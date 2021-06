Plácido Domingo, otra víctima de la ola #MeToo

09/06/202108/06/2021

Pl谩cido Domingo volver谩 a cantar en Espa帽a. Empezar谩 este mismo mi茅rcoles, 9 de junio, con una aparici贸n en una gala organizada por la Fundaci贸n Excelentia para Cruz Roja, que recaudar谩 fondos para las personas m谩s vulnerables en pandemia. Parece recochineo pero no, as铆 se llama la fundaci贸n, Excelentia, y para eso es el dinero, para “personas vulnerables”.

El grito del hombre medio en Espa帽a es siempre el de que las mujeres podemos destrozar no solo la carrera de un hombre simplemente hablando, sino la vida en general (adem谩s de mandarlos al calabozo s铆 o s铆). Es curioso que sigan con la matraca teniendo la realidad ante sus ojos: raro es el caso del famoso que ha sido acusado durante la ola del #MeToo y no siga exactamente donde estaba (si exceptuamos a los que abusaron de varones, como Kevin Spacey, que eso s铆 es intolerable y no lo contrata ni dios).

Hoy la misma desverg眉enza se materializa en la gira que har谩 Domingo pl谩cidamente por Espa帽a, porque despu茅s de Madrid y para Cruz Roja, este se帽or cantar谩 en Marbella para el Festival Starlite , cuyos organizadores aseguran de que se trata de -y cito- “una gran fiesta en su honor“.

Pl谩cido Domingo acos贸 sexualmente, que sepamos, a 20 mujeres. Esas 20 mujeres que dieron el paso de hacer p煤blico lo que sufrieron, ven c贸mo su acosador sigue siendo contratado por fundaciones y festivales, recibe aplausos y fiestas en su honor, y que hasta instituciones humanitarias como Cruz Roja se unen a la red de apoyo y contrataciones del tipo en cuesti贸n.

Entre sus v铆ctimas, se encuentra ellas Angela Turner, que con 28 a帽os sufri贸 a un Pl谩cido Domingo de casi 60 magre谩ndole los pechos en un camerino. No solo hablaron ellas, tambi茅n trabajadores de la 脫pera de Estados Unidos. Porque esa es otra, solo han hablado estadounidenses pero este se帽or ha estado cantando alrededor del mundo durante d茅cadas. S贸lo 茅l puede saber cu谩ntos cad谩veres tiene en el armario -si es que llega a acordarse de todas, lo cual dudo mucho-. No creo que nadie piense que este tipo de comportamientos los reservaba para un pa铆s determinado.

Sus v铆ctimas -hablaran o no- comprueban, mudas de nuevo, que los patriarcas corren a reconstruir la imagen y figura de quien us贸 su poder para cosificarlas y acosarlas sexualmente. Es otra de las consecuencias de que sean mayoritariamente hombres quienes copan las c煤pulas directivas: si empatizan con alguien no es precisamente con las v铆ctimas del sistema que les da privilegios.

Pl谩cido Domingo, por su parte, que asumi贸 en su d铆a las responsabilidades de sus acciones, est谩 encantado, por supuesto, y dice estar feliz de “volver a cantar para mi gente”.

Y ya est谩. Se acab贸 la historia. Aqu铆 no ha pasado nada y v谩monos que the show must go on.

