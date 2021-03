Las entidades se han aunado para que el Anteproyecto de Ley de Residuos no ignore la alarmante situaci贸n de la gesti贸n de los residuos en Espa帽a.

16 entidades de la sociedad civil piden al Consejo de Estado que no d茅 luz verde al Anteproyecto de Ley de Residuos

Las entidades se han aunado para que el Anteproyecto de Ley de Residuos no ignore la alarmante situaci贸n de la gesti贸n de los residuos en Espa帽a.

Madrid, 24 de marzo de 2021. El Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados elaborado por el Ministerio de Transici贸n Ecol贸gica y Reto Demogr谩fico que debe transponer en este 2021 las directivas europeas de residuos, est谩 en la actualidad pendiente de emisi贸n de dictamen preceptivo por parte del Consejo de Estado. El texto propuesto es poco ambicioso e ineficaz ya desde su nacimiento, por lo que las 16 entidades estatales, que denunciaron hace un mes a Espa帽a ante la Comisi贸n Europeo por el incumplimiento de los objetivos de reciclaje y reutilizaci贸n de 2020, no han querido perder ni un segundo a la hora de intentar corregirlo.

Este grupo de asociaciones representativas de diversas regiones del territorio, han obtenido audiencia ante el Consejo de Estado para formular alegaciones a la citada propuesta legislativa y han pedido de manera un铆sona a la instituci贸n que emita un dictamen desfavorable al Anteproyecto de Ley.

El principal argumento de las organizaciones es que la transposici贸n de las directivas de residuos debe hacerse partiendo de la realidad de incumplimiento generalizado de los objetivos de reciclaje que existe en el Estado espa帽ol para poder as铆 adoptar medidas reales y efectivas como las recomendadas reiteradamente por la Comisi贸n Europea.

“Se debe de partir de un correcto an谩lisis de la situaci贸n preexistente y no ocultar la realidad en la que nos encontramos en materia de residuos si queremos que se apruebe una Ley de Residuos que promueva la prevenci贸n, la reutilizaci贸n y el reciclaje de alta calidad y consiga que Espa帽a deje de quemar y enterrar el 60% de sus residuos dom茅sticos”, han expresado las entidades en sus alegaciones.

Con los datos de los se dispone actualmente, as铆 como con las proyecciones realizadas por la propia Comisi贸n Europea, y la ausencia total de cambios disruptivos durante los 煤ltimos a帽os, es sencillo deducir que Espa帽a no ha alcanzado el objetivo del 50% de reciclaje para antes del a帽o 2020 establecido por la Directiva Marco de Residuos de 2008. Es m谩s, el dato de reciclaje estimado por Eurostat para el a帽o 2019 fue de un 34,7%, una d茅cima por debajo del dato reportado para 2018, consolidando una tendencia a la baja desde 2017.

“Si el Anteproyecto de Ley de Residuos ignora esta realidad de partida, la norma que impulse el Congreso ser谩 improductiva desde el mismo momento en que se apruebe”, denuncian las entidades firmantes.

A modo de ejemplo, el Estado espa帽ol no ha impuesto un sistema de recogida selectiva obligatoria de biorresiduos, no ha introducido un r茅gimen fiscal armonizado sobre la eliminaci贸n de residuos, no ha fomentado incentivos econ贸micos ni sistemas de dep贸sito, devoluci贸n y retorno de productos para su reutilizaci贸n o para su reciclaje de alta calidad, ni ha impuesto tasas municipales de residuos obligatorias, entre otras medidas sugeridas o recomendadas por las directivas europeas o por la Comisi贸n Europea.

El Anteproyecto de Ley redactado por el Ministerio de Transici贸n Ecol贸gica no s贸lo ignora la actual situaci贸n de incumplimiento, sino que adem谩s no recoge la mayor铆a de las medidas enunciadas anteriormente, ni impide que se perpet煤en situaciones de monopolio como las que vivimos en determinados flujos de residuos al permitir la existencia de un solo Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) como ocurre, por ejemplo, con Ecoembes en el caso de los envases ligeros o Ecovidrio en el caso de los envases de vidrio.

Entidades firmantes de la denuncia:

Amigos de la Tierra, Centre d鈥橢cologia i Projectes Alternatius (CEPA), Clean Ocean Project, Estrat猫gia Catalana Residu Zero, Ecologistas en Acci贸n, Eguzki, Grup Balear d鈥橭rnitologia (GOB), Greenpeace, Gurasos, Mater Museoa, Lurra Nafarroa, Rezero, Retorna, Surfrider Foundation Europe, Sustrai Erakuntza y Uni贸n Sindical Obrera (USO).