De parte de Indymedia Argentina January 5, 2023

La historia de Iris es por dem谩s tremenda. M谩s de cinco a帽os buscando paz, consuelo y por sobre todo, justicia. Cinco a帽os sin tener respuesta alguna. Con la esperanza de ser escuchada, Iris alza la voz para denunciar que la muerte de su hija ocurri贸 por la desidia de quienes deber铆an haber velado por su salud en Pilar, al norte del conurbano bonaerense.

Iris Gerpe vive en Del Viso, partido de Pilar, a siete cuadras del Hospital Falc贸n. Trabaja all铆 como enfermera. Luego de una larga licencia retorn贸 a su puesto de trabajo, pero aun no puede encontrar sosiego en su vida, luego de que le fuera arrebatada la vida de su hija. Hoy, Iris busca que los medios de comunicaci贸n y la sociedad la escuchen, que la justicia se haga cargo de una vez por todas y que su caso tenga un cauce judicial pertinente.

Los hechos

Iris afirma que si bien siempre estuvo con abogadas, nunca ha tenido una respuesta. 鈥Me han plantado la causa, una abogada me pas贸 a otra sin consultar conmigo y ahora no me atiende los llamados鈥, expresa.

Y pasa a relatar con entereza los hechos que desencadenaron la prematura muerte de su hija. 鈥Esto pas贸 hace cinco a帽os, yo ten铆a una hija discapacitada de 34 a帽os, que estuvo internada casi cinco meses. Los primeros tres meses ella estuvo en el sanatorio Sarmiento de San Miguel, hasta que lleg贸 un momento que recib铆 una muy mala atenci贸n ah铆 y ped铆 que fuera derivada. Ella fue derivada al sanatorio San Pablo, de San Fernando. Anteriormente, hab铆a estado internada, ten铆a internaci贸n domiciliaria porque ten铆a IOMA, ten铆a pensi贸n, pero nada m谩s que siete horas.

Cuando llega internada all谩 en el sanatorio San Pablo, en donde le dieron la atenci贸n que correspond铆a, esa misma noche entra en un respirador. Durante el mes y medio, casi dos, nunca pudo dejar el respirador. Veinte d铆as antes del alta, los m茅dicos de la terapia, me dicen que vaya pidiendo la internaci贸n domiciliaria y me hicieron una lista: un bipap, que es un aparato muy similar a un respirador, un ambu, un concentrador de ox铆geno, un tubo de ox铆geno, internaci贸n domiciliaria las 24 horas.

Llega el momento. O sea consigo todas esas cosas un d铆a antes de que a mi hija le den el alta. Durante todo ese tiempo tuve que ir a EDENOR, a hacer un tr谩mite como paciente electro dependiente. Me dieron una planilla, se la lleve a los m茅dicos de la terapia, me la completaron, y el bipap que me dieron era el茅ctrico y a bater铆a. No ten铆a bater铆a, ese bipap, y el concentrador de oxigeno tampoco ten铆a bater铆a.

A mi hija la traigo el lunes 17 de abril de 2017, a las 4 y media de la tarde, habremos llegado a la casa y el d铆a mi茅rcoles, menos de 48 horas, a la 1 menos 5 de la madrugada, cortan la luz. Estos aparatos, sin bater铆a, la nena pr谩cticamente se me muri贸 en casa. Llamo a EDENOR, les explico, me dicen ya van a ir. Vuelvo a insistir, ya van a ir me repiten, un muchacho creer铆a yo que estaba dormido, no juzgo sin saberlo, pero me dio toda la impresi贸n.

Llamo al SAME, explic谩ndole mi situaci贸n, teni茅ndolo a ocho cuadras de casa, tard贸 treinta minutos. Cuando llega el SAME, la m茅dica que ven铆a no sab铆a verdaderamente qu茅 hacer, el ambulanciero me dice que la tiene que llevar al Hospital Sanguinetti, le digo no, en un caso de emergencia la ten茅s que llevar al hospital m谩s cercano y te aclaro, yo trabajo en el Falc贸n y la gente del Falc贸n, los m茅dicos, mis compa帽eros, la est谩n esperando, le dije. La cargamos en la ambulancia, llegamos al Hospital Falc贸n, y a los cinco minutos me dicen, que mi hija hab铆a fallecido.鈥

La denuncia

Luego de este este fuerte impacto, se desmorona la vida de Iris. 鈥淨ued茅 mal, psicol贸gica y psiqui谩tricamente. Estuve siete meses internada en un neuropsiqui谩trico por una depresi贸n grave, despu茅s tuve una reca铆da y otros cuatro meses m谩s vuelta a internar. Y verdaderamente hasta que no encuentre la paz que necesito creo que no me voy a recuperar y no s茅 si alg煤n d铆a me voy a recuperar, porque s茅 que a mi hija nadie me la va a devolver.

Estuve mucho tiempo de licencia, sin trabajar, casi dos a帽os y pico. Retornando, me la encuentro a la Secretaria de Salud, Mirta Ortega Sanz, que estaba recorriendo el Hospital Falc贸n. La dej茅 que hiciera lo que ten铆a que hacer, pero no la perd铆a de vista. En un momento le digo: doctora, yo soy Gerpe Iris. Ay no me digas, me dice, hace mucho tiempo que te estaba buscando. Cosa que es mentira, a m铆 nunca nadie me notific贸, me llam贸, ni nada. Estoy enterada de tu caso, me dijo, a esa gente se le hizo un sumario. Yo s茅, me dice, el SAME que tard贸 30 minutos, en cuatro minutos deber铆a haber estado en tu casa.

La verdad, no tengo respuestas buenas de nadie. He cambiado de abogadas, parece que se tiran la pelota unas a otras, no quieren la causa. Yo entiendo que es una causa jodida: la empresa domiciliaria es de ciudad de Buenos Aires, el que me daba el aparato por medio de la empresa domiciliaria es de ciudad de Buenos Aires, los 煤nicos que ser铆an de ac谩 de la zona son EDENOR y el SAME. Pero en ese tiempo aun depend铆a de CABA el SAME, porque ahora veo que cambiaron las ambulancias, pusieron que son del municipio.鈥

Los responsables

Para Iris hay una n贸mina de responsables. A saber: 鈥淓denor, Juntos en Casa (empresa de internaci贸n domiciliaria), SAME (Municipalidad de Pilar), IOMA, Sociedad Avedis, Mecatronix SRL (Vital Support) (provey贸 el aparato sin bater铆a), Sanatorio San Pablo de San Fernando, Doctor Ramos Marcelo del Sanatorio San Pablo (dio el alta con el aparato sin bater铆a).

Desde abril pasado ya van cinco a帽os y no tengo respuestas. Siempre trabas, un papel nuevo, un testigo nuevo, que una u otra cosa. Entonces quiero hacerlo p煤blico, a ver si puedo tener una respuesta. Quiz谩s si alguna de esas personas se acerca a m铆 y me dice soy culpable te pido perd贸n, quiz谩s ah铆 encuentro yo mi paz. Estoy destruida.鈥