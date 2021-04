Placa homenaje a Pastora González Vieites en Arteixo, A Coruña.

Placa homenaje colocada esta mañana, 2º día del aniversario de su pérdida, en la parroquia de Oseiro , municipio de Arteixo, provincia de A Coruña, en la calle Calderón de la Barca 1, edificio donde vivió hasta su fallecimiento. Es un honor inmenso para toda la vecindad.

.

Homenaje impulsado por el @ateneo_libertario_xose_tarrio sito en A Coruña, del que Pastora era partícipe.

La placa elaborada en piedra de granito do Porriño con texto grabado en modelo de letra creado por Castelao.

.

No te olvidamos Nai Imperdible, el Faro que guía este proyecto.

Nuestro amor hacia ti es infinito.

Que a loita non morra!

Pastora VIVE! 💜 🐭 🌹