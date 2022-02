–

Seguimos y seguiremos en la calle, denunciando los abusos que la administradora del Hotel Avenida de Canarias est谩 llevando a cabo contra las camareras de piso del hotel. Si has seguido el conflicto iniciado a finales de noviembre, sabr谩s que una trabajadora que llevaba cuatro d铆as trabajando, fue despedida aludiendo a su condici贸n de refugiada, que otra de nuestras compa帽eras fue despedida por protestar y denunciar la situaci贸n p煤blicamente, y que otras dos compa帽eras fueron suspendidas de empleo y sueldo durante dos meses por repartir propaganda sindical.

Este s谩bado 26 de febrero, la CNT organizaba un nuevo piquete a las puertas del c茅ntrico hotel en la localidad de Vecindario. Las muestras de apoyo siguen siendo muchas, la sociedad de Gran Canaria reconoce la valent铆a de las compa帽eras que han dado un paso adelante, neg谩ndose a aceptar m谩s atropellos por parte de los empresarios, que solamente miran por sus propios intereses.

De nuevo, sobre las 25 personas que formaban el piquete, consiguieron cerrar la puerta principal del hotel entre las 11:00 y las 13:00, con consignas a favor de la readmisi贸n, el fin de las sanciones, por la organizaci贸n de la clase trabajadora y por la acci贸n directa y la solidaridad.

Mientras la administradora del hotel se compra un coche nuevo, se va de vacaciones y de fiesta todas las semanas, las trabajadores sufren la falta de personal, un exceso de carga de trabajo causado por la absurda respuesta represiva de despedir a dos trabajadoras y suspender de empleo y sueldo a otras dos…

No son las compa帽eras las que no trabajan, sino la administradora. No son las compa帽eras las que han decidido dejar de trabajar, sino la administradora. No son las compa帽eras las que han dejado de contratar a m谩s personal, sin duda alguna algo necesario desde hac铆a muchos tiempo, sino la administradora. 驴Con qu茅 cara puede ir difundiendo la administradora que es culpa de las trabajadoras despedidas y sancionadas, que no hay suficiente personal?

Tampoco entendemos como puede decir que no tiene dinero (adeuda una gran cantidad a cuatro de las trabajadoras que conforman la Secci贸n de CNT), cuando derrocha cada d铆a y el hotel, adem谩s, est谩 casi siempre lleno…

Desde CNT Las Palmas queremos animar a todas las trabajadoras, no solo del Hotel Avenida, sino cualquier empresa de Hosteler铆a, a no dejar pasar los abusos constantes que lleva a cabo la patronal en este sector tan precarizado, y a organizarse de manera horizontal en la CNT.