Profesora de sociolog铆a, escritora y activista, conocida -entre otras cosas- por sus estudios sobre los colectivos oprimidos en Turqu铆a, de donde es oriunda, Pinar Selek vive su exilio en Francia. Tras el golpe de Estado de 1980, decidi贸 estudiar Sociolog铆a porque 鈥減ienso que es necesario analizar las heridas de la sociedad para poder curarlas鈥. Obtuvo su Doctorado e inici贸 una labor de investigaci贸n en torno a la di谩spora kurda. Estuvo presa en Turqu铆a, y cuatro veces fue absuelta, pero cada vez se revoca la decisi贸n judicial. La 煤ltima absoluci贸n fue revocada justo antes del terremoto, cuando comenz贸 una campa帽a internacionalista para pedir por el cese de la persecuci贸n pol铆tica y judicial, y para exigir que no sea extraditada.

鈥淣os consta que te defines como militante; de la poes铆a, feminista, anti-militarista y libertaria.鈥; as铆 la presenta en una entrevista la editorial Lib茅lula Verde, editorial de ecolog铆a social que en 2020 public贸 su libro La M谩scara De La Verdad, en espa帽ol. Ahora Pinar vive en Niza, donde da clases por la ma帽ana y atiende el llamado de Las12 tarde a la noche. Con incre铆ble buen humor y disposici贸n, conversamos en una mezcla de ingl茅s -que le cuesta a ella- y p茅simo franc茅s de su entrevistadora.

La charla ser谩 conducida en cuatro idiomas, a lo largo de varios d铆as, mezcla de llamadas, mensajes y escritos鈥 con la ayuda de su amiga, colega, y traductora al espa帽ol de su libro, Maite Galarza, quien desde el Pa铆s Vasco se preocupa de pulir detalles y desambiguar conceptos.

Comenzamos hablando sobre el terremoto que impact贸 Turqu铆a y Siria hace dos semanas*, dejando un saldo de miles de muertos (el n煤mero exacto es dif铆cil de determinar a煤n, la cifra oficial al momento de escribir esto, supera los 47.000 adem谩s de la destrucci贸n total de sus viviendas y pertenencias). Cuando primero hablamos, quise saber c贸mo estaba Pinar, desde su lugar de residencia actual, y su gente en el lugar del sismo. Me respondi贸 sin titubeo alguno: Un grande tristesse, contest贸 en franc茅s, et colere. Tristeza y c贸lera. 鈥淔urious鈥, me dice en seguida en ingl茅s. Categ贸rica.

-Para empezar, la tristeza es tremenda. Estas personas, que vienen acumulando desgracias desde hace tiempo, se han visto de repente confrontadas a una violencia terrible. Hemos recibido una bofetada mortal. Estamos derrotados, estamos rotos. Nuestros hijos, padres, amigos, casas, nuestras costumbres han quedado destruidas en pocos d铆as. El dolor por tanta p茅rdida es monstruoso. Nos desestabiliza, perturba y desarma. Estamos traumatizados. Pero no es solo eso. La ira es enorme, abrumadora. Y no me refiero a una peque帽a chispa sino a una rabia que aumentar谩 una vez superado el shock.

Esta ira tiene m煤ltiples factores. En primer lugar, est谩 provocada por la ausencia total del Estado durante los dos primeros d铆as, cuando bajo los escombros miles de personas a煤n con vida esperaban auxilio. Cada minuto contaba, pero los 煤nicos que acudieron fueron los ciudadanos con sus propios recursos, sin la maquinaria que hubiese permitido salvar a las personas. A pesar de todo, los ciudadanos consiguieron salvar gente, socorrer y alimentar a los sobrevivientes. Vimos c贸mo se fueron organizando m煤ltiples iniciativas solidarias. Pero a partir del tercer d铆a, el Estado imposibilit贸 la solidaridad ciudadana y confisc贸 todas las tiendas (carpas/toldos para refugiados) y alimentos, centralizando el trabajo, pero sin poder llevarlo a cabo. Al cuarto d铆a, el Estado ces贸 de secuestrar los camiones y la ayuda humanitaria, las grandes m谩quinas arrojaron los cad谩veres o las personas a煤n en vida junto con los escombros. Tal vez para evitar que se contabilizasen.

La crisis humanitaria desatada estos d铆as en Turqu铆a, a su vez ha generado vol煤menes de asistencia internacional sin precedentes. Organismos internacionales y la prensa europea han resaltado, sin embargo el riesgo que corre la distribuci贸n de esta ayuda a cargo del gobierno. Tambi茅n se ha criticado mucho la precariedad de los edificios derrumbados; la mala calidad de las construcciones.

Pregunto sobre esta realidad.

-Numerosas personas relacionan esta ausencia o esta debilidad estatal con el hecho de que la mayor铆a de la poblaci贸n afectada es kurda o alev铆. Tal vez, sea una observaci贸n apresurada, no lo s茅. Lo que s铆 s茅, y lo hemos constatado juntos, es que el Estado represivo est谩 totalmente ausente cuando se trata de un cometido de car谩cter social. Falta organizaci贸n, falta personal, falta informaci贸n, el Estado est谩 ausente cuando lo necesitamos.

Esta ira, provocada por la terrible conmoci贸n, adopta una forma m谩s estructural porque todo el mundo sabe que desde hace veinte a帽os, los promotores -apodados Tigres Anatolios- han deconstruido y construido el pa铆s. No es ning煤n secreto, el gobierno se ha apoyado en esta nueva burgues铆a y la ha estructurado durante su quinquenio. Son ellos los responsables de los fr谩giles edificios construidos de forma veloz e irrisoria.

Frente a la ira, el gobierno intensifica la violencia, apoy谩ndose en el repertorio pol铆tico represivo del pa铆s. Nos cuentan que el Estado detiene a las personas solidarias, las tortura, las asesina, acus谩ndolas de pillaje. Concretamente, ha declarado el estado de emergencia en el pa铆s prohibiendo toda cr铆tica, organizaci贸n, comunicaci贸n, manifestaci贸n. Utiliza la cat谩strofe para remediar su falta de poder y para retrasar las elecciones. Intenta instalar el p谩nico en el pa铆s como ya lo hicieran con 茅xito gobiernos anteriores. El gobierno es hoy un animal malherido que tiene miedo. Es muy peligroso. Nos tememos explosiones, asesinatos, provocaciones para continuar en el caos.

No obstante, la ira y el dolor del pueblo son tan grandes que el miedo no podr谩 instalarse f谩cilmente. Pienso que estamos viviendo un cambio de registro. A pesar de la represi贸n, la sociedad civil sigue brotando como flores en el cemento. Son flores muy fuertes ya que tienen ra铆ces muy profundas que, frente a la muerte, se fortalecen desde la solidaridad. Seguimos conmocionados. Creo que el mundo va a comprender pronto que Turqu铆a es otro pa铆s, que la poblaci贸n ha cambiado, sacudida por una resurrecci贸n. El gobierno no podr谩 sobrevivir a esta metamorfosis, se va marchar.

Me interesa explicar esta tensi贸n con las poblaciones kurdas y los refugiados sirios. Turqu铆a es el pa铆s que mayor n煤mero de refugiados alberga, en gran parte debido a un acuerdo con la Uni贸n Europea por el cual al pa铆s se le paga para que estos refugiados permanezcan en Turqu铆a. Este acuerdo es considerado por muchos como una de las mayores aberraciones firmadas por la Uni贸n Europea (UE) en la 煤ltima d茅cada.

-A este respecto, el gobierno, los medios de comunicaci贸n y la extrema derecha turca persiguen principalmente a los exiliados sirios. Dicen que hay desavenencias entre diferentes comunidades. No es cierto. Si bien no estoy all铆, intento seguir muy de cerca todas las interacciones. Lo que constato es que la solidaridad popular va m谩s all谩 de las diferencias 茅tnicas. Pero los medios de comunicaci贸n, las fuerzas estatales imponen su VERDAD, y esta es muy peligrosa. La comunidad internacional debe proteger de inmediato a los exiliados sirios en primer lugar. [La Comunidad Europea] debe dejar de enviar dinero a Turqu铆a para que esta retenga en su territorio a los sirios. Hay que abrir las fronteras porque si no esos exiliados pueden ser las v铆ctimas de la pol铆tica del caos.

-驴Puedes explicarnos en qu茅 est谩 el proceso de tu caso judicial? Has sido absuelta cuatro veces y cada vez revocan ese fallo y te vuelven a acusar. Imagino que es doloroso repasar tu historia tantas veces, pero puedes pensar en explicar esto a un p煤blico que no conoce la regi贸n, ni los detalles del caso, de la manera que te sientas m谩s c贸moda.

-Sabes, desde hace 25 a帽os, es decir la mitad de mi vida, soy v铆ctima de una persecuci贸n judicial de dimensiones kafkianas. Provengo de una familia de tradici贸n militante: mi abuelo fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores en Turqu铆a, y mi padre Alep, abogado defensor de Derechos Humanos (que sigue trabajando a pesar de su avanzada edad, junto con mi hermana Saida tambi茅n abogada, en mi defensa) permaneci贸 5 a帽os en prisi贸n tras el golpe de estado de 1980. Decid铆 estudiar Sociolog铆a porque pienso que es necesario analizar las heridas de la sociedad para poder curarla. Tras obtener mi doctorado inici茅 una labor de investigaci贸n en torno a la di谩spora kurda, realizando varios viajes al Kurdist谩n, a Alemania y a Francia. El 11 de julio de 1998 la polic铆a de Estambul me detuvo, exigi茅ndome que les entregase la lista de todas las personas que hab铆a entrevistado. Sufr铆 torturas, pero resist铆 y no di ning煤n nombre. Y en aquel instante pusieron en marcha una nueva estrategia de tortura psicol贸gica a煤n m谩s virulenta, ya que me acusaron de haber cometido un atentado en el mercado de especias de Estambul, causando 7 muertos y m谩s de un centenar de heridos. Si bien todos los informes periciales confirmaron que la explosi贸n se debi贸 a un escape de gas, permanec铆 en la c谩rcel durante dos a帽os y medio. Gracias a la labor colectiva de much铆simos abogados y la movilizaci贸n de la sociedad civil, fui absuelta por primera vez en 2006.

Pero la persecuci贸n judicial no hab铆a hecho m谩s que empezar. En 2008 tuve que salir precipitadamente de Turqu铆a, acogida en un principio en Alemania y despu茅s en Francia, pa铆s en el que obtuve la nacionalidad en 2017. En total he sido condenada y absuelta en cuatro ocasiones. El pasado mes de junio la agencia de prensa estatal anunci贸 que la Corte Suprema de Turqu铆a hab铆a anulado la cuarta absoluci贸n, lo que significaba de facto la condena a cadena perpetua. Pero durante 6 meses mis abogados no recibieron ninguna notificaci贸n, es decir, he vivido desde entonces en un aut茅ntico limbo jur铆dico, en una pesadilla psicol贸gica. El comunicado oficial lleg贸 finalmente el 6 de enero: el Tribunal Penal de Estambul notific贸 a mi equipo de abogados que la audiencia se celebrar铆a en Estambul el 31 de marzo y confirmaron que hab铆an emitido una orden de arresto internacional en mi contra. Lo que significa que puedo ser detenida en cualquier momento.

Pero no soy un caso aislado, much铆simas personas han sufrido y siguen sufriendo en la actualidad la violencia de un Estado que no acepta la cr铆tica ni las voces disidentes. Le puedo enumerar innumerables casos, como el de mi amigo el periodista armenio Hrant Dink asesinado en 2007, el del l铆der kurdo copresidente del HDP (Partido Democr谩tico de los Pueblos) Selahattin Demirta艧 encarcelado desde 2016鈥 Turqu铆a es una prisi贸n a cielo abierto. Hay miles de prisioneros pol铆ticos, militantes asociativos, periodistas, artistas, m煤sicos, escritores, universitarios, diputados, alcaldes鈥 En 2020 se contabilizaban 357 detenidos por cada 100 mil habitantes. Desde entonces esta cifra no ha cesado de aumentar.

-驴El terremoto y la cat谩strofe pueden tener alg煤n impacto? 驴Hay riesgo de que no se respete esta fecha del 31 de marzo en Estambul?

-Mis comit茅s de apoyo, presentes no solo en Francia (tengo comit茅s tambi茅n en Suiza, en Italia, en Espa帽a, en Brasil鈥) se est谩n movilizando activamente: por un lado, exigiendo a los parlamentarios y responsables pol铆ticos que manifiesten p煤blicamente su apoyo indefectible y la protecci贸n que merezco como ciudadana francesa que soy. Y por otro lado, est谩n organizando una gran delegaci贸n de observadores internacionales, compuesta de abogados, pol铆ticos, defensores de derechos humanos, periodistas, militantes鈥 que se desplazar谩n a Estambul el 31 de marzo exigiendo justicia para Pinar Selek. Porque esta farsa judicial debe cesar.

Yo estar茅 en Par铆s a partir del 29 de marzo acompa帽ada de diversas personalidades y de miembros de mis comit茅s de apoyo. Mis comit茅s ir谩n informando sobre las diversas acciones que se est谩n organizando.

-M谩s ampliamente, hubo sucesos importantes antes de la 煤ltima revocaci贸n de tu absoluci贸n; las protestas en Ir谩n tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini; tambi茅n un atentado en Paris contra un centro kurdo鈥 驴C贸mo se relacionan estos hechos con tu situaci贸n (si es que se relacionan)?

-Yo no soy m谩s que un peque帽o eslab贸n en el gran tablero de la resistencia, por el que se paga un precio muy alto. Ya que mi juicio es uno de los indicadores del mal que lleva enraizado en Turqu铆a desde hace mucho. Refleja por un lado la continuidad del r茅gimen autoritario y la composici贸n del dispositivo represivo. Este juicio es una pieza m谩s de las medidas pol铆ticas ideadas de cara a las elecciones. Pocos d铆as antes del asesinato de tres personas kurdas en Paris, escrib铆 en mi blog de Mediapart que el a帽o 2023 ser铆a previsible. Antes de las elecciones veremos nuevos atentados organizados por los 鈥渋nvisibles鈥. No hace falta ser vidente para comprender que un gobierno en apuros pondr谩 en marcha una estrategia del caos alimentada por el sombr铆o inventario pol铆tico del pa铆s. El atentado de Estambul el pasado 13 de noviembre presagiaba lo peor. Despu茅s vinieron los asesinatos de Paris. Y va a seguir鈥

-En el marco de la situaci贸n geopol铆tica actual de Turqu铆a, la OTAN, el bombardeo ruso a Ucrania, m谩s la cat谩strofe actual pos terremoto. 驴C贸mo entra la avanzada contra tu caso tambi茅n en este escenario?

-El gobierno cuenta con la aprobaci贸n de Rusia, tal y como sucedi贸 con Ir谩n. Ambos pa铆ses quieren acabar con los kurdos ya que estos se han convertido en una fuerza democr谩tica en la regi贸n. Y a Rusia no le conviene esta fuerza democr谩tica, quiere conservar el statu quo. Turqu铆a se aprovecha de la situaci贸n a la vez que sigue perteneciendo a la OTAN. Mientras los pa铆ses occidentales no tomen una posici贸n clara contra estas pol铆ticas, Turqu铆a no saldr谩 del t煤nel del horror en el que encerrar谩 a toda la regi贸n y a la propia Europa.

FUENTE: Marcela Mora y Araujo / P谩gina12 / *Fecha de publicaci贸n original: 24 de febrero de 2023

