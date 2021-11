VERSIÓN EN ESPAÑOL, HAGA CLIC AQUÍ

¿Quiere ayudar a desenmascarar el fraude mundial de “COVID-19”?

Si desea presentar su propia solicitud de FOI (Acceso a Información Pública) a otra institución, u obtener una respuesta actualizada de una institución que ya proporcionó una respuesta de “no hay registros” en el pasado, al final de esta página hay una plantilla sugerida.

(Le sugiero encarecidamente que utilice la misma redacción de la plantilla, porque así se reduce la posibilidad de que una institución le haga perder el tiempo y cree confusión con registros de aislamiento “falsos” o con vagas excusas para no proporcionar registros.)

Por favor, comparta conmigo las respuestas que reciba. Christinem@fluoridefreepeel.ca.

Las siguientes indicaciones y plantillas se basan en mi experiencia personal, que ha sido principalmente con instituciones canadienses.

Tenga en cuenta que la legislación que regula las solicitudes de Libertad de Información (LDI, o FOI, en inglés), o “acceso a la información”, difiere según la jurisdicción. Debería poder encontrar en línea, tanto del nivel de gobierno aplicable (por ejemplo, Ontario) como de la institución específica en la que está interesado (por ejemplo, la Universidad de Toronto), instrucciones sobre cómo presentar una solicitud.

En el caso de las solicitudes canadienses (federales), de Ontario (provinciales) y municipales dentro de Ontario, la solicitud debe enmarcarse en términos de registros, no en solicitudes de respuestas a preguntas. (Si se quieren respuestas a preguntas hay otro proceso que implica “peticiones” con el que no tengo experiencia).

Dirija su solicitud de LDI a la institución a la que se dirige. Si quiere saber qué registros tiene el “Ministerio de Salud”, envíe su solicitud al coordinador de la LDI del Ministerio de Sanidad. Y tenga en cuenta que las instituciones privadas no están sujetas a las solicitudes de LDI, pero sí las agencias gubernamentales y las organizaciones financiadas por el gobierno (es decir, las universidades) generalmente sí lo están.

Si una solicitud es políticamente sensible (como las solicitudes “SARS-COV-2″/”COVID-19”) o el coordinador de la LDI con el que está tratando no es muy competente, es posible que intente “desanimarle” o desalentarle, o aconsejarle que cancele su solicitud o que la presente a otra institución en su lugar, o proporcionarle excusas que suenan oficiales pero que son falsas para cancelar toda su solicitud o parte de ella. ¡Manténgase firme!. Y tenga en cuenta que en este caso es realmente útil conocer la legislación aplicable y citarla cuando responda a la institución.

La información de contacto de los coordinadores de la LDI de las distintas instituciones federales canadienses se encuentra aquí:

https://www.tbs-sct.gc.ca/ap/atip-aiprp/coord-eng.asp#N

Tenga en cuenta que sólo las intuiciones federales canadienses (es decir, Health Canada, PHAC y NRC) exigen una “prueba de derecho” (una copia de su certificado de nacimiento o algo parecido). No es necesario presentar ninguna “prueba de derecho” para las solicitudes provinciales (por ejemplo, la Universidad de Toronto) o municipales.

El nombre de la legislación aplicable dependerá del lugar donde usted viva y de si se trata de una solicitud federal, provincial o municipal.

Para las solicitudes federales canadienses, y para las solicitudes dentro de Ontario, se requiere una tasa de solicitud de 5 dólares para su solicitud de “Libertad” de Información. La tasa de solicitud se abonará a diferentes beneficiarios en función de la institución con la que trate. Puede preguntar a la institución si no está seguro de a quién debe hacer el cheque.

En algunas instituciones puede presentar su solicitud y pagar la tasa de solicitud en línea. Si el pago en línea está disponible, me gusta presentarlo en línea para facilitar el pago, pero también hago un seguimiento por correo electrónico porque me gusta tener un registro que muestre todos los detalles de mi solicitud.

Especificar que usted prefiere que le envíen los archivos o cartas electrónicas por correo electrónico evita que la institución intente cobrarle por las fotocopias o el envío, ahorra tiempo y facilita el intercambio de archivos en línea.

En el caso de la plantilla que figura a continuación, deberá editar las partes que aparecen en negrita para que tenga sentido para la solicitud en la que usted esté trabajando. Sin embargo, el esquema general que figura a continuación puede ser útil.

En cuanto a la sección de la plantilla sobre “registros disponibles al público”: Siempre incluyo esta sección porque, por lo general, si una institución tiene un registro que coincide con lo que usted solicita pero ese registro ya está disponible para el público en otro lugar, entonces la institución no tiene obligación de proporcionarle ese registro.

Por lo tanto, si no incluye este apartado, la institución podría “denegar el acceso” basándose en esta excusa, dando la falsa impresión de que sí tienen registros que coinciden con su solicitud, aunque no los tengan.

Si realmente tienen registros que están disponibles públicamente en otros lugares, entonces usted requiere las citas para que pueda encontrar esos registros, y si no tienen ningún registro, entonces ¡usted necesita que lo digan!. Y su trabajo es ayudarle, no engañarle.

Además, en virtud de la FIPPA de Ontario (la legislación de Ontario que rige el proceso de solicitudes a las instituciones provinciales) y la MFIPPA (la legislación de Ontario que rige las solicitudes a las instituciones municipales), la institución está obligada a declarar explícitamente que no tiene registros para responder (ninguno que coincida con lo que usted busca) si no los tiene.

**************************EJEMPLO****************************

Asunto: Solicitud de acceso a la información: registros sobre la PURIFICACIÓN DEL “SARS-COV-2”

Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2021

Para: Lic. Eugenia BRAGUINSKY

Directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública

Capital Federal

accesoalainformacion@aaip.gob.ar

Estimada Sra. BRAGUINSKY,

Esta es una solicitud formal de acceso a los registros generales, realizada bajo la Ley Nº 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

Descripción de los Registros Solicitados:

Todos los estudios y/o informes en posesión, custodia o vuestra institución que describan la purificación del supuesto “virus COVID-19” (también conocido como “SARS-COV-2”, incluyendo cualquier supuesta “variante”) directamente de una muestra tomada de un humano enfermo, donde la muestra del paciente no se combinó primero con ninguna otra fuente de material genético (por ejemplo, células de riñón de mono, también conocidas como células Vero; suero fetal bovino, etcétera).

Aclaración de la Solicitud:

Por favor, tenga en cuenta que no estoy solicitando estudios/informes en los que los investigadores no lograron purificar el presunto “virus” y en su lugar:

cultivar algo, y/o

realizaron una prueba de amplificación (es decir, PCR), y/o

fabricaron un genoma a partir de secuencias (supuestamente) detectadas en una sustancia impura, y/o

produjeron imágenes de microscopía electrónica de cosas no purificadas.

Ya soy consciente de que, según la teoría de los virus, un “virus” necesita células huésped para replicarse, y no estoy solicitando registros que describan la replicación de un “virus” sin células huésped. Tampoco estoy solicitando registros que describan un cumplimiento estricto de los Postulados de Koch, ni registros que describan un supuesto “virus” flotando en el vacío, ni información privada de pacientes.

Simplemente solicito registros que describan la purificación (separación del supuesto virus de todo lo demás en la muestra obtenida directamente del paciente, según las prácticas estándar de laboratorio para la purificación de otras cosas muy pequeñas).

Por favor, tenga en cuenta que mi solicitud incluye cualquier estudio/informe que coincida con la descripción anterior, elaborado por cualquier persona y en cualquier lugar del mundo, que pueda servir de referencia en la toma de decisiones sobre seguridad sanitaria.

Tenga en cuenta que a pesar del hecho de que la purificación es un paso esencial (pero no suficiente) para probar la existencia de un “virus” que causa una enfermedad, así como para diseñar un test que pueda detectarlo y para elaborar una vacuna, hasta la fecha, más de 130 instituciones en todo el mundo no han proporcionado o citado tales registros, por lo tanto, a mi conocimiento no existen tales registros y si existen no puedo acceder a ellos hasta que se me proporcione una cita o URL.

Por lo tanto, si alguno de los registros coincide con la descripción anterior de los registros solicitados y está actualmente disponible en el dominio público, por favor proporcione suficiente información sobre cada registro para que pueda identificar y acceder a cada uno con certeza (es decir, título, autor(es), fecha, revista, donde el público puede acceder). Si es posible, facilite las direcciones URL.

Formato:

Documentos en pdf enviados por correo electrónico; no deseo que me despachen nada por correspondencia postal.

Información de contacto:

Apellido:

Nombre:

DNI:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Gracias de antemano y mis mejores deseos,

**************************OTRO EJEMPLO****************************

Asunto: Solicitud de acceso a la información: resultados de análisis de vacunas contra Covid-19 aplicadas en Argentina

Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2021

Para: Lic. Eugenia BRAGUINSKY

Directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública

Capital Federal

accesoalainformacion@aaip.gob.ar

Estimada Sra. BRAGUINSKY,

Esta es una solicitud formal de acceso a los registros generales, realizada bajo la Ley Nº 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

Descripción de los Registros Solicitados:

Todos los estudios y/o informes en posesión, custodia o control de vuestra Institución que muestren los resultados detallados de análisis de laboratorio exhaustivos de las “vacunas” aplicadas en Argentina “contra Covid-19”, realizados por laboratorios públicos o privados, nacionales o extranjeros, que descarten la presencia en las mismas de sustancias tóxicas, tales como el óxido de grafeno.

Aclaración de la Solicitud:

Por favor, tenga en cuenta que en el documento accesible mediante el enlace abajo detallado, que es un documento público oficial, firmado digitalmente, de validez legal, científica y académica, el Dr. Pablo Campra Madrid afirma categóricamente y demuestra concluyentemente haber confirmado la detección del tóxico óxido de grafeno en muestras de las cuatro vacunas aplicadas en Europa.

https://www.researchgate.net/publication/355684360_Deteccion_de_grafeno_en_vacunas_COVID19_por_espectroscopia_Micro-RAMAN

Vea también el artículo de La Nación “Vacunas contra el coronavirus: Japón suspendió 1,6 millones de dosis de Moderna por contaminación”

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/vacunas-contra-el-coronavirus-japon-suspendio-16-millones-de-dosis-de-moderna-por-contaminacion-nid27082021/

Y el artículo de Fierce Pharma, “Floating material found in Pfizer COVID-19 vaccine vials in Japan, but company says it’s not contamination”

https://www.fiercepharma.com/pharma/floating-material-found-pfizer-covid-19-vaccine-vials-japan-but-company-says-it-s-not

Tenga en cuenta que a pesar de que he buscado y solicitad informes oficiales de análisis de laboratorio de las vacunas aplicadas en Argentina, a mi conocimiento no existen tales registros y si existen no puedo acceder a ellos hasta que se me proporcione una cita o URL.

Por lo tanto, si alguno de los registros coincide con la descripción anterior de los registros solicitados y está actualmente disponible en el dominio público, por favor proporcione suficiente información sobre cada registro para que pueda identificar y acceder a cada uno con certeza (es decir, título, autor(es), fecha, revista, donde el público puede acceder). Si es posible, facilite las direcciones URL.

Formato:

Documentos en pdf enviados por correo electrónico; no deseo que me despachen nada por correspondencia postal.

Información de contacto:

Apellido:

Nombre:

DNI:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Gracias de antemano y mis mejores deseos,