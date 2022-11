–

Desde esta ma帽ana las organizaciones sociales nucleadas de la Unidad Piquetera realizaron una nueva manifestaci贸n en diferentes ciudades del pa铆s para exigir una reuni贸n urgente con la ministra de Desarrollo social de la Naci贸n Victoria Tolosa Paz para que atienda los reclamos sobre la entrega de comida a comedores comunitarios. Tambi茅n reclaman por la apertura universal de los programas para quienes lo necesitan, trabajo genuino bajo convenio a partir de obra p煤blica y planes de vivienda y un salario igual a la cabasta b谩sica. 芦La nueva Ministra debuta desabasteciendo los comedores populares. Funcionarios de su cartera informan que solo habr谩 una entrega de comida hasta fin de a帽o para las millones de familias que asisten a los comedores禄 explicaron las organizaciones. Por ANRed

Las organizaciones que integran la Unidad Piquetera realizaron un Piquetazo Nacional en todo el pa铆s. En la Ciudad de Buenos Aires dos columnas se dirigieron al Ministerio de Desarrollo Social, para exigir una reuni贸n urgente con la ministra Victoria Tolosa Paz para que atienda los reclamos de entrega de comida a comedores. Tambi茅n reclaman por la apertura universal de los programas para quienes lo necesitan, trabajo genuino bajo convenio a partir de obra p煤blica y planes de vivienda y un salario igual a la cabasta b谩sica.

芦La nueva Ministra debuta desabasteciendo los comedores populares. Funcionarios de su cartera informan que solo habr谩 una entrega de comida hasta fin de a帽o para las millones de familias que asisten a los comedores禄 explicaron las organizaciones mediante un comunicado.

#AHORA #CABA 馃敟 #PiquetazoNacional 馃敟

Permaneceremos en el Ministerio de Desarrollo Social hasta que la ministra Tolosa Paz nos reciba y atienda los reclamos de miles de desocupados/as y trabajadores y trabajadoras precarizadas. 馃摙 CON HAMBRE Y SIN TRABAJO

馃摙 隆BASTA DE AJUSTE! pic.twitter.com/KDswbSg6pC 鈥 fol.comunicacion (@FOLprensa) November 10, 2022

Agregaron 芦el ataque y ajuste contra los m谩s pobres no termina all铆. Quien estuvo al frente de la fracasada mesa contra el hambre, anunci贸 un decreto que proh铆be los nuevos ingresos al programa Potenciar Trabajo. Para peor, el Ministerio que no cumpli贸 nunca con la entrega de herramientas de trabajo se propone dar bajas a beneficiarios del Potenciar, o sea, dejar sin su fuente de sustento a los compa帽eros, a cambio de estas supuestas herramientas que nunca llegan a los barrios. A pesar de los m谩s de 4 millones de indigentes, es decir que no tienen para comer, el gobierno y su ministra a pedido del FMI y las patronales recortan la asistencia a los desocupados y pretenden avanzar en una mayor precarizaci贸n laboral en la obra p煤blica terminando con los convenios colectivos, derechos laborales y pagando salarios de limosnas禄.

En la ciudad de Mar del Plata las columnas concentraron en CDR Unzue desde las 10hs. 芦Los reclamos contra el hambre, la pobreza y la miseria no pueden esperar禄 explicaron.