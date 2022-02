–

Este martes cuatro usuarios de salud mental murieron intoxicados durante un incendio en una de las habitaciones del denominado centro de rehabilitaci贸n San Fernando de la localidad de Pilar, lugar no habilitado y en condiciones de detenci贸n y r茅gimen de vida que se constituyen en graves violaciones de derechos humanos. Seg煤n los relatos preliminarmente obtenidos, los cuatros fallecidos y los sobrevivientes estaban sobremedicados con un coctel de psicof谩rmacos que pudo dificultar la respuesta, todas las ventanas ten铆an rejas, no hab铆a ning煤n matafuego en el edifico ni exist铆a plan de contingencia ni salidas de emergencias. La comunidad estaba sobrepoblada, ten铆a denuncias previas por estos hechos y el fallecimiento de un joven el a帽o pasado que no se investigaron. Las personas permanec铆an en aislamiento extremo durante m谩s de 23 hs. diarias, con castigos y un abordaje tratamental que no respetaba los principios de la ley de salud mental. No obstante, varios j贸venes estaban all铆 por 贸rdenes de jueces que no controlan los lugares de alojamiento. La Comisi贸n Provincial por la Memoria, en su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, se entrevist贸 con los sobrevivientes, se present贸 como particular damnificado institucional en la causa penal que investiga las muertes e interpuso un habeas corpus colectivo a favor de los usuarios de la comunidad.

Al momento del incendio, 26 personas con problemas de adicci贸n estaban alojadas en la comunidad terap茅utica San Fernando en condiciones de aislamiento extremo, hacinamiento y sobremedicados con un mismo coctel de psicof谩rmacos, padeciendo graves violaciones de derechos humanos. El lugar no contaba con habilitaci贸n para el tratamiento de la salud mental. El incendio en una de las habitaciones de reclusi贸n desencaden贸 la masacre: cuatro usuarios de entre 25 y 40 a帽os fallecieron por intoxicaci贸n de mon贸xido de carbono.

El incendio aparentemente comenz贸 cuando un usuario, descompensado por las graves condiciones de internaci贸n, prendi贸 un colch贸n de la habitaci贸n que comenz贸 a despedir el humo t贸xico. Seg煤n los testimonios, sobremedicados por el coctel y cantidades de psicof谩rmacos que les suministraban, los usuarios no pudieron reaccionar ante siniestro.

A su vez, al momento del incendio, en la comunidad hab铆a un solo operador a cargo del cuidado de los 26 usuarios, el edificio no pose铆a ning煤n matafuego, los colchones no eran ign铆fugos y todas las ventanas de las habitaciones ten铆an rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios.

18 de los 24 usuarios estaban alojados en tres habitaciones, el resto en camas o colchones tirados en el suelo del living. Adem谩s del hacinamiento y sobremedicaci贸n, la mayor铆a de las personas permanec铆an recluidas m谩s de 23 horas en las habitaciones, saliendo algunos minutos para el almuerzo y cena, y una vez por semana al patio s贸lo aquellos que no se quejaban de las graves condiciones de internaci贸n.

En cuanto al abordaje de los cuadros de la salud mental, los tratamientos eran nulos, la instituci贸n contaba s贸lo con una psic贸loga y un m茅dico psiquiatra que iba una vez por mes. Ambos profesionales convalidaban las graves condiciones de internaci贸n, en particular la reclusi贸n en habitaci贸n de aislamiento. Pr谩ctica identificada como torturas cuando se la aplica sobre personas con padecimiento mental, y prohibida en estos casos por la ley 26.657.

Muchas de las personas que se encontraban en la comunidad, fueron trasladas a otra del mismo due帽o y luego reubicados por el Ministerio de Salud bonaerense. En esta comunidad el 17 de noviembre de 2021, muri贸 Ezequiel Ibarra, pero la comunidad sigui贸 funcionando y la causa que investiga el hecho no avanz贸.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, y el Consejo municipal contra la violencia institucional de Ramallo -organismo que hab铆a presentado acciones por j贸venes de esa localidad alojados all铆- se entrevistaron con sobrevivientes y presentaron un habeas corpus colectivo a favor de los usuarios de la comunidad. Tambi茅n se presentaron habeas corpus individuales y pedidos de arrestos domiciliarios de los j贸venes afectados detenidos por orden judicial.

En la presentaci贸n, la CPM solicit贸 que se dispongan de manera urgente medidas de protecci贸n efectivas para garantizar el cese del agravamiento de las condiciones de alojamiento de las personas que se encontraran en ambas comunidades. Tambi茅n se pidi贸 que den intervenci贸n al 脫rgano de Revisi贸n Local de la Ley 26.657 y a la Subsecretar铆a de Derechos Humanos de Personas Privadas de la Libertad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La desidia judicial frente a las reiteradas denuncias y la falta de controles estatales sobre los dispositivos de salud mental, permiten que estas comunidades sigan funcionando al margen de la ley, vulnerando los derechos de los y las usuarias e incumpliendo con los preceptos de la ley nacional de salud mental.

Los jueces son responsables, no conocen los lugares donde derivan a los j贸venes que deben ser tratados como pacientes, y no realizan un seguimiento de esas internaciones. Es imperioso que desde el estado provincial y municipal se realicen controles efectivos y adecuados de estas instituciones privadas que funcionan al margen de la ley, violando los derechos humanos y provocando la muerte de personas que deben ser tratadas por su padecimiento mental.

