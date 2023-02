–

De parte de ANRed February 24, 2023 175 puntos de vista

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó este jueves la compra de un centenar de pistolas Taser para que sean utilizadas por «grupos de élite» de las fuerzas de seguridad. Un arma fuertemente cuestionada desde organismos de Derechos Humanos. Por La Izquierda Diario.

El polémico ministro de Seguridad del Frente de Todos, Aníbal Fernández, quien cuenta con un fuerte prontuario represivo que incluye roles nefastos en jornadas claves como la del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Puente Pueyrredón, entre muchas otras, confirmó la compra de las polémicas pistolas Taser.

«Nosotros ya compramos las pistolas Taser en octubre. Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuándo; no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso pero no estamos muy lejos», afirmó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

En ese marco, Aníbal Fernández sostuvo que «seguramente» el Gobierno porteño también podrá utilizarlas. No es un dato menor: las derechas, tanto del PRO como del peronismo, vienen reclamando desde hace años contar con ese arma para reprimir. Desde Patricia Bullrich a Sergio Berni, muchos reconocidos promotores de la represión y la mano dura venían exigiendo que se puedan utilizar.

También desde sectores autodenominados progresistas han querido inculcar durante los últimos años que la incorporación de Taser sería una buena opción.

Sin embargo, la realidad, tanto nacional como internacional, ha demostrado en múltiples ocasiones que el uso de estas pistolas eléctricas, en manos de las fuerzas de segurdad, ha llevado a la muerte a las víctimas en numerosos casos.

Vale recordar que incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un organismo internacional conducido centralmente por las principales potencias mundiales, debió reconocer que las Taser “pueden ser consideradas como un método de tortura”.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Picanas-modernas-y-represion-Anibal-Fernandez-confirmo-la-compra-de-pistolas-Taser