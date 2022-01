–

La ARMH pide a Scholz una disculpa p煤blica por la 芦responsabilidad hist贸rica禄 de su pa铆s en la construcci贸n y consolidaci贸n de la dictadura franquista

theobjective.com / Fran Serrato / 17/01/2022

Espa帽a erige un monumento a Hitler. Est谩 en el BOE y nadie lo ha derribado a煤n禄, afirma Emilio Silva, presidente de la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica (ARMH). La organizaci贸n memorialista reclama al presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, que revoque los honores que Franco concedi贸 al dirigente nazi, que siguen vigentes porque ning煤n gobierno democr谩tico los derog贸. La solicitud coincide con la visita a Espa帽a del nuevo canciller alem谩n, el socialdem贸crata Olaf Scholz, al que tambi茅n piden una disculpa p煤blica por la 芦responsabilidad hist贸rica禄 de su pa铆s en la construcci贸n y consolidaci贸n de la dictadura franquista.

La decisi贸n de reconocer a Hitler se tom贸 en una Junta de Defensa Nacional el 1 de octubre de 1937, pero no apareci贸 en el Bolet铆n Oficial del Estado (BOE) hasta el d铆a 4. Concretamente, en la publicaci贸n n煤mero 349, firmada en Burgos, ciudad que los sublevados tomaron como base de operaciones durante la Guerra Civil. El decreto 376, en su art铆culo 煤nico, concede 芦el t铆tulo de Gran Caballero y el Collar de la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas al F眉hrer Canciller de la Naci贸n Alemana Adolf Hitler禄.

El agradecimiento de Franco

Franco impuso la condecoraci贸n, la de mayor rango durante la dictadura, como agradecimiento a la decisiva ayuda militar y financiera prestada por Alemania para decantar la contienda a su favor. No fue el 煤nico que la recibi贸 ese d铆a: el caudillo tambi茅n agraci贸 con ella al dictador italiano Benito Mussolini como 芦signo real y firme a la amistad de los pueblos que, en esta hora tr谩gica de nuestra cruzada contra la barbarie, nos honraron con su reconocimiento sincero y amistad generosa禄.

芦Sin esa ayuda, la guerra hubiese sido otra cosa. Hitler y Mussolini mandaron aqu铆 a su aviaci贸n y eso result贸 determinante禄, afirma Silva a THE OBJECTIVE. En su opini贸n, si Picasso no hubiese pintado el Guernica, ni siquiera se hablar铆a del da帽o que causaron. Para la ARMH, que el Gobierno revoque las condecoraciones, que 芦siguen estando vigentes hasta que nadie las derogue禄, tambi茅n ser铆a un gesto para los 9.700 republicanos espa帽oles deportados a la Alemania nazi. La mitad no logr贸 sobrevivir.

S谩nchez y Scholz en una imagen de archivo. | Foto: Christophe Gateau (Europa Press)

En los 煤ltimos a帽os, muchos municipios espa帽oles han comenzado a retirar este tipo de distinciones recibidas durante el franquismo, pero no hay una ley espec铆fica. Ni siquiera la de Memoria Hist贸rica aprobada en 2007. 芦No solo no lo incluye, sino que ha causado muchos problemas. Por ejemplo, con el cambio de nombre a las calles. Es una norma muy vaga禄, se lamenta Silva. En su opini贸n, no hay voluntad pol铆tica.

芦Que no se revoquen los honores a Hitler es solo un agravio m谩s禄, destaca el presidente de la ARMH. Sostiene que, durante m谩s de cuatro d茅cadas, ning煤n gobierno democr谩tico ha sido capaz de anular esa condecoraci贸n, pero tampoco de reparar a las v铆ctimas del franquismo. Silva recuerda que, hasta ahora, el Estado tampoco ha colaborado en la exhumaci贸n de los republicanos asesinados, lo que motiv贸 la creaci贸n de su organizaci贸n hace m谩s de dos d茅cadas.

Sin respuesta

Silva relata que, a pocos metros del Palacio de La Moncloa, residencia del presidente, sigue en pie el Arco de la Concordia, levantado por el r茅gimen franquista en los a帽os cincuenta para conmemorar su victoria en la Guerra Civil. Un lugar por el que pasar谩 este lunes el canciller alem谩n para reunirse con S谩nchez, con quien abordar谩 temas como la cumbre de la OTAN que acoger谩 Madrid a finales de junio, la pandemia, la recuperaci贸n econ贸mica o la posibilidad de reformar el Pacto de Estabilidad. No hay previsto ning煤n punto sobre pol铆ticas memorialistas.

En la ARMH creen que la visita del Scholz es id贸nea para reclamar la retirada de los honores a Hitler. No es la primera vez que lo piden. Lo han intentado en varias ocasiones sin recibir respuesta del Gobierno. La embajada alemana se ha limitado a recordar que ha acudido a homenajes, como los celebrados en la localidad vasca de Guernica por el brutal bombardeo.

En 2014, durante una visita de Angela Merkel a Santiago de Compostela, Dar铆o Rivas, hijo de un alcalde gallego fusilado por el franquismo, intent贸 sin 茅xito entregar una misiva a la canciller. Ten铆a 94 a帽os. Muri贸 cinco m谩s tarde sin conseguir su prop贸sito. Rivas fue tambi茅n la persona que present贸 en 2010 en un juzgado argentino la querella que comenz贸 la investigaci贸n sobre los cr铆menes del franquismo.

Dar铆o Rivas, en la plaza del Obradoiro, intentando entregar la carta a Merkel. | Foto: ARMH

Las v铆ctimas tambi茅n solicitan una disculpa p煤blica al canciller. Consideran que su pa铆s tuvo una 芦responsabilidad hist贸rica禄 en la construcci贸n y consolidaci贸n de la dictadura en Espa帽a. Para alcanzar ese objetivo, la ARMH ha enviado una carta a la Embajada de Alemania en nuestro pa铆s, a 30 eurodiputados alemanes y a 120 parlamentarios del Bundestag, incluido Scholz, que tom贸 el relevo de Merkel el pasado 8 de diciembre.

芦Alemania ha pedido perd贸n a Polonia, Austria y Pa铆ses Bajos, pero nunca a Espa帽a. Somos una especie de infraciudadanos禄, afirma Silva. En su opini贸n, el pa铆s centroeuropeo est谩 obligado a disculparse por la ayuda que otorg贸 al franquismo, que era 芦un proyecto de nazismo en Espa帽a禄. Las condecoraciones de Franco no se suscriben a Hitler y Mussolini. El caudillo tambi茅n nombr贸 Caballeros de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a 338 dirigentes nazis en septiembre de 1941.

Fotograf铆a destacada: Franco y Hitler durante su encuentro en Hendaya.|EFE

Fuente:https://theobjective.com/espana/2022-01-17/revocar-honores-franco-hitler-canciller/