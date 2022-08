–

De parte de EZLN August 9, 2022 222 puntos de vista

Ago092022

Plusieurs collectifs invitent aux Journées de lutte pour l’autonomie et la résistance de nos peuples

<!–

24210

–>

Plusieurs collectifs invitent aux Journées de lutte pour l’autonomie et la résistance de nos peuples

À l’Armée zapatiste de libération nationale – EZLN,

À la Commission Sexta de l’EZLN,

À la Sexta nationale et internationale,

Au Conseil national indigène,

Au Conseil indigène de gouvernement,

À Maria de Jesús Patricio Martínez, porte-parole du CNI-CIG,

À celles et ceux qui se revendiquent anticapitalistes et antipatriarcal.e.s,

Aux Réseaux de résistance et de rébellion,

Aux peuples du Mexique et du monde,

Aux médias, indépendants, alternatifs, ou quel que soit leur nom,

JOURNÉES DE LUTTE POUR L’AUTONOMIE ET LA RÉSISTANCE DE NOS PEUPLES

Du 9 août au 12 octobre 2022, Mexico

Maison des Peuples et Communautés indigènes « Samir Flores Soberanes »

Dans le cadre des « Journées de lutte pour l’autonomie et la résistance de nos peuples » qui commenceront le 9 août avec le 19ème anniversaire de la naissance des Caracoles zapatistes et finiront le 12 octobre avec le 2ème anniversaire de la prise des bureaux du traître Adelfo Regino Montes (ExINPI), aujourd’hui Maison des Peuples et Communautés indigènes « Samir Flores Soberanes », dans la rébellion joyeuse et en faisant des pieds de nez aux mauvais gouvernements passés, présents et futurs, nous avons l’honneur de vous adresser cette…

INVITATION

Nous invitons les organisations sociales, civiles et politiques, les collectifs, peuples autochtones et communautés indigènes, les réseaux de résistance et de rébellion, les hommes et les femmes de bonne volonté du Mexique et du monde qui luttent pour la vie, à nous accompagner et à participer à leur façon, selon leur calendrier et leur géographie à ces « Journées de lutte pour l’autonomie et la résistance de nos peuples ».

Compañer@s, les modalités que nous vous proposons aujourd’hui pour les activités que nous réaliserons, consistent à vous inviter à participer et à construire ensemble ces initiatives. Pour ce faire, si vous décidez de participer de manière collective ou individuelle, vous devrez vous inscrire au courriel suivant: comunicacionotomi@gmail.com, en indiquant votre participation, votre façon de le faire et par quelle(s) activité(s), si ainsi vous le décidez.

Ces activités se dérouleront en présentiel ou en virtuel, dans la Maison des Peuples et Communautés indigènes « Samir Flores Soberanes ».

On vous enverra un lien pour participer.

ACTIVITÉS

Mardi 9 août, 11h00

Forum:

« Caracoles Zapatistes, 19 ans d’autonomie et de résistance » contre le mauvais gouvernement.

Journée internationale des peuples indigènes, rien à célébrer.

Samedi 13 août.

Actions disloquées :

À 501 ans du début de la résistance de nos peuples…,

« ILS NE NOUS ONT PAS CONQUIS ». Nous existons parce que nous résistons.

(Nous vous invitons à réaliser des actions contre les méga-projets de mort, la guerre capitaliste et la spoliation de notre terre mère).

Samedi 27 août, 11h00.

Forum-Dénonciation:

La spoliation de l’eau des peuples indigènes…

Une déclaration de guerre contre la vie.

Les gouvernements passés, la Quatrième Transformation et les entreprises transnationales responsables du pillage.

Samedi 24 septembre, 11h00.

Discussion:

La RESPONSABILITÉ de l’armée dans l’affaire AYOTZINAPA.

8 ans d’IMPUNITÉ, 8 ans sans VÉRITÉ et sans JUSTICE.

Ils les ont pris vivants, nous les voulons vivants !

Lundi 3 octobre, 11h00.

Rencontre pour le droit au logement :

Journée mondiale de l’habitat…

Journée mondiale du droit à un logement digne et décent

Comme ils ne nous voient PAS, qu’ils ne nous écoutent PAS, qu’ils ne nous parlent PAS, nous occupons l’INPI.

Mercredi 12 octobre: 11h00.

Acte politico-culturel, bal :

2ème anniversaire de l’occupation de l’ex-INPI.

Déjà 2 ans que le traître Adelfo Regino Montes ne fait rien dans ses bureaux.

Conférence de presse, déclaration politique, salutations, repas, festival culturel, musique, danse, marché, vente d’artisanat, pâtisseries et plus encore.

Cordialement,

Pour la reconstitution intégrale de nos peuples !

Zapata est vivant, la lutte continue !

Samir est vivant, la lutte continue !

Vive les Caracoles zapatistes !

Vive les Conseils de bon gouvernement !

Vive les femmes qui luttent !

Ils les ont pris vivants, nous les voulons vivants !

Vive le #CNI, Vive le #CIG, Vive l’#EZLN !

Plus jamais un Mexique et une ville sans nous !

Communauté indigène Otomi résidant à Mexico, membre du Congrès national indigène-Conseil indigène de gouvernement et de la Coordination métropolitaine, anticapitaliste et antipatriarcale avec le CIG.

Mexico, le 3 août 2022

No hay comentarios todavía.