De parte de Nodo50 January 31, 2023 287 puntos de vista

Carlos Mart铆nez es polit贸logo y secretario general del Partido Socialista (PSLF)

La Uni贸n Europea tal y como bien relata Joan Garc茅s en su libro 鈥淪oberanos e intervenidos鈥 no nace tal y como se nos cuenta de la voluntad pol铆tica de europe铆stas ilustres, es cierto que hab铆a un movimiento europe铆sta, pero con escasas posibilidades de lograr una organizaci贸n internacional a escala europea r谩pidamente. Europa como ente pol铆tico organizado nace en la mente de dos tenientes coroneles de estado mayor, uno brit谩nico y otro estadounidense durante la II Guerra Mundial, cuando los aliados (EEUU-UK) les encargan un trabajo al objeto de organizar el poder pol铆tico en el territorio ocupado por la Alemania Nazi y la propia Alemania, hecho este al que ya me he referido en varias ocasiones.

La Uni贸n Europea es un mercado com煤n, una organizaci贸n que tiene como fundamento crear un mercado 煤nico y las reglas del mercado capitalista son las que en ella imperan. Es cierto que con los a帽os, la burocracia de Bruselas ha ido convirti茅ndose en una Eurocracia y en ello en parte es porque a los estados les viene bien, pero tambi茅n porque conf铆an en unos eur贸cratas neoliberales, conservadores, f茅rreos partidarios del capitalismo pol铆tico, no solo econ贸mico y controlados por las multinacionales, siendo m谩s fieles a intereses empresariales y de los EEUU que a intereses p煤blicos, jam谩s a intereses sociales. El Mercado Com煤n Europeo hoy Uni贸n Europea es una construcci贸n conservadora-liberal-democristiana y lo dem谩s son mentiras para enga帽arnos y dominar a los pueblos.

La UE hoy a pesar de que ni los EEUU ni la Gran Breta帽a son miembros es un agente de la ANGLOSFERA y una filial de la OTAN. No es democr谩tica pues el Parlamento Europeo carece de competencias pol铆ticas y nadie controla a la eurocracia, con demasiadas historias de corrupci贸n oculta a sus espaldas.

La propia UE se encarga de perseguir y difamar a quienes cuestionamos sus decisiones con el 鈥済rave insulto鈥 de antieuropeos lo cual tiene gracia pues ellos han vendido los intereses de Europa Uni贸n a los EEUU, el globalismo de Soros y Davos as铆 como a otros poderes reales extra-europeos. Por cierto Meloni ya es europea, nadie cuestiona ya el neofascismo italiano, ha sido normalizado, as铆 que atentos, si VOX gobernar谩 en el estado espa帽ol la UE har铆a lo mismo.

La UE adem谩s es beligerante en la guerra que tiene lugar en Ucrania, entre Rusia y la OTAN. Esto es muy grave, pues la escalada del env铆o de los Tiger, perd贸n Leopard, (me equivoque de felino al citar los panzer), puede acabar llegando a la destrucci贸n de Europa, que est谩 a diferencia de los EEUU, en primera l铆nea del frente. Nadie va dispara un misil nuclear contra Bolivia o Chile o Colombia o Namibia, o el Mal铆 o But谩n鈥 Pero nosotros estamos delante, lo cual no eval煤an nuestros dirigentes m谩s atentos a defender los intereses extra europeos que la paz que requieren los pueblos de Europa.

La guerra provocada por una invasi贸n de Rusia que nunca se debi贸 producir, ha sido inducida por la OTAN durante varios a帽os y a EEUU le interesa al objeto de debilitar a Rusia.

Mientras la UE se pliega a la voz de su amo, el mundo cambia: los BRICS aumentan y se consolidan, Am茅rica, la Am茅rica hispana, originaria y Latina se re煤ne en la CELAC su organismo de contacto con un programa independiente; en As铆a se crean grupos de contacto sin aliados de la OTAN. Las sanciones a Rusia la mayor parte del mundo no las aplica y las sufren los pueblos sancionadores. El mundo camina por otro lado. Pero claro necesitamos sus materias primas, sus minerales y por eso apoya la UE golpes de estado y asesinatos a cambio de controlar el litio, el gas o el petr贸leo americanos. Por eso cada vez el mundo nos odia m谩s, nos ignora m谩s. Pobres europeos comprando de 鈥渆xtranjis鈥 petr贸leo ruso que los ind煤s les revenden o a petroleros de bandera de conveniencia en alta mar. Pobre Europa, solo ten铆a carb贸n y hierro pero ya no lo quieren producir, por eso han de comprar acero chino鈥

Que fabriquen otros y mientras tanto somos parque tem谩tico tur铆stico y fabricantes o donantes de chatarra para una guerra.

Tras estas l铆neas muchas y muchos pensaran demagogo, loco, est煤pido鈥 Mi conciencia me llama a ser cada vez m谩s claro y a no renunciar a los ideales de Jaures, Pablo Iglesias el de verdad o Engels y apostar siempre por la paz, no apoyar a suced谩neos del sistema que luego acaban como los verdes alemanes y europeos que se han hecho m谩s atlantistas que Trump.