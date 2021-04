–

De parte de Indymedia Argentina April 22, 2021

Mientras la segunda ola de coronavirus crece exponencialmente en el pa铆s, la pol铆tica sanitaria dictada por los gobiernos Nacional y Provincial no llega a los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. Como ya se reconoci贸 el a帽o pasado, las inhumanas condiciones de detenci贸n, sobrepoblaci贸n y hacinamiento extremo convierten a c谩rceles y comisar铆as en espacios propicios para la diseminaci贸n del virus. Hoy las condiciones de vida son las mismas, los protocolos sanitarios no se cumplen de manera adecuada, los testeos casi inexistentes, el acceso a la salud es nulo o deficiente porque falta personal e insumos, y la vacunaci贸n de la poblaci贸n de riesgo en los lugares de encierro no se realiz贸. En su calidad de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) constat贸 esta situaci贸n en las 32 inspecciones realizadas en el a帽o a 27 unidades penitenciarias y pidi贸 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Salud y a la Suprema Corte provincial que se adopten medidas urgentes para mitigar el impacto de la segunda ola de Covid-19 en el encierro, entre ellas la vacunaci贸n de las personas detenidas. El a帽o pasado, 28 de las 178 personas fallecidas en c谩rceles fueron por Covid19.

En momentos que recrudece la pandemia, el esfuerzo realizado por el Estado nacional y provincial en la lucha contra la pandemia, no tuvo su correlato en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. El crecimiento exponencial de esta segunda ola de coronavirus obliga a extremar las medidas sanitarias para mitigar el contagio en el encierro, principalmente la vacunaci贸n de las personas detenidas. Con ese objetivo, la CPM realiz贸 un detallado informe de la situaci贸n que envi贸 a los Ministerios de Justicia y Salud bonaerense, y a la Suprema Corte de Justicia.

En su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, la CPM realiz贸 32 inspecciones en 27 unidades penitenciarias de toda la provincia y confirm贸 la cr铆tica situaci贸n que persiste: sobrepoblaci贸n y hacinamiento extremo que impiden el distanciamiento social, falta de elementos de higiene o agua potable que tornan imposible el lavado frecuente de manos, carencia de elementos para la limpieza y sanitizaci贸n, incumplimiento de los protocolos sanitarios impuestos por los ministerios de salud, nulo o deficiente acceso a la salud, bajos 铆ndices de testeos y falta de vacunaci贸n de la poblaci贸n de riesgo.

Al d铆a de hoy, la situaci贸n de contagio en las c谩rceles bonaerenses es bastante dif铆cil de calcular porque la informaci贸n no ha sido ni rigurosa ni completa: hasta el 12 de marzo de este a帽o, se hab铆an realizado s贸lo 345 hisopados en las unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense. En una poblaci贸n de m谩s de 44 mil detenidos, ese n煤mero de testeo representa una tasa de 9 hisopados cada 1.000 personas; cifra notablemente m谩s baja que las tasas provincial (131), nacional (164), del Servicio Penitenciario Federal (103) y de las comisar铆as bonaerenses (418).

En esta situaci贸n, al aparecer un caso sospechoso, las medidas s贸lo consisten en aislar a pabellones enteros sin testear ni brindar ning煤n seguimiento o atenci贸n, la que queda en manos de los compa帽eros de la persona detenida.

Durante el a帽o pasado, 28 personas detenidas c谩rceles bonaerenses murieron por coronavirus; esto representa una tasa de 7 muertes cada 10.000. Tasa inferior tanto a la del Servicio Penitenciario Federal (15) como a la provincial (15) y la nacional (12). Probablemente la baja mortalidad se explique por la edad de la poblaci贸n carcelaria, que tiene un promedio de 33 a帽os y s贸lo el 3% mayor a 60. Esto elev贸 la cifra de muertes a 178 contra 148 que ocurrieron en 2019. El 80 % por cuestiones de salud no asistidas.

La emergencia de una segunda ola de coronavirus, con cepas que tienen mayores 铆ndices de transmisibilidad y que manifiestan cuadros cl铆nicos m谩s graves en pacientes j贸venes, hace indispensable tomar medidas para garantizar no s贸lo la salud de las personas detenidas sino tambi茅n para evitar que una situaci贸n de contagio en las c谩rceles se disemine extramuros.

Como se viene demandando desde hace a帽os, es indispensable pensar en medidas estructurales tendientes a reducir los 铆ndices de sobrepoblaci贸n y hacinamiento. En abril de este a帽o, hab铆a en c谩rceles bonaerenses 44.584 personas alojadas en 20.804 plazas penitenciarias existentes, lo que implica una sobrepoblaci贸n de 114%. Considerando las nuevas 1.222 plazas que a煤n no est谩n habilitadas en su totalidad, la sobrepoblaci贸n aun estar铆a en un elevado 铆ndice del 102%, con pabellones donde se excede incluso estos porcentajes, llegando a triplicarlos. En las comisar铆as bonaerenses la situaci贸n es a煤n m谩s cr铆tica: 4.678 personas se hacinan en 1200 calabozos en comisar铆as, muchas de ellas, clausuradas.

En ese sentido, y atendiendo la emergencia sanitaria por coronavirus, la CPM solicit贸 a la Corte bonaerense que instruya a los jueces para revisen la situaci贸n de detenci贸n y controlen la condici贸n de las personas que se encuentran detenidas a su cargo y son grupos de riesgo seg煤n las disposiciones de Ministerio de Salud, para las mujeres con hijos/as alojados/as con ellas y embarazadas y para personas mayores de 60 a帽os en unidades penitenciarias, alcaid铆as o dependencias policiales. M谩xime cuando se encuentra acreditada la nula capacidad de la Direcci贸n de Salud Penitenciaria para dar respuesta a esta cr铆tica situaci贸n.

Tambi茅n solicit贸 que instruya a los magistrados para revisar de oficio las prisiones preventivas por delitos leves y no violentos, y evaluar el otorgamiento de libertadas o medidas morigeratorias para las personas condenadas por estos mismos delitos y para aquellas que se encuentran en condici贸n de acceder a los reg铆menes de libertades asistidas y condicionales.

Para estos fines, la CPM tambi茅n reclam贸 que se disponga el funcionamiento pleno de las distintas dependencias de las asesor铆as periciales dependientes de la Corte, dando prioridad al tratamiento de los pedidos de morigeraciones.

En cuanto, a la situaci贸n de comisar铆as, pidi贸 que se instruya a los jueces para que en el marco de sus competencias prioricen la disposici贸n de medidas alternativas al encierro de aquellas personas que transitan su detenci贸n en dependencias policiales y en especial de aquellas que lo hacen en comisar铆as clausuradas por orden judicial o que cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisi贸n Interamericana. En sinton铆a con esto, que hagan cumplir de manera efectiva las 贸rdenes de clausura o fijaci贸n de cupos dispuestas.

A la par de estas condiciones estructurales, tambi茅n es indispensable tomar medidas urgentes que son de r谩pida implementaci贸n; medidas que, por otra parte, no son m谩s que aplicar en el encierro las mismas pol铆ticas sanitarias dispuesta por el Estado.

En las notas remitidas a los Ministerios de Justicia y Salud, la CPM reclam贸 que se garantice la provisi贸n a las personas detenidas, de manera regular y peri贸dica, de los elementos necesarios para prevenir los contagios: barbijos, jab贸n de tocador, alcohol en gel y lavandina o lej铆a. Asimismo, pidi贸 que se controle el cumplimiento de los protocolos: el correcto uso del barbijo por parte del personal penitenciario, y la toma de temperatura y sanitizaci贸n de las personas que ingresan.

Por otra parte, la nula o deficiente atenci贸n sanitaria es un problema tambi茅n de vieja data: la Direcci贸n de Salud Penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia no brinda respuestas adecuadas ni eficientes frente a este momento cr铆tico, como no lo hizo antes tampoco. En ese sentido, la CPM volvi贸 a insistir con la necesidad de que esta Direcci贸n pase a la 贸rbita del Ministerio de Salud.

El esfuerzo que signific贸 la construcci贸n de los hospitales modulares en c谩rceles, inaugurados entre diciembre y enero, fue una gran noticia; sin embargo, a煤n no est谩n funcionando por falta de personal e insumos, una constante evaluada en cada inspecci贸n y que ser谩 dif铆cil de resolver: Un m茅dico de guardia en el SPB cobra la mitad de lo que se cobra una guardia en el sistema p煤blico.

Esta falta de profesionales es cada vez m谩s visible y se deteriora mes a mes. A modo de ejemplo, grandes complejos carcelarios como Sierra Chica (3.046 personas en tres unidades penitenciarias) o Magdalena (3.555 personas en 4 unidades, una de ellas de mujeres) cuentan apenas con un m茅dico de guardia, dos o tres d铆as por semana.

En este contexto de crisis sanitaria, debe incluirse a las personas detenidas en los planes de vacunaci贸n dispuestos por la autoridad sanitaria y priorizar a las personas con factores de riesgo y edad avanzada, con los mismos criterios a los adoptados para toda la comunidad. El pedido de la CPM se sustenta en el respeto al principio de igualdad ante la ley.

Fuente: https://www.andaragencia.org/piden-vacunacion-a-personas-detenidas-para-mitigar-la-segunda-ola-de-covid-en-el-encierro/