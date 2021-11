–

Hace algunos a帽os el t茅rmino etnocidio no exist铆a. Beneficiario de los favores pasajeros de la moda y, ciertamente, gracias a su capacidad de responder a una necesidad, de satisfacer una innegable demanda de precisi贸n terminol贸gica, el uso de la palabra ha sobrepasado ampliamente su lugar de origen, la etnolog铆a, para pasar a ser del dominio p煤blico. Sin embargo, 驴la difusi贸n acelerada de una palabra mantiene la coherencia y el rigor deseables con la idea a la que sirve de veh铆culo? No est谩 muy claro que la compresi贸n se beneficie con la extensi贸n y que, al fin de cuentas, sepamos qu茅 significa el etnocidio. En el esp铆ritu de sus inventores la palabra estaba destinada, sin duda, a traducir una realidad no expresada por ning煤n otro t茅rmino. Si se ha sentido la necesidad de crear una nueva palabra era porque hab铆a que pensar algo nuevo, o bien algo viejo, pero sobre lo que todav铆a no se hab铆a reflexionado. En otros t茅rminos, se estimaba inadecuado o impropio para cumplir esta exigencia nueva otra palabra, genocidio, cuyo uso estaba muy difundido desde mucho tiempo atr谩s. Por lo tanto, no se puede comenzar una reflexi贸n seria sobre la idea de etnocidio sin dentar determinar previamente lo que distingue al fen贸meno as铆 llamado de la realidad a la que hace referencia el genocidio.

Creado en 1946 durante el proceso de Nuremberg, el concepto jur铆dico de genocidio es la toma de conciencia en el plano legal de un tipo de criminalidad desconocida hasta el momento. M谩s Tartamente, remite a la primera manifestaci贸n, debidamente registrada por la ley, de esta criminalidad: el exterminio sistem谩tico Je los jud铆os europeos por los nazis alemanes. El delito jur铆dicamente definido como genocidio hunde sus ra铆ces, por lo tanto, en el racismo; es su producto l贸gico y en 煤ltima instancia, necesario: un racismo que se desarrolla libremente, como fue el caso de la Alemania nazi, no puede conducir sino al genocidio. Las guerras coloniales que se sucedieron en el Tercer Mundo a partir de 1945 y que, en algunos casos, todav铆a perduran, dieron lugar a acusaciones precisas de genocidio contra las potencias coloniales. Pero el juego de las relaciones internacionales y la indiferencia relativa de la opini贸n p煤blica impidieron lograr un consenso an谩logo al de Nuremberg; jam谩s hubo persecuciones.

Si el genocidio antisemita de los nazis fue el primero en ser juzgado por la ley, no fue el primero en ser perpetrado. La historia de la expresi贸n occidental en el siglo XIX, de la constituci贸n de los imperios coloniales por las grandes potencias europeas, est谩 jalonado de masacres met贸dicas de las poblaciones aut贸ctonas. Aunque m谩s no sea por su extensi贸n continental, por la amplitud de la ca铆da demogr谩fica, que provoc贸, el genocidio de los ind铆genas americanos es el que m谩s ha llamado la atenci贸n. A partir del descubrimiento de Am茅rica, en 1492, se puso en marcha una m谩quina de destrucci贸n de los indios. Esta m谩quina a煤n funciona all铆 donde subsisten, por toda la gran selva amaz贸nica, las 煤ltimas tribus 芦salvajes禄. En el curso de los 煤ltimos a帽os se han denunciado masacres de indios en Brasil, Colombia, Paraguay, y siempre ha sido en vano.

Por lo tanto, es sobre todo a partir de su experiencia americana que los etn贸logos, y muy particularmente Robert Jaulin, se vieron llevados a formular el concepto de etnocidio. En principio, esta idea se refiere a la realidad ind铆gena de Am茅rica del Sur. All铆 se dispone de un terreno favorable 鈥攕i se nos permite la expresi贸n鈥 para buscar la diferencia entre genocidio y etnocidio, ya que las 煤ltimas poblaciones ind铆genas del continente son v铆ctimas simult谩neamente de estos dos tipos de criminalidad. Si el t茅rmino genocidio remite a la idea de 芦raza禄 y a la voluntad de exterminar una minor铆a racial, el de etnocidio se refiere no ya a la destrucci贸n f铆sica de los hombres (en este caso permanecer铆amos dentro de la situaci贸n genocida) sino a la de su cultura. El etnocidio es, pues, la destrucci贸n sistem谩tica de los modos de vida y de pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a cabo la destrucci贸n. En suma, el genocidio asesina los cuerpos de los pueblos, el etnocidio los mata en su esp铆ritu. Tanto en uno como en otro caso se trata sin duda de la muerte, pero de una muerte diferente: la supresi贸n f铆sica es inmediata, la opresi贸n cultural difiere largo tiempo sus efectos seg煤n la capacidad de resistencia de la minor铆a oprimida. No se trata aqu铆 de elegir el mal menor, ya que la respuesta es de por s铆 evidente: cuanto menos barbarie mejor. Dicho esto, hemos de reflexionar sobre la verdadera significaci贸n del etnocidio.

El etnocidio comparte con el genocidio una visi贸n id茅ntica del Otro: el Otro es lo diferente, ciertamente, pero sobre todo la diferencia perniciosa. Estas dos actitudes se separan en la clase de tratamiento que reservan a la diferencia. El esp铆ritu, si puede decirse genocida, quiere pura y simplemente negarla. Se extermina a los otros porque son absolutamente malos. El etnocidio, por el contrario, admite la relatividad del mal en la diferencia: los otros son malos, pero puede mejor谩rselos, oblig谩ndolos a transformarse hasta que, si es posible, sean id茅nticos al modelo que se les propone, que se les impone. La negaci贸n etnocida del Otro conduce a una identificaci贸n consigo mismo. Se podr铆a oponer el genocidio y el etnocidio como las dos formas perversas del pesimismo y el optimismo. En Am茅rica del Sur los asesinos de indios llevan al colmo la posici贸n del Otro como diferencia: el indio salvaje no es un ser humano sino un simple animal. La muerte de un indio no es un acto criminal; incluso el racismo ha desaparecido, ya que para ejercerse implica el reconocimiento de un m铆nimo de humanidad en el Otro. Mon贸tona repetici贸n de una infamia muy vieja: Claude L茅vi- Strauss, al tratar 鈥攁vant la lettre鈥 del etnocidio, recuerda en Raza e historia que los indios de las Islas se preguntaban si los espa帽oles reci茅n llegados eran dioses u hombres, en tanto que los blancos se interrogaban sobre la naturaleza humana o animal de los ind铆genas.

驴Qui茅nes practican, por otra parte, el etnocidio? 驴Qui茅n ataca el alma de los pueblos? Aparecen en primer plano, en Am茅rica del Sur, pero tambi茅n en muchas otras regiones, los misioneros. Propagadores militantes de la fe cristiana, se esfuerzan por sustituir las creencias b谩rbaras de los paganos por la religi贸n de Occidente. El desarrollo evangelizador supone dos certezas: primero que la diferencia 鈥攅l paganismo鈥 es inaceptable y debe ser combatido y, segundo, que el mal de esta diferencia puede ser atenuado, es decir, abolido. La actitud etnocida es m谩s bien optimista precisamente en esto: el Otro, que desde un principio es malo, es perfectible, se le reconocen los medios para elevarse, por identificaci贸n, a la perfecci贸n representada por el cristianismo. Quebrar la fuerza de la creencia pagana es destruir la sustancia misma de la sociedad. Se trata, claro est谩, de un resultado buscado: conducir al ind铆gena por el camino de la verdadera fe, del salvajismo a la civilizaci贸n. El etnocidio se ejerce por el bien del Salvaje. El discurso laico, por otra parte, dice lo mismo cuando enuncia, por ejemplo, la doctrina oficial del gobierno brasile帽o en lo tocante a la pol铆tica indigenista. 芦Nuestros indios, proclaman los responsables, son seres humanos como los otros. Pero la vida salvaje que llevan en la selva los condena a la miseria y la desgracia. Es nuestro deber ayudarlos a liberarse de la servidumbre. Tienen el derecho de elevarse a la dignidad de ciudadanos brasile帽os para poder participar plenamente en el desarrollo de la sociedad y gozar de sus beneficios.禄 La 茅tica del humanismo es la espiritualidad del etnocidio.

El horizonte sobre el que se recortan el esp铆ritu y la pr谩ctica etnocidas se determina seg煤n dos axiomas. El primero proclama la jerarqu铆a de las culturas: las hay inferiores y superiores. El segundo confirma la superioridad absoluta de la cultura occidental. Este 煤ltimo no puede mantener con los otros, y en particular con las culturas primitivas, m谩s que una relaci贸n de negaci贸n. Pero se trata de una negaci贸n positiva, en tanto que quiere suprimir lo inferior en cuanto inferior para elevarlo a un nivel superior. Se suprime la indianidad del indio para hacer de 茅l un ciudadano brasile帽o. En la perspectiva de sus agentes, el etnocidio no es visto como una empresa destructiva; es, por el contrario, una tarea necesaria, exigida por el humanismo inscrito en el coraz贸n de la cultura occidental.

Esta vocaci贸n de medir las diferencias con la vara de su propia cultura se denomina etnocentrismo.

Occidente ser铆a etnocida porque es etnoc茅ntrico, porque se considera a s铆 mismo y quiere ser la civilizaci贸n. Se impone, sin embargo, una pregunta: 驴nuestra cultura detenta el monopolio del etnocentrismo? La experiencia etnol贸gica nos permite responder. Consideremos la manera en que se denominan a s铆 mismas las sociedades primitivas. En realidad, no hay autodenominaci贸n en la medida en que, recurrentemente, las sociedades se atribuyen casi siempre un 煤nico y mismo nombre: los Hombres. Para ilustrar con algunos ejemplos este rasgo cultural recordaremos que los indios Guaran铆es se llaman Ava, que significa los 芦Hombres禄; que los Guayaki dicen que son Ach茅, las 芦Personas禄; los Waika de Venezuela se proclaman Yanomami, la 芦Gente禄; que los Esquimales son los Innuit, los 芦Hombres禄. Se podr铆a alargar indefinidamente la lista de estos nombres propios que componen un diccionario de todas las palabras con el mismo sentido: hombres. Por el contrario, cada sociedad designa sistem谩ticamente a sus vecinos con nombres peyorativos, cargados de desprecio, injuriantes.

Toda cultura realiza as铆 una divisi贸n de la humanidad entre ella misma, que se afirma como representaci贸n de lo humano por excelencia y los otros, que participan m铆nimamente de la humanidad. El discurso sobre ellas mismas que tienen las sociedades primitivas, condensado en los nombres que se confieren, es totalmente etnoc茅ntrico: afirmaci贸n de la superioridad de su ser cultural, negativa a reconocer a los otros como iguales. El etnocentrismo parece la cosa m谩s repartida en el mundo y, al menos desde este punto de vista, la cultura occidental no se distingue de las otras. Y a煤n es conveniente, llevando el an谩lisis un poco m谩s all谩, pensar el etnocentrismo como una propiedad formal de toda formaci贸n cultural, inmanente a la cultura misma. Pertenece a la esencia de la cultura ser etnoc茅ntrica, en la medida en que toda cultura se considera la cultura por antonomasia. En otros t茅rminos, la alteridad cultural jam谩s es considerada una diferencia positiva, sino que siempre es una inferioridad seg煤n un esquema jer谩rquico.

Pero si bien es cierto que toda cultura es etnoc茅ntrica, s贸lo la occidental es etnocida. De esto se concluye que la pr谩ctica etnocida no se articula necesariamente con la convicci贸n etnoc茅ntrica. Sino, toda cultura deber铆a ser etnocida y no es el caso. Nos parece que es en este nivel donde se deja ver una cierta insuficiencia en la reflexi贸n que realizan desde hace cierto tiempo los investigadores, y que afecta al problema del etnocidio. En efecto, no es suficiente con reconocer y afirmar la naturaleza y la funci贸n etnocida de la civilizaci贸n occidental. Mientras nos contentemos con determinar el mundo blanco como etnocida nos quedaremos en la superficie de las cosas, seguiremos repitiendo 鈥攔epetici贸n leg铆tima, sin duda, puesto que nada ha cambiado鈥 el discurso pronunciado por el obispo Las Casas, por ejemplo, cuando ya a comienzos del siglo XVI denunciaba en t茅rminos bien precisos el genocidio y el etnocidio que los espa帽oles realizaban con los indios de las Islas y de M茅xico. La lectura de los trabajos consagrados al etnocidio da la impresi贸n de que para sus autores la civilizaci贸n occidental es una especie de abstracci贸n, sin ra铆ces socio-hist贸ricas, una vaga esencia que lleva en s铆 el esp铆ritu etnocida. Nuestra cultura no es ninguna abstracci贸n, es el producto lentamente constituido de una historia, permite una investigaci贸n geneal贸gica. 驴Qu茅 es lo que hace que la civilizaci贸n occidental sea etnocida? Esta es la verdadera pregunta. El an谩lisis del etnocidio implica, m谩s all谩 de la denuncia de los hechos, una interrogaci贸n sobre la naturaleza, hist贸ricamente determinada, de nuestro mundo cultural. Por lo tanto, es necesario volverse hacia la historia.

As铆 como no es una abstracci贸n extratemporal, la civilizaci贸n occidental tampoco es una realidad homog茅nea, un bloque indiferenciado id茅ntico en todas sus partes. Esta es, sin embargo, la imagen que parecen dar los autores antes citados. Pero si Occidente es etnocida como el sol es luminoso este fatalismo vuelve in煤til, y aun absurda, la denuncia de los cr铆menes y el llamado a la protecci贸n de las v铆ctimas. 驴No ser谩 que la civilizaci贸n occidental es etnocida hacia fuera, es decir con otras formaciones culturales porque es etnocida en principio respecto de s铆 misma? No se puede considerar la vocaci贸n etnocida de la sociedad occidental sin articularla con esa particularidad de nuestro propio mundo que constituye el criterio cl谩sico de distinci贸n entre los Salvajes y los Civilizados, entre el mundo primitivo y el mundo occidental: los primeros son un conjunto de sociedades sin Estado, los segundos est谩n compuestos por sociedades con Estado. Hay que intentar reflexionar sobre lo siguiente: 驴pueden leg铆timamente ponerse en perspectiva estas dos propiedades de Occidente, cultura etnocida y sociedad con Estado? Si as铆 fuese se comprender铆a por qu茅 las sociedades primitivas pueden ser etnoc茅ntricas sin ser etnocidas, puesto que son precisamente sociedades sin Estado.

Se admite que el etnocidio es la supresi贸n de las diferencias culturales juzgadas inferiores y perniciosas, la puesta en marcha de un proceso de identificaci贸n, un proyecto de reducci贸n del otro a lo mismo (el indio amaz贸nico suprimido como otro y reducido a lo mismo como ciudadano brasile帽o). En otras palabras, el etnocidio pretende la disoluci贸n de lo m煤ltiple en lo Uno. 驴Y qu茅 es el Estado? Es, esencialmente, la puesta en juego de una fuerza centr铆peta que tiende, si las circunstancias lo exigen, a aplastar las fuerzas centr铆fugas inversas. El Estado se pretende y se autoproclama centro de la sociedad, el todo del cuerpo social, el se帽or absoluto de los diversos 贸rganos de ese cuerpo. Se descubre as铆, en el coraz贸n mismo de la sustancia de Estado, la potencia actuante de lo Uno, la vocaci贸n de negaci贸n de lo m煤ltiple, el horror a la diferencia. En este nivel formal en que nos situamos actualmente comprobamos que la pr谩ctica etnocida y la m谩quina del Estado funcionan de la misma manera y producen los mismos efectos: ya sea como civilizaci贸n occidental o como Estado, se descubre siempre la voluntad de reducci贸n de la diferencia y de la alteridad, el sentido y el gusto por lo id茅ntico y lo Uno.

Quitemos este eje formal y en alguna medida estructuralista y abordemos el diacr贸nico, el de la historia concreta, considerando la cultura francesa como un caso particular de la cultura occidental, ilustraci贸n ejemplificadora del esp铆ritu y el destino de Occidente. Su formaci贸n, enraizada en un pasado secular, aparece estrictamente relacionada con la expansi贸n y el reforzamiento del aparato del Estado, primero bajo su forma mon谩rquica, luego republicana. A cada desarrollo del poder central corresponde un mayor despliegue del mundo cultural. La cultura francesa es una cultura nacional, una cultura de lo franc茅s. La extensi贸n de la autoridad del Estado se traduce en la expansi贸n de la lengua del Estado, el franc茅s. La naci贸n puede proclamarse constituida y puede aparecer el Estado como quien detenta exclusivamente el poder cuando las gentes sobre las que se ejerce la autoridad del Estado hablan su misma lengua. Este proceso de integraci贸n pasa evidente- mente por la supresi贸n de las diferencias. Es as铆 que, en los inicios de la naci贸n francesa, cuando Francia no era m谩s que la Francoman铆a y su rey un p谩lido se帽or del norte del Loira, la cruzada de los albigenses se abati贸 sobre el sur para abolir la civilizaci贸n. La extirpaci贸n de la herej铆a c谩tara, pretexto y medio de expansi贸n de la monarqu铆a de los capetos, trazando los l铆mites casi definitivos de Francia, aparece como un caso de etnocidio puro: la cultura del Midi 鈥攔eligi贸n, literatura, poes铆a鈥 estaba irreversiblemente condenada y los habitantes del Languedoc se convirtieron en sujetos leales al rey de Francia.

La Revoluci贸n de 1789, al permitir el triunfo del esp铆ritu centralista de los Jacobinos sobre las tendencias federalistas de los Girondinos, culmina la empresa pol铆tica de la administraci贸n parisiense. Las provincias, como unidades territoriales, se apoyaban cada una sobre una vieja realidad, homog茅nea desde el punto de vista cultural: lengua, tradiciones pol铆ticas, etc. Se las sustituye por la distribuci贸n abstracta en departamentos, apta para quebrar toda referencia a particularismos locales y por lo tanto para facilitar por doquier la penetraci贸n de la autoridad del Estado. 脷ltima etapa de ese movimiento por el cual las diferencias se evaporan una tras otra frente al poder铆o del Estado: la Tercera Rep煤blica transforma definitivamente a los habitantes del hex谩gono en ciudadanos gracias a la instituci贸n de la escuela laica, gratuita y obligatoria, y m谩s tarde del servicio militar obligatorio. La existencia aut贸noma que subsist铆a en el mundo provincial y rural sucumbi贸. Se hab铆a realizado el 芦afrancesamiento禄, el etnocidio consumado: lenguas tradicionales acosadas como dialectos de atrasados, vida pueblerina rebajada a espect谩culo folkl贸rico destinado al consumo tur铆stico.

Por breve que sea, esta ojeada sobre la historia de nuestro pa铆s basta para mostrar que el etnocidio, como supresi贸n m谩s o menos autoritaria de las diferencias socio-culturales, se inscribe primariamente en la naturaleza y funcionamiento de la maquinaria del Estado, que procede por uniformizaci贸n de la relaci贸n que la liga a los individuos: el Estado no reconoce m谩s que ciudadanos iguales ante la Ley.

Afirmar, a partir del ejemplo franc茅s, que el etnocidio pertenece a la esencia unificadora del Estado conduce l贸gicamente a decir que toda formaci贸n estatal es etnocida. Examinemos r谩pidamente el caso de un tipo de Estado bien diferente a los Estados europeos. Los Incas llegaron a edificar en los Andes una maquinaria de gobierno que fue la admiraci贸n de los espa帽oles, tanto por la amplitud territorial como por la precisi贸n y minuciosidad de las t茅cnicas administrativas que permit铆an al Emperador y a sus numerosos funcionarios ejercer un control casi total y permanente sobre los habitantes del imperio. El aspecto propiamente etnocida de esta maquinaria estatal aparece en su tendencia a incaizar las poblaciones recientemente conquistadas: no solamente las obligaban a pagar tributo a los nuevos se帽ores, sino que les impon铆an el culto de los conquistadores, el culto del Sol, es decir, del propio Inca. Se difund铆a as铆 una religi贸n de Estado, impuesta por la fuerza en detrimento de los cultos locales. Tambi茅n es cierto que la presi贸n ejercida por los Incas sobre las tribus sometidas nunca alcanz贸 la violencia ni el celo man铆aco con que los espa帽oles destruyeron luego la idolatr铆a ind铆gena.

Por m谩s h谩biles diplom谩ticos que fuesen los Incas sab铆an tambi茅n utilizar la fuerza cuando era necesario y su organizaci贸n reaccionaba con la mayor brutalidad, como lo hace todo aparato de Estado cuando ve cuestionado su poder. Los frecuentes levantamientos contra la autoridad central del Cuzco, reprimidos desde el inicio sin piedad, eran luego castigados con la deportaci贸n masiva de los vencidos a regiones muy alejadas de su territorio natal, es decir, marcado por la red de los lugares de culto (fuentes, colinas, grutas): desarraigo, desterritorializaci贸n, etnocidio鈥

La violencia etnocida, como negaci贸n de la diferencia, pertenece a la esencia del Estado, tanto en los imperios b谩rbaros como en las sociedades civilizadas de Occidente: toda organizaci贸n estatal es etnocida, el etnocidio es el modo normal de existencia del Estado. Hay, por lo tanto, una cierta universalidad del etnocidio, por cuanto no es propio solamente de un vago 芦mundo blanco禄 indeterminado sino de todo un conjunto de socie- dades que son las sociedades con Estado. La reflexi贸n sobre el etnocidio pasa por un an谩lisis del Estado. 驴Pero debe detenerse all铆, en la comprobaci贸n de que el etnocidio es el Estado y que desde este punto de vista todos los Estados se valen de 茅l? Ser铆a caer nuevamente en el pecado de abstracci贸n que precisamente le hemos reprochado a la 芦escuela del etnocidio禄, ser铆a desconocer una vez m谩s la historia concreta de nuestro mundo cultural.

驴D贸nde se sit煤a la diferencia que impide poner en el mismo plano, meter en el mismo saco a los Estados b谩rbaros (Incas, faraones, despotismos orientales) y los Estados civilizados (el mundo occidental)? Esta diferencia se revela, en primer lugar, al nivel de la capacidad etnocida de los aparatos estatales. En el primer caso, dicha capacidad est谩 limitada no por la debilidad del Estado, sino todo lo contrario, por su fuerza: la pr谩ctica etnocida 鈥攁bolir la diferencia cuando se convierte en oposici贸n鈥 cesa en el momento en que la fuerza del Estado no corre m谩s riesgo. Los Incas toleraban una relativa autonom铆a de las comunidades andinas siempre y cuando reconocieran la autoridad pol铆tica y religiosa del emperador. Por el contrario, en el segundo caso 鈥擡stados occidentales鈥 la capacidad etnocida no tiene l铆mites ni freno. Es, sin duda, por esto que puede conducir al genocidio, que se puede hablar del mundo occidental como absolutamente etnocida. 驴Pero de d贸nde proviene esto? 驴Qu茅 contiene la civilizaci贸n occidental que la hace infinitamente m谩s etnocida que cualquier otra forma de sociedad? Su r茅gimen de producci贸n econ贸mico, justamente espacio de lo ilimitado, espacio sin lugares en cuanto que es negaci贸n constante de los l铆mites, espacio infinito de una permanente huida hacia adelante. Lo que diferencia a Occidente es el capitalismo en tanto imposibilidad de permanecer de este lado de las fronteras, el que sea pasaje m谩s all谩 de toda frontera; es el capitalismo como sistema de producci贸n para el que nada es imposible, sino el tenerse a s铆 mismo como su propio fin, ya sea liberal, privado, como en Europa occidental, o planificado, estatal como en Europa oriental. La sociedad industrial, la m谩s formidable m谩quina de producir, es por esto mismo la m谩s terrible m谩quina de destruir. Razas, sociedades, individuos, espacio, naturaleza, mares, bosques, subsuelo: todo es 煤til, todo debe ser utilizado, todo debe ser productivo, ganado para una productividad llevada a su m谩xima intensidad.

He aqu铆 la raz贸n por la que no se pod铆a dar tregua a las sociedades que abandonaban el mundo a su tranquila improductividad originaria; he aqu铆 por qu茅 era intolerable a los ojos de Occidente el derroche representado por la falta de explotaci贸n de inmensos recursos. La opci贸n que se propon铆a a estas sociedades era un dilema: ceder a la producci贸n o desaparecer, el etnocidio o el genocidio. A finales del siglo pasado los ind铆genas de la pampa argentina fueron totalmente exterminados para permitir la crianza extensiva de ovejas y va- cas que hicieron la riqueza del capitalismo argentino.

A principios de este siglo cientos de miles de indios amaz贸nicos murieron bajo los golpes de los buscadores de caucho. Actualmente, en toda Am茅rica del Sur, los 煤ltimos indios libres sucumben bajo el enorme peso del crecimiento econ贸mico, brasile帽o en particular. Las rutas transcontinentales cuya construcci贸n se acelera constituyen ejes de colonizaci贸n de los territorios atravesados: 隆pobres de los indios que encuentre la ruta! 驴Qu茅 peso pueden tener unos pocos millares de Salvajes improductivos a la vista de la riqueza en oro, minerales raros, petr贸leo, criaderos de bovinos y plantaciones de caf茅? Producir o morir es la divisa de Occidente. Los indios de Am茅rica del Norte lo aprendieron en carne propia, muerto hasta el 煤ltimo de ellos para permitir la producci贸n. Uno de sus verdugos, el general Sherman, lo declaraba ingenuamente en una carta dirigida a un famoso asesino de indios, Buffalo Bill: 芦Seg煤n mis c谩lculos, hab铆a en 1862 m谩s o menos 9 millones y medio de bisontes en las planicies comprendidas entre el Missouri y las Monta帽as Rocosas. Todos han desaparecido, muertos por su carne, su cuero y sus huesos. (鈥) Por esta misma fecha hab铆a unos 165.00 Pawnees, Sioux, Cheyennes, Kiowas y Apaches cuya alimentaci贸n anual depend铆a de esos bisontes. Ellos tambi茅n han partido y han sido reemplazados por el doble o triple de hombres y mujeres de raza blanca, que han hecho de esta tierra un vergel y que pueden ser censados, pagar sus impuestos y ser gobernados seg煤n las leyes de la naturaleza y la civilizaci贸n. Este cambio ha sido saludable y se llevar谩 a cabo hasta el fin.禄

El general ten铆a raz贸n. El cambio se llevar谩 hasta el fin, cuando ya no haya nada por cambiar.

