Primero de Mayo: mas que plazas, lectura. Y es una pena, porque es d铆a de sol. Todos ir铆amos. Con las plazas en la cabeza, las lecturas act煤an a su modo. Kafka intuye hace ya m谩s de un siglo que el trabajo est谩 tomado por un sistema de dependencias. Percibe con claridad c贸mo la posibilidad misma de comprimir el trabajo en medios t茅cnicos (mecanismos y m谩quinas) lo vuelven un asunto cada vez m谩s obligatorio. Comprende bien la relaci贸n entre trabajo y medida: la parte m谩s noble y la mas insondable de toda creaci贸n, que es el tiempo, queda prisionera en la redes de intereses mercantiles puros. En estas condiciones, el trabajo es sometimiento a una la ley externa (que otro hablante del alem谩n fallecido el mimo a帽o en que K naci贸, llam贸 鈥渓ey del valor鈥) cuya imposici贸n impide encontrar la interna. Kafka fue durante muchos a帽os funcionario de un Instituto de riesgos del trabajo en Praga. Como abogado del organismo, negociaba con empresas los estatutos laborales, armaba protocolos, conoc铆a al detalle el tema. Cierta vez, hablando con sus amigxs cont贸 sobre lo habitual que era para 茅l ver en el Instituto a trabajadorxs inv谩lidxs por accidentes de trabajo solicitando esto o aquello, y c贸mo al verlos no dejaba de preguntarse c贸mo es que no ven铆an un buen d铆a a quemarlo todo de una vez. Son preguntas inevitables en toda ciudad marcada por el dominio de clase. Los cr铆ticos sostienen que Kafka escrib铆a de un modo muy particular, vaciando las palabras de sus significados inmediatos y conect谩ndolas con las tormentas afectivas que lo atravesaban. Su amigo Max Brod lo llamaba 鈥渟anto鈥, y su otro amigo, Gustav Januch, 鈥渆l 煤ltimo profeta鈥. Ezequiel Mart铆nez Estrada lo vincul贸 con los profetas de los que habla Spinoza. 驴Profeta por qu茅? 驴Por esa capacidad de usar el lenguaje habitual en un sentido inhabitual, para conectarlo con signos de un nuevo tiempo sobre el que es dif铆cil hablar? Si as铆 fuera, ser铆a 鈥渒afkiano鈥 escribir sobre Kafka a帽orando plazas. Con esto en la cabeza har铆amos bien, pienso, en leer este Primero de Mayo una frase de aquel K: 鈥淓n la prosecuci贸n se esconde el diablo鈥.

