Desde Página Roja entrevistamos a Laura, integrante de la Plataforma Barrios Hartos de Sevilla.

PR: Laura, tengo entendido que la Plataforma interdistritos Barrios Hartos de Sevilla, en la que participan vecinas/os de barrios como Cerro Amate o Los Pajaritos, nació para pelear contra los cortes de luz y los abusivos precios que sufren por parte de las eléctricas, así como el abandono por parte de las instituciones en los que se encuentran muchos barrios obreros. ¿Podrías contarnos en qué momento y cómo surgió esta Plataforma, cuantos barrios engloba y de qué población estamos hablando?

LAURA: La Plataforma Barrios Hartos nace en 2018 con las plataformas de Pino Montano, Bellavista, Cerro Amate, 41006… Surge como consecuencia del hartazgo, la inseguridad y la degradación general de los barrios. Es entonces cuando se empezaron a hacer manifestaciones por los distintos barrios.

El tema de la luz ha estallado en realidad este año, aunque ya llevábamos tiempo con ello. Este año ha cogido fuerza entre otros motivos, por la detención totalmente irregular sufrida por parte de nuestro compañero Juan, en la primera manifestación que hicimos fuera del barrio.

PR: ¿Conocéis otras experiencias similares? ¿Qué apoyo habéis recibido por parte de otras plataformas u organizaciones vecinales en vuestra lucha?

LAURA: Las personas que conformamos Barrios Hartos venimos de distintos colectivos y plataformas vecinales. Desgraciadamente muchas asociaciones de vecinos han perdido su espíritu combativo o mejor dicho: han hecho que lo pierdan. Si las Asociaciones de Vecinos funcionaran correctamente y tuvieran actividad, hubiera sido mucho más rápido y más fácil organizar una gran manifestación a nivel de toda la ciudad de Sevilla.

PR: ¿Qué acciones habéis llevado a cabo hasta la fecha y con qué resultados?

LAURA: En relación a las movilizaciones de este verano por los cortes y el precio de la luz, se empezó de manera casi espontánea por l@s vecin@s, cortando la carretera Su Eminencia. Después se cortó la entrada de la Se-30 en alguna ocasión y sin ningún tipo de permiso administrativo.

Al principio érapmos un grupo de unas 60 o 70 personas, la mayoría bastante mayores. Poco a poco fuimos incorporando megafonía, cartelería y publicidad, consiguiendo reunir hasta unas 180 personas, en manifestaciones diarias de lunes a jueves.

A partir de ahí, empezamos a hacer pequeñas charlas al final de las manifestaciones para ir organizando el movimiento. Otra de las acciones que llevamos a cabo fue la asistencia al pleno del Ayuntamiento de Sevilla, de donde nos echaron. Luego fuimos a las puertas de Endesa en manifestación y nos concentramos frente a las oficinas. Y también en San Telmo, donde nadie nos atendió. En el mes de agosto ocupamos el Centro Cívico Su Eminencia y después le siguieron el Centro Cívico de Bellavista y el de Torreblanca. Durante ese mes trabajamos mucho haciendo pancartas, carteles, entrevistas, panfletos, megafonía por los barrios…y preparando una gran manifestación el 10 de septiembre, donde sí que estuvieron presentes muchos colectivos, organizaciones y sindicatos de clase (llegamos a reunir unas 2000 personas).

En relación a los resultados, decir que hemos pasado de echarnos de un pleno a que el Ayuntamiento nos requiera para reunirnos. Unas reuniones que sin embargo entendemos son para lavarse la cara, vendernos humo y no comprometerse a nada. De ignorarnos totalmente, a que los medios de comunicación quisieran contactar con algún portavoz de la Plataforma de Barrios Hartos. Lo más importante es que Endesa, tras años de no hacer absolutamente nada, más allá de empalmar algunos cables, ha instalado en pleno agosto algunos generadores en algunas zonas, aunque los problemas aún no están resueltos. La última novedad es que este año los vecinos y vecinas afectad@s, han recibido, en su mayoría, una carta compensándoles (muy a la baja por lo general) económicamente por los cortes.

PR: El gobierno nos cuenta que la causa del aumento desorbitado de la inflación, que repercute en el precio de los alimentos básicos o en el suministro de la energía eléctrica, es la invasión de Putin a Ucrania. Sin embargo, vemos como en plena crisis energética, las compañías del sector eléctrico duplicaron sus beneficios según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Ante esta situación, ¿cuáles siguen siendo vuestras principales demandas y reivindicaciones tanto a Endesa como a las distintas Administraciones (Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno central)?

LAURA: Como llevamos diciendo desde el principio, se necesita una solución inmediata para l@s vecin@s damnificad@s, que pasaría por la instalación de generadores portátiles o de nuevos equipos. No obstante, somos conscientes de que la solución definitiva sería expropiar a todas las compañías del oligopolio, poniéndolas bajo control obrero y vecinal, porque una necesidad básica no puede estar en manos privadas.

PR: ¿Qué otras medidas crees que serían necesarias para salir de la actual situación de empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida que sufre la clase trabajadora actualmente?

LAURA: Por supuesto la mejora de las condiciones de trabajo y la derogación de las diferentes Reformas Laborales, la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, reforzar todos los servicios públicos como Sanidad, Educación y Transportes Públicos fundamentalmente.

Por otro lado, recuperar el dinero que se le «prestó» a la banca (60.000 millones de euros), y que todavía no han devuelto. Dejar de subvencionar a la Iglesia y a la Casa Real… Medidas que nos darían la posibilidad de tener muchos más recursos para solucionar los problemas que tenemos la clase obrera. Estamos hablando de unas medidas políticas, que podríamos llamar de una izquierda real.

PR: Cuáles son las perspectivas o pasos que tenéis pensado seguir ahora? ¿Qué les dirías a aquellas vecinas/os que no se animan a participar de las asambleas de la Plataforma y/o en las acciones que estáis llevando a cabo?

Después de la ocupación y de la manifestación del 10 de septiembre, es muy importante mantener la conciencia que se ha creado y las asambleas en los barrios. Está germinando una semilla muy bonita de esperanza en los barrios, donde hacía mucho tiempo no se veía tal nivel organizativo. Hay que consolidar las asambleas y, una vez consolidadas, expandirlas al máximo. Es esencial que haya una buena coordinación entre las distintas plataformas por distrito aunque por supuesto, sabemos que no nos lo van a poner fácil.

Nos lo pondrán difícil porque saben que organizados, concienciados y movilizándonos de forma constante no nos pueden parar. Aún queda mucho trabajo por delante, pero la llama se ha prendido.