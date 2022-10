–

Familiares y amigues de Gabriel Eiriz realizaron el pasado s谩bado 15 de octubre la jornada por Memoria, Verdad y Justicia para el joven asesinado el 8 de octubre de 2013 en el barrio La Lonja, Pilar, tras haber denunciado 鈥渓os negocios de la mafia policial, del Municipio de Pilar y privados de la zona鈥. Luego de esa actividad, la baldosa que instalaron en la Plaza 12 de Octubre al d铆a siguiente ya no estaba. Es por eso que est谩n llevando a cabo una campa帽a por la urgente devoluci贸n y reinstalaci贸n de la baldosa en memoria de Gabriel.

Baldosa en memoria de Gabriel Eiriz

鈥淎 mi hermano Gabriel lo mataron en La Lonja, Pilar, el 8 de octubre de 2013, despu茅s de haber sido amenazado por denunciar, nosotros decimos, los negociados de la mafia policial, del municipio de Pilar y de privados de la zona鈥. Gisel Eiriz, hermana de Gabriel, a pesar del dolor y del tiempo transcurrido habla tranquila y pausada. Comienza a explicar la situaci贸n de lucha contra la impunidad por la que atraviesa ella y su familia desde hace nueve a帽os.

鈥淓l s谩bado 8 de octubre se cumplieron nueve a帽os de impunidad y decidimos hacer la movilizaci贸n el s谩bado 15, a pesar de que llovi贸 un mont贸n, hicimos la mitad de las cosas que 铆bamos a hacer, pero pudimos hacer el recorrido que le llamamos de la impunidad, donde pasamos por la Fiscal铆a, la afichamos, poniendo ah铆 alguna pistas para los fiscales distra铆dos que no saben por d贸nde investigar, as铆 que pusimos en esos afiches la cara y la informaci贸n de Rodolfo Javier Sastre, subcomisario de La Lonja de aquel entonces, la cara y la informaci贸n de Amelie Alicia Storani Dom铆nguez, lo mismo con Ezequiel Salsamendi, y lo mismo con Mariela Fernanda P茅rez Arg眉ello que por m谩s que estuviera sentenciada a dos a帽os de prisi贸n en suspenso, sigue siendo sospechosa y debiera estar imputada en la causa por homicidio.

Despu茅s pasamos por el municipio, llegamos a la Plaza 12 de octubre de Pilar y ah铆 colocamos una baldosa en memoria de mi hermano Gabriel Eiriz, le hab铆amos hecho una carta abierta a (Federico) Ach谩val dici茅ndole que 铆bamos a instalar esa baldosa y que esper谩bamos que la pudiera cuidar, que no se vandalizara, que no desapareciera, que ya nos hab铆an sacado la vida de mi hermano y que esper谩bamos que pudiera cuidar esa baldosa en memoria de 茅l. Al otro d铆a ya no estaba la baldosa. Por eso, hoy en d铆a, estamos haciendo una campa帽a por la devoluci贸n de la baldosa, por la reinstalaci贸n鈥.

Campa帽a en la que ya varies referentes de Derechos Humanos, sociales y pol铆ticos han dado su aporte, a trav茅s de videos en las redes sociales.

隆Justicia x Gabriel Eiriz! Los hechos

Gisel profundiz贸 acerca de las personas que est谩n involucradas y que su familia denuncia como los principales responsables. En larga conversaci贸n con ella relat贸 al detalle todas las circunstancias del asesinato de Gabriel, un fuerte testimonio en primera persona.

鈥 驴Qui茅nes son Amelie Dom铆nguez, Ezequiel Salsamendi, Mariela Fernanda P茅rez Arg眉ello y Rodolfo Javier Sastre?

鈥 Ezequiel Salsamendi ven铆a haciendo fiestas electr贸nicas, que duraban m谩s de un d铆a, imag铆nate que mi hermano viv铆a en un lugar de casas quintas, en una casa quinta que hab铆a comprado para tener una vida tranquila con sus hijes. Y Ezequiel Salsamendi empieza a hacer estas fiestas, todos los vecinos empiezan a molestarse. Esta casa estaba en la esquina de la casa de mi hermano, en Carlos Calvo al 1700 y despu茅s Salsamendi le empieza a alquilar la quinta a Amelie Alicia Storani Dom铆nguez, que hasta ese momento los vecinos la llamaban Patsy Dom铆nguez, no sab铆an su verdadero nombre, Patricia pensaban que era. Mi hermano le empez贸 a hablar a Patsy y le dijo que justamente est谩 haciendo estas fiestas y que todo el barrio quiere que dejen de hacerse. Gabriel y los vecinos la conoc铆an a Patsy, aunque era una vecina, nueva porque Gabriel estaba reuni茅ndose con los vecinos y las vecinas en ese entonces por c贸mo estaba el barrio, las calles estaban intransitables, con los pastos largos, era evidente que la calle Carlos Calvo sal铆a a Panamericana, pero hab铆a sido tomada y ocupada por alg煤n emprendimiento inmobiliario, alguna cuesti贸n ilegal con el municipio. Y 茅l hab铆a ido al municipio varias veces, se hab铆a abierto un expediente y se lo cerraban y 茅l lo abr铆a y nuevamente se lo cerraban. Hab铆a varias cosas que los vecinos quer铆an, como luces, hab铆a una ola de robos, era una zona liberada y quer铆an exigir al municipio estas cuestiones.

Gabriel se pone m谩s intensamente a mensajerarse con esta se帽ora y a decirle que termine de alquilarle la casa, le insiste que deje de alquilarle a Salsamendi, que los vecinos no quieren. En el ida y vuelta por WhatsApp, Patsy se cansa y le dice 鈥榤ir谩 yo me voy de viaje dejo a cargo a mi prima de esto, te arreglas con ella鈥. Al instante de recibir ese mensaje, mi hermano empieza a recibir mensajes de texto en el celular de un n煤mero desconocido con amenazas que le dec铆an que dejara a los inquilinos tranquilos, que dejara a Patsy tranquila, que la dejara de joder que quien se cre铆a que era, que ella trabajaba con gente. En ese momento no sab铆amos qui茅n era, pero le dec铆a que trabajaba con gente, que sab铆a d贸nde viv铆a, d贸nde trabajaba, que le iban a caer al trabajo a la casa, que iba a terminar muy mal. A todo esto mi hermano le dec铆a 鈥榶o a vos no te conozco, desde ya te digo que voy a asentar las denuncias鈥 y le respond铆a 鈥榟ac茅 lo que quieras, quien avisa no traiciona, vas a terminar mal鈥. Mi hermano ante estas amenazas se siente con miedo, entonces va a la fiscal铆a y hace las denuncias y dice que si le llega a pasar algo hace responsables a Ezequiel Salsamendi, a Patsy y a este n煤mero desconocido desde donde recibi贸 las amenazas.

Despu茅s 茅l sigue investigando sobre este n煤mero desconocido, mi hermano trabajaba en telecomunicaciones mucho tiempo entonces ten铆a contactos que le ayudaron a saber qui茅n era la titular y result贸 ser Mariela Fernanda P茅rez Arg眉ello y averigu贸 que era polic铆a de la Federal. Entonces mi hermano ampli贸 las denuncias en la fiscal铆a, y que segu铆a haciendo responsable a estas personas si le pasaba algo a 茅l. Despu茅s se qued贸 bastante quieto, no sigui贸 porque realmente ten铆a miedo que estas amenazas se cumplieran.

El 2 de octubre 茅l va al municipio a ver a Humberto Z煤ccaro, que lo recib铆a a las cuatro de la ma帽ana a 茅l y a otres vecines por estos reclamos del barrio. Y cuando se est谩n yendo dicen todos los reclamos dan una hoja con todos los reclamos y todas las firmas de los vecinos al intendente, se est谩n retirando y un vecino le dicen 鈥樎縩o le dec铆s nada de las amenazas?鈥 鈥樎縌u茅 amenazas?, escucha un funcionario, Parra de apellido, y 茅l dice 鈥榥o, no, nada, estoy siendo amenazado鈥, 鈥榙ejanos a nosotros que lo vemos鈥, y le explic贸 de las fiestas, de las casas quintas, 鈥榖ueno, bueno d茅jamelo a m铆 que yo me ocupo鈥.

Al otro d铆a, una camioneta de la municipalidad pas贸 por la casa quinta de Salsamendi haciendo unas averiguaciones y el 8 de octubre le caen a mi hermano a la casa y le dan un disparo en la cabeza cumpliendo las amenazas de que si segu铆a molestando le iban a caer en la casa y la iba a pasar mal.

Nosotros, su familia, no sab铆amos nada de las amenazas, nosotros nos enteramos despu茅s de que lo mataron. Gabriel todos los d铆as llamaba a mi mam谩 y esa noche estuvo hablando desde antes de las 12 de la noche hasta las 12 y 20 por ah铆, 茅l ven铆a en su auto con unos ca帽os arriba del auto porque estaba arreglando la pileta para inaugurar la temporada de pileta y hacer una juntada con la familia. Era muy familiero, le gustaba mucho recibir amigos, en su casa familia, y cuando dobl贸 en Carlos Calvo en su cuadra, pas贸 por la casa de un vecino con los que se reun铆a, salud贸, el vecino estaba sentado ah铆 adelante, en el jard铆n, entr贸 el auto, este vecino sabia de las amenazas, todos los vecinos sab铆an, porque mi hermano los reuni贸 y les dijo 鈥榤iren, estoy recibiendo amenazas. Hice las denuncias en la fiscal铆a si me pasa algo y me encuentran tirado en una zanja quiero que investiguen por ac谩鈥. As铆 con esas palabras se los dijo

Mi hermano llevaba las denuncias en la mochila siempre. Y no nos dijo nada a nosotros para que no nos preocup谩ramos, solamente por tel茅fono a mi hermano Gustavo le dijo el fin de semana anterior y mi hermano le preguntaba como segu铆an las amenazas y le dijo que estaba todo m谩s tranquilo.

Era martes, mi hermano entra a la casa, ten铆a la costumbre de entrar con el auto hasta el final, el fondo, donde ten铆a la casa, despu茅s bajarse y cerrar el port贸n. Y este vecino que esper贸 a escuchar que el port贸n se cerrara, entra y cuando entra escucha el disparo, sale y ve dos tipos caminando r谩pido, y como guardando algo en la mochila les grita y salen corriendo. Sabemos que fueron dos personas que fueron a matarlo, decimos que son dos sicarios, no sabemos si son la misma polic铆a. Al instante, llega la polic铆a del Destacamento de La Lonja, ni bien se escucha el tiro, ya entra la polic铆a.

En su momento estaba el sub comisario Rodolfo Javier Sastre, adem谩s nosotros tenemos los ojos sobre 茅l, la fiscal铆a no quiere investigarlo, porque este subcomisario estuvo en las reuniones de las y los vecinos cuando se reun铆an por las mejoras en el barrio y 茅l estuvo ah铆 en varias de esas reuniones. En un momento esta vecina Patsy ten铆a unos inquilinos en su casa que ten铆an un criadero de perros, tra铆an problemas y una vecina escuch贸 a este subcomisario decir 鈥榤ira s谩calos que yo te consigo otros inquilinos鈥 o sea que la polic铆a estaba en el negociado de las fiestas ilegales de Salsamendi, que era parte del negocio que le hizo el contacto para que sean sede de las fiestas.

Este subcomisario con su gente lleg贸 al instante del homicidio a la casa de mi hermano, levantaron el cuerpo, hicieron lo que quisieron sin que nadie estuviera mirando, la fiscal nunca se present贸. Esto sucedi贸 a las 12 y media de la noche del 8 de octubre y se llevaron el cuerpo y cerraron as铆 nomas. Se llevaron la mochila de mi hermano, su celular, la computadora. Hasta el d铆a de hoy no tenemos ninguna novedad sobre estas cosas. Cerraron la puerta con las llaves, se las dieron al vecino, se retiraron y en ning煤n momento preservaron la escena del crimen. Absolutamente nada, a la familia no nos avis贸 nadie lo que hab铆a sucedido, nos enteramos a la madrugada tipo cuatro de la ma帽ana, cuando los vecinos pudieron encontrar en la gu铆a telef贸nica el n煤mero de mi hermano. Est谩bamos shockeados y fuimos a Pilar le pedimos la llave al vecino que sab铆amos que la ten铆a, entramos y al instante llegaron tres o cuatro patrulleros, con la fiscal a hacer que hac铆an cosas. Est谩bamos tan shockeados que no pod铆amos entender que estaba pasando. Esa gente ah铆 de pronto, por qu茅 no nos avisaron nada y de repente aparecen cuando llegamos nosotres.

隆Basta de impunidad!

鈥淒esde ese momento fueron a帽os de una pesadilla que nunca se acaba, que en la fiscal铆a nos digan siempre las mismas cosas, de que no tienen suficientes pruebas, pidieron escuchas telef贸nicas, pidieron muchas cosas pero ninguna cuesti贸n relevante o no quisieron investigar m谩s bien a estas personas indagar interrogarlas nada y est谩n como sospechosos pero no hay ning煤n imputado en la causa

Lo que si sucedi贸 es que se desdobl贸 la causa e imputaron solamente a P茅rez Arg眉ello, la polic铆a que lo amenazaba y esa causa se elev贸 a juicio en febrero de 2020, causa por amenazas, no por el homicidio. Hicimos movilizaci贸n al mes del homicidio, al a帽o y despu茅s siempre pusimos expectativas en la justicia, pero 铆bamos a la fiscal铆a y no hab铆a avances, nos golpe贸 de esa manera lo q ue la injusticia hace: cansar a la familia, no dar respuestas, frustramos y que abandonemos la lucha. Pero ante este nuevo evento, que se elevaba a juicio a esta polic铆a que lo amenazaba le pusimos toda la fuerza. Empezamos a armar comunicados, convocamos a movilizar el d铆a del juicio, as铆 que empez贸 a reinstalarse de nuevo el caso, y mucha gente nos acompa帽贸. A la primera audiencia no se present贸 ni la polic铆a ni su defensor, supuestamente porque su defensor estaba enfermo. Ah铆 mi mama entra en crisis de nervios tremenda y dijo 鈥榶o no me voy de ac谩 hasta que no me den una fecha de juicio鈥 nueva porque nos quer铆an mandar a casa sin ning煤n tipo de fecha y encima esa causa estaba a punto de prescribir por el tiempo transcurrido. Ah铆 hicimos una permanencia en el juzgado correccional N掳 5, la jueza se llama Andrea Pagliani y estuvimos ah铆 hasta que nos tuvieron que dar una respuesta, nos dieron una fecha de juicio para el siguiente mi茅rcoles. Se tard贸 en realizar porque la jueza primero estuvo ocupada en mandar a la polic铆a a vallar la calle del juzgado, pero como fuimos m谩s r谩pido nosotres no pudo hacerlo, estuvimos toda la jornada del juicio ah铆, cantando, estando, cosas que sabemos que hay que hacer pero cero expectativa en la justicia. La 煤nica justicia que podemos arrancarles es con la movilizaci贸n y la lucha colectiva, y la denuncia y estar en las calles.

Ese d铆a no dio la sentencia, y nos invit贸 la jueza cuando termin贸 el debate al siguiente mi茅rcoles a la lectura de la sentencia. Movilizamos nuevamente al siguiente mi茅rcoles con mucha gente, mucho acompa帽amiento. Nos concentramos a la vuelta del juzgado, y cuando llegamos estaban las esquinas valladas con un mont贸n de polic铆a, una provocaci贸n enorme cuando sentamos a una polic铆a que amenaz贸 a mi hermano de muerte y esa amenaza se cumpli贸. Y mando vallar las calles a una sentencia que ten铆amos derecho a escuchar, y no pudimos ingresar porque cuando quisimos correr las vallas la polic铆a se nos vino encima, empezaron a los golpes estaba mi mama ah铆, un polic铆a la cachete贸, un desastre. Nos gasearon con gas pimienta. Hasta que se repleg贸 la polic铆a, porque todos avanzamos sobre ellos, e intentamos entrar al juzgado y no nos dejaron, porque dijeron que ya hab铆an le铆do la sentencia, as铆 que nos perdimos la lectura de la sentencia, nos enteramos porque un fiscal tras las rejas nos dijo que le dieron dos a帽os de prisi贸n en suspenso.

Este equipo de fiscales que tomaron esto nos dijo que ahora se iban a poner a trabajar en el homicidio. Ya pasaron dos a帽os de ese juicio en febrero ser谩n tres a帽os el a帽o que viene, y nada se ha avanzado la investigaci贸n del homicidio. Absolutamente nada. Por eso nosotres decimos que fue la polic铆a, que fue la (in)justicia, que fue el Estado, que fue el municipio, pero seguimos exigiendo justicia. Seguimos denunciando y movi茅ndonos por conseguir justicia Y entendemos que la justicia la vamos a conseguir si seguimos denunciando si seguimos movilizades, en las calles, adem谩s de intentar por supuesto dar la lucha en la fiscal铆a.鈥

Difundimos el video en que invitan a ser parte de la campa帽a por la reinstalaci贸n de la baldosa en memoria de Gabriel

