlo ni de cuestionarlo suficientemente. Los pol铆ticos, mientras no les pase factura, y sobre todo en un complejo juego de complicidades donde el militarismo tiene tanto peso, no abordar谩n ninguna decisi贸n de reducir el gasto militar ni de desmilitarizar las pol铆ticas a cuyo servicio se establece. Ello dice mucho de la necesidad de invertir nuestro esfuerzo: no tanto a criticar este gasto, que a la larga es un aspecto a posteriori, cuando ya no tiene remedio, como a luchar por impedirlo, que implica una lucha m谩s constante, del d铆a a d铆a, y a priori, antes de que lo perpetren.

Impertinencia tambi茅n, porque no podemos dejar de mostrar nuestro disenso a tanto y tan complaciente consenso en mirar para otro lado ante el gasto militar y, lo que es m谩s preocupante, ante la creciente militarizaci贸n a la que asistimos. Hay silencios c贸mplices y tal vez cuando quieran empezar a levantar la voz sea m谩s bien tarde para ello.

Durante 2020 y 2021 la estrategia de legitimaci贸n del militarismo ha crecido y a ello no ha sido ajena una coyuntura de miedo pand茅mico que han sabido aprovechar para meternos militares hasta en la sopa. Tambi茅n para incrementar las pol铆ticas de control social que ya se ven铆an practicando, quiz谩s mas t铆midamente, antes y para desarrollar todo el ideario securitizador, con la asistencia de la tecnolog铆a a su servicio, en una paradoja en la que nos venden la sensaci贸n de mayor libertad, pero nos hallamos ante un mayor sometimiento al control y la vigilancia que nunca.



El gasto militar contribuye a todo ello y cuanto m谩s grande es y m谩s dimensiones abarca, m谩s contribuye a nuestra paradoja de ciudadanos-siervos en este nuevo feudalismo tecnol贸gico que nos aferra a las no cosas y los no lugares.

Una 煤ltima consideraci贸n. Sobre el gasto militar hay diversas versiones y diversas estimaciones. Ello es l贸gico porque ocurre que es un gasto deliberadamente opaco. Pero tambi茅n porque las visiones desde las que se analizan son diferentes.



El movimiento pacifista y antimilitarista debe acudir, qu茅 duda cabe, a estudios y aprovechar lo que dicen los especialistas, institutos m谩s o menos cient铆ficos y acad茅micos e instituciones de cualquier temple. Ellos tienen medios y preparaci贸n innegables y no podemos dejar de valorar sus esfuerzos. Pero mal har铆amos si nos dej谩ramos llevar por sus apreciaciones sin someterlas a an谩lisis propios, pues estos lugares del saber, al igual que nosotros, est谩n posicionados, parten de presupuestos y considerandos, a veces tambi茅n de intereses, desde los que miran la realidad que observan.

En esta tarea del gasto militar, que a menudo asusta y parece tan compleja, el movimiento pacifista ha solido retraerse y esperar que una mano experta le indique las estimaciones correspondientes. En mi opini贸n es un error. Precisamente el error que tiene que ver con los criterios desde los que se analizan las cosas, que no ser谩 lo mismo desde una mirada netamente antimilitarista que aspira a la desmilitarizaci贸n y al transarme, pongamos por caso, que, a una mirada pacifista, que aspira al desarme y a un cierto estatus quo de ausencia de guerras, o si nuestra mirada es reformista de lo militar. Ni nos parecer谩 que es gasto militar lo mismo, ni nos parecer谩 que hay que analizarlo del mismo modo.

Por mi parte, y teniendo en cuenta que a pesar de haber clamado por conseguir que m谩s gente se encargue de realizar el seguimiento del gasto militar sin 茅xito, tengo que decir que ni es una tarea tan compleja ni necesita tal especializaci贸n. Cualquier participante en la lucha por la paz sin especiales conocimientos econ贸micos puede en poco tiempo estar tan cualificado como un t茅cnico de hacienda o un investigador al uso, por ejemplo.

A la prueba me remito: la gente de Gasteizkoak en su d铆a, el Grupo Trit贸n, Tor, el Grup Tortuga, Utop铆a Contagiosa, yo mismo 鈥 Ninguno somos expertos m谩s all谩 de lo que hace experto a cualquiera el uso frecuente de algo. Hemos sido simples activistas o personas sin m谩s interesadas por este enfoque. Y hasta aqu铆 hemos llegado.

Me gustar铆a, ahora que pretendo dejar de rastrear el gasto militar en sucesivos ejercicios, poder dar el relevo a alguien m谩s. Incluso acompa帽ando su inicio con lo que he aprendido en el camino.

Es el momento de que el movimiento asuma el reto de profundizar y mantener este an谩lisis desde s铆 mismo y desde sus preocupaciones y prioridades, sin depender de una voz m谩s o menos autorizada que haga por nosotros tal an谩lisis.

1.- CARACTER脥STICAS GENERALES DEL GASTO MILITAR PLASMADO EN LOS PRESUPUESTOS

A pesar del importante aumento de nuestro gasto militar, poco ha cambiado la tendencia general de convertirse en uno de los principales gastos del ESTADO y los principales argumentos de este:

1) un creciente aumento del gasto, por otra parte, innecesario y de un coste de oportunidad injustificable;



2) una ocultaci贸n de gran parte de sus partidas, salpicadas en otros ministerios y organismos en proporciones descomunales,



3) la tendencia cada vez m谩s acusada a privilegiar la principal actividad militar en Espa帽a, pagar sueldos y pensiones a los militares y sus beneficiarios,



4) junto con las tres secundarias (comprar programas de armas que no necesitamos para nada, impulsar la industria militar y privilegiar la exportaci贸n de armas y mantener la pol铆tica de injerencia militar en el exterior mediante las operaciones militares en el exterior de las que, dicho sea de paso, se nos oculta el coste real) y



5) dada la insostenibilidad de todo este entramado, la generaci贸n abrumadora de deuda que podemos calificar de ileg铆tima.

Una caracter铆stica que destaca en estos presupuestos y sobre la que pondremos m谩s 茅nfasis es la participaci贸n de varios ministerios en la promoci贸n del sector industrial militar, ya sea subvencionando descaradamente sus actividades de investigaci贸n y producci贸n, ya con el especial apoyo que recibe su actividad de exportaci贸n e 鈥渋nternacionalizaci贸n鈥.

Sobre ello volveremos m谩s adelante.

Mantenemos un gasto militar exagerado desde cualquier punto de vista: s贸lo contando el gasto incorporado a los diferentes ministerios supone 22.256,33 millones de euros, cifra que alcanzar谩 los 31.168,34 millones una vez a帽adamos las partidas que, de forma constante en so 煤ltimos treinta a帽os, se han venido a帽adiendo en la ejecuci贸n final del presupuesto de defensa, que incomprensiblemente siempre falla y calcula entre un 35 y un 50 % menos de lo que finalmente se gasta en defensa.

Es esta una caracter铆stica de falta de rigor que no comparte con ning煤n otro ministerio. Ninguno lleva 30 a帽os presupuestando por debajo de lo que gasta en las proporciones que lo hace defensa y la raz贸n es muy simple: conocer la desmesura del gasto militar puede deslegitimarla y por eso necesitan disfrazar un gasto al que no est谩n dispuestos a renunciar.

Otra caracter铆stica a a帽adir: el gasto militar reconocido por el Estado 7.304,43 millones de euros es 3 veces menor del gasto que en realidad militar sumado en el conjunto de los ministerios y antes de realizar las correcciones por los sobregastos en los que incurre defensa a lo largo del ejercicio.

La situaci贸n es desmesurada y empeora una vez efectuadas las oportunas correcciones; 4,2 veces menos una vez a帽adidos los gastos extrapresupuestarios estimados, y 5,27 veces menos del real una vez imputada la deuda que dicho gasto va a generar.

La distribuci贸n del iceberg del gasto militar es escalofriante:





El gasto militar oculto es m谩s de cuatro veces superior al gasto militar expl铆cito a煤n sumando las partidas que Defensa pretende excluir, como son el CNI y las inversiones en armas.





2.- LA CIFRA TOTAL.

Ofrecemos la estimaci贸n total de gasto militar que podemos inferir a partir del proyecto de presupuestos generales del Estado de 2021. Hemos agrupado en la misma por bloques mas o menos homog茅neos los distintos gastos y conceptos del gasto militar espa帽ol.





3.- El BLOQUE MILITAR EXPL脥CITO

A) EL MINISTERIO DE DEFENSA, SUS ORGANISMOS AUT脫NOMOS Y SUS CLASES PASIVAS.

Una vez m谩s el Ministerio de Defensa, principal protagonista de la pol铆tica militar espa帽ola, cuenta con un presupuesto elevado, y m谩s que ofensivo si lo comparamos con el de otras pol铆ticas que podr铆amos calificar como importantes desde el punto de vista estrat茅gico y de futuro o referidas a las necesidades concernientes a la seguridad humana.

Llamamos la atenci贸n sobre el juego de despistes que el gobierno desarrolla con el presupuesto del Ministerio de Defensa.

Si acudimos al 鈥渓ibro amarillo鈥, en realidad el que intenta explicar el presupuesto y en el que se basa la informaci贸n que los medios de comunicaci贸n difunden, el Ministerio de Defensa gastar谩 en 2022 7.276,43 millones de euros; 7.304,43 si contabilizamos 28,43 millones que se corresponden con el uso del 鈥渇ondo de resiliencia鈥 y alguna partida suelta m谩s. A esta cifra se llega porque el Ministerio de defensa separa de su gasto los 2.848,01 millones que contemplan sus cuentas y que destina a pagar las cuotas calendarizadas para 2022 de Programas Especiales de Armamento.

Tampoco contempla otros gastos propios, como son el que conllevan los Organismos aut贸nomos militares, a los que transfiere 1.553,47 millones de euros, m谩s otros 669 que son transferidos por la Direcci贸n General de Presupuestos, dependiente del Ministerio de Hacienda para pago de cuotas sociales del ISFAS, ni las clases pasivas militares, ni los 322,28 millones de euros que consigna como de 鈥渞esto de entidades鈥 (fundamentalmente CNI).

Si contamos estas cantidades, pasaremos de la cifra de 7.276,43 millones de euros que dicen gastar a la de 16.138,42 millones de euros que suma el conjunto de todas estas cantidades, lo que nos sit煤a por encima del 1,6% del PIB espa帽ol 隆antes de contar todas las partidas ocultas en el resto de los ministerios y la deuda generada!





Una gran diferencia con el presupuesto publicitado por el ministerio, 7.276,42 millones de euros: 1麓39 veces superior si comparamos el presupuesto del Ministerio de defensa m谩s las inversiones en armas, el CNI y el Fondo de resiliencia, que alcanza 1,7 veces m谩s de lo reconocido si sumamos las clases pasivas y llega a 2,21 veces m谩s si a todo ello sumamos el peso de las clases pasivas militares. Y eso antes de sumar el resto de las partidas escondidas que el Ministerio suele obviar en sus lac贸nicas declaraciones de tener un presupuesto exiguo.

Programas del Ministerio de Defensa

En esta ocasi贸n el Ministerio de defensa ha incorporado algunos programas nuevos para financiar la 鈥渞esiliencia鈥 que tambi茅n alcanza a lo militar. Pongamos en un cuadro su resumen:





Insistimos en que este presupuesto deja fuera las aportaciones al mutualismo administrativo (699,04 millones de euros que aporta el Ministerio de Hacienda) y los gastos de clases pasivas militares, pero ofrece una panor谩mica de la actividad del Ministerio:

1) Comprar armas como primera prioridad



2) Si atendemos a los cap铆tulos de gasto, pagar sueldos como principal gasto econ贸mico (m谩s del 46% del presupuesto y 5.379,76 millones de euros) y abonar sus prestaciones sociales y hospitalarias (999,04 millones de euros desde el presupuesto del Ministerio y otros 699,04 desde el de hacienda)



3) Abonar prestaciones a oficiales que sobran y est谩n en la reserva (572, 01 millones de euros)



4) Muy por debajo los gastos puramente operativos y de actividad que en teor铆a justifican la existencia de un ej茅rcito.

Desmesura de personal militar

SI observamos la distribuci贸n de este presupuesto por las diferentes partidas de gasto, veremos c贸mo se refleja con claridad el gigantismo de nuestra estructura militar.

Sumadas las partidas propias del Ministerio de Defensa m谩s las que transfiere a los organismos aut贸nomos militares, podemos concluir que la principal actividad del Ministerio de Defensa sigue siendo pagar sueldos al exagerado personal del que dispone (el 46% del presupuesto, que equivale a 5.379,76 millones de euros), seguido de la adquisici贸n de armamento y de inversiones militares (33%, equivalente a 3.875,35 millones de euros) y muy por debajo la actividad que se supone que debe hacer esa pila de gente (un 14% y 1.529,9 millones de euros).





La desproporci贸n aumenta si descontamos de la cifra total los 2.848 millones de euros que se destinan a pagos de PEAS, los programas especiales de armamento pensados principalmente para beneficiar a la industria militar y no tanto por razones estrat茅gicas o militares, como han reconocido diferentes secretarios de estado de defensa, tanto del PP como del PSOE, que tanto montan.

En este caso, el gasto de personal supera el 61% del gasto de Defensa y sus organismos aut贸nomos, una proporci贸n que no tiene parang贸n en los pa铆ses vecinos y que tiene mucho que ver con los intereses creados, en m茅ritos de los que contar con un ej茅rcito que tiene un mando para cada casi 3 soldados no parece un disparate, sino toda una caracter铆stica de la marca Espa帽a.





El excesivo peso del personal militar es adem谩s significativo respecto del resto de personal financiado desde los presupuestos generales del Estado. En realidad, ocupa el 26,3% del gasto de personal estatal, s贸lo superado por el Ministerio del interior, que alcanza el 39,4%, pero contempla en su personal a la Guardia civil, que en realidad es un cuerpo militar.

Quiere con ello se帽alarse el enorme peso del personal militar en el conjunto del personal estatal, superior al 40%, sumado ej茅rcito y guardia civil, del total.



Podemos empeorar m谩s la perspectiva si, al personal de Defensa sumamos tambi茅n el de la Guardia Civil y su enorme peso presupuestario o si, yendo un poco m谩s all谩, sumamos las m谩s de 2.000.000 de pensiones que se pagan al personal militar y a sus beneficiarios.

Este enorme peso de lo militar (y de los que comen de lo militar), sumado al sesgo ideol贸gico muy conservados (por encima de la media) detectado en m煤ltiples estudios explica en parte el car谩cter interesado y el peso espec铆fico de lo militar en nuestra sociedad y alerta de la necesidad de producir alg煤n tipo de racionalizaci贸n que acorte (en vez de aumentar con pol铆ticas tan despistadas como las aplicables para beneficiar a los soldados de m谩s de 45 a帽os) el personal implicado en la defensa.

Una de las principales razones de insostenibilidad del presupuesto militar, y del conjunto del presupuesto, es el desproporcionado peso del personal militar, algo que desde cualquier punto de vista exigir铆a medidas de desmilitarizaci贸n urgentes.

Una reserva privilegiada.

Contamos con un programa espec铆fico que retribuye a los oficiales que sobran en la estructura operativa del ej茅rcito y que pasan a una situaci贸n de reserva con la condici贸n de estar disponibles por si se los necesita en el futuro. Mientras tanto, la ley les permite, am茅n de cobrar sus sueldos militares conforme al grado en el escalaf贸n que ostentan, poder trabajar de forma compatible en el mundo civil o donde les plazca, caracter铆stica buen elocuente de los privilegios militares.

Estos militares no son dos ni tres, sino 13.867 personas, si hacemos caso a la memoria de objetivos que acompa帽a al programa 121 O del Ministerio de Defensa y la cantidad destinada a este gasto de 572 millones de euros.

Armas y m谩s armas.

Una de las m谩ximas de nuestros gestores militares es que tenemos que profesionalizar el ej茅rcito y modernizarlo. Por m谩s que llevemos tantos a帽os dilapidando ingentes cantidades destinadas a estos prop贸sitos, lo cierto es que nuestro ej茅rcito sigue sin conseguir esa profesionalizaci贸n buscada y, desde luego, necesitando modernizarse m谩s y m谩s.

Ello justifica, por ejemplo, que los programas Especiales de Armamento hayan comprometido en sucesivos ciclos de rearme cantidades astron贸micas e impagables, por las que actualmente contamos con una deuda superior a los 42.000 millones de euros y estamos a punto de dar un nuevo giro de tuerca, con el horizonte puesto en 2035 aproximadamente, que puede elevarla en otros 20.000 millones m谩s a poco que se lo propongan.

En lo que se refiere a inversiones en estos programas, este a帽o destinar谩n a PEAS la nada desde帽able cifra de 2.848 millones de euros, con los que se van a pagar plazos de diversos sistemas de armas adquiridos a trav茅s de tres ciclos de armamento en los que Espa帽a se ha embarcado desde tiempos de Felipe Gonz谩lez hasta nuestros d铆as y que nos ha provocado una deuda de m谩s de 42.000 millones de euros hasta la fecha que, a todas luces, es insostenible, m谩xime como, si atendemos a las afirmaciones de al menos dos secretarios de Estado, uno del PP y otro del PSOE, estas armas no se han adquirido ni siempre ni fundamentalmente por razones de defensa militar, sino, m谩s bien, por razones industriales y otro tipo de intereses.

驴C贸mo ha sido posible todo esto? Por una parte, la existencia de puertas giratorias entre Defensa, el ej茅rcito y la industria militar, y por otra el sesgo autoritario y el personal cautivo y dependiente del gasto militar espa帽ol (un granero de votos agradecidos y, en general, de talante muy conservador) explican un importante abanico de razones.

Los sistemas de armas que pagar谩n en 2020 son los siguientes:





Llama la atenci贸n que este tipo de armamentos responden en general a la categor铆a de armas de proyecci贸n, es decir, pensadas para su uso a larga distancia, lejos de nuestras fronteras.

Tambi茅n lo llama el hecho de que algunos de los sistemas de armas que ahora se acaban de financiar, como es el Helic贸ptero Tigre y los aviones de combate EF 2000 alcanzan ya su plena capacidad operativa, con lo que disminuye el gasto a futuro en las partidas destinadas a financiar la compra de armas, pero aumentar谩 la de 鈥渁poyo log铆stico鈥 as铆 como partidas posteriores para modernizar estos sistemas, otra de la caracter铆stica de las nuevas armas espa帽olas, que cuando se entregan ya est谩n viejas y hay que modernizarlas de nuevo.

El gasto en intervencionismo muy camuflado.

Pasemos ahora a lo presupuestado para operaciones militares en el exterior.



En principio, y siguiendo la t贸nica habitual, el gasto de la injerencia militar espa帽ola (ahora con 18 misiones internacionales en activo) se distribuye en varios lugares:

a) En el presupuesto del ministerio de Defensa



b) En el del ministerio de asuntos exteriores



c) En el fondo de contingencia, del que se tira a lo largo del a帽o.

El a帽o pasado el gasto por operaciones militares en el exterior super贸 los 1.000 millones de euros y nada hace pensar que este a帽o sea inferior a estas cifras.



En cuanto a Defensa, los PGE contienen varias partidas referidas a 茅stos:

En el programa 121-M, como transferencia en la partida 489 鈥淚ndemnizaciones derivadas de la aplicaci贸n del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad por importe de 1.000 euros



En el programa 122 M, partida 14.3.128, 鈥淕astos originados por participaci贸n de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz鈥, por importe de 4 millones de euros.



En el mismo programa 122M, partida 14.3.228 鈥228 Gastos originados por participaci贸n de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz鈥 e importe de 100 millones de euros



En el mismo programa 122M; partida 14.11.668 鈥228 Gastos originados por participaci贸n de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz鈥 e importe de 210,36 millones de euros

Acapara el 37 % de las inversiones del Estado.

Las inversiones destinadas a Defensa alcanzan los 3.647,32 millones de euros, concretamente el 37 % de las inversiones del Estado.

Ya lo ven, en un momento de pensar en inversiones estrat茅gicas para aprovechar los recursos puestos a nuestro alcance por Europa para la recuperaci贸n, la gran apuesta estatal es gastar en armas, un sesgo que contradice el proclamado inter茅s social de nuestro gobierno.





El gasto de Defensa disgregado fuera de su presupuesto propio.

Defensa disgrega el gasto de sus propias instituciones y personal en otras partidas ajenas a su propio presupuesto.

Es as铆 como afirma que su gasto militar es de 10.155,27 millones de euros (si se suman CNI y los programas de compra de armas), m谩s de un 7% por encima del que reconocieron el a帽o anterior, cuando en realidad, sumado el que no considera propio y que se encuentra en 鈥淩esto de entidades鈥 (fundamentalmente CNI), 鈥淥rganismos Aut贸nomos militares鈥 (INTA, INVIED e ISFAS), 鈥渇ondo de resiliencia鈥 y Clases pasivas militares, la cifra alcanza 16.138,42 millones de euros.

A este se suman las partidas que iremos desgranando y que componen el lado oculto del iceberg del gasto militar espa帽ol.

B) LA SUMA DE INTERIOR

La cifra se vuelve m谩s escandalosa si tenemos en cuenta que parte del personal militar, la guardia civil, se encuentra adem谩s disgregada del resto del aparato militar y aparece en el presupuesto del Ministerio del Interior, pues cumple funciones de seguridad militarizadas bajo su control.

El presupuesto del Ministerio de Interior incorpora un gasto militar expl铆cito innegable: el coste del mantenimiento y la actividad de la Guardia Civil, cuerpo militar indudable, que tiene encomendadas labores de seguridad altamente militarizadas, que alcanzan desde el control de fronteras y recintos penitenciarios a labores de control de tr谩fico, ciberseguridad y otras, pasado por intervenciones en operaciones en el exterior.

El gasto asignado a la Guardia Civil en el ministerio de Interior es de 3.523,21 millones de euros.

A su vez, existe un Organismo Aut贸nomo de la Guardia Civil que cuenta con 971,86 millones de euros.





Resulta obvio en cualquier clasificaci贸n al uso la inclusi贸n de la guardia civil y su actividad como gasto militar y no vamos a dedicar mucho m谩s esfuerzo a razonarla: se trata de personal militar, con un estatuto militar y dirigida por mandos militares sujetos a disciplina militar. Realizan funciones de seguridad y control de fronteras y utilizan material militar.

Cabr铆a, adem谩s, preguntarse si, dado el proceso de securitizaci贸n que venimos sufriendo y la adopci贸n por parte de los restantes cuerpos de seguridad y pol铆ticas del ministerio del interior de un enfoque cada vez m谩s militarizado de la actividad que desarrollan no habr铆a de considerarse, adem谩s, todo el gasto destinado a este ministerio como parte del gasto militar.

De ser as铆, el gasto militar crecer铆a mucho m谩s.

S贸lo el gasto militar m谩s el de las pol铆ticas securitizadoras del ministerio del Interior nos arrojar铆a una cifra de por s铆 muy llamativa, pues a los 20.633,49 millones de euros de gasto explicito (cerca del 2% del presupuesto) habr铆an de sumarse otros 5.860,17 millones m谩s, para alcanzar la brutal cifra de 26.493,66 millones de euros y el 65,7% del personal financiado desde los presupuestos del Estado, casi dos de cada tres personas financiadas desde los PGE destinados a seguridad y defensa, algo que dice mucho del sesgo militarista de nuestro estado.

4.- El POLO MILITAR INDUSTRIAL

Una de las grandes prioridades de nuestro gasto militar (oculto en gran parte) es la promoci贸n del polo militar espa帽ol y su enfoque a la venta de armas.



Espa帽a es la s茅ptima exportadora mundial de armamento, con una cuota de mercado que se acerca al 4% del mundial y una enorme lasitud en cuanto a la decencia de sus compradores.

La industria militar espa帽ola cuenta con el agradecido impulso de los programas de armamento que el gobierno encarga a las empresas militares a costes elevad铆simos; unos encargos que, encima, pre financia el Estado a inter茅s cero y con plazos de devoluci贸n inmensos (lo que adem谩s genera una enorme deuda de financiaci贸n para las arcas p煤blicas).

Si a ellos sumamos que estas armas no sirven para nuestra defensa pero que se han utilizado para las operaciones militares en el extranjero, tenemos parte del cuadro completo, porque adem谩s ocurre que Espa帽a es uno de los principales pa铆ses implicados en la injerencia militar, con m谩s de 100 operaciones militares en el exterior desde el gobierno de Felipe Gonz谩lez a inicios de los a帽os 80 del siglo XX hasta la fecha.

Si acudimos a las exportaciones espa帽olas de armas llama la atenci贸n, en primer lugar, la importancia institucional que esta actividad ha adquirido para nuestras autoridades, empe帽adas en hacer en tantas ocasiones de agentes de venta de este negocio de sangre. Desde ministros y secretarios de Estado hasta presidentes, expresidentes y hasta el rey (em茅rito) han apoyado con emoci贸n no contenida este negocio.





Para la internacionalizaci贸n del negocio de la guerra se cre贸 una empresa DEFEX, que por mor de sus esc谩ndalos se encuentra ahora en liquidaci贸n. A su vez, el Estado incluye en sus planes y estrategias de comercializaci贸n internacional a las industrias b茅licas y las apoya con diversas estructuras como el ICEX, por ejemplo.

Llama la atenci贸n el destino de nuestras armas y material de 鈥渄oble uso鈥 y armas de caza que generalmente acaban en manos de militares o participando en conflictos, tal como denuncian diversas agencias de desarrollo y de promoci贸n de los derechos humanos.

Un mapa de destinos de nuestras armas nos ense帽a el desalentador panorama de nuestro comercio armamentista: vendemos a casi todos los pa铆ses y, por si algo faltara, a muchos de los protagonistas de los principales conflictos militares.





Podr铆amos cruzar este mapa con dos m谩s, ambos aterradores y que muestran la evidencia de nuestra insolidaridad internacional: el primero, el de nuestra participaci贸n en conflictos internacionales y el segundo el que traza la frontera entre pa铆ses empobrecidos y sometidos a dominaci贸n del Sur y pa铆ses depredadores del Norte.

El efecto principal de la potenciaci贸n de la industria militar es doble:

Por una parte, al interior, provoca efectos indeseables:





Y, al exterior, provoca indeseables efectos que atentan contra un orden internacional justo:





Pasando a los programas concretos que mantienen esta penosa situaci贸n encontramos tres nuevos ministerios que conjuntamente incorporan otros 1.272 millones de euros m谩s al gasto militar espa帽ol.

A) EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

El Ministerio de industria cuenta con un programa espec铆fico de apoyo a la industria militar y otros 5 susceptibles de apoyarla.

Estos son los siguientes:

1.- Programa 464B, apoyo a la innovaci贸n tecnol贸gica en el sector de la defensa.



2.- Programa 42LB, impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial



3.- Programa 42ME, Internacionalizaci贸n.



4.- 431A. Promoci贸n comercial e internacionalizaci贸n de empresas



5.- 46LB, impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial



6.- Programa 637 C.



7. Metrolog铆a

Los programas inespec铆ficos desarrollan acciones principalmente destinadas a la internacionalizaci贸n de las empresas espa帽olas y contienen subvenciones y ayudas para ello que no vienen singularizadas, por lo que resulta imposible saber qu茅 cantidad corresponder谩 al apoyo a la industria militar, si bien es evidente, dado el alto grado de internacionalizaci贸n de la industria militar y el especial empe帽o de nuestras autoridades por apoyarla, que una parte importante de 茅stas ayudas recaer谩n en las actividades de la industria militar.

Programa 464 B apoyo a la innovaci贸n tecnol贸gica del sector de la defensa

En cuanto al programa espec铆fico de apoyo a la industria militar, destina a tal fin 708,20 millones de euros, divididos en dos tipos de apoyos:

A. Cr茅ditos reembolsables a empresas sector p煤blico: 350 millones



B. Cr茅ditos reembolsables a empresas fuera del sector p煤blico: 358,20



Dichos cr茅ditos son los famosos cr茅ditos a inter茅s cero con los que Industria financia la fabricaci贸n de armas encargadas por Defensa disfraz谩ndolo como cr茅ditos para que no compute como gasto y as铆 poder seguir disimulando el constante engrosamiento del gasto militar.

Programa 42LB.

Este programa movilizar谩 2.351 millones de euros para atender a 210 proyectos innovadores del llamado PERTE (proyectos estrat茅gicos para la recuperaci贸n y transformaci贸n econ贸mica).

Los PERTE abarcan diversas categor铆as: a) Veh铆culo ecol贸gico y conectado, b) Aeroespacial, c) cadena agroalimentaria y sostenible, d) medicina personalizada.



De ellos los correspondientes al sector aeroespacial est谩n a煤n en estudio y, dado lo estrecho del sector, es de obligada necesidad que recaer谩n en gran parte en las empresas del sector industrial militar y de las que realizan actuaciones de doble uso militar-industrial.

Se desconoce la cuant铆a que podr谩 acabar en manos de esta industria, tal vez una tarea para rastrear en el curso 2022 y someterla a control.

Programa 42ME

Moviliza 3 millones de euros destinados a la internacionalizaci贸n de PYMES. No contamos con m谩s datos y no sabemos si podr谩 afectar al sector de la defensa, donde cerca de 2/3 de las 500 empresas que lo componen son peque帽as o medianas empresas.

Programa 431 A

Este programa responde a la financiaci贸n para llevar a cabo la Estrategia de internacionalizaci贸n de la econom铆a espa帽ola 2017-2027, aprobado por acuerdo del Consejo de ministros en septiembre de 2017 y el nuevo Plan de Acci贸n 2021-2022 aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de mayo de 2021.

Busca apoyar la internacionalizaci贸n de la industria espa帽ola y se coordina con otros organismos dependientes de otros ministerios, como son el CESCE, COFIDES, el FIEM, ICO e ICEX Espa帽a Exportaci贸n e Inversiones. Por eso tiene continuidad en los presupuestos de otros ministerios que apoyan a estos.

La gesti贸n del programa recae en el ICEX, dependiente del Ministerio de Industria y moviliza 431,08 millones de euros, de ellos 83,22 millones de euros en transferencias corrientes y de capital a empresas del sector p煤blico, entre las que se encuentran las de 铆ndole militar controladas por SEPI: Navantia, Airbus e Indra, as铆 como otras acciones de apoyo a la internacionalizaci贸n.

Suponemos que una parte considerable de los recursos de internacionalizaci贸n ir谩n igualmente destinados a la industria militar.

Programa 46LB

Cuenta con una financiaci贸n de 314 millones de euros.

Financian igualmente proyectos PERTE con tres distintas categor铆as posibles;

1. Proyectos innovadores para la transformaci贸n de la industria en t茅rminos de eficiencia energ茅tica, sostenibilidad y digitalizaci贸n: Concesi贸n por el Ministerio de Industria de al menos 1.200.000.000 EUR al menos a 78 proyectos innovadores, incluidos los relacionados con PERTEs aprobados (al menos 3), que impliquen una transformaci贸n sustancial de la industria en t茅rminos de eficiencia energ茅tica, sostenibilidad y transformaci贸n digital.



2. Ejecuci贸n presupuestaria de PERTEs y proyectos innovadores para la transformaci贸n de la industria: Ejecuci贸n presupuestaria de al menos 2.531.500.000 EUR movilizados en 210 proyectos innovadores, incluidos los relacionados con PERTEs aprobados (al menos 3), que impliquen una transformaci贸n real de la industria en t茅rminos de eficiencia energ茅tica, sostenibilidad y transformaci贸n digital.



3. Finalizaci贸n de PERTEs y proyectos innovadores para la transformaci贸n de la industria: Finalizaci贸n de al menos 210 proyectos innovadores, incluidos los relacionados con PERTEs aprobados (al menos 3), que impliquen una transformaci贸n real de la industria en t茅rminos de eficiencia energ茅tica, sostenibilidad y transformaci贸n digital.

Si bien los PERTEs destinados a sector Aero espacial no han sido a煤n aprobados, esta industria es susceptible de dicha financiaci贸n.

Apoyo al sat茅lite militar paz.

Desde el Programa 367C, destinado a la investigaci贸n y desarrollo tecnol贸gico industrial, que ofrece la suma de 150 millones de euros para comunicaciones gubernamentales del sat茅lite paz de Hisdesat, sat茅lite militar que debe computar por tanto como gasto militar.

Programa 495C. Metrolog铆a

Dicho programa financia al Consejo Superior de Metrolog铆a y cuenta con un presupuesto de 9,54 millones de euros.

Dada la estrecha relaci贸n de la metrolog铆a con las necesidades militares, existen una serie de acuerdos marco entre el CSM y el INTA, entre ellos un Convenio Marco de Colaboraci贸n sobre cooperaci贸n en el campo de la metrolog铆a con fecha 15 de junio de 1993, as铆 como un Acuerdo Espec铆fico de Colaboraci贸n en el 谩rea de la humedad con fecha 2 de septiembre de 1993 y un Acuerdo Espec铆fico de Colaboraci贸n en el 谩rea de la radiofrecuencia de fecha 1 de julio de 1994. Desde el 7 de octubre de 2008 tambi茅n un Convenio Marco de Colaboraci贸n sobre la regulaci贸n de actuaciones en materia de desarrollo y mantenimiento de patrones nacionales de medida derivado de la designaci贸n del INTA como Laboratorio Asociado al Centro Espa帽ol de Metrolog铆a y, por 煤ltimo, un convenio de 10 de septiembre de 2020 por el que se establece y desarrolla la 鈥溾 actuaci贸n para la colaboraci贸n entre el CEM y el INTA en actividades de desarrollo y mantenimiento de patrones nacionales de medida en los 谩mbitos concretos de humedad, y potencia, ruido, atenuaci贸n e impedancia en alta frecuencia; proyectos de I+D+i, coordinaci贸n de la representaci贸n de Espa帽a en los organismos internacionales de metrolog铆a; formaci贸n, divulgaci贸n y asesoramiento cient铆fico y tecnol贸gico en el campo de la Metrolog铆a鈥.

Con arreglo a este se establecen los cauces de colaboraci贸n y el aprovechamiento por el INTA de las capacidades e informaci贸n que precisan para su actividad metrol贸gica, si bien el convenio no establece financiaci贸n para tales actividades, sin perjuicio de que, para actuaciones conjuntas, se puedan derivar convenios espec铆ficos.

No hemos encontrado en el presupuesto del CSM ninguna partida susceptible de imputarla al gasto militar.

Para establecer nuestra estimaci贸n de apoyo a la industria militar desde el Ministerio de Industria y Comercio hemos procedido del siguiente modo:



Hemos imputado todas las partidas destinadas a apoyo expl铆cito a la industria de la defensa (708,20 millones de euros) as铆 como los destinados al sat茅lite de Hisdesat (150 millones). Respecto de los programas (42LB, 42ME, 431陋 y 46LB) hemos calculado un 10% de las cuant铆as movilizadas para apoyo a la internacionalizaci贸n y restantes objetivos descritos, por un total conjunto de 245,76 millones de euros estimados.

La suma total es de 1.103,96 millones de euros, que es la que estimamos, cuando menos, como colaboraci贸n del ministerio de Industria al gasto militar espa帽ol.

B) EL MINISERIO DE HACIENDA MEDIANTE EL SEPI

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tendr谩 este a帽o una aportaci贸n por parte del presupuesto del Estado de 407 millones de euros, en gran parte destinada a paliar las exageradas p茅rdidas de algunas de sus empresas.



Tres de las empresas militares participadas por la SEPI han tenido p茅rdidas en 2020 por un importe global de 1124,1 millones de euros, distribuidos del siguiente modo:

Navantia: 421,0



Airbus 46,7



Indra 24,6

Durante 2021 las p茅rdidas de estas compa帽铆as, a煤n pendientes de aprobaci贸n de sus cuentas al cierre del ejercicio, siguieron en una t贸nica parecida.

A estas p茅rdidas hay que sumar las de DEFEX, en proceso de disoluci贸n por sus problemas de corrupci贸n.

Se observa la especial losa que supone esta industria militar para las arcas p煤blicas, pues las tres grandes empresas militares espa帽olas arrojan no s贸lo unas descomunales p茅rdidas, sino que nos endeudan con los encargos de armamento que efect煤a el estado y que sirven para mantener la locura de unas empresas especialmente costosas y chapuceras.

La SEPI prev茅, en parte para camuflar las p茅rdidas de estas empresas, dotarlas mediante aportaciones de capital y cr茅ditos participativos.

Durante 2022, la SEPI continuar谩 gestionando el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estrat茅gicas con cargo a fondos del Ministerio de Hacienda.

Al respecto, el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivaci贸n econ贸mica y el empleo, ha constituido un fondo que tiene por objeto aportar apoyo p煤blico temporal para reforzar la solvencia empresarial a empresas no financieras que atraviesen severas dificultades de car谩cter temporal a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que sean consideradas estrat茅gicas para el tejido productivo nacional o regional, dotado con m谩s de 10.000 millones de euros.

El ministerio de Hacienda cuenta con una partida de 170 millones de euros en el programa 923 A para Adquisici贸n de acciones y participaciones del sector p煤blico, que es transferida a SEPI para dichas labores.

La estimaci贸n es que Navantia reciba de SEPI durante 2022 no menos de 80 millones de euros en cr茅ditos participativos y otras aportaciones para evitar su cat谩strofe.

C) EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION

El ministerio de ciencia e innovaci贸n se ha convertido en uno de los actores m谩s importantes en el impulso a la industria militar y, por ello, tambi茅n de los contribuyentes m谩s importantes en promover el gasto militar en Espa帽a.



Para ello se vale fundamentalmente de tres instituciones desde las que se transfieren cantidades destinadas tanto al apoyo de la industria militar como de su internacionalizaci贸n: el CSIC y el CDTI.

Financiaci贸n desde el CSIC: Programa 00X.

Mantiene dos partidas de transferencia desde el CSIC al Instituto Nacional de T茅cnica Aeroespacial Esteban Terradas, la primera para atenci贸n al centro mixto de astrobiolog铆a que mantiene INTA, por importe de 0,77 millones de euros, y la segunda desde el Fondo de Investigaci贸n Cient铆fica y Desarrollo Tecnol贸gico, por valor de 2,14 millones de euros.

La suma total supone 2,91 millones de euros m谩s a a帽adir al gasto militar.

Financiaci贸n desde la AEI

CDTI y el Ministerio de Defensa, junto con la Agencia Estatal de Investigaci贸n cuentan desde 23 de abril de 2019 con un protocolo de actuaci贸n conjunta en apoyo y promoci贸n de la tecnolog铆a y la innovaci贸n en los 谩mbitos de la defensa y la seguridad que es la base jur铆dica de la colaboraci贸n de estas instituciones en apoyo de la industria militar.

El Ministerio de Ciencia desarrolla una estrategia espa帽ola de ciencia y tecnolog铆a 2021-2027 destinada a potenciar la ciencia y que ha definido varios sectores estrat茅gicos a financiar, entre ellos en que denomina 鈥渕undo digital industria espacio y defensa鈥 para el que se contemplan acciones en el Programa 463B, a trav茅s de las acciones que desarrolla la AEI en dos programas en los que est谩 vinculado el mundo de la defensa y m谩s en concreto los 谩mbitos aeroespacial y aeron谩utico y oceanogr谩fico.

La primera, depende del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad que desarrolla directamente la AEI y que contempla acciones tanto de 铆ndole militar como civil, tal como explica la memoria de objetivos del programa. El programa es financiado con las transferencias presupuestadas, que suman en el presupuesto de 2022 672,98 millones de euros, de los que no podemos conocer la cuant铆a de la que disfrutar谩n las empresas militares, dado que los datos est谩n desagregados y las memorias del AEI no contemplan este tipo de informaci贸n. Siendo muy lasos en las estimaciones vamos a suponer que las empresas militares sean agraciadas 煤nicamente con un 1% del total de transferencias, lo que supondr铆a 6,7 millones de euros.

La segunda desarrolla las l铆neas de acci贸n del subprograma Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigaci贸n y Equipamiento Cient铆fico-T茅cnico, dentro del Programa Estatal de Generaci贸n de Conocimiento y Fortalecimiento Cient铆fico y Tecnol贸gico del Sistema de I+D+I. Financia, seg煤n la memoria de objetivos del programa, a trav茅s de varias partidas la operativa e inversiones necesarias para el desarrollo de las campa帽as de investigaci贸n que los cient铆ficos de toda Espa帽a realizan en los buques oceanogr谩ficos y en la base ant谩rtica Gabriel de Castilla, base militar. Las partidas referidas a los buques oceanogr谩ficos se encuentran reflejadas en el programa OOX, y suponen 0,72 millones destinados en la partida 28.06.43.003, referida a la financiaci贸n del funcionamiento operativo de los buques oceanogr谩ficos de la flota de investigaci贸n, m谩s 8,72 millones de euros comprendidos en la partida 28.0643002, que financia el funcionamiento operativo de los buques y de las instalaciones polares.

CDTI y Secretar铆a General de Investigaci贸n

El CDTI cuenta con un programa espec铆fico de financiaci贸n de la industria militar, el llamado programa Dual dependiente del departamento de Grandes Instalaciones y programas duales.

Dicho departamento gestiona una bolsa de 10.152 millones de euros de presupuesto, que facilita como pr茅stamos a las entidades adscritas a dicho programa. Cantidades de las que el 33% se entregan a fondo perdido.

As铆 aparece en la p谩gina web de CDTI del Departamento de Grandes Instalaciones y programas duales: 芦Se ha puesto en marcha una modalidad espec铆fica de proyectos de I+D enfocados al desarrollo de tecnolog铆as duales a los que se aplica la ayuda parcialmente reembolsable del CDTI con el m谩ximo Tramo No Reembolsable (33%)禄.



El Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n financia diversos programas de CDTI, y, adem谩s de sus otros programas, recibe transferencias de la Secretar铆a General de Investigaci贸n para la concesi贸n de pr茅stamos a entidades p煤blicas y no p煤blicas en desarrollo de proyectos i+d+i CNI es desde esta transferencia desde donde ejecuta, entre otros, los programas duales, desde el programa 563B, de fomento y coordinaci贸n de investigaci贸n cient铆fica y t茅cnica.

La cuant铆a asignada par este tipo de pr茅stamos es en 2022 de 2.071,61 millones de euros, distribuidos en 1.303,21 millones para entidades del sector p煤blico (partida 28.07.821 del programa 563B) y 452,76 millones de euros para entidades fuera del sector p煤blico (partida 28.07.831). De estas cantidades vamos a realizar una estimaci贸n altamente moderada, del 1% en cada caso, lo que nos ofrece 13,03 y 4,52 millones respectivamente.

Tambi茅n el programa 46QI contempla gasto asignado a CDTI para el desarrollo del plan tecnol贸gico aeron谩utico con cuant铆as de 80 millones de euros (partida 28.50.74910) y de 40 millones para el desarrollo de i+d+i aeroespacial, compra p煤blica precomercial, convenios y subvenciones (partida 28.50.74919).

Asignamos moderadamente el 50% de estas cantidades al gasto referido a industrias militares.

La suma de todas estas partidas contempladas en el ministerio de Ciencia eleva su contribuci贸n al gasto militar a la cantidad de 89,13 millones de euros.



Cabe la posibilidad de que otros programas y partidas en los que CDTI participa financien tambi茅n gasto militar, si bien no tenemos seguridad de ello.

5) MINISTERIOS CON AMPLIA PARTICIPACION EN EL GASTO MILITAR

En este cap铆tulo se encuentran tres ministerios que cuentan con una amplia participaci贸n en el gasto militar.

Conjuntamente suponen 361,72 millones de euros de gasto militar y participan de diversas actividades de apoyo al militarismo, destacando el Ministerio de Asuntos exteriores por su implicaci贸n en la injerencia militar en el exterior y su financiaci贸n de las cuotas espa帽olas de la OTAN, la UEO y diversas instancias internacionales militares.

A) MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION.

Se consignan aqu铆 principalmente las partidas del Ministerio relacionadas con la financiaci贸n de los acuerdos firmados por Espa帽a relacionados con pol铆ticas militares, as铆 como subvenciones ofrecidas por el Ministerio a entidades del 谩mbito de la defesa, ya sean think tanks militares o centros universitarios o acad茅micos militares.

Las principales contribuciones de Exteriores al militarismo se contemplan en losprogramas 14 M y 142 A. A su vez se consigna la participaci贸n espa帽ola en operaciones en el exterior que es financiada por el Ministerio de Asuntos exteriores. El Ministerio justifica este pago porque se trata del pago de operaciones que realiza Espa帽a bajo mandato de la ONU, un argumento tan peregrino como cualquier otro, cuando, en definitiva, se trata de intervenciones militares desarrolladas por el ej茅rcito y la guardia civil.

Entre otros se consignan las contribuciones de Espa帽a a organismos internacionales de seguridad y defensa, como por ejemplo la OTAN y la UE que tambi茅n son abonadas desde este ministerio, algunos pagos de desplazamiento de militares a reuniones de car谩cter militar, para los que se consigna 1 mill贸n de euros con cargo al programa 141M, as铆 como 236,03 millones de euros con los que Espa帽a participa en misiones militares en el exterior.

B) TRANSICI脫N ECOL脫GICA Y RETO DEMOGR脕FICO

El programa 495B financia las actuaciones de AEMET y asigna a esta agencia la cantidad de 127,52 millones de euros.

Recordemos que el RD 186/2008 de 8 de febrero asigna a AEMET m谩s de un 19% de su estructura y un 11% de su personal.

Existe un convenio celebrado entre el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Presidente de AEMET de 2 de enero de 2020 (BOE禄 n煤m. 12, de 14 de enero de 2020) con vigencia de cuatro a帽os.

El mismo asigna el gasto de AEMET por esta colaboraci贸n en 18,29 millones de euros y el del Ministerio de Defensa en 0麓73 millones de euros, lo que supone un gasto total de 19,02 millones de euros anuales.

Si tenemos en cuenta que, conforme al RR 186/2008 antes referido Defensa participa en la estructura de AEMET con un 19% y con un 11% en su personal, ser谩 justo sumar estos porcentajes al presupuesto asignado para AEMET, lo que nos supone respectivamente 16,01 y 4,75 millones de euros, cifra muy similar a la contemplada por el convenio antedicho.

Teniendo en cuenta todo ello, consignamos la cantidad de 20,76 millones de euros como la participaci贸n de AEMET, y por consiguiente del Ministerio del que depende, en el gasto militar espa帽ol.

C) AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACI脫N Y MEDIO AMBIENTE.

Se desarrolla con arreglo al programa 415B, protecci贸n de recursos pesqueros y desarrollo sostenible, en cuya memoria de objetivos se estima que el coste de la participaci贸n de la Guardia Civil en las labores de inspecci贸n de aeronaves ser谩 de 19,25 millones de euros.

A ello ha de sumarse el coste de mantenimiento y explotaci贸n del buque escuela y de cooperaci贸n pesquera 鈥渋termares鈥, cuyo mantenimiento corre a cargo del Ministerio de la Secretar铆a General de Pesca y se financia desde el mismo programa 415B. Para ello existe un convenio de 23 de julio de 2018 que as铆 lo establece.



El presupuesto de 2022 establece un presupuesto para este de 1 mill贸n de euros

6 RESTANTES MINISTERIOS E INSTITUCIONES

Contienen un gasto militar disfrazado de cuant铆as muy bajas y que financian actividades menos relevantes.

Alcanzan conjuntamente 24,26 millones de euros m谩s las aportaciones de los centros universitarios de la defensa.

No obstante, la mera existencia de partidas diseminadas por 茅stos nos permiten una vez m谩s comprobar la transversalidad de la imposici贸n militar y del gasto militar que salpica a todos los ministerios.

A) MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOM脥A SOCIAL

EL SEPE cuenta con una partida de 2.029,80 millones de euros para formaci贸n profesional en el programa 241 B.

Como se ha dicho antes, el Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social, a trav茅s del SEPE, tiene establecido un convenio de colaboraci贸n para la FP a militares en activo y en la reserva, en espacios militares, que establece una subvenci贸n de 7.4 millones de euros para dichas actividades.

Dicho convenio fue publicado en el BOE por medio de Resoluci贸n de la Subsecretaria de la Presidencia, de 12 de enero de 2021, publicada en el BOE de 21 de enero de 2021.

Con arreglo a su articulado 鈥淟as acciones formativas ser谩n objeto de subvenci贸n por parte del Servicio P煤blico de Empleo Estatal, tal y como figura en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se regula el Sistema de Formaci贸n Profesional para el Empleo en el 谩mbito laboral, que en su art铆culo 5.1.f) establece como destinatario de las iniciativas de formaci贸n a los militares de tropa y mariner铆a que mantienen una relaci贸n de car谩cter temporal con las Fuerzas Armadas y del colectivo RED. De acuerdo con el art铆culo 32.3 del citado real decreto, la Direcci贸n General del Servicio P煤blico de Empleo Estatal podr谩 anticipar hasta el cien por cien de la subvenci贸n concedida al Ministerio de Defensa.鈥

El convenio tiene una duraci贸n anual, pero es previsible la firma de otro en enero de 2022 en iguales t茅rminos, por lo que asignamos la partida de 7.4 millones de euros.

B) EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL

El ministerio de Educaci贸n mantiene el programa 241B que financia las iniciativas de oferta formativa para trabajadores ocupados y desempleados, junto con determinados colectivos espec铆ficos, entre ellos militares de tropa y mariner铆a. En el caso de la formaci贸n profesional de soldados y marineros, se supedita a la firma de convenios entre las instituciones competentes, de los que durante el a帽o 2020 hemos dado cumplida cuenta de los firmados entre Educaci贸n y Defensa o entre Defensa y diversas comunidades aut贸nomas (que dicho sea de paso obtienen para este fin transferencias desde el Estado).

EL 6 de julio de 2021 se firm贸 un protocolo de colaboraci贸n entre la ministra de Defensa Margarita Robles y la hoy cesada ministra de Educaci贸n y FP Isabel Cela谩 que contemplaba 100 cursos de FP para unos 2.000 beneficiarios y un importe de 7 millones de euros.

Nuestra estimaci贸n se basa en dicho acuerdo para fijar una contribuci贸n del ministerio de Educaci贸n, con relaci贸n a la FP militar, en 7 millones de euros, cantidad que, como veremos, se complementa con otra subvenci贸n de 7,4 millones que ofrece el SEPE conforme a convenio de 15 de diciembre de 2020.

C) MINISTERIO DE SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Desde el programa 219N referido a acciones en favor de emigrantes se gestionan las pensiones y prestaciones que perciben los llamados 鈥渘i帽os de la guerra鈥, que cuenta con una dotaci贸n de 4,8 millones de euros.

A su vez, el Instituto Social de la Marina y el Ministerio de defensa tienen suscrita una pr贸rroga, por convenio de 15 de julio de 2021 que incorpora la 鈥渁denda de modificaci贸n y pr贸rroga del Convenio de 10 de julio de 2017, suscrito entre el MD y el ISM para la prestaci贸n mutua de asistencia sanitaria a la flota pesquera espa帽ola que faena en el 铆ndico y los buques de la armada.

Conforme a este convenio la Armada prestar谩 apoyo a la flota pesquera espa帽ola con sus medios y rec铆procamente los buques hospital del ISM prestar谩n asistencia m茅dica a la Armada.

Si bien el convenio dispone que no existir谩 contraprestaci贸n econ贸mica por las mutuas acciones de auxilio, lo cierto es que es una evidente colaboraci贸n material del Ministerio de Seguridad social con el militarismo, particularmente con las operaciones de desarrolladas en el 铆ndico y las Seichelles.

D) CASA DEL REY.

Adem谩s del sueldo del rey, seis de las personas integrantes de los altos cargos de la Casa Real son militares, en concreto se trata del secretario general, el Jefe del Cuarto Militar, el Jefe del Gabinete, el Jefe de la Secretar铆a de la reina, el Jefe de Servicios de Seguridad y el Jefe de Unidad AIS.

Gracias a la publicaci贸n de los salarios de estos militares conocemos su retribuci贸n total:

Rey: 253.843,20



Jefes: 702.838,64

A estas cantidades ha de a帽adirse el cap铆tulo de retribuciones de personal. Como se ha indicado antes, el personal militar adscrito a la Casa Real en apoyo de la Jefatura del Estado es pagado por el Ministerio de Presidencia, al igual que el funcionariado civil adscrito a la misma. Sin embargo, la Casa Real cuenta con una partida de gastos de personal destinado a 鈥渃omplemento retributivo鈥 que tiene por fin incentivar el rendimiento, dedicaci贸n o iniciativa con que desempe帽en sus funciones en la Casa Real. Dicho complemento supone 2.584.000 euros.

Se contemplan tambi茅n pagos de trienios del personal adscrito, que tambi茅n son pagados por el presupuesto de Casa Real y para funcionarios supone 47.020 euros.



Asimismo, la Casa Real cuenta con otra partida para 鈥淐uotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador鈥 que comprende las aportaciones a los Reg铆menes de la Seguridad Social de los empleados de la Casa de S.M. el Rey, y gastos sociales del personal que presta sus servicios en la misma (formaci贸n, comedores y acci贸n social) con 578.096 euros.

Sumados los ingresos del Rey y de los Altos Cargos (956.681,80 euros) y haciendo una estimaci贸n del pago de trienios y cuotas, prestaciones y gastos sociales referidos a los funcionarios militares al servicio de la Casa Real, seguimos manteniendo una estimaci贸n m铆nima de 1.5 millones de euros de gasto militar en el presupuesto de la Casa Real.

E) CULTURA Y DEPORTES

Subvenciona a la Fundaci贸n Real Instituto Elcano con 0,04 con arreglo a la partida presupuestaria 24.01.48112 del Programa 334A de promoci贸n y cooperaci贸n cultural.

El Programa 332 A, contempla como una de las partidas presupuestada la actualizaci贸n del Censo-gu铆a de los Archivos Espa帽oles, tiene como objetivo 鈥淓stablecer nuevos acuerdos con comunidades aut贸nomas y con los archivos militares dependientes del Ministerio de Defensa鈥.

Este prop贸sito tiene una partida asignada de 0,02 millones de euros



EL programa 337B, restauraci贸n de bienes culturales, cuenta con una partida en su cap铆tulo 6 para el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, que subvenciona la restauraci贸n de propiedad militar, en concreto para 2022, los castillos de Monteagudo (Murcia), las murallas de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y el torre贸n de Vela del Castillo de Maqueda (Toledo), junto con otros planes de restauraci贸n (catedrales, etc.).

La partida total es de 14,8 millones de euros, de la que vamos ha hacer una estimaci贸n a la baja de 1 mill贸n de euros.).

F) PRESIDENCIA

Mantiene un programa, 911Q, de apoyo a la gesti贸n administrativa de la Presidencia del Estado, en el que se asignan cantidades para remuneraci贸n a militares que figuran en la casa Real, seg煤n se dispone en el art. 11.1 del RD 434/1988, de 6 de mayo que dice expresamente que: 鈥 el personal que sea funcionario de carrera de la Administraci贸n Civil o Militar del Estado, de las Comunidades Aut贸nomas, de la Administraci贸n Institucional, de la Seguridad Social, del Poder Judicial o de la Carrera Fiscal y los eventuales, recibir谩n sus retribuciones por el Ministerio de la Presidencia, Departamento en el que figuran como ap茅ndice de su relaci贸n los puestos de trabajo desempe帽ados por estos funcionarios en la Casa鈥

El programa contempla tanto pago de n贸minas como gratificaciones por raz贸n del servicio y contempla un presupuesto para tales conceptos de 7,2 millones de euros, sin hacer distinci贸n entre personal civil y militar al servicio de la jefatura del estado.



Nuestra estimaci贸n es que el personal militar pagado desde Presidencia alcanza al menos los 0,8 millones de euros.

G) CORTES.

Mantenemos la misma cuant铆a y criterios del a帽o anterior. Desde el presupuesto de las cortes se financia la participaci贸n de los 鈥榩arlamentarios espa帽oles en las asambleas de la OTAN y otros organismos militares y de seguridad.

H) DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Se contempla en el programa y partida 231.29.6.48201, contempla una subvenci贸n para la Asociaci贸n espa帽ola de militares y guardias civiles con discapacidad ACIME de importe de 0.32 millones de euros.

I) TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

El programa 455M destinado a la regulaci贸n y supervisi贸n de la aviaci贸n civil contempla la coordinaci贸n civil militar del espacio a茅reo.

Las actuaciones para la seguridad del sector a茅reo corresponden a la Agencia Espa帽ola de Seguridad A茅rea, en coordinaci贸n con Defensa en lo que tiene que ver con el espacio a茅reo, navegaci贸n a茅rea y aeropuertos y bases a茅reas abiertas al tr谩fico civil.

La coordinaci贸n civil-militar en materia de espacio a茅reo se lleva a cabo a trav茅s de la Comisi贸n Interministerial entre los ministerios de Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (CIDETMA).

En los objetivos del sector se propone como una actuaci贸n evaluable 鈥5.7 Mejorar y agilizar la coordinaci贸n civil 鈥 militar a todos los niveles e impulsar la coordinaci贸n en el 谩mbito de la navegaci贸n reforzando el papel de CIDETMA鈥, estableci茅ndose para ello 2 reuniones plenarias y 24 ponencias del CIDETMA.

Del mismo modo, AESA plantea mantener otras 3 reuniones civil-militares para la coordinaci贸n del Programa Estatal de Seguridad Operacional.

Dado que no se ha presupuestado espec铆ficamente el coste de tales actividades, hacemos una estimaci贸n, como en a帽os anteriores, de 0,21 millones de euros.

J) SANIDAD

Defensa tiene atribuidas por convenio de 24 de abril de 2017, firmado con la Agencia Espa帽ola de Medicamentos y Productos farmac茅uticos las competencias para el almacenaje y custodia y dep贸sito estatal estrat茅gico de medicamentos y productos sanitarios.

Dicha custodia se financia, como dice el propio convenio, desde el programa 401.313 A 226.10, desde la que se realizar谩 una transferencia de cr茅dito al Ministerio de Defensa.

EL convenio tiene a su vez un anexo (BOE禄 n煤m. 207, de 29 de agosto de 2019) que articula un convenio de 30 de julio de 2019 para la custodia de diversos antivirales, antitoxinas, medicamentos de urgencia y vacunas, por medio del cual la AEMPS transfiri贸 a Defensa 100.560 euros mediante la partida 26.301.313A.226.10 del presupuesto de gasto de la AEMPS.

Por tanto, es la partida 26.301.313A.226.10 del AEMPS la que debe contener esta transferencia. No aparece, no obstante, consignaci贸n alguna para este a帽o. Estimamos 0,1

Defensa tambi茅n forma parte del 芦Plan estrat茅gico y de acci贸n para reducir el riesgo de selecci贸n y diseminaci贸n de resistencias a los antibi贸ticos 2019-2021禄 (PRAN).

K) ORGANISMO ATIPICO DE LA DEFENSA

Se consigna en los PGE un organismo at铆pico al que se le asigna una partida de 0,1 millones de euros para defensa.

L) MINISTERIO DE IGUALDAD

El presupuesto de dicho ministerio no consigna ninguna partida espec铆fica para la colaboraci贸n con el militarismo, lo cual ser铆a tranquilizador si adem谩s reflejara la realidad.

Sin embargo, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad tiene suscrito un convenio con el Ministerio de Defensa de 29 de enero de 2020 (BOE禄 n煤m. 32, de 6 de febrero de 2020) en cuya virtud Igualdad financia cursos de 鈥溌獳 Comprehensive Approach to Gender in Operations禄, 鈥渁sesor铆a de g茅nero en operaciones AGO鈥 y actuaciones de 鈥淓U Gender Military Training Discipline Leader for Common Security and Defence Policy (CSDP) Missions and Operations禄 que imparte Defensa y por importe de 35.000 euros desde la partida 25.104.232.B.226.10 (actividades a trav茅s de convenio). Dicho convenio se ci帽e al a帽o 2020, pero la partida econ贸mica de actividades a trav茅s de convenio se mantiene en los presupuestos de 2022.

No sabemos si espec铆ficamente se subvencionar谩 al Ministerio de defensa para cursos de esta guisa, pero mucho nos tememos, a juzgar por los antecedentes, que es probable que s铆.

A su vez el mismo Instituto de la Mujer tiene firmado otro convenio con defensa que cuenta con un protocolo de cooperaci贸n y colaboraci贸n 2019-2022 para la realizaci贸n de pol铆ticas de igualdad dirigidas a personal militar y civil del Ministerio de Defensa.



Esta adenda tiene una dotaci贸n de 70.000 euros a aportar al 50% por cada ministerio.

Hemos querido ser moderados y mantener la partida que asignamos el a帽o pasado, sabiendo que es probable que nos quedemos, como de costumbre, cortos. Todo sea por la formaci贸n en igualdad entre el personal de la defensa.

LL) CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA DEFENSA

La asignaci贸n que se ha destinado a estos centros universitarios, es de 17,91 millones de euros, distribuidos en:

Academia Central de Madrid: 0,95 millones



Academia General de Zaragoza: 7,17 millones



Academia de San Javier: 3,17 millones



Academia de Mar铆n: 2,99 millones



Academia de la Guardia Civil: 3,63 millones

6) APORTACION ESPA脩OLA AL INTERVENCIONISMO MILITAR DE LA UE

Como novedad presupuestaria, se contempla en los PGE, en el programa 943N la aportaci贸n espa帽ola al Fondo europeo de paz.

Dicho fondo viene definido en la propia memoria del programa del siguiente modo 鈥淓l Fondo Europeo de Apoyo a la Paz se crea en 2021 como instrumento fuera del presupuesto europeo destinado a financiar las acciones en el 谩mbito de la seguridad y la defensa que pueda decidir el Consejo.鈥

Es decir, es un fondo militar y por tante integra el gasto militar.

Contempla la participaci贸n espa帽ola con 20 millones de euros.

GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS y CORRECCIONES FINALES

Se han consignado, a continuaci贸n, las estimaciones de gastos suplementarios que, muy probablemente, concurrir谩n en el desarrollo del a帽o 2022.

El Ministerio de Defensa calcula siempre a la baja sus gastos, de forma que se produce de forma habitual un desv铆o entre lo que presupuestan y lo que resulta ejecutado al cabo del a帽o.

Dado que esto ocurre desde siempre, no podemos pensar que se trate de un error



inocente, ni cabe suponer que los imprevistos son tantos como para permitir desv铆os que han oscilado entre el 30 y el 50% respecto de lo plantificado.

La IGAE ofrece, eso s铆 con dos a帽os de retraso, estudios de la liquidaci贸n de gasto presupuestario que, sin ser completos respecto del gasto militar, al menos nos facilita verificar estos desv铆os, de los que se ha quejado en m谩s de una ocasi贸n, y que no ocurren ni con la frecuencia ni con la magnitud del ministerio de defensa en ning煤n otro departamento.

Hemos calculado un desv铆o del 35% exclusivamente sobre el gasto presupuestado del Ministerio de Defensa. Este es similar al de a帽os anteriores y tiene en cuenta el desv铆o que se ha producido en el ejercicio 2021 de alrededor del 35% respecto de lo presupuestado para ese a帽o. Hasta el mes de Agosto, teniendo en cuenta el uso del fondo de contingencia y los otros gastos de Defensa, el desv铆o presupuestario era del 20,1 respecto del gasto comprometido y alcanzaba m谩s de 2.100 millones de euros, seg煤n el 煤ltimo informe mensual de la IGAE al que hemos tenido acceso.

Al mismo tiempo introducimos otra correcci贸n: el gasto de operaciones de mantenimiento de paz que tanto defensa como asuntos exteriores infravaloran en sus presupuestos y que a帽o tras a帽o hay que ajustar. En este caso, teniendo en cuenta la referencia del intervencionismo militar espa帽ol en 2021 y las cifras consignadas por estos ministerios, el olvido calculamos que ser谩 de unos 800 millones de euros que no consignaron.

Por 煤ltimo, y dado el d茅ficit que arrastra el presupuesto espa帽ol, hemos establecido una nueva correcci贸n para imputar al pago de deuda vencida que habr谩 que pagarse este a帽o (es decir, la generada por presupuestos anteriores) la parte correspondiente al porcentaje de participaci贸n del gasto militar en su generaci贸n.

La suma de estas cantidades arroja un incremento sobre el gasto militar generado y escondido en los distintos ministerios de 7.849,94 millones de euros, 4.100 (m谩s que el presupuesto de varios ministerios juntos) de pago de deuda.

Esto explica en parte la gravedad del presupuesto de Defensa: a medida que crece, y dada su magnitud, genera deuda y arrastra a la insostenibilidad, lo que eleva el muy elevado coste de oportunidad de un gasto tan innecesario.

Nos queda una 煤ltima correcci贸n y es que el Estado no s贸lo tiene que pagar la enorme coste de mantener, a帽o tras a帽o, presupuestos tan deficitarios, adquiriendo nueva deuda.

La adquisici贸n de la deuda que este a帽o se contrae y que se calendariza para pagar a largo plazo es monumental y supone un peso para la sociedad del futuro muy enorme y, dado que la tendencia de nuestra casta pol铆tica es tan endog谩mica y ego铆sta, desigual en sus consecuencias para las 茅lites de poder y el resto de la sociedad.

El gasto militar comprometido para este a帽o contribuye tambi茅n a engrosar el peso de esta patada hacia delante que dan en nuestro nombre y es de justicia hacer una especie de c谩lculo de su peso espec铆fico: Contribuimos a esta nueva deuda en la magn铆fica cifra de otros 8,123,92 millones de euros m谩s, con arreglo al porcentaje del peso de nuestro gasto militar en el total de presupuesto.

M谩s de un ministerio pensar铆a que le toc贸 la loter铆a si le entregan ocho mil y pico



millones de euros. S贸lo 6 ministerios, contando Defensa, tienen presupuestos por arriba de la cifra de deuda que debemos imputar al gasto militar.





Ello habla de la insolidaridad del gasto militar.

Es indignante, pero por desgracia las cosas indignantes han pasado a ser un componente m谩s de la normalidad plana que vivimos y, como agua pasada, no mueven molino.

Insisto en ello. Nada cambiar谩 si hay que confiar en que sea por la solidez de nuestros argumentos o la justicia de nuestra causa como seamos capaces de alterar el juego de intereses de los que deciden. No podemos conformarnos con criticar unos presupuestos sin intentar alterar el curso y la tendencia que reflejan. Cuando presentamos este tipo de informes, necesarios s pesar de todo y a falta de mejores estrategias y porque nos permiten desgranar y analizar con otros ojos lo nefasto



de algunas pol铆ticas cotidianas, siempre llegamos tarde.