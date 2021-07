Hace unos días, el equipo femenino de beach handball de Noruega fue multado por utilizar ‘shorts’ en lugar de bikini durante el partido por la medalla de bronce contra España por el campeonato mundial que se disputaba en Varna, Bulgaria. Las jugadoras explicaron que se trataba de una protesta con la que querían exponer la distinción sexista que existe entre hombres y mujeres en el deporte y que va en contra del reglamento. Por tal motivo, fueron multadas por 1500 euros por llevar «vestimenta inadecuada». Ahora la reconocida cantante Pink se ofreció a pagar la multa y dijo: «La federación europea de balonmano debería ser multada por sexismo. Bien hecho, chicas. Estaré encantada de pagar las multas por ustedes. Sigan así». Por ANRed

Las jugadoras explicaron que se trata de una protesta para exponer la distinción sexista entre varones y mujeres en el deporte.

La Federación Internacional de Beach handball exige que las mujeres lleven la parte inferior del bikini “con un ajuste ceñido y cortadas en ángulo ascendente hacia la parte superior de la pierna”. Los lados del bikini no deben tener más de diez centímetros. Los hombres, por su parte, pueden llevar pantalones cortos de hasta diez centímetros por encima de las rodillas, siempre que “no sean demasiado holgados”.

La accion recibió millones de comentarios en redes sociales y el apoyo de famosas. A raíz de lo acontecido el vocero de la Federación Europea de Handball, Andrew Barringer, sentenció: «La EHF está comprometida en hacer avanzar este asunto en interés de sus federaciones miembro, pero debe quedar claro que un cambio en las normas sólo puede producirse a nivel de la IHF«.

Ahora la cantante estadounidense Pink escribió en sábado un mensaje en su cuenta de Twitter en poyo a las jugadoras y se ofreció a pagar la multa.

«Estoy muy orgullosa del equipo femenino noruego de balonmano playa por protestar contra las normas sexistas sobre su uniforme’». Agregó «la federación europea de balonmano debería ser multada por sexismo. Bien hecho, chicas. Estaré encantada de pagar las multas por ustedes. Sigan así».

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

