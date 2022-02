–

El Comit茅 Ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK) emiti贸 una declaraci贸n sobre el secuestro de Abdullah 脰calan, ocurrido el 15 de febrero de 1999 en Kenia, durante un operativo conjunto de los servicios de inteligencia turcos, el Mossad israel铆 y la CIA estadounidense.

Desde el PKK se帽alaron que ya pasaron 23 a帽os desde que 脰calan fue llevado a Turqu铆a y encarcelado posteriormente en la isla-prisi贸n de Imrali. Dentro de este per铆odo, el objetivo de la conspiraci贸n internacional, que era la aniquilaci贸n de 脰calan y el aplastamiento del Movimiento de Liberaci贸n Kurdo, no se logr贸, aseguraron desde la organizaci贸n.

鈥淟a conspiraci贸n internacional contra el l铆der Abdullah 脰calan comenz贸 el 9 de octubre de 1998 (con su salida forzada de Siria) 鈥搑ecordaron desde el PKK-. El objetivo era su aniquilaci贸n. Despu茅s de que varios m茅todos de eliminaci贸n no tuvieron 茅xito, fue secuestrado en Kenia, el 15 de febrero de 1999, y extraditado a la Rep煤blica de Turqu铆a para ser ejecutado; dado que no se ejecut贸 la pena de muerte, deb铆a ser desgastado dentro del sistema de tortura y aislamiento establecido en Imrali para imponer su derrota ideol贸gico-pol铆tica. Este procedimiento tampoco produjo el resultado deseado. Luego se intent贸 dividir al PKK desde adentro, con una l铆nea provocativamente destructiva para que R锚ber Apo (Abdullah 脰calan) ya no tuviera una organizaci贸n. Posteriormente, se intentaron varias intrigas y maquinaciones, como las 鈥榗onversaciones de Imrali鈥 (supuestas negociaciones para una soluci贸n de la cuesti贸n kurda) para llevar el complot a una conclusi贸n exitosa. Como todos estos ataques fracasaron, ahora intentan vengarse con el aislamiento total (de 脰calan). La conspiraci贸n internacional contin煤a hoy con la tortura del aislamiento en Imrali, la clasificaci贸n del PKK como organizaci贸n terrorista y m茅todos como la represi贸n, las masacres y el genocidio contra el pueblo kurdo鈥.

En la declaraci贸n, expresaron que 鈥渆l complot contra R锚ber Apo fue decidido, planificado y llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos como un ataque de exterminio contra la existencia y la libertad de los kurdos. En los 煤ltimos 24 a帽os, los diversos gobiernos de Estados Unidos han buscado el apoyo de Israel y Gran Breta帽a, en particular, as铆 como de Egipto, Francia, Alemania, Rusia, Grecia, Kenia y otros estados, seg煤n sea necesario. Es obvio que el complot apunta al genocidio del pueblo kurdo y es un ataque conjunto del sistema de poder global de los estados. La Rep煤blica de Turqu铆a es utilizada como guardi谩n, pero el sistema Imrali es mantenido por la asociaci贸n de un ataque global鈥.

鈥淣osotros, como movimiento y pueblo, nunca debemos olvidar estos hechos, incluso los amigos del pueblo kurdo deben ser conscientes de ellos. Con esta conciencia, debemos luchar contra la conspiraci贸n internacional y hacer que los poderes involucrados rindan cuentas鈥, se帽alaron en el PKK.

En el comunicado tambi茅n se manifest贸 que 鈥渆l propio 脰calan ha expuesto la teor铆a, la ideolog铆a, el programa, la estrategia y la forma en que se debe combatir la conspiraci贸n (鈥) En lugar de buscar una soluci贸n dentro del sistema, lo que habr铆a significado rendirse a la mentalidad y pol铆tica de la conspiraci贸n, ha planeado luchar contra el sistema desde adentro y as铆 vencerlo, creando un nuevo sistema de vida libre y democr谩tica. En resumen, primero derrot贸 la conspiraci贸n en su mente y coraz贸n, y luego se dedic贸 a la lucha ideol贸gica y lucha pr谩ctica sobre esta base. Confiamos en el mismo m茅todo en nuestra lucha contra la conspiraci贸n y dejamos que fracase, primero en nuestras mentes y corazones, para dedicarnos a nuestra pr谩ctica pol铆tica sobre esta base鈥.

鈥淒el mismo modo, la resistencia contra 茅l debe tener lugar a nivel global, que tambi茅n est谩 siendo realizado internacionalmente con la campa帽a 鈥楧em Dema Azadiy锚鈥 (Tiempo de Libertad)鈥, afirmaron.

Por 煤ltimo, el Comit茅 Ejecutivo del PKK pidi贸 que se intensifique esta lucha para aplastar el fascismo del r茅gimen de los partidos pol铆ticos AKP/MHP en Turqu铆a, y lograr la liberaci贸n de 脰calan.

