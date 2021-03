–

Desde ésta mediodía, organizaciones piqueteras marchan hacia Plaza de Mayo para denunciar la situación que atraviesan trabajadores desocupados. Exigen aumento salarial «la canasta de pobreza triplica el salario mínimo y la verdadera canasta familiar que incluye alquiler y educación de los hijos, entre otros rubros, ¡resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de los trabajadores que no llegan ni juntando 4 meses de trabajo!» expresaron. La acción se replica en diferentes ciudades del país. A las 14hs habrá en acto central donde confluirán las columnas que partieron desde diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Por ANRed/Imágen: Matías Cervilla

Desde esta tarde diversas columnas de trabajadores desocupados partieron hacia Plaza de Mayo para exigir «ningún salario por debajo de la canasta básica».

Los puntos de concentración de las organizaciones sociales fueron Avenida de Mayo, Obelisco, Avenida Belgrano, Córdoba y Callao a Palacio Pizurno. Marchan hacia Plaza de Mayo donde a las 14hs, habrá un acto central.

«La canasta de pobreza triplica el salario mínimo y la verdadera canasta familiar que incluye alquiler y educación de los hijxs, entre otros rubros, ¡resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de los trabajadores que no llegan ni juntando 4 meses de trabajo!. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y personas no binarias somos más pobres aún y sobre nosotras recaen todas las tareas de cuidado. La brecha salarial en comparación con los varones es de un 20%, sumado a que durante la pandemia se nos hizo cada vez más difícil acceder a changas y trabajos que permitan sobrellevar la crisis. Durante la pandemia ha recrudecido la violencia de género, y a menos de 3 meses de iniciado el año llevamos ya 55 femicidios y 3 transfemicidios, con un Ministerio de Mujeres y Diversidades que no ha llevado adelante una sola política real de resguardo contra la violencia patriarcal. Luchamos además por el cupo femenino y trans, y por igual salario» expresaron las organizaciones mediante un comunicado.

Asimismo destacaron «en este contexto, la pobreza sigue creciendo a raíz del ajuste que dicta el FMI y aplica el Gobierno de los Fernández. Con el objetivo de conseguir una mayor entrada de divisas, avanzan con el modelo extractivista y la destrucción de nuestros bienes naturales, desconociendo la lucha del pueblo chubutense que hace 18 años enfrenta el saqueo de las corporaciones mineras.Las organizaciones de desocupados independientes rechazamos el discurso del gobierno que dice privilegiar a los pobres. Todo lo contrario, desde el presupuesto Nacional se han reducido o eliminado las ayudas de emergencias, sin anestesia, como el IFE, privilegiando a los acreedores de la usurera e ilegítima deuda externa».

Desde las organizaciones piqueteras, denuncian además la situación que atraviesan los comedores populares que desde hace meses no reciben los alimentos para sostener las ollas y copas de leche a la cual acuden muchas personas en un contexto de empobrecimiento de los y las trabajadoras.

«Los trabajadores que atienden los comedores populares no han sido considerados para la vacunación contra el Covid, siendo esenciales para combatir el hambre: ¡exigimos que integren las listas de prioridad para ser vacunados, por su salud y por la salud pública en general!» agregaron.

Asimismo rechazan el modelo extractivista que pretende intalarse en la Patagonia, y se solidarizan con la lucha del pueblo de Chubut.

«La pobreza sigue creciendo a raíz del ajuste que dicta el FMI y aplica el Gobierno de los Fernández. Con el objetivo de conseguir una mayor entrada de divisas, avanzan con el modelo extractivista y la destrucción de nuestros bienes naturales, desconociendo la lucha del pueblo chubutense que hace 18 años enfrenta el saqueo de las corporaciones mineras».

Finalmente, en el contexto de crisis social y económica la situación de los trabajadores desocupados en cuando al acceso de una vivienda digna se ve obstaculizada, agravando la crisis habitacional a la que se encuentra sometida una enorme porcentaje de personas, que no pueden pagar un alquiler y menos acceder a la compra de un inmueble.

«La tierra y la vivienda son inalcanzables para los trabajadores, por eso crecen las ocupaciones de tierra que los gobiernos de todo color político reprimen y desalojan sin distinción. Fernández y Ferraresi anunciaron que no extenderán el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos a partir de abril, lo que agravará la crisis habitacional» explicaron.