January 8, 2023

El Comité Ejecutivo del PKK publicó una declaración con motivo del 10º aniversario de la Masacre de París, y dijo: “El juicio histórico y la rendición de cuentas han comenzado, y llegarán a su fin victoriosamente”

La declaración realizada por el Comité Ejecutivo del PKK con motivo del 10º aniversario de los asesinatos de tres revolucionarias kurdas el 9 de enero de 2013 en París, decía: “La historia ha comenzado su juicio y su rendición de cuentas sobre esta base, y llegará a su fin con éxito”.

En una declaración escrita, el Comité Ejecutivo del PKK conmemoró a los martirizados en la 1ª y 2ª masacres de París y llamó a todos a “juntar estas dos masacres de París con todas sus conexiones y responsabilizar a los asesinos”.

La declaración del PKK es la siguiente:

“Como Movimiento por la Libertad del Kurdistán y pueblo kurdo, vivimos el décimo aniversario de la 1ª Masacre de París, que tuvo lugar el 9 de enero de 2013. En el décimo aniversario de su martirio, conmemoramos a tres mujeres revolucionarias kurdas, tres luchadoras por la libertad, las camaradas Sara (Sakine Cansız), Rojbin (Fidan Doğan) y Ronahi (Leyla Şaylemez) con profundo respeto, amor y gratitud. Reiteramos nuestra promesa de que en el undécimo año desarrollaremos nuestra lucha para lograr sus objetivos y mantener vivo su recuerdo de una manera mucho más fuerte y generalizada.

En nombre de la justicia humana, condenamos el hecho de que el Estado y la Administración franceses aún no hayan juzgado a los verdaderos criminales y llevado a los asesinos ante la justicia. Por esta razón, constatamos que la masacre se ha renovado diez años después y, del mismo modo, tres revolucionarios y patriotas kurdos han sido asesinados en París. Hacemos un llamamiento a la justicia francesa para que saque a la luz estas dos masacres de París, llevadas a cabo por las mismas fuerzas con diez años de diferencia, exponiendo la conexión y haciendo que los asesinos rindan cuentas.

En particular, hacemos un llamamiento a los intelectuales, escritores y artistas de París y de toda Francia, a las fuerzas socialistas y democráticas, a los trabajadores y obreros, a las mujeres y a la juventud para que reflexionen sobre la masacre kurda que tuvo lugar en París dos veces en diez años, y para que muestren una solidaridad más fuerte con el pueblo kurdo y la lucha por la libertad.

Os pedimos que trabajéis con todas vuestras fuerzas para esclarecer las masacres en cuestión y juzgar a los criminales. ¡Que se haga para que las mujeres y los hombres kurdos que lucharon contra las bandas del ISIS que derramaron sangre en París y derrotaron al ISIS no sean masacrados en Francia! ¡Que se haga para que París, la ciudad de la comuna, no se convierta en la ciudad donde asesinan a los luchadores por la libertad kurdos!

Revolución por la libertad de las mujeres en todo el mundo

Está muy claro que en los últimos diez años, el pueblo kurdo y sus amigos, especialmente las mujeres kurdas, no han parado y han trabajado para defender a los mártires del 9 de enero de París, para arrojar luz sobre la masacre y para juzgar a los asesinos. Las camaradas Sara, Rojbin y Ronahi hicieron un gran esfuerzo para difundir por todo el mundo la lucha por la libertad del Kurdistán y la Revolución por la Libertad de las Mujeres. Ahora, en el décimo aniversario de la masacre, los resultados de este esfuerzo histórico son evidentes. Con los esfuerzos de las mujeres, los kurdos y las fuerzas democráticas, la masacre del 9 de enero de 2013 fue esclarecida y los asesinos fueron desenmascarados y tuvieron que rendir cuentas. A pesar de los esfuerzos del Estado turco antikurdo y genocida y de la Administración fascista del AKP para impedirnos y destruirnos, la lucha por la libertad del Kurdistán y la revolución de liberación de las mujeres se desarrollaron más y se extendieron por todo el mundo con la lucha llevada a cabo en memoria de las camaradas Sara, Rojbin y Ronahi. Así, las esperanzas de los asesinos fueron frustradas y sus cálculos anulados. Con la lucha contra la masacre, la conciencia y la organización de la libertad de los kurdos y de las mujeres se ha desarrollado y fortalecido. La consigna “Jin Jîyan Azadî” acuñada por el líder Abdullah Öcalan se ha convertido en la consigna principal de las revoluciones del siglo XXI.

Los planes de la alianza AKP-MHP no deben ser permitidos

La administración fascista-genocida del AKP-MHP, que no pudo soportar todos estos desarrollos históricos, fue derrotada una y otra vez por la Resistencia İmralı desarrollada por el Líder Apo, y fue derrotada por las Guerrillas de la Libertad del Kurdistán en Zap, Avaşin y Metina. Por un lado, aumentó el terrorismo fascista y la opresión dentro de las fronteras de la República Turca. Al mismo tiempo que intenta conseguir lo que el ISIS no logró en Rojava y Shengal, también intenta extender el terrorismo al mundo exterior y convertir a todo el mundo en cómplice del genocidio kurdo. La 2ª Masacre de París tuvo lugar sobre esta base. Aquí, también, tres revolucionarios y patriotas kurdos fueron asesinados por el ataque planeado y organizado del fascismo del AKP-MHP. El Estado y la sociedad francesa se han enfrentado cara a cara con el cumplimiento de los requisitos de la democracia frente a los kurdos y la humanidad. La administración fascista del AKP-MHP intenta ganar las elecciones en Turquía y prolongar la vida en el poder sembrando el terror en el mundo. Cualquiera que se llame a sí mismo “demócrata” debería ver esta verdad y no debería permitir que los planes del fascismo del AKP-MHP sigan adelante.

