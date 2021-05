–

La Vanguardia deixa de comptar amb ella com a articulista i TV3 reconeix que ha redu茂t i matisat les seves pol猫miques intervencions, tot i que actualment s贸n d鈥檃lmenys tres cops per setmana a ra贸 d鈥檜ns 300 euros per col路laboraci贸. Amb tot, Rahola mant茅 pres猫ncia en canals de gran influ猫ncia, mentre la pol猫mica per la decisi贸 de God贸 amaga la realitat de la majoria d鈥檃comiadaments en un sector cada cop m茅s precari.

Despr茅s de 14 anys comptant amb ella, diumenge passat La Vanguardia va publicar l鈥櫭簂tim article de Pilar Rahola. La periodista i escriptora hi escrivia actualment quatre cops per setmana. Les fonts oficials consultades per Naci贸 Digital, mitj脿 que va avan莽ar la not铆cia, apunten a raons econ貌miques, per貌 l鈥檃rticulista deia en un tuit que els motius eren 鈥渋deol貌gics i pol铆tics鈥.

En qualsevol cas, Rahola no corre el risc de ser silenciada per perdre una de les seves tribunes. La seva 茅s una veu amb pres猫ncia medi脿tica en m煤ltiples espais de gran audi猫ncia, comen莽ant per la r脿dio del mateix Grup God贸, RAC1, i 茅s una de les col路laboradores m茅s habituals a TV3, en dos programes diferents.

A m茅s, el seu punt de vista sobre l鈥檃ctualitat tampoc es podria dir que est脿 perseguit o silenciat: la seva proximitat amb els expresidents catalans Mas i Puigdemont 茅s de sobres coneguda i les tesis que defensa solen coincidir amb els postulats de Junts per Catalunya.

Bona prova de la seva influ猫ncia 茅s la repercussi贸 que ha tingut en mitjans de comunicaci贸 i a les xarxes socials la decisi贸 del rotatiu de God贸 d鈥檃partar-la, mentre es parla menys de la precarietat laboral 鈥揳ccentuada per la pand猫mia鈥 de molts periodistes menys coneguts. El Mapa de la Censura de M猫dia.cat acumula 6 casos d鈥檃comiadaments i precarietat en mitjans de comunicaci贸 aquest 2021, entre els quals casos d鈥橢RO i mobilitzacions laborals, i l鈥檃ny 2020, marcat pels ERTO i les conseq眉猫ncies econ貌miques de la pand猫mia, en va registrar una vintena.

Ni God贸 pot emmordassar-la

El Grup God贸 prescindeix de Rahola despr茅s de mantenir-la com a col路laboradora durant els anys m茅s 脿lgids del proc茅s independentista. Qualsevol mitj脿 de comunicaci贸 鈥揹es dels m茅s contrahegem貌nics fins als que funcionen com a greixadors de l鈥檈ngranatge de l鈥status quo鈥 t茅, per descomptat, la llibertat de decidir quins col路laboradors els interessa tenir en cada moment.

脡s sabut que, quan una empresa medi脿tica decideix fer fora alg煤 perqu猫 no li sembla b茅 all貌 que aquest diu, la companyia no acostuma a recon猫ixer-ho mai, sin贸 que ho atribueix a altres causes. Per貌 cal tenir en compte que el Grup God贸, empresa editora de La Vanguardia, mant茅 Rahola com a col路laboradora a la seva r脿dio, RAC 1, on continua intervenint a les tert煤lies d鈥El M贸n, si b茅 茅s cert que l鈥檈missora ha tingut en els 煤ltims anys una l铆nia editorial m茅s favorable a l鈥檌ndependentisme que no pas el rotatiu.

TV3 retalla les col路laboracions de Rahola

Les intervencions de Pilar Rahola a Televisi贸 de Catalunya han aixecat polseguera sovint. Ja l鈥檈stiu del 2011 es va impulsar a Twitter una campanya amb l鈥檈tiqueta #ProuRahola. No nom茅s pel sou que rep o per la freq眉猫ncia en qu猫 apareix, sin贸 tamb茅 pel format: tribunes en qu猫 expressa opinions sense que hi hagi cap periodista o tertuli脿 que rebati o q眉estioni el que ella diu.

En aquest sentit, TV3 reconeix que ha modificat les seves aparicions al FAQS, on hi surt cada setmana. Han intentat acabar amb el fet que ella tingu茅s un espai on opinar sense que fos contrarestat o matisat per ning煤. 鈥淒es d鈥檃quest any, ha canviat el format de tribuna d鈥檕pini贸 que tenia la seva secci贸 per un format cara a cara, en qu猫 les seves aparicions sempre van acompanyades per un altre col路laborador de perfil oposat鈥, apunten des de la televisi贸 p煤blica.

El sou que guanya per les col路laboracions al FAQS no 茅s conegut, tot i que ha estat objecte de pol猫mica i de debat pol铆tic. La CUP va preguntar l鈥檌mport de les seves remuneracions al programa l鈥檈stiu passat a la Comissi贸 de Control de la CCMA al Parlament, per貌 el sou no s鈥檋a fet p煤blic. El programa l鈥檈labora una productora subcontractada per TV3, i la relaci贸 econ貌mica entre aquesta i la periodista no est脿 sotmesa a la normativa de transpar猫ncia a qu猫 estan obligats els contractes p煤blics.

En canvi, el programa Tot es mou l鈥檈labora directament la CCMA, per la qual cosa l鈥檌mport de les seves col路laboracions s铆 que 茅s conegut. Aquesta temporada (2020-2021), Rahola interv茅 al programa 鈥渘om茅s鈥 un dia a la setmana, els dilluns. La temporada passada ho feia dos dies, dilluns i dimarts, i l鈥檃nterior, quatre cops per setmana.

El febrer passat, El Triangle va publicar que el contracte de la CCMA amb ella per al 2020 era de 16.800 euros i per set mesos de durada (de gener a juliol, cosa que feia pensar que la continu茂tat del programa a partir del setembre no estava garantida). Aix貌 suposava una retribuci贸 de 2.400 euros al mes.

Els c脿lculs surten a uns 300 euros per intervenci贸, un import similar al rebut la temporada anterior (2018-2019), anava al Tot es mou de dilluns a dijous. L鈥檃ny 2019 va rebre 52.500 euros per un contracte de 12 mesos, segons va publicar El Peri贸dico a partir de les dades del portal de transpar猫ncia de la CCMA.

El Mundo Deportivo, diari del Grup God贸, es va fer ress貌 llavors de la not铆cia amb un titular poc amable tot i tractar-se d鈥檜na col路laboradora del mateix grup empresarial: 鈥El 鈥榮ueldazo鈥 de Pilar Rahola despu茅s de renovar con TV3鈥.

La Rahola 鈥榠nfluencer鈥

A banda de RAC1 i TV3, les opinions de Rahola arriben a moltes persones a trav茅s dels seus comptes a les xarxes socials, amb centenars de milers de seguidors. El compte de Twitter de Rahola en t茅 m茅s de 366.000 i el d鈥橧nstagram, m茅s de 100.000.

A m茅s, la periodista t茅 un canal de Youtube, 鈥楶araula de Rahola鈥, amb m茅s de 14.000 subscriptors i amb alguns v铆deos que acumulen prop de 50.000 visualitzacions. Els continguts del canal es publiquen tamb茅 a El Nacional, el digital que dirigeix Pepe Antich, qui en el seu dia la va fitxar quan era al capdavant de La Vanguardia.