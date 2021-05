–

Alejandra Matamoros (abogada de Pablo Has猫l): 鈥淣uestra reivindicaci贸n desde el primer momento con el tema de Pablo Has猫l y del resto de presos pol铆ticos que hay en el Estado espa帽ol es la amnist铆a total鈥

鈥淧idiendo perd贸n a los opresores, agachando la cabeza y reduciendo los principios, nunca se ha conseguido nada鈥

El PSOE y ahora sus socios Unidas Podemos no llegan ni a socialdem贸cratas, son socialfascistas鈥

鈥淎hora mismo la movilizaci贸n de la calle est谩 desactivada, entre otros motivos, por las falsas promesas de esta gente鈥

鈥淢ientras se encarcela a la gente por criticar a la monarqu铆a, entre otras cosas, 茅sta se llena los bolsillos a manos llenas; y es totalmente impune ante los trapicheos y los negocios mafiosos que hacen鈥.

Este pasado martes (25 de mayo) la abogada Alejandra Matamoros estuvo con Pablo Has猫l (Pablo Rivadulla) en el centro penitenciario Ponent (Lleida). 鈥淟e he visto con mucho 谩nimo鈥, explica en esta entrevista. Lamenta que en el Estado espa帽ol hay 鈥渦n retroceso en las libertades鈥 y 鈥渦n incremento de la represi贸n鈥 debido a que 鈥渆l grado de movilizaci贸n y contestaci贸n en la calle ha descendido鈥. Las actuaciones judiciales contra el rapero no han finalizado, siguen. Alejandra Matamoros tambi茅n tiene causas abiertas por 鈥渆naltecimiento del terrorismo鈥 y otra queja archivada ante el Colegio de Abogados de Madrid por decir que la polic铆a y la Guardia Civil 鈥渢orturan y asesinan鈥. Para ella, Unidas Podemos es m谩s que 鈥渃贸mplice鈥 del PSOE, 鈥渟on coautores de todas las barbaridades y desgracias que est谩 cometiendo este Gobierno鈥.

Exige la amnist铆a total y 鈥渘o el indulto鈥 para su defendido y los presos pol铆ticos y llama a activar la lucha en la calle porque 鈥渟i queremos echar atr谩s esta situaci贸n represiva tenemos que tomar conciencia y ponernos manos a la obra para revertirla, no vale nada con lamentarnos de lo mal que estamos鈥. Y, por 煤ltimo, denuncia la contradicci贸n que hay en que mientras el rapero por denunciar a la corona est谩 en la c谩rcel y precisamente el que llevaba la corona est茅 huido en un pa铆s 谩rabe, libre y pas谩ndoselo bien. 鈥淓so demuestra, una vez m谩s, lo que es este Estado y c贸mo se las gastan. Mientras se encarcela a la gente por criticar a la monarqu铆a entre otras cosas, la monarqu铆a se llena los bolsillos a manos llenas, y es totalmente impune ante los trapicheos y los negocios mafiosos que hacen鈥.

驴Primero c贸mo le has visto en ese encuentro en la prisi贸n de Lleida?

Le vi bien. Bastante bien. Con mucho 谩nimo, sigue form谩ndose, componiendo, sobre todo, haciendo poemas.

驴Cu谩ntos casos est谩s llevando parecidos a los de Pablo Hasel o que tengan que ver con la Ley Mordaza u otros delitos?

En primer lugar, aclarar que ni el caso de Pablo Has猫l ni los que estoy llevando tienen que ver con la Ley Mordaza. Es una ley que impone sanciones administrativas, que son meramente multas, pero no se tramitan por la v铆a penal, ni nada eso. Es importante aclarar esto y me parece bien que salga en la entrevista, porque hay mucha gente que confunde la Ley Mordaza con algunas penas referentes a la Libertad de Expresi贸n del C贸digo Penal.

Cuando Podemos y el PSOE, y esa gente, hablan de reformar la Ley Mordaza, mucha gente cree que esa reforma implicar铆a m谩s cosas de las que implica, pero como digo es una ley administrativa. Haciendo ese matiz, no me he parado a contar los casos, pero el 95% de los que llevo son referentes a represi贸n pol铆tica en general, ya sean detenidos en manifestaciones, otros presos pol铆ticos, etc.

Como abogada, 驴hay un retroceso en la libertad de expresi贸n, en la libertad individual y pol铆tica en el Estado espa帽ol?

Ha habido un retroceso, un retroceso grande. Cuando me hacen estas preguntas, me gusta matizar tambi茅n que no es una cuesti贸n que la represi贸n en estos 谩mbitos sea una cosa nueva, lo que pasa que el grado de movilizaci贸n y contestaci贸n en la calle en los 煤ltimos a帽os ha descendido tant铆simo, lo que ha posibilitado que el Estado se haya visto con la libertad de generalizar la represi贸n, que antes la sufr铆an un grupo muy determinado de personas.

En cuanto a libertad de expresi贸n, antes, las penas que se impon铆an a los artistas, en la mayor铆a de los casos eran una cuesti贸n coactiva o simb贸lica, por decirlo de alguna manera, como prohibirles hacer un concierto en un sitio u otro, cerrar las puertas de eventos o el cierre de peri贸dicos, que hubo. Ah铆, adem谩s de libertad de expresi贸n, tambi茅n se estaba afectando a libertad de organizaci贸n y libertad de prensa, pero esto ya pasaba, s贸lo que estaba m谩s concentrado y era m谩s espec铆fico. Ahora se ha extendido.

Si examinamos la sentencia contra Pablo Has猫l por la que fue condenado por primera vez en 2011, las letras de las canciones y tuits son much铆simo m谩s expl铆citos que la condena por los tuits y la canci贸n que integran la condena 煤ltima que es la que le lleva a prisi贸n. Esto quiere decir que el Estado se ha visto con total libertad para rebajar much铆simo lo que es delito y qu茅 no. Qu茅 consideran enaltecimiento del terrorismo, y qu茅 no.

Solo decirte que trabaj茅 en EGIN hasta que Baltasar Garz贸n lo cerr贸. 驴Cu谩ntas penas o condenas tiene Has猫l encima de la mesa?

Firmes tiene dos, que son dos por libertad de expresi贸n en la Audiencia Nacional. Una en firme que est谩 recurrida al Tribunal Europeo de Estrasburgo. Dos de la Audiencia Nacional por sus canciones, una del 2014 y otra 2018, que por 茅sta 煤ltima es la que entra en prisi贸n. Y luego tiene otra causas abiertas por acciones, que no tienen que ver directamente con la libertad de expresi贸n, pero s铆 con la actividad pol铆tica.

驴Le pueden sumar a帽os de c谩rcel?

S铆, por supuesto. Si le contamos todas las condenas, de hecho, hace poco la Audiencia Provincial de Lleida ha ratificado otras dos condenas, una de ellas por casi 3 a帽os de prisi贸n y la otra de a帽o y medio de prisi贸n. Estas dos est谩n en el Tribunal Supremo para que las revise. No tenemos esperanza de que por la v铆a jur铆dica vayamos a sacar nada y el Supremo se eche para atr谩s. A parte, tiene otros procesos que est谩n en fase m谩s incipiente, por decirlo de alguna manera, que dos procesos por delito de odio, una del Betis, por tuits sobre Rom谩n Zozulya y el apoyo que recibi贸 del resto del equipo, y que les llamaba nazis, entre otras cosas, y por ir contra Espa帽a, y otro proceso por una manifestaci贸n.

驴C贸mo ves el gobierno progresista del PSOE y Unidas Podemos con toda la crisis econ贸mica que existe y siguen sin actuar. No acaban con la Ley Mordaza y estos art铆culos del C贸digo Penal sobre la libertad de expresi贸n, ni derogan las reformas laborales鈥?

Esto demuestra, una vez m谩s, lo que dicen de esta gente, que el PSOE y ahora sus socios Unidas Podemos no llegan ni a socialdem贸cratas. Son socialfascistas y que siempre, siempre, siempre han sido la pata izquierda del fascismo que le han hecho salir en los momentos de crisis m谩s grandes que ha habido en este pa铆s. Ahora mismo la movilizaci贸n de la calle est谩 desactivada, entre otros motivos, por las falsas promesas de esta gente. No es que le est茅n haciendo el juego a la oligarqu铆a y al fascismo espa帽ol, sino que forman parte de ellos. No es que vayan a hacer algo, sino que nunca tuvieron intenci贸n de hacer algo; y no solamente no van a hacer, sino que van a hacer todo lo contrario, como se ha visto y se est谩 viendo.

En cuanto al panorama econ贸mico, en cuanto Europa les empiece a apretar, nos van a apretar a nosotros sin ning煤n tipo de pudor ni compasi贸n.

En cuanto a nivel represivo, el PSOE ha sido uno de los mayores represores y m谩s sangrientos que ha habido en este Estado y todo el mundo lo sabe, y si no que lo sepan, que fueron ellos los que hicieron el GAL, los que hicieron la reconversi贸n industrial y que van a ser ellos los que implementen todas las medidas econ贸micas que nos van a llevar, a煤n m谩s, a la miseria. Y que son ellos los que estaban en el gobierno cuando se ha encarcelado al primer rapero por sus canciones.

Por lo tanto, 驴Gobernar con ellos, o apoyarles, quiere decir que eres c贸mplice?

Por supuesto. En el momento en el que alguien entra al Gobierno con esta gente pasas a ser c贸mplice de todo lo que ellos hacen y no s贸lo eso, sino que contribuyes a lavarle la cara ante la poblaci贸n que, a lo mejor, es menos consciente o est谩 menos concienciada.

Si Podemos hubiera sido realmente lo que dec铆a que era y hubiera tenido las intenciones que realmente dec铆an, lo que ten铆a que haber hecho en el primer momento de formar Gobierno cuando el PSOE se hubiera negado a cumplir las promesas electorales, que fueron las que forjaron el pacto de gobierno, tendr铆a que haberse marchado del Gobierno y haber provocado nuevas elecciones y haber intentado poner al Estado contra las cuerdas.

No solo no lo han hecho, sino que ha tragado con absolutamente todo lo que ha hecho el PSOE. Entonces, 驴significa que son c贸mplices? Yo dir铆a que m谩s que c贸mplices, son coautores de todas las barbaridades y desgracias que est谩 cometiendo este Gobierno.

Antes de que se me pase, a ti tambi茅n te tienen encausada. 驴Por qu茅?

Me abrieron tres causas. Una m谩s que una causa judicial fue una queja al colegio de abogados que interpuso contra mi un sindicato de polic铆a. La del colegio de abogados es porque en una entrevista dije que la polic铆a y la guardia civil torturan y asesinan. En todas las entrevistas que hago lo reitero y digo, porque es as铆. Es una cosa que se ha demostrado por diversos organismos internacionales, que tambi茅n recuerdan que no se investigan las torturas que se denuncian. Aparte, tambi茅n me han abierto una causa penal por Juzgado Madrid y otra por apolog铆a del terrorismo en la Audiencia Nacional.

驴Van para adelante?

La del Colegio de Abogados de Madrid se ha archivado, las otras dos no tengo noticias. Supongo que me llamar谩n a declarar ante el juez, pero no tengo noticias.

Hoy casualmente est谩 el tema de la posibilidad del indulto a los condenados del Gobierno catal谩n por parte del Gobierno espa帽ol, seg煤n ha comentado Pedro S谩nchez, 驴Pablo Has猫l quiere el indulto o la amnistia?

Por supuesto, nuestra reivindicaci贸n desde el primer momento con el tema de Pablo Has猫l y del resto de presos pol铆ticos que hay en el Estado espa帽ol es la amnist铆a total. Porque la amnist铆a y el indulto tienen connotaciones muy diferentes. Mientras que el indulto es un perd贸n que te da el Estado y que, en general, exige arrepentimiento, una determinada din谩mica; nosotros no queremos el indulto, queremos la amnist铆a. Ahora bien, Podemos supuestamente ha presentado una solicitud de indulto para Pablo Has猫l, si esa solicitud prospera y a Pablo Has猫l le dan el indulto sin necesidad de pedir perd贸n, sin necesidad de arrepentirse, sin pasar por tratamiento penitenciario, pues si le abren las puertas de la prisi贸n, saldr谩, pero nuestra reivindicaci贸n y exigencia es la amnist铆a total.

Tambi茅n te digo que no tenemos esperanzas que ese indulto presentado por Podemos vaya a prosperar de alguna manera, porque una de las claves, que se ha venido reiterando estos d铆as con el tema de los catalanes, es que una de las cuestiones del indulto es la actitud que el penado tenga ante su proceso. Debe ser una actitud de arrepentimiento y de no volverlo a hacer, y eso es una cosa que Pablo Has猫l no va a hacer nunca.

驴脡l se reafirma en sus letras y en todo lo que ha luchado, verdad?

Por supuesto, se reafirma y no solo se reafirma, sino que en la medida de lo posible, escribiendo textos y poemas, lo sigue haciendo con sus poemas, etc como es denunciar las miserias en sus diversos campos de este r茅gimen y lo seguir谩 haciendo cuando salga con la cabeza alta porque, entendemos, que es la 煤nica manera de conseguir los derechos, persistiendo en el ejercicio y la desobediencia porque sino no vamos a conseguir nada. No es una cosa que diga yo, sino que es una cosa que demuestra la historia. Pidiendo perd贸n a los opresores, agachando la cabeza y reduciendo los principios, nunca se ha conseguido nada.

驴Crees que la lucha en la calle tiene que ser m谩s activa, que se hab铆a aflojado, que debe reactivarse m谩s ante el aumento de la pobreza, el paro juvenil, la represi贸n y que la crisis contin煤a?

Sin lucha en la calle no vamos a tener nada. Pero nada en ning煤n campo, ni en el campo represivo, ni econ贸mico, ni social. De hecho, est谩 demostrado, cuando encarcelan a Pablo Has猫l y empiezan a haber toda una serie de manifestaciones con contenido y una combatividad muy elevada en todo el Estado y especialmente en Catalunya, el Estado tiene la necesidad de mostrar de hacer un amago de que esto va a cambiar para intentar desactivar la protesta en la calle. Esas muestras, esos amagos, fueron las promesas, tanto del PSOE como de Podemos, de reformar el c贸digo penal y la presentaci贸n del indulto por parte de Podemos.

La lucha en la calle desgraciadamente se ha vuelto a apagar, no ha ido a m谩s y estamos viendo que esas promesas han quedado en el caj贸n del olvido, que no van a ir a nada. Y no solamente eso, sino que le est谩n imponiendo nuevas condenas lo que he dicho antes desde que Pablo Has猫l ha entrado en prisi贸n, le han confirmado dos condenas, que se est谩n recurridas y ahora mismo le han abierto un nuevo proceso judicial, que ha tenido otro juicio. Los hechos demuestran que si no hay lucha en la calle, pero lucha en la calle contundente y organizada que ataque a los verdaderos pilares del r茅gimen, no vamos a conseguir absolutamente nada y la cosa va a ir tal vez a peor, como tambi茅n se ha demostrado.

Cuando a Pablo Has猫l le abren el proceso en 2011 y luego es la fase de condena en 2014, hubo indignaci贸n por redes sociales, pero la cosa no fue a m谩s. Entonces, el Estado le volvi贸 a abrir otra causa, que acab贸 con el encarcelamiento. Si nos hubi茅ramos puesto las pilas desde el principio, esa movilizaci贸n se hubiera dado en otro contexto: ni Pablo ni los dem谩s no estar铆an en la c谩rcel.

S贸lo en Catalunya hay m谩s de 3.000 personas imputadas por reivindicar la independencia, 驴son much铆simos?

S铆. Es much铆simo. En su mayor铆a est谩n pendientes de juicio. La mayor铆a tiene peticiones muy altas de c谩rcel, y el problema de eso es que no tiene la conciencia de lo fuerte y poderosos que ser铆amos si esas 3.000 personas, junto a los entornos pol铆ticos y sociales en Catalunya y si se extendiera al resto de represaliados que hay en el resto del Estado, nos organiz谩ramos y moviliz谩ramos de manera contundente y realmente combativa, el Estado se lo tendr铆a que pensar dos veces antes de poner estas penas y encarcelar a toda esta gente.

Cuando alguien siente la represi贸n, tendemos siempre a intentar salvarnos nosotros, intentar hacer la guerra por nuestra cuenta, porque es m谩s f谩cil, m谩s c贸modo y porque as铆 se ha venido haciendo. Eso supone que el movimiento se disgrega y que somos mucho m谩s d茅biles y que no tenemos la fuerza suficiente para contraatacar. Cuando la gente tome conciencia, ver谩 lo fuertes que ser铆amos con una organizaci贸n firme, las cosas cambiar铆an. Hasta entonces鈥

驴No hay una contradicci贸n de que Has猫l est茅 en la c谩rcel por criticar, entre otras cosas, a la corona y precisamente el que llevaba la corona est茅 huido en un pa铆s 谩rabe, libre y pas谩ndoselo bien?

S铆. Eso demuestra, una vez m谩s, lo que es este Estado y c贸mo se las gastan. Mientras se encarcela a la gente por criticar a la monarqu铆a entre otras cosas, la monarqu铆a se llena los bolsillos a manos llenas, no solamente eso, y es totalmente impune ante los trapicheos y los negocios mafiosos que hacen.

Todo esto se refleja ahora con Marruecos, lo que ha pasado Ceuta Melilla, la negaci贸n de la independencia del S谩hara, la presi贸n que ejerce el rey dictador de Marruecos

S铆, s铆鈥 eso demuestra adem谩s que Espa帽a tiene una similitud con ese tipo de pa铆ses, que no ocurre con otros de nuestro entorno. No digo que en esos otros pa铆ses de nuestro entorno no haya represi贸n, pero Espa帽a est谩 muy cercana a esos pa铆ses represores. De hecho, Espa帽a es el pa铆s del mundo en que m谩s artistas est谩n procesados por el contenido de sus canciones, de su creaci贸n, etc; m谩s, incluso, que Marruecos.

Volviendo al inicio de la entrevista, para acabar, ahora no se puede decir casi nada, antes en los textos de las canciones se pod铆a decir de todo. 驴Hemos involucionado?

Claro. Es por lo que, b谩sicamente, dec铆a antes. Antes el nivel de combatividad y lucha era m谩s grande y el Estado se lo ten铆a que pensar dos veces y tentarse antes de hacer una acci贸n represiva tan grande como esta. Ahora, no. Ahora tienen total impunidad para encarcelar a gente, para abrir procesos judiciales a diestro y siniestro, y es porque nosotros lo hemos permitido. Seamos conscientes de ello.

Si queremos echar atr谩s esta situaci贸n represiva tenemos que tomar conciencia y ponernos manos a la obra para revertirla, no vale nada con lamentarnos de lo mal que estamos. Estamos as铆, porque no defendimos los derechos que a mucha gente le costaron mucho. Debemos, por lo menos, tener un m铆nimo amago, por ejemplo, en el tema de la libertad de expresi贸n. Antes no te llevaban a la c谩rcel por cantar una canci贸n o por estas cosas鈥

Si quieres a帽adir algo, est谩s a tiempo.

No, est谩 bien as铆.

