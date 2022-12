–

El dilluns 12 han comen莽at les XXIV Jornades Llibert脿ries de CGT Val猫ncia amb una assemblea de delegades i afiliades en la qual s鈥檋a presentat la guia jur铆dica sobre Plans d鈥橧gualtat editada per l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista i una xarrada de Luis Gonz谩lez Reyes, doctor en Ci猫ncies Qu铆miques i membre d鈥橢cologistes en Acci贸, en la qual s鈥檋a reflexionat sobre la crisi clim脿tica i energ猫tica.

El mat铆 del dilluns 12 de desembre s鈥檋an inaugurat en l鈥橭ctubre Centre de Cultura Contempor脿nia les XXIV Jornades Llibert脿ries de CGT Val猫ncia amb la pres猫ncia de Juan Miguel Font, secretari general de la Federaci贸 Local de CGT Val猫ncia i Miguel Fadrique, secretari general de CGT, qui s鈥檋an encarregat de presentar l鈥檈dici贸 d鈥檃quest any de les jornades que porten per t铆tol 芦Ara 茅s el moment. Alternatives anarquistes enfront al col路lapse del capitalisme禄, al costat d鈥橢lisenda Rotger, secret脿ria de la dona de CGT, i Maribel Ram铆rez, secret脿ria d鈥檃cci贸 sindical de CGT, que han sigut les responsables de presentar la guia jur铆dica sobre Plans d鈥檌gualtat, editada per l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista, i que ha donat pas a una assemblea de delegades de CGT.

Durant la presentaci贸 de les jornades, Juan Miguel Font ha afirmat que 茅s necessari que 鈥渓鈥檃filiaci贸 de CGT, que la classe treballadora, torne a moure鈥檚 al carrer, i convertir a CGT en la primera opci贸 sindical鈥. Per la seua part Miguel Fadrique remarcava que 鈥淐GT 茅s molt m茅s que els resultats en unes eleccions sindicals, CGT 茅s una eina al servei de la classe treballadora鈥.

La vesprada del dilluns, Luis Gonz谩lez Reyes, doctor en Ci猫ncies Qu铆miques i membre d鈥橢cologistes en Acci贸, soci de la cooperativa Gar煤a, responsable d鈥檈ducaci贸 ecosocial en FUHEM i autor o coautor de diversos llibres entre els quals destaca 芦En l鈥檈spiral de l鈥檈nergia禄, va ser el ponent de la primera de les xarrades-debat d鈥檃questa edici贸 de les jornades llibert脿ries que sota el t铆tol 芦Crisi clim脿tica, crisi energ猫tica鈥 arribem a temps? Alternatives davant el col路lapse禄 es va encarregar de disseccionar la situaci贸 en la qual ens trobem com a 鈥渃risi ambiental al costat d鈥檜na gran desigualtat, tant en el repartiment de la riquesa com en el repartiment del poder鈥. Luis Gonz谩lez Reyes ha explicat que 鈥渓a ci猫ncia no ens resoldr脿 tots els problemes, hem d鈥檃ssumir els nostres l铆mits鈥, a m茅s ha incidit que 鈥渓a crisi ecol貌gica, econ貌mica i social鈥 fa que el sistema siga insostenible i 鈥渆l que ve per davant dep茅n de les lluites de hui鈥. El ponent va insistir en la necessitat de 鈥渃reure que 茅s possible鈥 una alternativa per a avan莽ar cap a una societat postcapitalista que permeta a les treballadores 鈥渞ecuperar autonomia econ貌mica, repartir el treball reproductiu, no sols per a sostindre el treball productiu, tamb茅 per a ajudar a una restauraci贸 ambiental i promoure una economia circular real鈥.

Les Jornades llibert脿ries segueixen el dimarts 13 de desembre amb una nova confer猫ncia en l鈥橭ctubre CCC, a les 18.30, amb Carlos Taibo, escriptor, editor i professor de Ci猫ncies Pol铆tiques en la Universitat Aut貌noma de Madrid, autor d鈥檜n gran nombre d鈥檕bres en les quals tracta diversos temes com ara la geopol铆tica, R煤ssia i la Uni贸 Sovi猫tica, Catalunya, el 15M, el moviment llibertari, el decreixement i el col路lapse; que explicar脿 com fer front al ecofeixisme des de l鈥檃narcosindicalisme.