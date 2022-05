El pasado 18 de mayo se celebr贸 una nueva reuni贸n de la Comisi贸n Negociadora del Plan de Igualdad de AtoS Spain.

El objetivo de esta reuni贸n era revisar los primeros datos obtenidos por la consultora Murgibe para el diagn贸stico previo a la realizaci贸n del Plan de Igualdad de AtoS Spain.

Por ahora se trata solo de datos sin analizar, por lo que no se han extra铆do conclusiones de los mismos. Nos mostraron unas tablas contenidas en un documento que la representante de Murgibe comparti贸 a trav茅s de la pantalla de Teams, pero que a煤n no nos han hecho llegar.

Dichas tablas conten铆an fundamentalmente porcentajes de hombres y mujeres en la plantilla de AtoS Spain, tanto en general como desglosados seg煤n divisiones, GCM, edad, antig眉edad, y otros criterios. La idea era que las tablas mostraran la misma informaci贸n que en el diagn贸stico de 2017, para poder comparar con los datos de aquel a帽o y ver la evoluci贸n. No ha sido posible en todos los casos, ya que los cambios organizativos en AtoS Spain hacen imposible dicha comparaci贸n en el caso de los porcentajes de hombres y mujeres en cada divisi贸n, por ejemplo. La parte social pregunt贸 a la empresa si era posible establecer una correspondencia entre las divisiones antiguas y las nuevas, y la respuesta fue que es imposible puesto que no hay equivalencia entre unas y otras.

Durante la revisi贸n surgieron discrepancias respecto a dos de los apartados del documento:

Uno de ellos era un apartado nuevo, que no se hab铆a incluido en diagn贸sticos anteriores. Murgibe hab铆a decidido incluir, como uno de los datos a analizar, la presencia de hombres y mujeres en la RLPT de la empresa y en las candidaturas presentadas por los sindicatos a las elecciones sindicales. Solo constaba el t铆tulo del apartado, ya que la obtenci贸n de los datos hab铆an decidido dejarla a cada secci贸n sindical. No entendemos la inclusi贸n de este apartado en un diagn贸stico cuyo cometido es elaborar un Plan de Igualdad con acciones para corregir las desigualdades en la empresa, ya que, l贸gicamente, las secciones sindicales no vamos a negociar con la empresa nada relacionado con la elaboraci贸n de nuestras listas. 脡sa es una cuesti贸n que decide la afiliaci贸n, y nadie m谩s. Puesto que la elaboraci贸n de nuestras listas no va a ser objeto de discusi贸n, negociaci贸n ni debate con la empresa, 驴por qu茅 incluir el apartado en el diagn贸stico? Si el objetivo es que la empresa quede mejor en la foto mostrando que la representaci贸n sindical tambi茅n tiene problemas de paridad de g茅nero (aunque el objetivo del diagn贸stico no es que nadie quede bien o mal), esto no es ning煤n secreto.

Las listas electorales de CGT no son ning煤n secreto, pues son accesibles para cualquier trabajador o trabajadora de AtoS Spain que quiera votar en las elecciones sindicales, ya que los nombres aparecen en las papeletas. El problema de paridad existe en las listas que ha presentado hasta ahora esta Secci贸n, y el origen del mismo es que pocas mujeres se animan a presentarse a las elecciones y no que se vete su presencia, m谩s bien al contrario. Si alguien tiene alguna sugerencia de c贸mo atraer m谩s mujeres a nuestras listas, o quiere debatir el tema, estamos abiert@s a ello, pero en ning煤n caso se podr铆a debatir si est谩 presente cualquier persona que represente a la empresa, por motivos obvios.

En cualquier caso, si la empresa insistiera en incluir ese apartado innecesario, ya tiene la informaci贸n, pues conoce las personas que forman parte de los Comit茅s, as铆 como las candidaturas que se presentan a las elecciones… 隆Qu茅 la busque!

La otra discrepancia surgi贸 hablando de la encuesta cuya realizaci贸n ya anunci谩bamos en el resumen de la anterior reuni贸n de la negociaci贸n del Plan de Igualdad. Cuando se lanz贸 la encuesta, advertimos a la empresa de que hab铆a un problema, pues la misma persona puede contestarla varias veces, as铆 que los resultados no ser铆an fiables. Se pidi贸 que se arreglara, pero la empresa nos dijo que no se pod铆a asegurar que s贸lo hubiera una respuesta por persona y a la vez garantizar la confidencialidad y el anonimato. Se pregunt贸 cu谩l era la diferencia con la encuesta de riesgos psicosociales, que seg煤n la propia p谩gina de la encuesta es confidencial y an贸nima, y solo se puede contestar una vez ya que requiere autentificaci贸n con la PKI. La respuesta a esa pregunta fue que la encuesta de riesgos psicosociales la hac铆a AtoS Spain, mientras que la encuesta de igualdad la hac铆a Murgibe, que usa una plataforma diferente. Esto no nos parece excusa, ya que nadie obliga a AtoS Spain a subcontratar la realizaci贸n de la encuesta, y ni siquiera parece la opci贸n m谩s l贸gica: Murgibe es una consultora de igualdad, y AtoS Spain es una consultora inform谩tica, por lo que no es sorprendente que AtoS Spain s铆 sepa, cuando quiere, c贸mo hacer una encuesta online con garant铆as y Murgibe no.