08 oct 2021



PILAR FEMINISTA: Encuentro de Mujeres en Lucha

En el marco de la coordinaci贸n para el territorio de Eslovenia, que forma parte de la Ruta de los Balcanes, algunos quisimos organizar un encuentro con mujeres zapatistas sobre el tema del feminismo. Para ello, en los meses previos al evento, discutimos diferentes temas y enfoques de la lucha en nuestro pa铆s, nos reunimos con generaciones mayores de feministas que hab铆an pasado por estas luchas antes que nosotras, le铆mos textos sobre la opresi贸n de g茅nero dentro de las comunidades zapatistas y buscamos palancas para construir la confianza fraternal y el apoyo mutuo entre nosotras.

Con la confirmaci贸n final de la visita de las compa帽eras de Chiapas, condensamos nuestro encuentro dentro del pilar feminista en una ma帽ana de discusi贸n en dos vertientes: (1) La posici贸n de las mujeres, la divisi贸n del trabajo y el feminismo dentro del movimiento m谩s amplio; y (2) El cuerpo, la reproducci贸n y la violencia. Nuestro deseo era que la reuni贸n fuera lo m谩s distendida posible y que se produjera un intercambio din谩mico de experiencias y an谩lisis, y en parte se consigui贸. Pero ciertamente el tiempo que pasamos juntos fue demasiado corto para realmente construir la confianza con nuestros compa帽eros de Chiapas y crear un espacio seguro de hermandad para intercambios relajados de historias personales. Una de las razones por las que se nos acab贸 el tiempo fue que ellos volvieron a contar los 3 puntos que hab铆amos escuchado la tarde anterior en el patio.

Nos dijeron que la comunidad les garantiza una posici贸n de igualdad en la comunidad, que est谩n incluidos en todas las luchas. Tambi茅n lo han establecido a trav茅s de las leyes revolucionarias de las mujeres que han sido parte del zapatismo desde el inicio de su levantamiento. Al mismo tiempo, subrayaron que a煤n queda mucho trabajo por hacer para concientizar o educar a todos los miembros de la comunidad en materia de igualdad, independientemente del g茅nero. El principal motor sigue siendo la lucha com煤n: la lucha contra el capitalismo. En este contexto, consideran que la lucha contra el patriarcado forma parte de esta lucha, que tambi茅n debe ser compartida por todos. Por lo tanto, sensibilizan a todo el mundo sobre los problemas del patriarcado, a la vez que se re煤nen ocasionalmente con las mujeres por separado para mantener conversaciones pol铆ticas. Las personas lesbianas, gays y trans son aceptadas en la comunidad siempre que se unan a la lucha com煤n zapatista.

En nuestro contexto, hemos visto el problema de la fragmentaci贸n de nuestras luchas y la falta de reconocimiento de la lucha m谩s amplia contra el sistema patriarcal como parte de la lucha anticapitalista.

Para presentar el contexto desde el que se habla de las luchas contra la opresi贸n de g茅nero en nuestro pa铆s, la compa帽era hizo un breve repaso de las luchas de las mujeres desde las AFJ, pasando por la posici贸n de las mujeres en el socialismo, hasta las luchas de los a帽os 80, cuando se empez贸 a plantear en p煤blico el tema de la violencia dom茅stica, a la ocupaci贸n del AKC Metelkova en los a帽os 90, que se convirti贸 en una base important铆sima para las organizaciones feministas (Centro de la Mujer, Amanecer Rojo) y LGBT, y la ocupaci贸n del R贸g, de donde surgieron otras iniciativas feministas, como el Grupo para la Integraci贸n de la Mujer en la Comunidad, Afkors, No Border Craft, Z鈥檅orke, etc. Otro compa帽ero habl贸 de la existencia del feminismo en la escena punk hardcore y en la infame Sugar Factory, donde las mujeres s贸lo ten铆an un espacio.

En la segunda parte, los compa帽eros de Chiapas nos contaron la historia de la lucha de sus abuelas, que sufrieron horribles abusos sexuales a manos de los due帽os de las fincas en las que eran obligadas a trabajar. Hablaron de la violaci贸n no s贸lo como una herramienta para castigar a las mujeres individuales o la dominaci贸n de los terratenientes, sino tambi茅n como una herramienta para castigar a toda la comunidad ind铆gena. Para disciplinar a los individuos o grupos rebeldes o desobedientes, los terratenientes llevaban a cabo violaciones p煤blicas de sus amigas, hermanas, madres, esposas y mujeres embarazadas. Nos contaron que al principio de la organizaci贸n clandestina, los hombres de sus comunidades tambi茅n adoptaron ciertos patrones sobre la inferioridad de las mujeres, pero que con el tiempo se dieron cuenta de que las mujeres eran indispensables y que todos los abusos las llevaron a querer rebelarse y liberarse. Sobre el tema de la violencia dom茅stica en la actualidad, explicaron que todo buen gobierno local tiene al menos un miembro femenino que tambi茅n es confidente de otros miembros de la comunidad. En caso de violencia, el confidente se asegura de que se tomen las medidas adecuadas y se castigue al agresor. La presencia del machismo en la comunidad sigue siendo un problema al que tienen que hacer frente sensibilizando tanto a los hombres como a las mujeres de que ese comportamiento no debe ser tolerado, por lo que la carga de la lucha contra el patriarcado recae en todos los miembros de la comunidad.

Por la tarde, nos trasladamos del YHD al soleado patio de recreo del AKC Metelkova, donde continuamos nuestra convivencia en un ambiente relajado de juegos de pelota, dibujo y escritura. Nuestro compa帽ero trajo algunas hierbas secas, por las que los zapatistas mostraron gran inter茅s. La discusi贸n gir贸 en torno a las hierbas que alivian diversos dolores.

Nos preguntamos qu茅 im谩genes nos fortalecen, con el deseo de crear un mural com煤n que pueda quedar como recuerdo de nuestro encuentro para nuestras hermanas del otro lado del mundo, y como recordatorio visual para nosotras de nuestro camino com煤n en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo. Juntas imaginamos muchas im谩genes de la naturaleza, la luna personificada y las frutas, la naturaleza como s铆mbolo del poder del crecimiento, y el contacto de mujeres de diferentes or铆genes que siembran juntas las semillas del futuro.

Mientras tanto, inesperadamente, lleg贸 otra expedici贸n, con tres mujeres ind铆genas que no eran zapatistas sino miembros del Congreso Ind铆gena, que incluye a delegados de 73 pueblos ind铆genas diferentes. Explicaron que estaban llevando a cabo una formaci贸n para mujeres y hombres sobre la igualdad de g茅nero. Y que notan que algunos hombres est谩n dispuestos a escuchar si ven sus propios beneficios al hacerlo. Destacaron que se inspiran en la lucha zapatista y dijeron que les gustar铆a que en sus comunidades no hubiera alcohol, ya que lo consideran una de las causas de la violencia. Hablaron de los feminicidios y de la desaparici贸n de mujeres en las zonas ind铆genas de los megaproyectos, es decir, donde se est谩n construyendo centrales hidroel茅ctricas, t茅rmicas, etc., que tambi茅n son financiadas por Europa. Las comunidades rebeldes que se resisten a ello est谩n siendo disciplinadas de tal manera que estas zonas se vuelven muy peligrosas, y se producen asesinatos y desapariciones de mujeres ind铆genas.

A pesar de que 茅ramos pocas en el pilar feminista, las mujeres ind铆genas terminaron diciendo de manera alentadora que de las peque帽as cosas, crece mucho y que la lucha debe continuar.

En los d铆as siguientes, cuando nuestros compa帽eros asistieron al programa de los otros pilares, preparamos un muro y pusimos nuestras ideas en 茅l. Tras su regreso a Liubliana, terminamos juntos el mural y lo inauguramos con un rico programa cultural. FPZ Z鈥檅orke, Janez Blond, E en solitario, los malabaristas de la antigua AT Rog Circus Factory cantaron, y la velada termin贸 con P y Z sosteniendo el fuego en sus corazones y manos.

La riqueza aportada por las mujeres zapatistas en sus historias nos inspir贸 a continuar esta lucha extremadamente dif铆cil y desafiante contra la devastaci贸n capitalista de la Tierra y de nuestras vidas. Al mismo tiempo, sus historias nos han inspirado muchas preguntas cuyas respuestas tendremos que encontrar entre nosotros.

en 27/09/2021, Ljubljana.

Coordinaci贸n para el Encuentro Zapatista en Eslovenia (Camino de los Balcanes)