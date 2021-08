–

Desde su fundaci贸n en el siglo XIV, Benidorm y tambi茅n la comarca de Marina Baja se vieron afectados por el corso de los musulmanes y cristianos. La desaparici贸n de algunas ciudades como Ifach, Albalat y la decadencia de otras como Bellaguarda y Benidorm, es una de sus consecuencias.

1. Piratas y corsarios.

Cuando hoy d铆a miramos al mar solemos ver en 茅l un lugar placentero y de descanso. Sin embargo, en siglos anteriores, cuando nuestros antepasados miraban hacia ese mismo Mediterr谩neo el sentimiento que predominaba en ellos era el temor. Era el punto de llegada de un peligro muy frecuente: los ataques de piratas y corsarios.

Esos ataques se hab铆an iniciado casi desde los mismos or铆genes del Reino de Valencia en el siglo XIII y continuaron con intensidad variable durante el resto de la Edad Media y la Edad Moderna hasta su desaparici贸n total en el primer tercio del siglo XIX.

Quedan algunos testimonios de esta 茅poca de inseguridad. Sobreviven expresiones como 鈥淣o hay moros en la costa鈥 y todav铆a se alzan algunas torres de vigilancia o defensa a lo largo del litoral. Pero posiblemente sea en las fiestas de moros y cristianos donde mayor cantidad de elementos de la lucha contra la pirater铆a y el corso de los siglos XVI y XVII se han conservado: en muchas localidades se a帽aden arcabuces y armas de fuego propias de esos siglos, los desfiles recuerdan los alardes que se hac铆an para mantener equipadas y en forma las fuerzas que hab铆an de defender el territorio y en algunas localidades como Villajoyosa se conmemoran desembarcos musulmanes reales. Estos elementos, que parecen inseparables de la fiesta de moros y cristianos, tienen poco que ver con la reconquista cristiana de estas tierras en el siglo XIII en la que no se conoc铆an las armas de fuego, y s铆 mucho con la defensa litoral de los siglos XVI y XVII.

Conviene diferenciar el significado de las palabra pirata y corsario. En teor铆a son conceptos f谩ciles de distinguir, pero en la pr谩ctica eran dos actividades de dif铆cil separaci贸n.

La pirater铆a podr铆a considerarse como sin贸nimo de robo mar铆timo, es decir que los piratas eran navegantes que se apropiaban de los nav铆os, mercanc铆as y personas que circulaban a lo largo de las principales rutas comerciales. Se trataba de una actividad ilegal inseparable del comercio mar铆timo: los mismos comerciantes pirateaban en cuanto ten铆an oportunidad y no compraban lo que pod铆an obtener gratis por la fuerza. Diferenciar comerciante de pirata resultaba dif铆cil.

Si la pirater铆a era ilegal, el corso, por el contrario, era legal. En caso de guerra el rey autorizaba a las naves de su pa铆s a que atacasen a las del pa铆s con el que se guerreaba y para ello les entregaba un documento, la patente de corso. Aunque se juraba respetar a los no beligerantes, se deb铆a pagar una fianza para indemnizar a posibles v铆ctimas lo cual demuestra que las autoridades no se fiaban mucho de dicho juramento.

La diferenciaci贸n te贸rica entre piratas y corsarios hab铆a empezado en el siglo XII y a partir de los siglos XIV-XV estaba muy clara. Pero en la pr谩ctica la situaci贸n era muy confusa. Con frecuencia los corsarios atacaban naves de pa铆ses neutrales con lo que incurr铆an en pirater铆a y era normal que una misma persona fuera al mismo tiempo pirata, corsario contrabandista si dejaba de pagar los impuestos correspondientes.

En el caso de las relaciones entre cristianos y musulmanes la confusi贸n es a煤n mayor. No siempre estaban en guerra formal y declarada, pero s铆 hab铆a una continuada hostilidad. En este contexto decidir si un ataque hay que calificarlo como corsario o pirata resulta complejo.

La pirater铆a y el corso fueron actividades muy frecuentes en el Mediterr谩neo desde tiempos antiguos. Se cita la presencia de piratas cilicios en el Imperio Romano y durante la Alta Edad Media se hicieron famosas las incursiones de los normandos. Pero a partir de la Baja Edad Media y sobre todo durante la Edad Moderna es cuando mejor conocemos este fen贸meno por la abundancia de documentaci贸n. A finales del siglo XVII esta actividad decae pero no desaparece del todo. As铆 por ejemplo durante el siglo XVIII el corso mallorqu铆n es el m谩s importante y se ejerce contra los musulmanes.



Importantes familias mallorquinas de la actualidad tienen sus antecedentes en estos corsarios; destacan los Barcel贸, de los que se acu帽贸 en Mallorca la expresi贸n: 鈥淢茅s brau que Barcel贸 per la mar鈥.

A fines del siglo XVIII y principios del XIX, las guerras de la 茅poca de la Revoluci贸n Francesa y napole贸nicas supusieron un importante incremento del corso en las costas valencianas en general y de Benidorm en particular. En este caso los enemigos fueron primero los ingleses y luego los franceses.



El final total de la actividad de los corsarios musulmanes lleg贸 a partir de 1831 cuando los franceses ocuparon Argel, principal refugio de los corsarios berberiscos.

Aunque pirater铆a y corso pod铆an ejercerse contra cualquier enemigo lo m谩s habitual era que los cristianos la realizasen contra los musulmanes y 茅stos contra los cristianos. Para el gran p煤blico lo m谩s conocido es la pirater铆a musulmana de la que nuestra comarca era v铆ctima, lo cual se explica por la abundancia de documentaci贸n. Pero en los pa铆ses musulmanes del norte de 脕frica tambi茅n hab铆a una notable actividades de los corsarios cristianos, produciendo unos efectos similares entre la poblaci贸n. 鈥淗acia 1580, las barcas de pescadores no se atrev铆an a alejarse de Argel m谩s all谩 de media legua por miedo a las fragatas cristianas鈥漑1] Es decir que el miedo a los ataques sorpresa de los corsarios era tan grande entre la poblaci贸n musulmana como entre la cristiana.

Pero tambi茅n los cristianos pirateaban y ejerc铆an el corso entre s铆. En el Archivo del Reino de Valencia se registran ataques de castellanos, portugueses y franceses contra nav铆os valencianos. Por ejemplo entre 1407 y 1495 los documentos de la Bail铆a recogen 50 casos de pirater铆a porque las v铆ctimas hab铆an acudido a los tribunales para obtener compensaciones. Evidentemente nunca podremos conocer las v铆ctimas que no pudieron presentar reclamaciones ante la justicia ya que la muerte o la venta como esclavo era un final bastante frecuente para las v铆ctimas de la pirater铆a. Pero se trata de un porcentaje muy bajo si tenemos en cuenta que se trata de un ataque cada dos a帽os y que los registros del puerto de Valencia recogen el desembarco de unos 400 nav铆os anuales. Esto explica que a pesar de la pirater铆a y el corso el comercio mar铆timo no se detuviera durante la Edad Media ni durante la Edad Moderna.

En lo referente al corso en el per铆odo 1404-1497 se consignan 80 licencias de armamento de naves para el corso, de los cuales un 16 % son para mallorquines y el resto para ciudadanos del Reino de Valencia. Estos corsarios valencianos eran mayoritariamente de la ciudad de Valencia, pero tambi茅n hab铆a de otras ciudades. As铆, por ejemplo, Villajoyosa obtiene dos licencias, una en 1441 y otra en 1465; Francesc Mart铆 de Villajoyosa paga derecho de quinto por 19 musulmanes apresados en el mar y vendidos en el puerto de Valencia. Los corsarios valencianos atacaban sobre todo a los nav铆os musulmanes del Reino de Granada aunque la documentaci贸n registra tambi茅n ataques a florentinos e incluso a catalanes.

Sol铆an dedicarse a estas actividades todos los que por su oficio se relacionaban con la navegaci贸n: marineros, comerciantes, armadores, etc. De hecho constitu铆a una actividad casi profesionalizada. Encontramos en ella tanto al peque帽o armador individual como aut茅nticas compa帽铆as mercantiles que se financiaban con pr茅stamos a altos tipos de inter茅s.



Una vez armada la nave, despu茅s de reunir los capitales necesarios, hab铆a que solicitar la licencia de corso y pagar la correspondiente fianza que variaba: 200-300 florines para los peque帽os armadores y 10.000 para los grandes empresarios Despu茅s de pagar los gastos de la expedici贸n se apartaba 1/3 de los beneficios y se repart铆a entre los marineros; los 2/3 restantes eran para el armador y los socios que le hab铆an prestado el capital.



Un ejemplo de c贸mo actuaba un peque帽o armador lo podemos conocer gracias a un juicio cuya documentaci贸n se conserva en el Archivo del Reino de Valencia[2]. Se trata de Mart铆 Cedrelles, vecino de Alzira. Durante el invierno este hombre era carpintero y trabajaba con los troncos que se transportaban por el J煤car. Durante el verano, al disminuir el caudal por el fuerte estiaje de este r铆o, no pod铆a obtener madera y se ve铆a obligado a buscarse otro trabajo: armaba su peque帽o barco un leny, llamado el Sent Agust铆, y se dedicaba al corso. Tuvo la debilidad de atacar al marinero valenciano Joan Gisbert y su campa帽a acab贸 mal ya que el Baile le embarg贸 todos sus bienes por ese acto de pirater铆a.

El beneficio del corso se obten铆a de la venta del bot铆n: mercanc铆as, ganados y prisioneros convertidos en esclavos. El bot铆n deb铆a venderse en los puertos autorizados y pagar a las autoridades del Reino los derechos correspondientes. Sin embargo desobedecer estas 贸rdenes para evadir el pago de impuestos era muy frecuente, sobre todo en la actual provincia de Alicante donde la complicada orograf铆a imped铆a el control de las autoridades. Surg铆a as铆 la actividad del contrabando, tambi茅n inseparable de la pirater铆a y el corso.

La documentaci贸n recoge que en 1469 los oficiales de la Bail铆a se quejaban de la p茅rdida de ingresos que para la hacienda p煤blica supon铆a el contrabando del sur y comisionan a Joan Domingo para que fuera a la zona y redactase un informe. Seg煤n dicho comisionado 鈥渆s notorio que muchas personas castellanas y de otras partes introducen cada d铆a muchos cautivos blancos y negros, de Guinea y Berber铆a y de otras naciones, los cuales venden sin licencia del Baile…鈥 Menciona a Diego Suarez de Elche que hab铆a vendido tres negros en Cocentaina y no era la primera vez que realizaba ese tipo de venta.

A pesar de todo, el tr谩fico clandestino de esclavos continuaba a principios del siglo XVI: en 1516 se denuncian de nuevo las ventas clandestinas de personas, esta vez s贸lo de negros porque la conquista de Granada en 1492 hab铆a disminuido la posibilidad de obtener esclavos musulmanes. Desembarcaban en Villajoyosa y eran transportados hasta su lugar de venta en el interior: Xixona, Alcoi, Cocentaina, etc.

Hoy d铆a resulta curioso constatar que lo ilegal no era el hecho de vender personas sino su contrabando, es decir el venderlas sin haber pagado los correspondientes impuestos. La esclavitud se segu铆a aceptando como un hecho natural.

2. Los precedentes medievales: corso musulm谩n y cristiano

a) Corso musulm谩n en el Reino de Valencia

La intensa actividad corsaria en nuestras costas durante la Baja Edad Media hay que vincularla a la estructura pol铆tica de la Pen铆nsula en esos a帽os. El Reino de Valencia formaba parte de la confederaci贸n denominada Corona de Arag贸n y ten铆a fronteras terrestres con Castilla y una peligrosa proximidad terrestre con el Reino de Granada.

Por otro lado la expansi贸n de la Corona de Arag贸n hacia Italia introdujo al Reino de Valencia en sus luchas y sus repercusiones fueron sobre todo mar铆timas.

En el Norte de 脕frica hab铆a un conjunto de estados musulmanes que intentar谩n reconquistar la Pen铆nsula y que plantearon problemas al Reino de Valencia que conservaba una importante poblaci贸n musulmana, casi la tercera parte de la poblaci贸n total del Reino.

As铆 pues el Reino de Valencia estaba rodeado por numerosos estados con los que se relacionaba unas veces de forma pac铆fica y otras violenta.

En primer lugar estaba el Reino musulm谩n de Granada. Te贸ricamente ambos reinos estaban separados por Murcia, perteneciente al reino de Castilla, pero era un territorio poblado tan s贸lo en su zona litoral. Tierra adentro las incursiones musulmanas pod铆an llegar tranquilamente hasta Orihuela sin haber encontrado a castellanos. As铆 ocurri贸 en octubre de 1331 cuando una expedici贸n terrestre granadina dirigida por el caudillo musulm谩n Reduan saque贸 Guardamar. El peligro de estas incursiones se incrementaba por la posibilidad de que los musulmanes valencianos actuasen como 鈥渜uinta columna鈥 y ayudaran a sus correligionarios granadinos. Por esta causa la zona sur de Alicante constitu铆a en la Edad Media una tierra fronteriza y violenta, donde surgieron personajes similares a los de las pel铆culas del Far-West: cazarrecompensas, rastreadores, bandidos, partidas en busca de forajidos, etc. Este concepto de frontera, inspirado en el del Oeste Norteamericano, con sus hombres e instituciones peculiares, ha sido muy bien estudiado por Juan Torres Fontes[3] para la regi贸n de Murcia, pero es tambi茅n perfectamente aplicable para el sur de Alicante. Jos茅 Antonio Barrio[4] que ha estudiado los libros de cuentas del ayuntamiento de Orihuela durante la Edad Media ha encontrado en la contabilidad partidas curiosas como por ejemplo la que entrega a Domingo el Tripero 44 sueldos 鈥減er un cap de moro鈥 o la que paga 45 sueldos por 鈥渃ertes orelles de moro鈥. Estamos en presencia de cazarrecompensas que para demostrar que han dado muerte a ciertos musulmanes peligrosos deben presentar evidencias como las citadas orejas y cabeza.

Pero el peligro granadino no s贸lo era terrestre. Tambi茅n pod铆an llegar por mar desde Almer铆a y recibir la ayuda de los musulmanes norteafricanos. La acci贸n conjunta de estos ataques exteriores por mar y la insurrecci贸n de los musulmanes del interior se vio clara en junio de 1304 cuando un ataque granadino sembr贸 el p谩nico en Villajoyosa y los musulmanes consiguieron sitiar Cocentaina y Alcoi; adem谩s talaron la huerta de Alicante e incendiaron el valle de J谩vea[5].

Las relaciones con los granadinos no fueron siempre violentas. Alternaban treguas y per铆odos de paz con enfrentamientos b茅licos. Pero la desconfianza y el recelo fueron los que presidieron siempre las relaciones entre ambos estados y por esa causa las incursiones en tiempos de paz fueron frecuentes en ambos bandos.

Adem谩s del granadino estaba el corso norteafricano. Ser谩 precisamente el intento de frenarlo lo que llevar谩 a las intervenciones portuguesas y castellanas en el Norte de 脕frica y a la conquista de Ceuta, Melilla y otras plazas norteafricanas. Buj铆a, Or谩n y T谩nger eran los puntos de partida de un corso que afectaba a todo el Mediterr谩neo Occidental desde Italia y Provenza hasta la Corona de Arag贸n y Castilla.

El ataque m谩s duro de este per铆odo fue llevado a cabo por la flota de T煤nez en agosto de 1447 cuando el rey Alfonso el Magn谩nimo estaba enfrascado en la guerra con Florencia y no pod铆a atender a la defensa de sus estados del sur. Los tunecinos desembarcaron por sorpresa en Benidorm y capturaron a la mayor铆a de sus habitantes. Como consecuencia de este desastre se apostaron posteriormente ocho guardias en les Penyes del Albir y el cabo de Moraira para alertar de futuros ataques y que no se repitiesen sucesos como el de Benidorm[6].

A partir de 1450 empieza a distinguirse la flota corsaria de Argel, muy bien estudiada por Ferdinand Braudel[7]. Se帽ala dicho autor que su actividad se reforz贸 con la llegada de los exiliados granadinos en 1492 y de los hermanos Barbarroja en 1516, pero ya se hab铆a iniciado mucho antes. Acab贸 por superar a todos los dem谩s centros corsarios norteafricanos y sus acciones m谩s espectaculares tendr谩n lugar a partir del 1503 con su terrible asalto a Cullera.

Por lo que se refiere al corso de Tlemcem hay que destacar la figura del renegado Bertomeu Perpiny脿 que fue su instigador durante los a帽os 1472-73. Los renegados constituyen unas figuras muy t铆picas del la Baja Edad Media. Eran antiguos cristianos convertidos al Islam muy apreciados por los musulmanes por la informaci贸n que pod铆an suministrar para atacar con m铆nimo riesgo las localidades cristianas. Por el da帽o que causaban y por el delito de apostas铆a que hab铆an cometido eran odiados y despreciados por los cristianos y condenados a muerte si ca铆an en sus manos.

b) El corso cristiano.

El reino de Castilla sol铆a ser aliado del de Valencia contra los musulmanes. En general los valencianos siguen con mucha atenci贸n la lucha castellana contra los granadinos. As铆 por ejemplo en 1329 las cortes valencianas aprueban una importante ayuda de 110.000 libras para ayudar a los castellanos en su lucha contra Granada. Pero la firma unilateral de paz por parte castellana dej贸 indefenso al Reino de Valencia que hubo de soportar los ataques ya citados del caudillo granadino Reduan.

A pesar de eso, a帽os m谩s tarde, en 1339, Pedro IV de Arag贸n se volvi贸 a comprometer en ayuda de Castilla contra los granadinos a costa de volver a recaudar un costoso impuesto, l鈥檃lmoina.

La victoria castellano-portuguesa del Salado sobre los benimerines marroqu铆es del a帽o 1340 fue festejada en Valencia porque ve铆an el final del expansionismo marroqu铆 en la pen铆nsula.

A pesar de eso, de 1356 a 1366 un terrible conflicto entre Castilla y Arag贸n ensangrent贸 las tierras del sur del Reino de Valencia. Las cr贸nicas valencianas hablan de 鈥渓a guerra de Castella鈥 y se trat贸 de un conflicto que enlaz贸 con la Guerra de los Cien a帽os que se produc铆a en Europa. La rivalidad estall贸 por la pretensi贸n de Pedro I de Castilla de reconquistar los territorios meridionales anexionados por Jaime II tras los acuerdos de 1304 y puso fin a 50 a帽os de buenas relaciones. Los ataques por tierra y mar fueron duros y ambos reinos sufrieron importantes p茅rdidas. El sur de Alicante qued贸 despoblado y muchas de sus localidades arrasadas por los ataques de los castellanos y sus aliados. Algunas como Albalat o Ifach ya no se repoblaron nunca m谩s.

Los ataques de Castilla fueron terrestres y mar铆timos. Si los primeros fueron, como acabamos de ver, violentos pero cortos, los mar铆timos fueron constantes. En el per铆odo 1407-1495 el 28 % de los ataques corsarios en tierras valencianas son protagonizados por los castellanos. Su punto de partida era Cartagena donde el corso constitu铆a una aut茅ntica profesi贸n de sus habitantes. Pero a veces estos corsarios de Cartagena no actuaban solos: sabemos que en 1466 corsarios de Denia y Villajoyosa se al铆an con el castellano Gen铆s Dezpi y entre todos capturan un laut que transportaba la carga de un rico comerciante de la ciudad de Valencia, Mohamat Ripoll y para mayor seguridad la vendieron en el reino de Granada. Volvemos a comprobar que la diferencia pr谩ctica entre pirata y corsario no est谩 nada clara.

El corso portugu茅s representa en el siglo XV aproximadamente un 16 % de los ataques recibidos. Desde su base de Ceuta castigan la zona del estrecho pero sus incursiones se adentran hasta la costa de Provenza. Venden su bot铆n en Valencia, Cartagena y Ceuta. El corso portugu茅s se distingui贸 por la participaci贸n de la casa real. As铆 en 1461 les fustes de l鈥檌nfant Don Ferrando remontan el Guadalquivir y apresan un barco valenciano cargado de cer谩mica de Manises y vino de Sagunto. En el incidente muri贸 el propietario de la carga y en Valencia se tomaron represalias contra los comerciantes portugueses establecidos en la ciudad.

El corso genov茅s y provenzal es m谩s bien epis贸dico, a diferencia del castellano y portugu茅s. Se centra sobre todo durante los episodios b茅licos de Alfonso el Magn谩nimo en el sur de Italia. En nuestra zona tenemos el caso de la ciudad de Ifach, construida en el Pe帽贸n de su mismo nombre, que se repuebla con Carta Puebla[8] en 1418 en la que se indica que hab铆a sido destruida cincuenta a帽os antes por los genoveses: “cinquanta anys ha passats, per genoveses, landonchs enemics del senyor Rey e nostres, fon destruit e posat en cruel ruhina”. Posteriormente los ataques musulmanes har谩n que de nuevo se despueble la ciudad pasando la mayor parte de sus pobladores a Benisa[9]. Por eso la ciudad de Ifach ya no existe en la actualidad y s贸lo sobreviven restos de sus murallas al pie del pe帽贸n. Las excavaciones actuales est谩n aportando informaci贸n interesante.

3. Los siglos XVI y XVII:

a) El contexto pol铆tico

A mediados del siglo XV y durante el siglo XVI ocurren una serie de cambios importantes en la situaci贸n pol铆tica del Mediterr谩neo Occidental. Dichos cambios no suponen la desaparici贸n de la pirater铆a y el corso, pero s铆 su modificaci贸n.

En primer lugar se realiza la uni贸n din谩stica del Reino de Castilla y la Corona de Arag贸n a partir del matrimonio de Isabel y Fernando, que se consolida despu茅s con el reinado de su nieto Carlos I y surge as铆 la poderosa Monarqu铆a Hisp谩nica del siglo XVI. Aunque ambos reinos siguen conservando sus fronteras interiores, sus leyes y lenguas peculiares, el hecho de tener el mismo rey hace desaparecer los enfrentamientos armados entre ellos. Por otro lado es m谩s f谩cil adoptar una pol铆tica com煤n contra los enemigos exteriores y eso explica la pronta conquista del Reino de Granada en 1492, con lo que se eliminaba uno de los focos de la pirater铆a medieval.

Por otro lado estaban los musulmanes valencianos del interior que hab铆an mantenido siempre buenas relaciones con sus correligionarios granadinos. Privados de ellas se sentir谩n aislados y su tendencia a huir se dirigir谩 a partir de 1492 hacia el Norte de 脕frica. Su acci贸n de 鈥渜uinta columna鈥 se orienta tambi茅n hacia la ayuda a los piratas norteafricanos, especialmente a partir de las German铆as cuando se decreta su bautismo forzoso. Este hecho ser谩 tenido muy en cuenta en 1609 cuando se organice su expulsi贸n.

En tercer lugar est谩 la aparici贸n del Imperio Turco en el Mediterr谩neo Oriental que intent贸 extenderse hacia Occidente. Su alianza coyuntural con Francia tendr谩 como efecto una reactivaci贸n del corso que afect贸 duramente al Reino de Valencia. Pero fue mucho m谩s grave para nuestras tierras la alianza de los turcos con los norteafricanos ya que el resultado fue una reactivaci贸n de la pirater铆a musulmana surgiendo figuras como Dragut o los hermanos Barbarroja instalados en Argel. De 茅stos 煤ltimos el historiador valenciano del siglo XIX Juan Bautista Perales[10] dice: 鈥淓n el a帽o 1518 recorr铆a nuestras costas el pirata Cachidiablo con una escuadra de diez y siete naves, y una de sus haza帽as fue asaltar el pueblo de Chilches, cuyas casas y haciendas saque贸, llev谩ndose infinitos cautivos y un respetable bot铆n. Ancl贸 despu茅s en el puerto de Denia, apres贸 dos naves cargadas de trigo que ven铆an a Valencia, lleg贸 a Alicante, sostuvo all铆 un verdadero combate naval, y aunque no sali贸 vencedor, tampoco qued贸 vencido, como lo prueba el haber quedado interrumpido el comercio mar铆timo de Valencia, porque ya no hab铆a seguridad ni para los buques mercantes ni para los pueblos de la costa鈥

b) la defensa del litoral

Acciones pol铆ticas de la monarqu铆a.



La pirater铆a turca y berberisca desde bases argelinas no acab贸 con la muerte de los Barbarroja. La d茅cada de 1550-60 fue dram谩tica para nuestras tierras surgiendo figuras como Dragut o Salah Raich que aterrorizaron el litoral valenciano.

Es normal que los reyes orientasen su pol铆tica mediterr谩nea en el sentido de evitar las causas de la pirater铆a. As铆 Fernando el Cat贸lico proyect贸 apoderarse de Grecia para prevenir los ataques turcos y romper la alianza con los norteafricanos. No pudo realizar este proyecto tan ambicioso pero s铆 que lanz贸 una serie de ataques sobre el Norte de 脕frica: Melilla (1497), Or谩n (1509), Argel y Buj铆a (1510).

Carlos I continu贸 la pol铆tica de su abuelo, especialmente a partir de la alianza turco-francesa y fruto de ello fue la conquista de T煤nez aunque el 茅xito inicial se trunc贸 con dos duros reveses en Argel.

Con Felipe II la pol铆tica antiturca dar谩 resultados 鈥揷onquista de Malta y victoria de Lepanto鈥 aunque posteriormente los turcos se rehicieron y recuperaron T煤nez. Eso permiti贸 que a partir de 1570-1590 se reactiven las incursiones norteafricanas. En este contexto hay que situar la acci贸n de Don Diego Fajardo que en 1609 atac贸 la Goleta desbaratando una escuadra corsaria m谩s numerosa y capturando un buen bot铆n.

En 1609 Felipe III decidi贸 expulsar los moriscos espa帽oles, lo que afect贸 sobre todo al Reino de Valencia. La expulsi贸n no supuso el final de la pirater铆a sino su intensificaci贸n a corto plazo: los expulsados conoc铆an muy bien el terreno e informaban a los asaltantes. El caso m谩s espectacular se produjo en Calpe en agosto de 1637 cuando la villa fue atacada por sorpresa y sus 200 vecinos 鈥搖nos 900 habitantes鈥, fueron llevados al norte de 脕frica para venderlos como esclavos o cobrar un rescate.

A los ataques turcos y norteafricanos habr谩 que a帽adir, aunque en menor intensidad, los de ingleses y franceses durante los per铆odos de guerra. As铆 por ejemplo habr铆a que rese帽ar el bombardeo que sufrieron los puertos de Denia y Alicante durante 3 d铆as de 1691 por parte de la escuadra francesa[11].

Los planes de defensa activa.

Es natural que, adem谩s de las medidas pol铆ticas comentadas, ante la proliferaci贸n de ataques mar铆timos surgiera una planificaci贸n de la defensa del litoral. Curiosamente, y a diferencia de la 茅poca medieval, el sistema valenciano de defensa de los siglos XVI y XVII est谩 centrado en la tierra y no en el mar. Se debe a la menor capacidad de actuaci贸n de las autoridades del reino sometidas ahora a los intereses generales de la monarqu铆a. Si en la Edad Media las autoridades del Reino organizaban un sistema de naves ante la noticia de la formaci贸n de flotas corsarias, ahora esta misi贸n quedaba encomendada al virrey, que no siempre ten铆a recursos para llevarla a t茅rmino. Pero en l铆neas generales la acci贸n de la monarqu铆a fue eficaz porque se dirigi贸 hacia los focos de la pirater铆a.

En tierra, el sistema de defensa valenciano estaba protagonizado por los propios habitantes. En casos de apuro se organizaba un ej茅rcito de caballeros, mercaderes, artesanos, agricultores, pescadores, etc., que deb铆an hacer frente al invasor. En la mayor parte de los casos se trataba de tropas mal preparadas y peor equipadas por lo que fue preciso tomar iniciativas para organizarlas m谩s eficazmente. Fueron los ayuntamientos los encargados de alistar milicias locales que defendieran su hinterland.

Se conservan referencias de Orihuela, el municipio m谩s importante del sur en esa 茅poca, que contaba con 160 caballeros y 鈥渃iudadanos honrados鈥 lo que le permiti贸 organizar tres compa帽铆as de infanter铆a, una unidad de 300 arcabuceros y otra de caballer铆a.

Sobre Elche la documentaci贸n nos proporciona gran cantidad de datos, muchos de los cuales pueden extrapolarse a otras poblaciones. Dispon铆a de un buen sistema de defensa vigilando su t茅rmino y tambi茅n localidades como Santa Pola, Pinet, Balsares, etc. Destacaban sus fuerzas de caballer铆a, especialmente los 鈥渁tajadores鈥 o exploradores que detectaban la presencia enemiga.

El alto costo que implicaba este sistema defensivo hac铆a que el Consell de Elche mostrara reticencias a actuar fuera del municipio. Argumentaba que desguarnec铆a la ciudad y exig铆a al se帽or del lugar, por ejemplo Santa Pola, que pagase los gastos originados. Por parte de los vecinos hay una petici贸n para que sea la villa la que pague el armamento y que no tuviesen que pag谩rselo ellos. En 1558 sabemos que la villa de Elche ten铆a alistados 204 arcabuceros, 7 alabarderos y nueve ballesteros. Sus edades oscilaban entre 17 y 60 a帽os y estaban obligados a realizar ejercicios pr谩cticos con cierta periodicidad.

Alicante con sus murallas y castillos era la ciudad mejor defendida de la zona, pero la inseguridad estaba en la huerta. Por esta causa surgieron, seg煤n Santiago Varela[12], las casas-torre de la huerta, como las de la Condomina y de la cual hay un ejemplo en la denominada Torre de Morales de Benidorm. La ciudad se distingu铆a por su unidad de artiller铆a que contaba con un capit谩n, 19 artilleros y 40 ayudantes. Adem谩s dispon铆a de 30 鈥渁tajadores鈥 para vigilar su t茅rmino municipal que era entonces much铆simo mayor que en la actualidad, y de 1000 infantes divididos en nueve compa帽铆as cada una con su lugar de defensa asignado.

Fueron las cortes de 1547 las que intentaron sistematizar todos los problemas de la defensa sobre nuevas bases ya que hasta ese momento se hab铆a confiado a los se帽ores feudales y sus mesnadas y tambi茅n a las patrullas a pie y a caballo organizadas por las villas. Se promovi贸 la creaci贸n de torres costeras con una guardia ordinaria cuyos gastos se sufragar铆an con impuestos especiales sobre la seda. Esto se complet贸 en 1554 con la intervenci贸n del representante de la monarqu铆a, el virrey duque de Maqueda con sus 鈥淥rdenanzas de la guardia mar铆tima del Reyno de Valencia鈥.

Posteriormente, en 1597, surgi贸 la idea de organizar la 鈥淢ilicia Efectiva鈥. Se debi贸 al virrey de Felipe III, entonces Marqu茅s de Denia y posteriormente m谩s conocido como duque de Lerma, que ten铆a inter茅s en la defensa de sus tierras. Se trataba de alistar 10.000 cristianos y ejercitarlos en sus respectivos pueblos, moviliz谩ndolos en caso de emergencia. Se organizar铆an en compa帽铆as de 1000 hombres, repartidas en 10 localidades del reino. El alistamiento ser铆a voluntario y para animar a los ciudadanos se les promet铆an una serie de prerrogativas: quedaban exentos de cualquier jurisdicci贸n nobiliaria y s贸lo tendr铆an la del Capit谩n General. Podr铆an llevar habitualmente armas de fuego, lo que constitu铆a un gran honor ya que estaban prohibidas por los numerosos abusos que se realizaban con ellas; Mos茅n Porcar[13] nos habla incluso de frailes que asesinaron a compa帽eros con armas de fuego. Otro privilegio del que disfrutar铆an los alistados en la milicia ser铆a la exenci贸n del impuesto de la sisa del pan, del vino y de la carne y quedaban tambi茅n exentos de la obligaci贸n de alojar tropas. Se les garantizaba que no saldr铆an a luchar fuera del reino y durante la campa帽a cobrar铆an el mismo sueldo que las tropas regulares del rey.

Estas disposiciones se completaron con sucesivas pragm谩ticas en 1628, 1643, 1650, 1665 y 1692 quedando excluidas las zonas en las que hubiese milicias ciudadanas como las que hemos comentado anteriormente.



La pragm谩tica de 1628 reduce los hombres a 8.000 y se ampl铆an sus privilegios para animar el alistamiento.

En 1643 se les da la misma estructura que los tercios castellanos y se regula el n煤mero de revistas anuales y el tipo de armas. Aparece la figura del soldado temporal, no alistado regularmente, lo que indica problemas para obtener reclutas voluntarios que se hubieron de solucionar cubriendo las plazas por sorteo.

En 1650 se suspendi贸 temporalmente esta milicia y se sustituy贸 con otra de 5.000 hombres destinada a defender la frontera con Catalu帽a que se hab铆a sublevado contra Felipe IV. Pero pasado ese conflicto se volvi贸 a instaurar el sistema anterior en 1665 y se ampli贸 en 1692 con la creaci贸n de un batall贸n de caballer铆a que resultaba caro de mantener ya que el reino era deficitario en caballos.

Una de sus 10 sedes fue Villajoyosa y sus milicias alcanzaron gran prestigio por su atrevimiento ante el enemigo por lo que los reyes las llegaron a sacar del reino a pesar del privilegio en contra. As铆 por ejemplo durante la peste de 1666 se utilizaron estas tropas para poner cordones sanitarios e impedir la entrada y salida de las zonas declaradas en cuarentena.

Tropas regulares del rey nunca las hubo en el Reino de Valencia ni nadie deseaba que se instalasen porque eran una fuente continua de robos, violaciones, asesinatos, etc. Adem谩s se les deb铆a alojar gratuitamente en las casas particulares ocasionando gastos.

Ya hemos visto que la mejor defensa hubiese sido la creaci贸n de una flota como se hab铆a hecho en siglos anteriores. S贸lo a fines del XVI, en tiempos de Felipe II, se vuelve a plantear esta posibilidad: el rey propuso armar dos galeras para la defensa costera y el Reino propuso armar cuatro. El proyecto no se llev贸 a t茅rmino posiblemente por la muerte del rey. Felipe III volvi贸 a hacer la misma propuesta en las cortes de 1604 pero esta vez el proyecto no sali贸 adelante porque supon铆a gravar al clero con un impuesto y 茅ste se opuso. Gracias al Duque de Lerma, que era tambi茅n se帽or de Gand铆a, se pusieron las galeras en 1618 pero en 1620 se incorporaron a la flota del rey y dejaron de prestar servicio costero.

Como contrapartida la participaci贸n de los cristianos en el corso aument贸 significativamente a lo largo del XVI como reacci贸n a la intensificaci贸n del peligro. Los mercaderes solicitaron permiso para armar sus naves comerciales alegando la defensa contra los ataques berberiscos. Una vez armados nadie pod铆a impedir que se dedicaran al corso. La monarqu铆a lo consinti贸 porque este sistema le resultaba m谩s barato que pagar los rescates de los cautivos y adem谩s estaban los ingresos por licencias de corso. En Villajoyosa este corso se convirti贸 en un medio de vida y los cristianos pasaron de ser presa a ser cazadores. La armada real, en tiempos de paz, tambi茅n se dedicaba al corso.

La defensa pasiva.

Adem谩s de la defensa activa, mar铆tima y terrestre, se articul贸 una defensa pasiva formada por dos elementos fundamentales: castillos y torres vig铆a.

Los castillos constitu铆an una serie de enclaves defensivos a lo largo de todo el litoral valenciano. Seg煤n Escolano[14] Oropesa con la Torre del Rey, Denia y Alicante con sus murallas constitu铆an las llaves del reino. Eran, sobre todo Denia y Alicante unos conjuntos casi inexpugnables, muy bien defendidos y artillados. Pero no eran las 煤nicas defensas del litoral; hab铆a otras muchas que aunque fuesen de menor entidad, constitu铆an un conjunto denso: localidades como Guardamar, Santa Pola, Villajoyosa, Benidorm, etc., presentaban buenas murallas.

Adem谩s se construyeron iglesias fortificadas para servir de refugio en caso de peligro como San Bartolom茅 de J谩vea, la Parroquial de Teulada, la del convento franciscano de Benisa, la de Calpe, etc. Las construcciones de la 茅poca atienden a estos criterios defensivos y as铆 Benisa, construida en 1612, presenta en sus puertas dos matacanes para defenderlas.

En tiempos de Felipe II visit贸 nuestras tierras, por orden del rey, el arquitecto militar italiano Juan Bautista Antonelli. Recorri贸 la zona estudiando sus posibilidades defensivas y present贸 un interesante informe sobre el litoral valenciano, el Memorial de fortificaci贸n y apercibimiento del reino de Valencia donde propon铆a una serie de obras defensivas la mayor铆a de las cuales no se llevaron a cabo por falta de presupuesto. Las dos m谩s importantes que s铆 se construyeron fueron la Torre del Rey de Oropesa y el Fort de B猫rnia.

El caso del Fort de B猫rnia lo conocemos gracias a la obra del malogrado historiador Jaume Pastor[15] y a la recopilaci贸n de Adolfo Salv谩 Ballester. Ambos recogieron y publicaron la documentaci贸n del Archivo de Simancas.



La sierra de B猫rnia constitu铆a desde la Edad Media un lugar estrat茅gico por su situaci贸n privilegiada que permit铆a controlar militarmente un gran sector de la Marina. Se hab铆a construido una torre que por la documentaci贸n sabemos que se hab铆a confiado en 1250 a Pere Blasco y ten铆a una guarnici贸n de 6 hombres y una asignaci贸n de 600 sueldos anuales. Su emplazamiento no es seguro y Antonelli en el siglo XVI dice que estaba en el punto m谩s alto. Pero de eso no quedan hoy d铆a vestigios.

La cumbre de Bernia vigilaba una comarca con escasa poblaci贸n de cristianos, situados preferentemente en la costa, y una mayor铆a de musulmanes en monta帽as y valles del interior. Era adem谩s un lugar dif铆cil de atacar y por eso los moriscos al ser obligados a bautizarse por la fuerza en 1525 se sublevaron y se refugiaron en la sierra, costando m谩s de un a帽o reducirlos. Seg煤n Pere M陋 Orts este hecho dio origen al dicho de 鈥淎ix貌 costar脿 m茅s que la presa de B猫rnia鈥.

En 1545 el duque de Calabria, que ostentaba el cargo de virrey, plante贸 la necesidad de unas defensas en Bernia que evitaran la huida de los moriscos o que se refugiaran de nuevo en ella en caso de rebeli贸n; adem谩s servir铆a de ayuda en caso de ataque berberisco al litoral.

En 1560 el problema morisco se agudiz贸 y Antonelli recorri贸 la comarca proponiendo un plan de defensa. Describe las cuatro rutas de acceso a B猫rnia (desde Calpe, Benissa, Callosa y Altea la Vella) que todav铆a hoy son practicables y destaca la profusi贸n de lugares moriscos en la zona, unos cincuenta. Propone la construcci贸n del fuerte y describe las fortificaciones necesarias. Dice que habr铆a que actuar por sorpresa desembarcando en el Morro de Toix, tomar la monta帽a y despu茅s fortificar sus pasos; bastar铆an para ello 800 hombres. Las vituallas llegar铆an desde Villajoyosa, Xixona y Alicante, preferentemente por mar. Adem谩s propon铆a colocar 700 soldados m谩s repartidos en 7 castillos, destacando los de Callosa, Altea, Altea la Vieja y Polop.

Hay pocas noticias de su construcci贸n. Se inici贸 el 15 de abril de 1562 y se termin贸 en agosto de ese mismo a帽o. Fue por tanto una construcci贸n muy r谩pida que tuvo que exigir grandes esfuerzos y los documentos de Simancas hablan de altercados entre obreros y soldados.

Desde muy pronto se oyeron quejas sobre su ineficacia. En 1575 el virrey Vespasiano Gonzaga, experto en fortificaciones gir贸 una visita y en su informe escribi贸 que el sitio m谩s parec铆a una ermita que un fuerte, que las t茅cnicas y la obra eran malas y destacaba sobre todo la escasa altura de los muros. Su propuesta era derribarlo y hacer una torre en el lugar donde se encuentra la fuente. Otro informe, el del ingeniero Frat铆n en 1580, indica que es una obra de mucho coste y poca utilidad, destacando como rasgo muy negativo el hecho que el agua quedara fuera del recinto.

驴Eran correctas estas cr铆ticas? Parece ser que s铆. A pesar de que en 1583 su guarnici贸n colabor贸 en la expulsi贸n de cuatro nav铆os berberiscos que intentaban desembarcar en Villajoyosa, la presencia del fuerte no contribuy贸 a disminuir los ataques corsarios. Estaba tan lejos que los soldados llegaban tarde y as铆 ocurri贸 a帽os despu茅s durante un ataque a Benidorm: al llegar la guarnici贸n del fuerte los cristianos ya hab铆an expulsado a los atacantes. Tampoco contribuyeron en su prop贸sito de evitar las huidas de moriscos, que continuaron con igual intensidad y aprovechaban la llegada de los berberiscos para embarcar en sus naves.

Por la documentaci贸n sabemos que era caro de mantener y que con frecuencia no llegaba el dinero teniendo la guarnici贸n problemas de avituallamiento. El 煤ltimo inventario que se conoce, de 1610, sorprende por la penuria de medios que refleja. Tras la expulsi贸n de los moriscos en 1609 se vuelven a plantear sus inconvenientes, especialmente su costoso mantenimiento de unos 4.000 ducados anuales para una guarnici贸n que oscilaba entre 50 y 60 soldados. Por ello el 12 de abril de 1612 el Consejo de Arag贸n orden贸 su abandono y su derribo para que no pudiese servir de refugio a los corsarios. En su lugar orden贸 fortificar otros lugares costeros: Moraira, isla de Benidorm y Santa Pola.

El otro elemento fundamental en la defensa pasiva eran las torres vig铆a o torres almenaras. Han estado muy bien estudiadas por J. Luis Men茅ndez Fueyo en su tesis doctoral 鈥淓studio de las torres almenaras para la defensa costera en la provincia de Alicante鈥 que todav铆a no se ha publicado.



Estas torres tienen origen medieval y son t铆picas de todo el Mediterr谩neo Occidental, desde Italia a Granada. Pero en el siglo XVI el sistema se reconstruye y ampl铆a, teniendo como misi贸n principal el avistamiento de naves enemigas para alertar a las poblaciones vecinas mediante los atajadores y poner en funcionamiento la defensa activa. No estaban planteadas para soportar ataques grandes ya que estos eran poco frecuentes. Lo normal eran incursiones reducidas para obtener un peque帽o bot铆n 鈥揳lgunos cautivos y ganado鈥 y en estos casos s铆 que proteg铆an a sus ocupantes. Su artiller铆a pod铆a tambi茅n auxiliar a las naves amigas que acud铆an a la defensa. Pero por s铆 mismas, aisladas, no serv铆an de nada y s贸lo ten铆an sentido integradas en un gran conjunto. De esta manera las torres se repart铆an por todo el litoral a intervalos de unos 6 kil贸metros que es aproximadamente la distancia que un hombre puede recorrer a pie en una hora. Pero si el relieve es abrupto est谩n m谩s pr贸ximas ya que la comunicaci贸n visual entre ellas era fundamental. Este es el caso de la torre de Les Caletes y el Castillo de Benidorm.

J.L. Men茅ndez dice que hay documentadas 121 torres en la provincia de Alicante de las cuales han desaparecido el 43 %, conserv谩ndose en buen estado el 25 % y se han restaurado el 10 %. La destrucci贸n empieza en el siglo XVIII cuando el peligro ha desaparecido y el sistema defensivo se va desmontando paulatinamente.

Las torres pueden ser de planta cuadrada o circular. El elemento defensivo que est谩 presente en la mayor铆a de ellas 鈥損or ejemplo la torre de les Caletes en Benidorm y Torre Bombarda en el Albir鈥 es el alambor. Se trata de un talud exterior para dificultar la labor de zapa o instalar elementos para escalarlas. Su presencia indica el uso habitual de las armas de fuego de tiro tenso. Adem谩s desde un matac谩n superior elimina 谩ngulos muertos y se pueden lanzar objetos que rebotan en el alambor y hostigan al asaltante. El acceso al interior de la torre suele estar frecuentemente muy alto y a veces presenta unas acanaladuras para las escaleras de cuerda. Esta entrada alta responde a una concepci贸n medieval de la defensa que adem谩s de ser poco 煤til con las armas de fuego resultaba inc贸modo para los ocupantes. Es propio de las primeras 茅pocas, cuando los ataques eran m谩s frecuentes. En cuanto a los materiales, la introducci贸n de las armas de fuego propici贸 el uso de la mamposter铆a que absorbe mejor los impactos de los proyectiles, reserv谩ndose los sillares para los 谩ngulos.

Conclusi贸n

Solemos tener la visi贸n de que la pirater铆a y el corso fueron fen贸menos protagonizados por los musulmanes y dirigidos con gran violencia contra los cristianos pero eso es s贸lo una parte de la verdad. El corso y la pirater铆a se confund铆an y se ejerc铆an en todo el Mediterr谩neo Occidental en una especie de 鈥渢odos contra todos鈥 por lo que no cabe una visi贸n maniquea de 鈥渂uenos y malos鈥. Era un negocio y para muchas personas casi su 煤nica profesi贸n. No se buscaba la muerte de las personas, aunque lamentablemente mor铆an algunas. Se pretend铆a hacer prisioneros para venderlos como esclavos o cobrar un rescate y tambi茅n apoderarse de mercanc铆as y ganados. Pirater铆a y corso se enfocaban como un negocio y se buscaba la rentabilidad. Se trataba de tener el m铆nimo costo y por eso se prefer铆an las acciones por sorpresa. Capturar unos pocos prisioneros y algunas ovejas pod铆a suponer buenos ingresos para muchos de los participantes, la mayor铆a de ellos muy pobres.

En el caso del corso pod铆an formarse grandes escuadras lo cual ocurri贸 afortunadamente pocas veces. Lo m谩s habitual era la pirater铆a efectuada con barcos peque帽os y escasa tripulaci贸n que buscaban sobre todo el factor sorpresa y hab铆an de basarse en el perfecto conocimiento del terreno y de las costumbres de sus habitantes. Pero al mismo tiempo su peque帽ez les hac铆a muy vulnerables ante las galeras cristianas.

La eficacia de la defensa costera, activa y pasiva, est谩 fuera de toda duda lo mismo que la acci贸n de la monarqu铆a sobre el norte de 脕frica. A pesar de algunos episodios luctuosos y muy sonados, los ataques corsarios, fueron repelidos en much铆simas ocasiones con 茅xito. Aunque entorpecieron el comercio mar铆timo, no lo perjudicaron seriamente. Respecto a la poblaci贸n, en la segunda mitad del siglo XIV se produjo una despoblaci贸n del litoral por causo de estos continuados ataques, pero la mejora de las defensas permiti贸 su recuperaci贸n a lo largo del siglo XVII. El proceso repoblador se inicia tras la expulsi贸n de los moriscos y culmina a finales de ese siglo.

Francisco Amillo Alegre

