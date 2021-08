–

El secretario general del PP, Teodoro Garc铆a Egea, considera que el Rey em茅rito 芦puede ir donde quiera porque tiene libertad de circulaci贸n禄 como cualquier ciudadano y ha a帽adido que no tiene ninguna causa abierta. Dicho esto, ha indicado que no cree que el PP deba 芦opinar禄 sobre si 芦debe o no debe禄 regresar a Espa帽a.

As铆 se ha pronunciado Garc铆a Egea, coincidiendo con el primer aniversario de la marcha de Don Juan Carlos a Emiratos 脕rabes Unidos, al ser preguntado si cree que el Rey em茅rito debe seguir en el 鈥榚xilio鈥 o es el momento de que vuelva a Espa帽a.