鈥 La investigaci贸n de los hechos se remonta a 2019, cuando el SEPRONA recibi贸 el aviso del hallazgo de un perro muerto en avanzado estado de descomposici贸n.

鈥 Ecologistas en Acci贸n de Extremadura ha presentado escrito de acusaci贸n contra 12 personas implicadas en los hechos, entre ellas la veterinaria que practicaba las eutanasias ilegales.



Ecologistas en Acci贸n de Extremadura ha presentado escrito de acusaci贸n contra las 12 personas implicadas en un caso de sacrificio ilegal de, al menos, 36 perros de caza y cuyas Diligencias Previas han sido instruidas por el Juzgado de Villafranca de los Barros.

El comienzo de esta investigaci贸n se remonta al d铆a 25 de agosto de 2019, cuando el SEPRONA de la Guardia Civil recibi贸 el aviso de un particular por el hallazgo de un perro muerto y en avanzado estado de descomposici贸n abandonado en el campo. Una vez identificado el animal mediante el microchip que portaba y contactado su propietario, este declar贸 espont谩neamente haber llevado a uno de sus cinco galgos a una veterinaria de la comarca de Tierra de Barros para que lo sacrificara. El motivo para ello era que ese animal no val铆a para cazar, ya que se com铆a las liebres abatidas, por lo que una vez acabada la temporada de caza decidi贸 matarla, lo que esta veterinaria hizo inyect谩ndole un producto para eutanasia animal.

Tras diversas averiguaciones, el SEPRONA puede comprobar que esta es una pr谩ctica bastante generalizada en la zona ya que numerosos cazadores de la comarca declaran haber recurrido a esta veterinaria para deshacerse de los perros que ya no quer铆an seguir manteniendo por no serles 煤tiles para la caza. Sin embargo, cuando estos agentes consultan la documentaci贸n del Registro de Identificaci贸n de Animales de Compa帽铆a de Extremadura (RIACE) que obra en poder de la veterinaria, constatan que el motivo de la baja que figura en los expedientes de estos animales es 芦muerte por enfermedad禄 o 芦causada por accidente禄, lo que, entre otras cosas, puede suponer un delito por falsedad en un documento p煤blico.

A pesar de que, en el juzgado, los cazadores implicados se han acogido a su derecho a no declarar y la veterinaria acusada asegura que lo que consta en los certificados de defunci贸n de estos animales es ver铆dico, del resultado de la investigaci贸n del SEPRONA parece deducirse con claridad que estos perros fueron llevados a la citada veterinaria por cazadores de la zona para que 茅sta acabase con sus vidas de forma ilegal, puesto que no hab铆a causa alguna para practicarles la eutanasia sino que, simplemente, no les serv铆an ya para cazar.

Adem谩s, se da la llamativa circunstancia de que, s贸lo esta veterinaria, firma al a帽o un volumen desproporcionado de certificados de defunci贸n en comparaci贸n con los que se emiten en el resto de la comarca de Tierra de Barros para el mismo per铆odo de tiempo, lo que, claramente, parece ser muy superior a la demanda habitual de un recurso que, es necesario recordar, tiene como 煤nica finalidad aplicar la muerte indolora a un animal que sufre una situaci贸n penosa o una enfermedad ag贸nica, incurable o de dif铆cil recuperaci贸n.

Por todos estos hechos, Ecologistas en Acci贸n de Extremadura ha solicitado para los 11 cazadores propietarios de los perros sacrificados ilegalmente 1 a帽o y 10 meses de prisi贸n por un delito continuado de maltrato animal y, para la veterinaria que practicaba las eutanasias ilegales, 4 a帽os y 10 meses de prisi贸n por un delito continuado de maltrato animal y otro delito continuado de falsedad documental.

Ecologistas en Acci贸n es una confederaci贸n de m谩s de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producci贸n y consumo cada vez m谩s globalizado, del que derivan tambi茅n otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecol贸gica.

