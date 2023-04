–

La Comisi贸n Provincial por la Memoria solicit贸 al intendente de Torquinst, Sergio Bardoni, que revise el nombramiento de Julio Baamonde, recientemente nombrado como delegado municipal, y que fuera personal civil en el Batall贸n 601 de Inteligencia del Ej茅rcito durante la 煤ltima dictadura militar.

Como Sierra de la Ventana est谩 ubicada a casi 50 kil贸metros de la ciudad de Torquinst le corresponde un delegado municipal. A principios de este mes, el intendente Bardoni anunci贸 un cambio en la delegaci贸n y design贸 a Baamonde para ese puesto, lo que r谩pidamente fue objetado por los organismos de derechos humanos ya que su nombre figura entre la n贸mina de personal civil de inteligencia en la 煤ltima dictadura militar.

Desde la CPM, organismo que gestiona el archivo de la ex Direcci贸n de Inteligencia de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), advirtieron sobre el rol central que jugaron las agencias de inteligencia en el terrorismo de estado, y se帽alaron que quienes prestaron tareas en ellas 鈥渘o pueden aducir que no sab铆an lo que estaba pasando鈥, por lo que les resulta 鈥渋nadmisible鈥 su designaci贸n como funcionario p煤blico.

La estructura de inteligencia tuvo un rol primordial en la puesta en marcha del plan de exterminio de personas desarrollado durante la 煤ltima dictadura militar. En este esquema el Batall贸n 601 no tuvo una funci贸n menor; por el contrario, sus actividades se enmarcaron en las directivas y 贸rdenes de operaciones emitidas desde la Junta de Comandantes. De esto se desprende que aunque los agentes no fueron identificados por las v铆ctimas del terrorismo de Estado no significa que no hayan sido parte de su puesta en funcionamiento.

As铆, en la CPM entienden que Baamonde actu贸 en el marco del plan de exterminio 鈥渟abiendo plenamente lo que estaba haciendo. Esto lo inhabilita moralmente para ocupar el cargo al que ha sido designado. La funci贸n p煤blica exige patrones de conducta que no contradigan la 茅tica p煤blica sobre las que se basa el orden democr谩tico鈥, consideraron en la nota que enviaron al Intendente donde le solicitaron que revea la designaci贸n.

La n贸mina de quienes revistieron como Personal Civil de Inteligencia durante la dictadura es p煤blica desde el 2010, y figuran unos 4.300 nombres entre los que se estima que un 10% eran agentes secretos y los restantes cumpl铆an funciones administrativas o log铆sticas. Baamonde figura como asignado a la CIM, la sigla se corresponder铆a con la Central de Inteligencia Militar.

Adem谩s de la presentaci贸n de la CPM y de otros organismos de derechos humanos, tambi茅n el Concejo Deliberante de Torquinst aprob贸 por mayor铆a una resoluci贸n por la que rechaz贸 la designaci贸n de Baamonde por su vinculaci贸n con la 煤ltima dictadura militar.

