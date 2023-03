–

Las organizaciones que integran la Unidad Piquetera anunciaron que este viernes 3 de marzo realizarán Plenario Piquetero Nacional en Plaza de Mayo para definir un plan de lucha. «La ministra Tolosa Paz ejecuta el ajuste: no da respuesta a los reclamos sociales, y para desviar el debate miente y ataca a las organizaciones. El ajuste que el gobierno nacional está haciendo es inocultable y está provocando un retroceso en la vida de millones de trabajadores», sostienen. «A esta política de extorsión de la 9 de julio, alguien le tiene que poner un límite», dijo la ministra de Desarrollo Social, que acaba de recortar nuevos planes del Potenciar Trabajo y que considera que es un «éxito» el plan de «validación de datos» que le quitó a unos 100.000 beneficiarios la posibilidad de tener ese ingreso, que es de apenas $32.000. En tanto, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero y de la Unidad Piquetera denunció que «hay una campaña clara para estigmatizar al movimiento piquetero». Por Mario Hernández.



Las organizaciones que integran la Unidad Piquetera dieron a conocer el siguiente comunicado:

La ministra Tolosa Paz ejecuta el ajuste: no da respuesta a los reclamos sociales, y para desviar el debate miente, y ataca a las organizaciones

El viernes 24/2 se llevó adelante una conferencia de prensa en el Obelisco y el 3 de marzo habrá Plenario Piquetero Nacional en Plaza de Mayo.

El ajuste que el gobierno nacional está haciendo es inocultable y está provocando un retroceso en la vida de millones de trabajadores. Una pobreza que golpea más en las infancias, dónde dos de cada tres niñxs son pobres. Pero también castiga a les jubilades que cobran la mínima: más del 50 % cobra menos que la línea de indigencia, es decir que luego de trabajar toda la vida ¡¡¡pasan hambre !!!Y si a esto le sumamos que el promedio salarial de los trabajadores registrados es la mitad de la canasta familiar, el resultado es una pobreza es de más del 50 % ¡y más de 5 millones de indigentes! Con todos estos datos ¿se puede decir -como sostiene el gobierno- que NO HAY UN AJUSTE?

Es innegable que el memorándum de diciembre del FMI ha sido lo que determinó la política de ajuste de la última etapa. El organismo ha felicitado al ministro Massa, por el presupuesto que hizo aprobar al Parlamento con apoyo de la oposición. Le pidió en ese mismo documento que había que reducir los planes y la asistencia social.

Tolosa Paz miente cuando dice que se abastecen los comedores populares, a los que la vecina del Club de Campo Gran City Bell le manda toneladas de ¡¡POCHOCLOS!!! En vez de aceite, arroz, leche u otros alimentos con proteínas. Tampoco llegan las herramientas a las que se comprometieron todos los ministros de este gobierno, en convenios firmados desde el inicio de la gestión. La ministra miente cuando dice que se han hecho auditorías en puntos presenciales. Solo había algunos puntos de asesoramiento, y muy pocos. Algunos con horarios de dos horas y otros cerrados por “vacaciones”.

Las organizaciones de la Unidad Piquetera hemos validado casi la totalidad de quienes se organizan en las más de 35 organizaciones que nucleamos. Pero hay casos en nuestros propios espacios que han tenido enormes dificultades por lo complicado del sistema, un sistema virtual que hasta pedía una validación de rostro que no es fácil de realizar, y que no entregaba comprobante del trámite realizado.

Hay decenas de miles de trabajadores que no están organizados o que viven en zonas sin internet o sin electricidad, eso lo sabe la ministra y no ha tomado la decisión de llegar a ellos.

También se abre ahora un período de discusión salarial. La pauta del 60% que quiere Massa, entrará en choque con las paritarias y con los que ni siquiera tienen ese ámbito: lxs jubiladxs, lxs precarizadxs y lxs trabajadorxs volverán a ver sus ingresos disminuidos. La lucha contra el ajuste es necesaria enfrentarla con todos lxs trabajadores plenarios de base, asambleas y reuniones que exijan a las centrales obreras un plan de lucha por un salario igual a la canasta familiar.

Queda claro que hay en marcha un ajuste, que no se detiene. Por eso es necesario enfrentarlo, con el conjunto de la clase obrera, en las calles y con acciones de lucha comunes. La Unidad Piquetera convocó la semana pasada a plenarios provinciales y reuniones en todas las provincias, y el 3 de marzo un Gran Plenario Piquetero Nacional en la Plaza de Mayo para definir un plan de lucha.

«Son extorsionadores, se van a tener que preparar»

La ministra de Desarrollo Social volvió a atacar a las organizaciones sociales que se encuentran reclamando por la baja de los planes del Potenciar Trabajo y calificó de exitoso “el plan de validación de datos” que lleva adelante su cartera y mediante el cual 100.000 beneficiarios se quedaron sin ingresos.

Este jueves 16 de febrero por la mañana la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, profundizó el clima de hostigamiento que vienen llevando adelante desde el Gobierno contra los integrantes de las organizaciones sociales que se encuentran en lucha contra el ajuste en los planes Potenciar Trabajo.

Las declaraciones fueron hechas en Radio con Vos, en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?’, conducido por Ernesto Tenembaum.

«A esta política de extorsión de la 9 de julio, alguien le tiene que poner un límite», dijo la ministra que acaba de recortar nuevos planes del Potenciar Trabajo y que considera que es un «éxito» el plan de «validación de datos» que le quitó a unos 100.000 beneficiarios la posibilidad de tener ese ingreso, que vale recordar es de apenas $ 32.000.

«Si el acampe es un mecanismo de extorsión se van a tener que preparar. Vienen días largos y le pido disculpas a la ciudadanía, pero no puedo levantar bajo extorsión el decreto» (en referencia al decreto que limita los planes), aseguró Tolosa Paz.

El jueves 16 también se cumplió la segunda jornada de lucha del acampe de las organizaciones sociales frente al Ministerio que conduce Tolosa Paz para rechazar el ajuste en los planes, pero también para denunciar la falta de entrega de alimentos en los comedores y exigir un aumento en las asignaciones sociales, cuyos ingresos cada vez se deterioran más producto de la inflación.

«Hay una campaña clara para estigmatizar al movimiento piquetero»

Entrevista a Eduardo Belliboni de la Unidad Piquetera en “Fe de erratas” que se emite por FM La Boca (90.1) los miércoles de 9 a 10:

-Buenos días, Eduardo.

-¿Qué tal? ¿Cómo estás Mario? Buen día.

-Eduardo finalmente has logrado ser nota de tapa en Clarín.

-Ah, ¿sí? No compro Clarín…

-No precisamente por la masividad de la protesta de ayer. Si no porque señala que el gobierno da 10.000 millones por mes a los piqueteros de izquierda que tienen como referente, dice Clarín, a Eduardo Belliboni. Esto lo entiendo desacreditando lo que fue la masiva manifestación de ayer a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero de todas maneras me gustaría conocer cuál es tu versión y tu opinión al respecto de esta tapa del diario Clarín.

-Mirá, como te comento no vi la tapa porque no lo compro. Me comentaron, sí, varios compañeros. Inclusive ayer había salido una nota virtual, no sabía que estaba en la tapa de Clarín, pero lo que claramente quiere hacer el ministerio es correr la pelota, correr el arco, hablar de otra cosa, porque es falso. Es una falsedad. Lo que han hecho es sumar, por ejemplo, la cantidad de beneficiarios que hay que se organizan con el Polo Obrero y entonces sumar cuanta gente hay que cobra $30.000, $40.000, $50.000 por mes, eso es lo que le damos al Polo Obrero… es mentira, es una tarjeta y es un beneficiario el que cobra eso, no somos nosotros a los que nos dan los 10.000 millones.

Después sumaron la cantidad de kilos de comida que llega a los comedores populares. Dijeron ‘¿a ver cuánto es esto en plata? Tanto…’, no llega la plata de ninguna manera, llega comida y encima es malísima.

Es un operativo, es una operación. Es un operativo que hace el ministerio de Desarrollo Social al que se prestan muy contentos los diarios como La Nación y Clarín que sacaron notas en ese sentido porque están a favor del ajuste.

No nos olvidemos que el fondo de este problema, que lo hemos denunciado hasta el cansancio, es un ajuste que no solo afecta a Belliboni, a la izquierda, al Partido Obrero, sino que afecta al conjunto de la población. Los jubilados en este país cobran tres veces menos de lo que tienen que cobrar, están por debajo de la línea de indigencia. Ese es el ajuste.

La inflación es otro ajuste total contra los trabajadores. Quieren ocultar eso, que el fondo del problema es el ajuste. Esto lo han hecho porque el FMI, esta auditoría virtual, que es lo que produce estas declaraciones, porque si además esto tuviera un sentido de denuncia los primeros denunciados serían ellos ¿por qué el Estado les da tanta plata…?, ¿de dónde salió esa información? Salió del ministerio.

La ministra Tolosa Paz volvió de Entre Ríos para venir a atacarme a mí personalmente diciendo ‘Belliboni no tiene que llevar la gente a la calle, la tiene que llevar a los puntos de auditoría’. No hay puntos de auditoria. No existen porque es virtual la auditoría, no mienta más ministra. Las personas tienen que tener un celular que valide el rostro, es una vergüenza lo que están haciendo y el periodismo se tiene que involucrar en serio en este problema y no ser objeto de campañas.

Acá hay una campaña clara para estigmatizar al movimiento piquetero que tiene varios meses, ‘son millonarios’, ‘son delincuentes’, ‘son vagos’, esto une a Marra con Fernández de Kirchner que lanzó esta campaña. Marra dice que creó una brigada anti-piquetera y Cristina dice que hay muchos planes. Porque hay un acuerdo general de los partidos que son partidarios del Estado actual, del sistema actual, del capitalismo, que no quieren que nada cambie, para todos, incluidos los que se dicen anti casta, tiene que haber un ajuste y lo tienen que pagar los trabajadores. Ese es el problema de fondo. Todo lo demás son pavadas, son mentiras.

Miente la ministra cuando dice que hay puntos para hacer la validación. No hay puntos. Las validaciones son virtuales. En la misma nota donde la ministra dice eso, abajo, dicho por los funcionarios de la ministra, por el gabinete de la ministra que tiene que habernos recibido, pero no saben cuándo nos van a recibir, dicen ‘no, porque al Partido Obrero, al Polo Obrero le damos tanto, a Barrios de Pie le damos tanto’; no nos dan nada. Es la comida que le dan a la gente. Viene a granel la comida, no me dan la plata a mí para comprar nada, ni quiero que me la den. Estamos frente a un operativo muy fuerte y muy feo donde la principal víctima por supuesto no somos nosotros, no somos los dirigentes, yo tengo el cuero duro. A mí me han estigmatizado también cuando era trabajador ferroviario y decían que los trabajadores ferroviarios eran vagos y eso servía para privatizar y privatizaron. No quedó un tren en serio en el interior, no quedaron vías o estaciones, se destruyó todo. Entonces yo tengo el cuero duro, ¿pero sabés lo que pasa? Al que le sacaron el programa y lo necesita lo está sufriendo mucho. Ese es el problema.

-Eduardo, un tema picante, por lo menos para mí, porque llama la atención el silencio de las organizaciones sociales oficialistas frente a esta situación.

-Pero, ¿por qué te llama la atención? Si yo te acabo de decir que están de acuerdo porque son del gobierno, porque están a favor del gobierno. Les importa poco la gente que tienen en los barrios, porque algunos han sido afectados. Y además porque les ha prometido el ministerio que la plata que se ahorren de las personas que le van a dar la baja, el 90% se la van a dar a ellos. Eso es lo que dice la resolución del decreto, dice que la plata que se va a ahorrar de la auditoría, sabían que se iban a ahorrar, va a ir a parar al mismo programa pero a las cooperativas. ¿Sabes cuáles son las cooperativas de las que habla Tolosa Paz? Las de Pérsico, las cooperativas de Menéndez, ahí va a parar la plata. Por eso no van a decir nada. ¿Sacan una declaración Pérsico o Menéndez en contra de las bajas? Te van a decir que no, que está bien ese sistema que se han podido anotar tantos beneficiarios… ¿Y los que no se anotaron por la virtualidad? Ah, que se embromen porque esa guita va a ir para mí.

-Chiquito, te quiero sacar de este tema porque tengo entendido que el fin de semana hay una convocatoria del Partido Obrero en Lanús…

-Sí, el Partido Obrero está convocando a sus militantes, pero también es un plenario abierto así que estamos convocando a sectores del movimiento obrero ocupado, trabajadores de las agrupaciones combativas de los medios, los compañeros docentes, telefónicos, los universitarios, una cantidad de compañeros que luchan en los gremios contra el ajuste. Porque hemos visto con mucha preocupación el intento de hegemonizar el movimiento de izquierda por parte del PTS con una candidatura muy anticipada de Myriam Bregman. Creo que fue en junio del año pasado cuando estábamos en medio de la lucha contra el ajuste, el cual no era un momento para candidaturas. Ellos creían que golpeando primero golpeaban dos veces. Lamentablemente, muchas veces no contamos con los dirigentes, con los militantes de PTS en las luchas que hemos dado ese año, en la pelea que dio el Movimiento Piquetero prácticamente hubo una ausencia total, excepto algunas visitas… iba a decir una barbaridad. Como visitas en las cárceles. No estuvieron militando y luchando contra el ajuste. Luchar por el salario, esa era la pelea que había que dar en ese momento, hace un año o 10 meses atrás.

Claramente esa no era la idea. Nosotros creemos que el perfil del Frente de Izquierda tiene que ser un perfil que recoja el proceso de luchas en la Argentina, una Izquierda que pelea y por eso vamos a Lanús a plantear nuestros candidatos. Que el Partido Obrero presente a sus candidatos y vamos a nominar al candidato a presidente y el candidato a vicepresidente, el candidato a gobernador y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

-A eso iba Chiquito, porque yo creo que, como vos bien decís, hay una lucha emergente muy importante encabezada por la Unidad Piquetera, por el Polo Obrero, pero la otra gran lucha fue la del neumático.

-Claro.

-Una lucha liderada por el compañero Crespo. Entonces, mi pregunta apunta a ¿Eduardo Belliboni y Crespo van a ser candidatos?

-Vos querés que te adelante el resultado. No. Te digo, lo que se va a nominar son las candidaturas principales. Se va a nominar como candidato a presidente a Daniel Solano y a Romina Del Plá como vicepresidenta, a Pitrola como Gobernador y a Vanina Biasi como jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después las listas serán completadas por dirigentes del Movimiento Obrero, por dirigentes Piqueteros, por dirigentes del Neumático, de todos los gremios porque esa es nuestra realidad como partido político, como Partido Obrero… de muchísimos gremios, va a haber docentes, seguramente compañeros del neumático, de los trabajadores de la salud, etc.

Yo no voy a ser candidato. Yo no voy a ser candidato de ninguna naturaleza porque consideramos que jugamos un rol en la Unidad Piquetera que tiene un valor y no queremos que se piense que hay una intencionalidad en la lucha que estamos dando.

Muchos decían que yo hacía eso porque quería ser candidato. Ya lo dijeron también, no tienen ni siquiera originalidad los que hacen esas campañas, vos te acordás de la pelea que dimos contra Macri, la gente no tiene memoria… hay veces que me escriben por Twitter y me dicen ‘¿por qué no hacían eso cuando estaba Macri?’ A mí me metieron en cana cuando estaba Macri, me rompieron el lomo en represiones. No saben de lo que hablan. Acampamos cuando estaba Macri. Y durante Macri también decían que yo quería ser candidato, lo dijo Stanley, Carolina Stanley, la ministra de Macri, decía ‘Belliboni hace todo esto porque quiere ser candidato’. No fui candidato. A un periodista bastante conocido, Feinmann, también le dije por radio, esta vez de una forma más agresiva, no me cae bien no sé por qué, pero me dijo que yo era… que mi problema era que yo quería ser candidato así al aire, tratándome muy mal, diciéndome que yo era millonario, no sé cuántas barbaridades me dijo. Hace 50 años que vivo en el mismo barrio Luz y Fuerza en Burzaco, me pongo de pie como diría la señora Mirtha Legrand, el mismo barrio que hace 50 años, un barrio de departamentos, construido por el sindicato Luz y Fuerza. Cuando los sindicatos construían barrios, no como ahora que están sentados al lado de los ajustadores. Entonces, dicen barbaridades. Yo no voy a ser candidato, no quiero ser funcional a eso.

También decían que yo quería competir con Del Caño en aquel momento cuando fue la elección del 2019. Todas pavadas para deslegitimar una lucha. Esto que fue tapa de Clarín, tan anti-gobierno es muy funcional al gobierno, porque quiere involucrar al gobierno en una cosa como si fuera ilegal, pero la información salió del gobierno y es muy funcional al ajuste… que se ajuste más… no le den plata a la Izquierda.

No le dan ninguna plata a la Izquierda, es mentira. Además, los movimientos sociales no son de Izquierda ni de Derecha, son movimientos sociales. Uno en el barrio no agrupa gente por lo que piensa, sino por las necesidades que tienen. Por supuesto que los que nunca fueron a un barrio no lo van a entender. Los compañeros que estuvieron en la movilización de ayer no son todos del Partido Obrero, de ninguna manera.

-Sí, sí. Eso me consta porque en mi actividad como docente en el bachillerato popular Darío Santillán hace años atrás, yo recuerdo que muchos de los compañeros que asistían al bachillerato, incluso que eran miembros de cooperativas de limpieza en el barrio de Barracas, votaban al Pro.

-Claro. Nosotros luchamos para que no sea así, y es cada vez menos. La gente ya se da cuenta. No es que nosotros somos apolíticos, les decimos: no luches en la calle contra tus verdugos y después los votes. Porque sino no tiene sentido, tenés que luchar también en el terreno político contra tus verdugos. Contra los que no te pagan, contra los que estamos luchando ahora que nos dan de baja a la gente, que no hagan un ajuste con las necesidades populares. No vas a votar a esos verdugos.

-Ahora, Chiquito te quiero hacer una pregunta. Porque la Unidad Piquetera refleja de alguna manera a un conjunto de movimientos muy importantes. ¿Esa estructura va a estar reflejada en las candidaturas del Frente de Izquierda?

-Eso es lo que quiere el Partido Obrero, no es lo que quieren otros sectores del Frente de Izquierda.

-Lo digo porque esta es una vieja discusión, la apertura hacia los sectores con los cuales por ahí no hay una coincidencia total y absoluta, pero sería necesaria una coincidencia alrededor de 4 o 5 puntos centrales para poder ampliar al Frente de Izquierda.

-Por supuesto, nosotros tenemos esa idea, ese concepto porque ese tiene que ser el perfil del Frente de Izquierda. Un perfil que recoja la realidad social de lucha, de pelea que dan los compañeros de los barrios, que dan en las fábricas. Y que entonces las listas del FIT sean una continuidad de acción común que tenemos todos los días contra los ajustadores. Eso es lo que nosotros pretendemos en la lista del Frente de Izquierda, por eso nos pareció tan mal que el PTS adelantara su candidatura en junio del año pasado cuando teníamos que estar luchando en la calle.

En la calle no los veíamos y resulta que lanzan la candidatura. Lo vimos mal. Por eso hemos decidido lanzar la candidatura de Solano y de Romina, que exprese de alguna manera eso, porque estamos todo el día con eso, todos los días… No estamos en campaña. Las campañas electorales apresuradas hablan de un partido o una organización que tiene casi exclusivamente una concepción electoralista del proceso político. Es equivocado. Nosotros somos partidarios de que los trabajadores tengan una representación política y den una lucha política en el terreno más difícil que es el terreno electoral. Eso es en el momento que corresponda, antes hay que luchar contra el ajuste. No vas a pasar la vida haciendo campaña electoral. Porque entonces todo lo que perseguimos es un conjunto de caritas, de diputados y ya está. Y nosotros perseguimos objetivos, queremos un cambio en serio. Queremos que la Argentina pueda ser gobernada por los trabajadores y, por lo tanto, para eso no alcanza con tener 4 o 5 diputados.

-Seguramente. Chiquito, terminamos hablando de política.

-La vida es así, la vida es política. ¿Qué le vamos a hacer? Encima vos me dijiste un reportaje corto. Me mentiste.

-Bueno, Chiquito un fuerte abrazo.

-Otro para vos.

-Muchas gracias.

-No, al contrario. Gracias a vos y un abrazo.