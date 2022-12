–

De parte de ANRed December 6, 2022

#ANRedMundial | 隆La Selecci贸n Argentina pas贸 a cuartos de final en el Mundial Qatar 2022! El s谩bado 3 de diciembre con goles de Lionel Messi y Juli谩n 脕lvarez, en el estadio Ahmad bin Ali, le gan贸 2 a 1 a su par de Australia. Y nos seguimos esperanzando, con el buen f煤tbol, que va encontrando el camino, sufriendo los 煤ltimos minutos, pero con la ilusi贸n intacta para el pr贸ximo partido con Pa铆ses Bajos. En Pilar, les trabajadores de la Salud hace m谩s de un mes que reclaman mejoras salariales. Viviendo el partido con elles nos comentaron que exigen aumentos en el sueldo b谩sico y fueron elegides delegades enfermeres por primera vez. Por Ernestina Arias, para ANRed.

Fue 2 a 1 para Argentina ante Australia en un partido dif铆cil, cerrado, que Lionel Messi y Juli谩n 脕lvarez con sus goles destrabaron. Australia, encontr贸 el descuento gracias al tiro que se desv铆o en Enzo Fern谩ndez y descoloc贸 al Dibu Mart铆nez. A pesar de esa 鈥渁purada鈥 en los 煤ltimos minutos, el equipo mostr贸 buen juego durante todo el partido y las ganas de salir a encarar al rival. La ilusi贸n crece en cada partido.

Mirando el partido en Villa Rosa, partido de Pilar, nos encontramos con Nely, enfermera que ejerce hace 34 a帽os y desde hace m谩s de un mes viene realizando asambleas con sus compa帽eres de la Maternidad Nuestra Se帽ora del Pilar, los hospitales Sanguinetti, Falc贸n y el Hospital de Derqui, en reclamo de aumento salarial, los pases a planta y el reconocimiento profesional a la enfermer铆a.

鈥淐omo la lucha contin煤a, ante la negativa de apoyo de los sindicatos y ante los o铆dos sordos del ejecutivo vamos a hacer una asamblea multitudinaria invitando ya no solo a enfermer铆a sino a todos los trabajadores del hospital que quieran acercarse de otros hospitales en el Hospital Falc贸n, el mi茅rcoles 7 de diciembre a las 13 horas鈥, adelanta Nely.

Les trabajadores de la enfermer铆a tuvieron una recomposici贸n salarial en marzo, que correspond铆a a 2021, es decir, desde all铆 no se trat贸 m谩s sobre su aumento. Hubo incentivos divididos por categor铆as, pero no van al sueldo b谩sico. Nely refiere c贸mo se organizaron frente a esta situaci贸n, que lamentablemente no es ajena en todo el 谩mbito de la Salud en el pa铆s.

鈥 驴C贸mo comenz贸 el conflicto?

鈥 El jueves 27 de octubre recibimos nuestros recibos de sueldo con 44.000 pesos de sueldo b谩sico, una miseria. All铆 comenz贸 todo. Se form贸 un grupo de WhatsApp que se inici贸 con tres colegas. A la noche 茅ramos 50 y el domingo 300, por lo que decidimos realizar asamblea. Se votaron medidas de fuerza por reclamo pero los sindicatos no apoyaron (ATE y sindicato municipal). Ante esto elegimos delegados paritarios en asamblea en cada hospital. Llegamos a la suma de 11. Esa comisi贸n comenz贸 a moverse con mandato de base, yendo a reuniones en los sindicatos pidiendo y tambi茅n exigiendo apoyo. Nos manipularon hasta el cansancio, pero no apoyaron medidas. Tuvimos que retroceder en las mismas, m谩s que nada para proteger a los colegas de posibles represalias.

鈥 驴Qu茅 acciones llevaron a cabo?

鈥 Votamos asamblea permanente, hicimos volantes explicando la situaci贸n, y exigimos a los sindicatos formar Comisiones de Salud. As铆 pudimos elegir delegados y meter dos en cada sindicato por Hospital, somos 16. Nunca hubo delegados enfermeros antes as铆 que fue un logro.

Ahora esperamos negociaci贸n el d铆a 10 o salimos con medidas de fuerza. Lo otro que es notable es una disputa que se cre贸 con algunos m茅dicos que obviaron nuestro proceso y sacaron un paro de una, cortando toda negociaci贸n y publicaron por todos lados que nosotros tambi茅n par谩bamos. Hubo que salir a atajar penales.

En definitiva, burocracia y patronal juegan al desgaste. Hablamos con el usuario de la Salud. Pero el conflicto est谩 muy duro, 38 d铆as van. Hicimos nuestra bandera y nuestros distintivos. Nosotros seguimos organiz谩ndonos por abajo y en asamblea permanente.

La defensa de la salud p煤blica en el 煤ltimo tiempo ha tenido protagonismo en las calles, con asambleas y movilizaciones contra el ajuste que quieren imponer los distintos gobiernos, municipales, provinciales y nacional. Pero encuentra resistencia y organizaci贸n. Por eso, Nely concluye su relato, sin dejar de remarcar la invitaci贸n a la asamblea en el Hospital Pedi谩trico Federico Falc贸n en la esquina de Pedro Arata y Polonia, Del Viso, Pilar este pr贸ximo mi茅rcoles.