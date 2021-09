–

De parte de Indymedia Argentina September 8, 2021 95 puntos de vista

Miguel Pichetto, ex jefe kirchnerista en la C谩mara de Senadores y ex candidato a vicepresidente del macrismo, volvi贸 a reivindicar la figura de Julio Argentino Roca, el impulsor de la llamada 鈥淐ampa帽a del Desierto鈥. Marcelo Valko describe el accionar del militar y recuerda que el Pueblo Mapuche es preexiste a la conformaci贸n de los estados de Argentina y Chile.

03/09/2021

I

Como no existe puntada sin hilo, en el canal de TV La Naci贸n+ apareci贸 hace unos d铆as Miguel Pichetto declarando de lo m谩s orondo que es necesario 鈥渞eivindicar a Julio Argentino Roca. 脡l nos dio la Patagonia鈥 (30/08/2021), y 鈥攈aciendo gala de un conocimiento del que evidentemente carece鈥 agreg贸 鈥渓os mapuches no son pueblos originarios, esos eran los tehuelches鈥. Tales desconcertantes revelaciones causaron un l贸gico estupor para transformarse luego en un generalizado repudio.

Ahora bien. Si escarbamos un poco en la c谩scara de este personaje advertimos que no hay nada nuevo bajo el sol y en realidad viene a ser m谩s de lo mismo. Sin ir m谩s lejos hace unos meses en medios rionegrinos asegur贸: 鈥淟os mapuches no son pueblos originarios, ven铆an con los bandidos chilenos鈥. Pero tal como aconsej贸 el viejo Jack en su momento 鈥渧ayamos por parte鈥 y tratemos de desglosar estas afirmaciones tan caras a los cultores de la historia oficial que hacen un culto a la amnesia y un catecismo del olvido y de la desinformaci贸n.

II

Miguel Angel Pichetto es un notable malabarista. Fue presidente de la bancada justicialista del Senado durante casi 20 a帽os, un cargo sumamente estrat茅gico desde donde se cocinan muchas cosas. Abarc贸 las presidencias de Eduardo Duhalde, N茅stor Kirchner, Cristina Fern谩ndez y Mauricio Macri hasta llegar a ser candidato a vicepresidente de Cambiemos; un salto que de ning煤n modo fue al vac铆o y que habla sobre de su 鈥減rofunda convicci贸n ideol贸gica鈥 como de los entretelones del poder y sus operadores.

Sin ahondar demasiado, basta recordar que el ex ministro del interior Rogelio Frigerio resalt贸 que Pichetto 鈥渇ue fundamental鈥 para la aprobaci贸n de m谩s de 200 leyes favorables al gobierno de Cambiemos (P谩gina/12: 21/11/2018). Con tal elogio, huelgas comentarios. Otro dato a tener en cuenta es que comenz贸 su carrera pol铆tica en la provincia de R铆o Negro, de la que fue legislador provincial, luego nacional y finalmente senador; y por eso, en semejante contexto curricular, sus declaraciones sobre 鈥淩oca y los mapuches no originarios鈥 resultan a煤n m谩s graves y significativas.

Por otra parte, los dicho de Pichetto llegan poco despu茅s que el presidente de Chile, Sebasti谩n Pi帽era, abrumado por el curso que va tomando la redacci贸n de la nueva Constituci贸n trasandina, desempolva conflictos lim铆trofes urgido para galvanizar a la opini贸n p煤blica con alguna causa nacional. Pichetto, mir谩ndose en el mismo espejo, se erige y se propone como defensor de la soberan铆a patag贸nica.

III

Sobre su categ贸rica afirmaci贸n 鈥淩oca nos dio la Patagonia鈥, como convirti茅ndolo en un benefactor patri贸tico, existen datos f谩cticos que nos invitan a desconfiar del abnegado altruismo del general Roca. En principio 驴en qu茅 fecha un comandante planear铆a tal invasi贸n o conquista de la Patagonia, un g茅lido terreno austral? Dado el terreno de operaciones y la lejan铆a de las l铆neas de abastecimiento, hasta el lector menos versado en t谩ctica y estrategia elegir谩 el fin de la primavera y comienzos del verano para contar con un clima m谩s benigno y no someter a los propios soldados a penalidades innecesarias bajo condiciones extremas. No fue as铆.

Contradiciendo toda l贸gica, la campa帽a roquista se inicia en oto帽o-invierno. Los diarios denuncian los problemas log铆sticos adicionales y de toda 铆ndole que deber谩n enfrentar por no esperar la estaci贸n propicia, en especial el forraje para los animales: 鈥淭odos estos inconvenientes se evitan en la primavera, cuando los campos est谩n verdes, los pastos frescos e incombustibles y por doquier se encuentra de qu茅 vivir. 驴Por qu茅 raz贸n eligen el oto帽o?鈥. Un observador imparcial como el franc茅s Alfred 脡b茅lot se帽alaba que el General someti贸 鈥渁l soldado argentino a una inclemencia invernal innecesaria鈥. 驴Por qu茅? 驴Cu谩l es el motivo de la premura? El ingeniero franc茅s, invitado a la expedici贸n del General, expone las causas con total claridad: 鈥淰eros铆milmente, en la prisa hab铆a un poco de fiebre electoral. S贸lo faltaba un a帽o para la elecci贸n de un nuevo presidente de la Rep煤blica y el general Roca, decidido a presentarse como candidato, quer铆a resolver antes la cuesti贸n ind铆gena鈥. Resolver 鈥渆l problema indio鈥 significa utilizar a los mapuches y ranqueles como un excelente trampol铆n al sill贸n de Rivadavia. En su af谩n presidencialista, ni siquiera mostraba el m铆nimo inter茅s por los padecimientos de sus propias tropas y ni que decir con la suerte de los prisioneros.

IV

Los datos de esta nota est谩n tomados de mi extensa investigaci贸n Pedagog铆a de la Desmemoria (Ediciones Continente), que indican al menos dos cuestiones. El a帽o 1879, en que el Estado avanz贸 sobre Pampa-Patagonia, se explica por un particular inter茅s de los grupos econ贸micos, l茅ase la Sociedad Rural, a quienes se le hac铆a agua la boca ante la posibilidad que brindan los avances en los sistemas de refrigeraci贸n para exportar bloques congelados de chilled beef (carne enfriada) disparando el precio de la carne congelada. Las vacas necesitan pasturas y los pastos estaban en manos de los ind铆genas. En la ecuaci贸n no entra la variable patri贸tica sino el margen de ganancia. La historia es econ贸mica.

驴Acaso antes no exist铆a el 鈥減eligro chileno鈥? Antes de tales innovaciones tecnol贸gicas ese territorio no ten铆a sentido econ贸mico tal como lo reconoce Sarmiento: 鈥淓l mal que aqueja a la Argentina es la extensi贸n (鈥) Para Buenos Aires la posesi贸n de la Patagonia es in煤til鈥. Incluso el comandante de frontera 脕lvaro Barros se preguntaba con extra帽eza: 鈥淪i en 1865 se pudo hacer la guerra impopular contra el Paraguay, llevando 30.000 soldados a distancias diez veces mayores que La Pampa, 驴por qu茅 no se llevaba la guerra seriamente contra 茅stos [indios]?鈥. Es evidente que el comandante no comprend铆a las reglas de un juego al que lo mueven intereses comerciales鈥

Existe adem谩s del evidente inter茅s econ贸mico de la 茅lite, la desmedida ambici贸n presidencialista de Roca, algo que era vox populi tal como lo expon铆a una vi帽eta de la revista sat铆rica El Mosquito. Donde se observa a varios de los principales pol铆ticos de entonces, como Sarmiento y Mitre, buscando algo en el suelo. De pie, un militar le pregunta a la Rep煤blica: 鈥溌緿贸nde est谩 el bast贸n [presidencial]?鈥. 鈥淓st谩 en el R铆o Negro. Roca lo fue a buscar鈥.

El General 鈥渘o nos dio la Patagonia鈥, la reparti贸 a una 茅lite que se apoder贸 de enormes latifundios y se enquist贸 en el poder. No hay patriotismo, sino un desmesurado inter茅s personal. No hay valent铆a, sino una puesta en escena. No hay combate, apenas una cacer铆a donde las lanzas no tienen chance frente al r茅mington con un alcance de mil metros. Roca no conquist贸 el desierto sino que construy贸 un desierto vaci谩ndolo de seres humanos para hacer lugar a vacas y ovejas. Tal como postulaba Estanislao Zeballos, el publicista de su campa帽a: 鈥淟a barbarie est谩 maldita y no quedar谩n en el desierto ni los despojos de sus muertos鈥.

Para finalizar, Zeballos fue un coleccionista de cr谩neos ind铆genas que termin贸 siendo rector de la Facultad de Derecho, Canciller, l铆der de la Sociedad Patri贸tica y adem谩s es el impulsor del extra帽o latiguillo que diferencia a los 鈥渂uenos indios argentinos tehuelches de los malvados indios invasores chilenos鈥. Misma frase que repite Pichetto agregando que 鈥渙riginarios eran los tehuelches鈥. Es decir, los conjuga en pasado, son ausencias, ya no est谩n, pues todos los argentinos descendemos de los barcos鈥 Incluso agrega de su propia cosecha la absurda negaci贸n de la ascendencia originaria de los mapuches cuando ambos pueblos son preexistentes a los estados argentino y chileno. Mucho m谩s podr铆a agregar sobre Roca y su ide贸logo-juntacr谩neos y los conceptos que instal贸 la desmemoriada historia oficial y termina recitando el trapecista Pichetto, pero para eso est谩n los libros. Es lento pero viene鈥

*Autor de los libros Desmonumentar a Roca y Pedagog铆a de la Desmemoria. http://marcelovalko.com

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/pichetto-julio-argentino-roca-y-la-pedagogia-de-la-desmemoria/