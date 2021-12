CGT

+ UGT se empe帽贸 en mantener su postura con un reparto de siete y seis puestos, a pesar del poco peso que tienen los centros sin representaci贸n en AtoS Spain. + CCOO, cambi贸 respecto a su postura de la anterior reuni贸n y tambi茅n opt贸 por la propuesta de UGT. + CoBas tambi茅n cambi贸 de opini贸n y se mostr贸 de acuerdo con ese reparto, aunque no se ajusta a la situaci贸n real. + La CIG no se lleg贸 a manifestar… su representante ni siquiera habl贸 en esta reuni贸n. + El resto de los Sindicatos (LAB, ELA y COS) estaban de acuerdo con la propuesta de CGT.

Cuando pasamos a repartir los 13 puestos de la mesa,hizo una propuesta de reparto m谩s acorde con la representatividad real que la que propon铆an UGT y CCOO, pero que aseguraba al mismo tiempo que estuvieran presentes todos los sindicatos… un reparto de diez para la RLPT dey tres para la comisi贸n sindical. Y entonces ocurri贸 que:

Ante esta perspectiva, dada la intransigencia de los sindicatos de siempre, y con intenci贸n de no bloquear la constituci贸n de la Comisi贸n Negociadora, CGT se mostr贸 abierta a aceptar esa composici贸n de la mesa siempre que para alcanzar cualquier acuerdo se aplicase la tabla de representatividad sindical real en AtoS Spain y que el funcionamiento de la mesa respetase un par de condiciones adicionales que deber谩n quedar reflejadas en el acta de la reuni贸n (que la empresa se comprometi贸 a entregar como fecha l铆mite el 29 de noviembre).

Una de las cosas que no entendemos de este empecinamiento es qu茅 inter茅s tienen en quedarse con puestos en la mesa de negociaci贸n personas que no son de la empresa y que no conocen ni la situaci贸n de 茅sta ni a la plantilla de AtoS Spain, quitando la opci贸n de participar a otras personas que s铆 la conocen. Otro misterio m谩s de los sindicatos mayoritarios.

Finalmente, se acord贸 realizar la pr贸xima reuni贸n en la semana del 13 de diciembre.