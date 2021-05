–

De parte de La Haine May 21, 2021 73 puntos de vista

“A día de hoy nuestro país ha retrocedido décadas en derechos LGTBI, según el último informe de ILGA Europe, España ocupa el puesto 13, por debajo de muchos países, en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans” declara Már Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans.

Después del varapalo a los derechos humanos de las personas trans sufrido este martes en el Congreso de los Diputados, donde los votos en contra de PP, Vox y la abstención del PSOE permitieron tumbar la admisión a trámite de la Ley Trans y que fue llevada al legislativo por varios partidos, tras la petición de los colectivos trans y de familias para sortear el bloqueo que el PSOE mantiene en el ejecutivo. Los colectivos trans federados en la Plataforma trans, así como Euforia Familias Trans-aliadas exigen al PSOE que levante dicho bloqueo en el Gobierno, al texto de Ley Trans que reconoce la libre determinación de la identidad, elaborado tras meses de trabajo del Ministerio de Igualdad con los colectivos y permita su aprobación como anteproyecto de ley en Consejo de Ministros antes del 18 de junio, vísperas del Orgullo LGTBI, si no es así, solicitamos a los organizadores de los orgullos y eventos LGTBI que este partido no sea invitado y no ocupen espacios de visibilidad en ellos.

El apoyo político a esta norma que se concretó en un bloque aún más amplio que el que hizo posible que Pedro Sánchez fuera envestido presidente, constituyó un claro posicionamiento de estos partidos al avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans, por eso pedimos al PSOE que salga del bloque anti derechos trans, donde está acompañado por la ultraderecha de VOX.

Varios expertos en Derecho Constitucional, de distintas universidades del Estado Español han avalado la constitucionalidad del texto de la ley trans, de igual modo diferentes organizaciones europeas e internacionales, como Transgender Europe, ILGA Europe, Human Rights Watch e incluso la Comisaria de Igualdad de la Unión Europea, Helena Dalli han coincidido en que la autodeterminación del género no solo forma parte de los estándares europeos sino que es la herramienta para superar la discriminación que sufren las personas trans.

“A día de hoy nuestro país ha retrocedido décadas en derechos LGTBI, según el último informe de ILGA Europe, España ocupa el puesto 13, por debajo de muchos países, en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans” declara Már Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans. “Es urgente poner freno a los bulos que están propiciando altos índices de violencia hacia las personas trans, sus familias y entorno que son quienes están viviendo la auténtica inseguridad jurídica y la desprotección por parte del Estado.” Concluye Cambrollé.

https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/21/05/2021/plataforma-trans-exhorta-a-psoe-a-aprobar-el-anteproyecto-de-ley-trans-antes-del-orgullo/?p=124761