–

De parte de Nodo50 July 31, 2022 202 puntos de vista

Por Marcos Salgado*. LQSomos.

Venezuela no puede acceder a sus reservas de oro

En un ins贸lito fallo de la Justicia brit谩nica en contra de Venezuela, c贸nsono con la historia 鈥減irata鈥 de la ex potencia colonial, le neg贸 el acceso al pa铆s a las reservas de 31 toneladas de oro del pa铆s, valuadas en unos 1.900 millones de d贸lares, en manos del Banco de Inglaterra.

La corte brit谩nica, reconoce como legal al inexistente gobierno del opositor Juan Guaid贸, respaldado (cada vez con menos 铆nfulas) por Estados Unidos y algunos pa铆ses europeos.

Esta parte del proceso se centr贸 en si la justicia brit谩nica considera leg铆tima la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Guaid贸 tras autoproclamarse como mandatario interino. Los directivos nombrados por el opositor 鈥搎ue no tienen injerencia alguna en el BCV- ordenaron al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta directiva del oficialismo.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodr铆guez tach贸 la decisi贸n de terrible, nefasta, ins贸lita y destemplada, y llam贸 al gobierno brit谩nico a rectificar y no seguir con la payasada de pretender que Juan Guaid贸 es presidente de un pa铆s, 鈥渜ue no lo es y no lo ser谩 nunca porque el pueblo conoce su historial al frente de un grupo criminal que, entre otras cosas, caus贸 mucho da帽o llamando a invasiones, cr铆menes y bloqueos econ贸micos鈥, dijo Rodr铆guez.

Agreg贸 que Guaid贸 no goza del afecto del pueblo venezolano y asegur贸 que en Venezuela se har谩 justicia con ese grupo criminal. La vicepresidenta dej贸 claro que el BCV, 煤nico facultado para administrar esos activos, dej贸 esas reservas en custodia en Reino Unido, y la decisi贸n del tribunal viola el derecho internacional.

La vicepresidenta subray贸 que el BCV acudi贸 ante los tribunales brit谩nicos para que se corrigiera la ins贸lita decisi贸n de las autoridades de Reino Unido de reconocer un gobierno inexistente y record贸 que la maniobra para apropiarse del oro venezolano se une a las medidas restrictivas unilaterales impuestas por EEUU y otros pa铆ses contra Venezuela.

鈥淓s sumamente grave que la pol铆tica exterior brit谩nica, que en este caso directamente amordaz贸 a sus tribunales, ocasione graves da帽os a los derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros estados鈥, a帽adi贸 en un comunicado el Banco Central venezolano.

El BCV rechaz贸 el ins贸lito pronunciamiento del tribunal, que violenta el estado de derecho internacional y el orden constitucional y legal del pa铆s, seg煤n un comunicado en el que indic贸 que apelar谩.

Un codicioso bot铆n para la banda de estafadores que, tras haber obtenido de sus padrinos de Washington la imposici贸n de medidas coercitivas unilaterales contra su propio pa铆s, intentaron confiscar sus bienes en el extranjero por cuenta de la administraci贸n estadounidense, se帽ala la analista Geraldine Colotti.

Ahora, tras un juicio de cuatro d铆as que finaliz贸 el 18 de julio, la jueza Sara Cockerill ha encontrado que la ley brit谩nica no permite validar las sentencias por las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela revoc贸 los nombramientos del consejo del BCV hechos por Guaid贸. El fallo de la juez brit谩nica, sin embargo, a煤n no autoriza al autoproclamado a hacerse con el bot铆n. Habr谩 que esperar a otra audiencia, y al recurso que ha presentado el gobierno bolivariano.

Un caso que sigue

El caso del oro venezolano en Londres se remonta a mayo de 2020, cuando el BCV present贸 una demanda contra el Banco de Inglaterra por su negativa a dar acceso a las reservas de oro.

A principios de 2019, el gobierno brit谩nico se uni贸 a decenas de pa铆ses para respaldar a Guaid贸 y presionar a Maduro, a quien acusan 鈥搒in prueba alguna -de haber manipulado las elecciones de 2018.

En mayo de 2020, el presidente de la junta oficial del BCV, Calixto Ortega, acus贸 al Banco de Inglaterra de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas, que iba a ser destinado a un fondo de la ONU para la lucha contra la covid-19 en Venezuela.

En diciembre del a帽o pasado, la Corte Suprema del Reino Unido dijo que Guaid贸 debe ser reconocido como el verdadero presidente de Venezuela, marioneta de Washington para derrocar 鈥損or las buenas o las malas- al gobierno, y que esto le permitir铆a el acceso las reservas de su pa铆s.

La jueza Sara Cockerill, de la divisi贸n comercial de la Alta Corte de Londres, fall贸 que las decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, respaldado por la presidencia de Nicol谩s Maduro, destinadas a reducir la injerencia de Guaid贸, sobre el oro deben ignorarse.

Festejos con reservas

Por rid铆cula que parezca la situaci贸n a esta altura del descr茅dito interno y externo de Guaid贸, cabeza local visible del plan Trump para terminar con el gobierno de Nicol谩s Maduro, de cualquier forma hubo festejos de sectores opositores urgidos de anotarse una victoria.

En medio del congelamiento de la estrategia Trump por parte de la administraci贸n Biden y la salida del gobierno de la retaguardia Duque en Colombia, el fallo de la justicia brit谩nica es casi el 煤nico respiro que le queda a Guaid贸 para mostrarse al mando de algo.

Aunque eso tampoco es as铆, la repudiada decisi贸n de la jueza Cockerill no cambia una decisi贸n previa, que impide a Guaid贸 hacerse de esos fondos, o utilizarlos de alguna manera. De cualquier forma, partidos guaidosistas, como Primero Justicia, abrieron el paraguas y pidieron que 鈥渦n permanente mecanismo transparente de manejo y rendici贸n de esos activos鈥 y remarcaron que eso 鈥渉asta ahora, no ha sucedido鈥.

鈥淎provechamos esta decisi贸n sobre el oro venezolano para ratificar la necesidad urgente (鈥) de despartidizar el manejo de los activos de la Rep煤blica y crear un fideicomiso independiente, t茅cnico y transparente鈥.

Queda claro que la pirater铆a en este caso no es solo inglesa, claramente, sino hacia adentro de la oposici贸n. El otro interrogante que queda abierto es hasta cu谩ndo se mantendr谩 el status quo de no detener a Guaid贸, quien sigue en Venezuela, ahora con la potestad (como dec铆amos, con limitantes) sobre casi 2 mil millones de d贸lares en oro, rapi帽ados al Estado venezolano.

* Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTV en Venezuela, editor de Questiondigital.com. Analista asociado al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE).

S铆guenos en redes sociales鈥 Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos