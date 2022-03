–

Po bitki ne bo več nobene krajine (o invaziji ruske vojske na Ukrajino)

Po bitki ne bo več nobene krajine

(o invaziji ruske vojske na Ukrajino)

2. marec 2022

Tistim, ki so podpisali Izjavo za življenje:

Nacionalnim in mednarodnim podpornikom Šeste:

Tovarišice in tovariši, sestre in bratje:

Predstavljamo vam naše besede in misli o trenutnem dogajanju v geografiji, ki mu pravijo Evropa:

PRVIČ: Obstaja agresorska sila, ruska vojska. Na obeh straneh so v igri interesi velikega kapitala. Tisti, ki zdaj trpijo zaradi iluzij nekaterih in premetenih gospodarskih izračunov drugih, so ljudstva Rusije in Ukrajine (in morda kmalu tudi drugih bližnjih in daljnih geografskih območij). Kot zapatisti ne podpiramo ene ali druge države, temveč tiste, ki se borijo za življenje proti sistemu.

Ko je pred skoraj 19 leti prišlo do invazije številnih držav na Irak z ameriško vojsko na čelu, so proti tedanji vojni potekale mobilizacije po vsem svetu . Nihče pri zdravi pameti ni bil mnenja, da nasprotovanje invaziji pomeni, da se postaviš na stran Sadama Huseina. Zdaj je situacija podobna, čeprav ne enaka. Ne Zelenski, ne Putin. Ustavite vojno.

DRUGIČ: različne vlade so se postavljale na stran ene ali druge strani zaradi ekonomskih izračunov. V njih ni nobene humanistične ocene. Za te vlade in njihove ‘ideologe’ obstajajo dobre in slabe intervencije, invazije in uničenja. Dobre so tiste, ki jih izvajajo njihovi podporniki, slabe pa tiste, ki jih izvajajo njihovi nasprotniki. Aplavz Putinovemu zločinskemu argumentu, s katerim je upravičil vojaško invazijo na Ukrajino, se bo spremenil v žalovanje, ko bo z istimi besedami upravičil invazijo zoper druga ljudstva, katerih procesi niso po volji velikemu kapitalu.

Vdrli bodo na druga geografska območja, da bi jih rešili pred ‘neonacistično tiranijo’ ali da bi naredili konec sosednjim ‘narkodržavam’. Nato bodo ponovili iste Putinove besede: ‘denacifizirali bomo’ (ali enakovredno) in kopičili ‘argumente’ o ‘nevarnosti za njihova ljudstva’. In potem, kot nam pravijo naši tovariši v Rusiji: «Ruske bombe, rakete in krogle letijo proti Ukrajincem in jih ne sprašujejo o njihovih političnih prepričanjih in o jeziku, ki ga govorijo», spreminjajo pa ‘nacionalnost’ obojih.

TRETJIČ: Velike prestolnice in njihove vlade na ‘Zahodu’ so mirno opazovale – in celo spodbujale – poslabšanje razmer. Ko se je invazija začela, so čakali ali se bo Ukrajina uprla in računali, kaj bi lahko pridobili z enim ali drugim izidom. Ker se je Ukrajina uprla, so začeli izstavljati račune za «pomoč», ki jih bodo poračunali pozneje. Putin ni edini, ki ga je ukrajinski odpor presenetil.

Zmagovalci v tej vojni so veliki orožarski konzorciji in veliki kapitalisti, ki vidijo priložnost za osvajanje, uničevanje/ponovno izgradnjo ozemelj, torej za ustvarjanje novih trgov za blago in potrošnike, za ljudi.

ČETRTIČ: Namesto da bi se obrnili na to, kar širijo mediji in družbena omrežja obeh strani – in kar obe strani predstavljata kot ‘novice’ – ali na ‘analize’ v nenadno povečanem številu geopolitičnih strokovnjakov ter tistih, ki vzdihujejo ob omembi Varšavskega pakta ali zveze NATO, smo se odločili poiskati in vprašati tiste, ki so tako kot mi vključeni v boj za življenje v Ukrajini in Rusiji.

Zapatistični komisiji za Šesto je po več poskusih uspelo vzpostaviti stik z našimi sopotniki v odporu in uporu na območjih, ki jih imenujejo Rusija in Ukrajina.

PETIČ: Če povzamemo, ti naši sopotniki, ki prav tako dvigajo zastavo libertarnega @, ostajajo trdni: tisti, ki so v Donbassu in v Ukrajini v odporu in tisti, ki hodijo in delajo po ulicah in poljih Rusije uporu. V Rusiji so aretirali in pretepli ljudi, ki so protestirali proti vojni. V Ukrajini je ruska vojska ubila več ljudi.

Združeni so med seboj in z nami, ne le zato, ker so rekli NE vojni, temveč tudi zato, ker nočejo sodelovati z vladami, ki zatirajo svoje ljudi.

Sredi nemirov in kaosa na obeh straneh trdno vztrajajo v svojih prepričanjih: pri boju za svobodo, zavračanju meja, nacionalnih držav n njihovega zatiranju, ki spreminja le zastave.

Naša dolžnost je, da jih po svojih najboljših močeh podpremo. Beseda, podoba, melodija, ples, dvignjena pest, objem – tudi iz oddaljenih krajev – so prav tako podpora, ki bo spodbudila njihova srca.

Upreti se pomeni vztrajati in zmagati. Podpirajmo te sopotnike v njihovem uporu, torej v njihovem boju za življenje. To smo dolžni njim in sebi.

ŠESTIČ: Zato pozivamo nacionalne in mednarodne podpornike Šeste, ki tega še niso storili, naj v skladu s svojimi urniki, geografskimi območji in načini demonstrirajo proti vojni in v podporo Ukrajincem in Rusom, ki se v svojih geografijah borijo za svet svobode.

Pozivamo tudi k finančni podpori upora v Ukrajini preko računov, ki nam bodo kmalu sporočeni.

Neuklonjeni kričimo in kličemo, da bi kričali in zahtevali: Ruska vojska, zapusti Ukrajino!

-*-

Vojna se mora zdaj končati. Če se bo to nadaljevalo in, kot je pričakovati, še stopnjevalo, potem morda po bitki ne bo več nikogar, ki bi lahko poročal o krajini.

Iz gora mehiškega jugovzhoda

Subcomandante Insurgente Moisés in SupGaleano

Komisija EZLN za Šesto

marec 2022

