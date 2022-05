–

De parte de Nodo50 May 3, 2022 220 puntos de vista

Veciños das parroquias rurais e membros das organizacións ecoloxistas de Vigo maniféstanse na praza de América para informar á cidadanía da desfeita que podería provocar o vieiro de alta capacidade que atravesaría Beade e Bembrive.

As organizacións convidaron á cidadanía a visitar as contornas dos ríos Eifonso e Barxa, dos poucos lugares de Vigo que aínda conservan unha riqueza natural significativa e un rural que axuda a limpar o aire e a auga da cidade.

Consideran que a negativa do PSdeG-PSOE a estudar a posible declaración da zona como espazo protexido, consumada co seu voto en contra no pasado pleno municial, denota unha enorme falta de sensibilidade ambiental por parte do goberno vigués.

Afirman que unha infraestrutura destas dimensions tería graves consecuencias sobre o medio ambiente no rural de Vigo, amais de teimar no aumento de tráfico rodado na cidade con máis coches por habitante do Estado.

#gallery-1 {

margin: auto;

}

#gallery-1 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-1 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-1 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Numerosos veciños e veciñas das parroquias de Beade, Bembrive, Sárdoma e Castrelos, apoiados polas organizacións ecoloxistas Adega, Amigos da Terra, Greenpeace e Ecoloxistas en Acción, foron convocados hoxe na Praza de América pola Plataforma de afectados polo vial de Beade (AVIBE) para chamar a atención sobre a desfeita que podería provocar no rural vigués o trazado do vieiro de alta capacidade PO-010 A Balsa-Baruxáns, previsto no PXOM da cidade. Decenas de persoas portando carteis e pancartas, baixo o lema “Salvemos o rural de Vigo”, situáronse nos pasos de peóns da praza e pediron a viandantes e condutores que tomen partido para axudalos a protexer a pouca natureza que lle queda á cidade.

Deste xeito, as organizacións convocantes buscan o apoio da cidadanía viguesa fronte á cerrazón que, din, están a ter neste asunto o Concello e o alcalde Abel Caballero. Procuran concienciar dando a coñecer os beneficios de conservar a biodiversidade e o rural e chamando a atención sobre os irreversíbeis custes ambientais e sociais que tería seguir apostando por infraestruras que non son en absoluto necesarias para a cidade.

“Vigo ten aínda o privilexio de contar cun rural e cunha biodiversidade na súa contorna que son vitais para a saúde ambiental do Concello. Cómpre protexelos, non soterralos baixo infraestruturas xigantescas como se fixo no pasado en tantos lugares. Queremos pedirlle ás viguesas e aos vigueses que nos axuden a protexer a pouca natureza que nos queda e que lle digan connosco ao Concello non ten sentido insistir en construír unha estrada que non é necesaria, favorecendo a entrada masiva de vehículos na cidade en detrimento dunha das nosas xoias naturais”, afirmou Ana Pascual, voceira de AVIBE.

Tanto AVIBE como as anteditas organizacións ecoloxistas propuxeron á corporación municipal a declaración de ENIL (Espazo Natural de Interese Local) para as contornas dos ríos Eifonso e Barxa, que alimentan o Lagares e pasan por ser os cursos fluviais mellor conservados e con máis biodiversidade e etnografía do Concello. Na zona cítanse numerosas especies de invertebrados, anfibios, réptiles, aves e mamíferos, así como se conservan dos poucos retallos de bosque de ribeira que quedan en Vigo e uns cursos fluviais que aíndan garanten a achega de auga limpa ao Lagares e á ría. A moción foi levada a pleno por parte do BNG o pasado mércores, recibindo os votos a favor de tódolos grupos salvo o PSdeG-PSOE, que coa maioría absoluta impediu que saíra adiante. O goberno municipal vigués negouse a tramitar o ENIL a pesar de estar promovido pola propia veciñanza da contorna de ámbolos dous ríos.

“O rural vigués debería protexerse como a xoia que é, e non ser visto como terra erma para encher de infraestruturas e seguir esganando os nosos maltreitos espazos naturais, que xa son ben poucos. O futuro das vindeiras xeracións de viguesas e vigueses depende de contarmos cun medio ambiente limpo e un xeito de vida sustentábel, que nos faga máis resilientes fronte á crise ecosocial que asola o planeta. Por iso hoxe estamos aquí para pedir o apoio da cidadanía. O que queren facerlle á nosa natureza é moi grave e irresponsábel e a xente ten que sabelo”, apuntaron dende as organizacións ecoloxistas da cidade.

As organizacións tamén lembraron que Vigo segue a ser unha das cidades do Estado con máis coches por habitante e ten enormes deficiencias en espazos verdes que axuden a facela unha cidade más habitábel e sustentábel. Fronte a ameazas como o cambio climático, a perda de biodiversidade e a contaminación, a cidade necesita protexer e recuperar os seus ecosistemas naturais e o seu rural, mudar a mobilidade priorizando os medios de locomoción non motorizados e o transporte público e camiñar cara a xeitos máis sostíbeis nos eidos do consumo, a alimentación ecolóxica que podería fornecer o rural e a enerxía limpa, para garantir así un medio ambiente san para as vindeiras xeracións.